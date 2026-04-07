هل تعبر الولايات المتحدة وإسرائيل عتبة جريمة الحرب؟?

ولم يعد السؤال هامشيا. ولم يعد ينتمي إلى المنظمات غير الحكومية أو المنتديات المتطرفة أو الدبلوماسية المتعارضة. وهي الآن في صميم المناقشة الدولية: هل الولايات المتحدة وإسرائيل، عن طريق استهداف الجسور ونباتات الطاقة ومواقع الغاز وغيرها من الهياكل الأساسية الضرورية للحياة المدنية أو تهديدها، وتحويلها إلى جرائم حرب؟ نظراً للوقائع، خطاب (واشنطن) واتساع نطاق الأهداف في (إيران)، أدق استجابة ليست براءة سريعة ولا إدانة سريعة. فقط المحكمة يمكنها أن تقرر ولكن هناك شيء واحد واضح بالفعل: فالخطر القانوني خطير وموثَّق، ويُعترف به الآن بما يتجاوز الخصوم الوحيدين للولايات المتحدة وإسرائيل. ويتحدث الخبراء في القانون الدولي، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ومسؤولو الأمم المتحدة، وعدة منافذ وسائط الإعلام الرئيسية علنا عن الهجمات غير المشروعة المحتملة على الهياكل الأساسية المدنية الحيوية.

ويعزى هذا التحول إلى عنصرين يعزز أحدهما الآخر. الأول هو مادة: الضربات في إيران تستهدف الجسور، والسكك الحديدية، ومنشآت الطاقة، وجزيرة كهارغ ضُربت على أهداف عسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة لشعار النفط الرئيسي للبلد. إن إسرائيل، من جانبها، قد ضربت مرارا مجمع الغاز في جنوب بارز، فضلا عن المواقع البتروكيميائية والصناعية ذات القيمة المدنية والاقتصادية العالية جدا. الثاني هو اللفظ: دونالد ترامب هدد صراحة بتدمير الجسور الإيرانية ونبتات الطاقة، وتساءل عن خطر جريمة الحرب، فأجاب بأنه كان قلقاً على الإطلاق، قبل تبرير موقفه بوصف القادة الإيرانيين بأنهم حيوانات. وقد أبلغت عدة وكالات أو وسائط إعلام أمريكية عن هذا التسلسل؛ ولم يحدد البيت الأبيض على الملأ وسائط الإعلام التي طرحت السؤال، رغم أن ترامب قد قبض عليه في نيويورك تايمز في نفس الفترة.

استخدام هذه الكلمة، « الحيوانات »، ليست تفاصيل بلاغية. فبموجب قانون الحرب، لا يخلق التجريد من الإنسانية وحده جريمة، ولكنه يحسب. وهو يلقي الضوء على النية السياسية، وعلى الطريقة التي يُعتقد بها السكان المستهدفون، ويُفترض في التقرير حدود إنسانية. وعندما يهدد رئيس الدولة برش البنية التحتية لبلد ما، يدعي أنه لا يكترث بالاتهام بارتكاب جريمة حرب ويبرر هذا الانحراف عن طريق صيغة من إبطال الإنسانية، فإنه لم يعد يتكلم فقط بوصفه متحاربا. It establishes a framework in which civil suffering becomes secondary or even politically useful. إن هذا النوع من الانزلاق الذي شجبته لجنة الصليب الأحمر الدولية عندما حذرت، قبل أسبوعين، من أن الحرب على البنية التحتية الأساسية هي حرب ضد المدنيين، وأن الهجمات المتعمدة على الخدمات الحيوية يمكن أن تشكل جرائم حرب.

القانون أكثر صرامة من اتصال الحرب

وقال إن جوهر الموضوع هو قاعدة بسيطة من قواعد القانون الإنساني الدولي: فلا يمكن استهداف الممتلكات المدنية بهذه الصفة. وتقتضي اتفاقيات جنيف والقانون العرفي التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية. ولا يصبح الجسر أو محطة توليد الطاقة أو موقع الغاز أو شبكة الطاقة أو الهياكل الأساسية الصناعية أهدافا مشروعة تلقائيا لأنها ذات قيمة اقتصادية أو رمزية. ولا يمكن مهاجمتهم إلا إذا قدموا مساهمة فعالة في الأعمال العسكرية في الظروف المحددة في هذه اللحظة، ويجب أن يحترم الهجوم التناسب والاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار المفرط بالمدنيين. وتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية كذلك إلى أنه من المحظور مهاجمة أو تدمير أو جعل الأشياء عديمة الجدوى لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. كما أن نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، يحمي الممتلكات المدنية ويغطي جرائم الحرب، وفي أشد الحالات خطورة، بعض الجرائم ضد الإنسانية.

وهنا يصبح التمييز بين الهجوم العسكري والهجوم الجنائي حاسما. البنى التحتية المسماة بالعادة مثل محطة توليد الطاقة التي تزود كلا الثكنات والمستشفيات يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان هدفا عسكريا ولكن القانون لا يسمح بتدميره بحرية. ويجب إثبات ميزة عسكرية ملموسة وفورية ودقيقة بما فيه الكفاية. ومن الضروري عندئذ تقييم ما إذا كانت الأضرار المتوقعة للمدنيين متناسبة. وعلينا أخيراً أن نأخذ كل الاحتياطات الممكنة غير أن هذه النقاط الثلاث هي بالتحديد التي تزداد فيها الشواغل. وتشير التحليلات القانونية التي تقدمها وكالات الأنباء إلى أن التهديد العام ضد جميع محطات توليد الطاقة أو جميع جسور البلد أبعد من منطق الأهداف العسكرية الفردية ويميل إلى منطق العقاب الجماعي أو الإكراه السياسي.

وبعبارة أخرى، لا يُلعب كل شيء في الطابع المادي للجسم المعني، بل في النية والدقة والتناسب والسياق. ويمكن، في ظروف معينة، استهداف جسر يستخدم حصرا لحركة عسكرية. وتندرج في فئة أخرى حملة أُعلنت ضد جميع جسور البلد، لإجباره على الاستيلاء السياسي. وبالمثل، فإن ضرب موقع للطاقة يدمج مباشرة في عملية عسكرية لا يعادل التهديد بإغلاق كامل شبكة الطاقة في الدولة. هذا الفرق أن تعليقات (دونالد ترامب) غامضة عمداً عندما يتعهد بـ « تدمير » الجسور الإيرانية ومحطات الطاقة خلال ساعات قليلة إذا لم يستسلم (طهران)

الوقائع المزعومة في الولايات المتحدة

ومنذ أواخر شباط/فبراير، ووفقا لوكالات الأنباء والعديد من وسائط الإعلام المرجعية، ركزت الولايات المتحدة في البداية إضراباتها على الأهداف العسكرية والنووية الإيرانية، قبل أن تتوسع تدريجيا في طيفها لتشمل هياكل أساسية أكثر حساسية للحياة المدنية. وأصيب جسر في كاراج. وقد تعرضت الجسور ونباتات الطاقة لتهديدات واضحة في جميع أنحاء البلد. (كارغ)، نقطة التصدير النفطيّة الرئيسية لـ(إيران)، رأيت إضرابات أمريكية على أهداف عسكرية على مقربة مباشرة من أكثر الهياكل الأساسية استراتيجيّة للطاقة في البلاد. ويعتقد الخبراء القانونيون الذين استشهد بهم كل من الرابطة، وواشنطن بوست، ووسائط الإعلام الأخرى أن هذا الاتجاه يجعل العمل الأمريكي أقرب إلى حملة ضد النظم الضرورية للحياة اليومية، وليس فقط ضد القدرات العسكرية المخصصة.

وقد أصبح التهديد الرئاسي نفسه حقيقة قانونية. قال (ترامب) أن بإمكانه تدمير جسور (إيران) ومحطات الطاقة خلال ساعات قليلة وشرح أنه لم يكن خائفاً من ارتكاب جريمة حرب When a journalist asked him how such a campaign might not be covered by the war crime, he replied by invoking the abuses of the Iranian regime and added: « they are animals. » وهذه الإجابة ليست قراراً قضائياً، ولكنها تزن بشدة في السياق. وهو يبين أن حماية المدنيين ليست في صميم الحجة الرئاسية؛ ويُنقل إلى منطق الانتقام الأخلاقي والقيد المطلق. وقد أبلغ عدد من خبراء قانون الحرب الأمريكيين في الصحافة أن مثل هذا الخطاب يتحايل على الضمانات المفروضة عادة على الاستهداف العسكري أو يتجاهلها.

وبالإضافة إلى ذلك، وقع أكثر من مائة من القانونيين الأمريكيين، حسب الوكالات، رسالة مفتوحة تشير إلى أن بعض الضربات الأمريكية في إيران يمكن أن تشكل جرائم حرب. وتشير الرسالة إلى الهجمات على المدارس والمواقع الطبية والنظم الحيوية. ومرة أخرى، يلزم توخي الحذر: لم يتم بعد إثبات جميع الادعاءات بإجراء تحقيق مستقل ومتناقض. ولكن مجرد كون هذا المستوى من الإنذار يحمله الآن أكاديميون بارزون يبين أنه لم يعد في القطب السياسي البحت. وقد فرضت لغة قانونية لأن الوقائع والتهديدات عبرت عتبة.

ما تتهم به إسرائيل

وإسرائيل، من جانبها، في موقف أكثر حساسية على الجبهة القانونية، لأن عملها لا يقتصر على الجبهة الإيرانية الحالية. وقد استندت أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد بنيامين نتنياهو ويوف غالانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في جملة أمور، إلى الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالحرمان من الممتلكات الأساسية في غزة. وتطعن إسرائيل بشدة في هذه الاتهامات، ولكن الحقيقة المؤسسية قائمة: فقد رأت المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بالجرائم التي تنطوي على الحرمان من الغذاء والماء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية. وهذه السابقة بالغة الأهمية في التحليل الحالي، إذ تبين أن مسألة الهياكل الأساسية والنظم الحيوية ليست مجردة في الحالة الإسرائيلية؛ وهو في صميم نزاع جنائي دولي.

On the Iranian front, agencies reported that Israel had repeatedly hit the South Pars gas complex, described by AP as an « energy lifeline » for Iran. ويلعب الموقع دوراً رئيسياً في إمدادات الغاز في البلد، والإنتاج البتروكيميائي، وحصائل الصادرات. Other media also documented strikes on petrochemical, industrial and health facilities, including medical and pharmaceutical institutions. وهنا أيضا، يمكن لإسرائيل أن تحتج بالاستخدام العسكري لمواقع معينة أو دورها في تمويل الهياكل المسلحة. ولكن كلما تأثرت الطاقة والنظم الطبية والصناعية التي تتسم بمركزية مدنية قوية جدا، ازدادت صعوبة استبعاد مسألة التناسب والتمييز.

والحجة الإسرائيلية الكلاسيكية هي أن النظام الإيراني، شأنه في ذلك شأن الأطراف المسلحة الأخرى في المنطقة، يقطع طوعا منشآته العسكرية إلى شبكات مدنية. ولا يتجاهل القانون هذا الواقع. وإذا استخدمت الهياكل الأساسية المدنية لأغراض عسكرية مباشرة، فإنها قد تفقد حمايتها. ولكن هذه الحجة لا تعمل كحصانة عامة. وهي لا تسمح بالضربات العشوائية أو الهجمات على شبكات بأكملها أو تدمير النظم الحيوية عندما تظل الميزة العسكرية المتوقعة غير واضحة أو غير متناسبة. وبعبارة أخرى، فإن الاستخدام المزدوج لا يبيض تلقائيا حملة ضد الكهرباء أو الغاز أو الجسور.

جريمة الحرب، نعم؛ الجرائم ضد الإنسانية، ربما

وأقوى قضية في هذه المرحلة هي جريمة الحرب. The law is clear: targeting civilian property without military necessity, or causing excessive civil damage to the military advantage expected, can constitute a war crime. وقد تندرج في هذه الفئة الاعتداءات على الخدمات الأساسية، عندما يعرض تدميرها بقاء السكان للخطر. في هذه المرحلة، تهديدات (ترامب) وضربات على الجسور وهجمات على منشآت الطاقة الرئيسية

إن وصف الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هو أكثر تشددا وأكثر صعوبة في إثباته. It usually involves a widespread or systematic attack against a civilian population, in accordance with a State or organisational policy. بعض أشكال « الإبادة » أو « أفعال لا إنسانية أخرى » قد تشمل الفرض المتعمد لظروف معيشية مدمرة وبالتالي، فإن مجرد قصف الهياكل الأساسية لا يكفي تلقائيا. ومن ناحية أخرى، إذا سعت حملة مثبتة إلى كسر الحياة المدنية لبلد ما على أساس مستدام عن طريق تدمير كهربائه وجسوره وشبكات الغاز ونظمه الصحية وطرقه، فلن يكون السؤال نظريا بعد ذلك. لهذا السبب بالضبط مدافع ترامب الحضارة ستموت الليلة It seems to assume the civilian scale of destruction, not only its military utility.

ويجب علينا أن نبقى صارمين: فنحن لا نصدر مرسوماً بشأن جريمة ضد الإنسانية في تحرير أو حتى في تقرير. ولكن يمكن ملاحظة أن العناصر التي تغذي هذه المؤهلات تقترب بشكل خطير. وعندما يهدد رئيس الولايات المتحدة علنا بتدمير البنية الأساسية الحيوية لبلد كامل، يدعي عدم اكتراثه بالاتهام بارتكاب جريمة الحرب، ويجرد الخصم من إنسانيته، لم يعد يشك في شرعية بعض الإضرابات. لقد فتح الباب بنفسه لأشد المؤهلات خطورة

ما يمكن للمرء أن يقوله بدون انتظار المحكمة

وعلى المستوى الصحفي والتحليلي البحت، يمكن صياغة هذه الملاحظة بحذر ولكن بدون مفارش. نعم، تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم حرب نتيجة للهجمات أو التهديدات بالهجمات أو الحملات التي تستهدف الهياكل الأساسية المدنية الحيوية مثل الكهرباء والغاز والجسور وبعض النظم الصناعية أو الطبية. No, it is not possible at this stage to assert as a definitive judicial act that all these acts already constitute war crimes or crimes against humanity: this will depend on independent investigations, evidence of military or non-military use of the sites concerned, proportionality, intent and the actual extent of civil damage. لكن الخط الأحمر أبعد من ذلك إنها مرئية بالفعل

وهذا هو على الأرجح النقطة المركزية. الرواية ليست فقط أن المحامين والعاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين يستخدمون الآن كلمة « جريمة الحرب ». الرواية هي أن القادة الأمريكيين أنفسهم يتحدثون كما لو أنهم أرادوا إحياء هذه الإمكانية وحذرت لجنة الصليب الأحمر الدولية من أن قواعد الحرب ينبغي احترامها بالكلمات والأفعال. إنه تذكير أساسي قانون الحرب لا ينهار فقط عندما تفجر قنبلة محطة طاقة و بدأ يتذمر أيضاً عندما أوضح رئيس الدولة أنه كان خائفاً على الإطلاق من ارتكاب جريمة حرب من هناك، والسؤال لم يعد مجرد ما يجري قصف. ويصبح السؤال أيضا: ما هو الحد الذي لا يتعين تجاوزه بعد؟