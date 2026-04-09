وتهدد الأدرية الضواحي الجنوبية: تواجه بيروت إنذارا إسرائيليا جديدا

وأصدر الجيش الإسرائيلي، بصوت الناطق الناطق بالعربية، أفشي أدراي، تهديدا جديدا ضد عدة أجزاء من الضواحي الجنوبية في بيروت، ونشر خريطة مكتوبة باللون الأحمر، ودعا السكان إلى الإجلاء. وتشمل القطاعات المذكورة هارت هريك، وغوبيري، ولايلاكي، وهاداث، وبرج البراجنة، وتهويت الغدير، والشيعة، والجنة. وفي الساعات التالية، نقلت وسائط الإعلام اللبنانية التنبيه باعتباره مرحلة جديدة من الضغط المباشر على منطقة حضرية كثيفة، وضربت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة. وتبين الخريطة قبضة واسعة النطاق جدا تغطي معظم الضواحي الجنوبية إلى ضواحي مطار بيروت الدولي.

ولا يستهدف التهديد نقطة معزولة أو مبنى محدد. وهو يغطي مساحة حضرية واسعة، مكتظة بالسكان، مكتظة في نسيج العاصمة، حيث يعيش عشرات الآلاف من الناس، بما في ذلك الأسر المشردة بسبب التفجيرات السابقة. The image broadcast and transmitted here shows a large continuous red area, bordered to the north by the area of the new road, east by Hazmieh and Baabda, and south-west by Rafic Hariri airport. This immediately changes the nature of the message: it is not a limited warning, but a mass threat on the southern suburbs. وتنبع هذه القراءة من المحتوى المرئي للخريطة المقدمة، ومن المعلومات التي نقلتها الحركة اللبنانية على أمر الإجلاء الإسرائيلي.

وفي سياق اتسم بالفعل بأشد الضربات الإسرائيلية عنيفة في هذه المرحلة من الحرب، يضيف هذا الإنذار الجديد درجة أخرى من الذعر وعدم اليقين. ويُقرأ الآن في لبنان كل منشور من منشورات أفيشي أدراي، ليس مجرد بلاغ عسكري، بل كبداية محتملة للقصف على الأحياء المأهولة بالسكان. ولم يعد سكان الضواحي الجنوبية يتلقون هذه الخرائط كوثائق تقنية. يقرأونهم مثل العد التنازلي وهذا ما يعطي هذه السلسلة وصولا سياسيا وبشريا وحضريا يتجاوز بكثير الرسالة الإسرائيلية نفسها. ويستند هذا التقييم الأخير إلى تحليل يستند إلى محتويات أمر الإجلاء وإلى إضرابات موثقة سابقة بعد نشر تحذيرات مماثلة.

الأحياء التي يستهدفها التهديد الإسرائيلي

The list of sectors mentioned is clear and particularly meaningful. وهذه هي هارت هريك، وغوبيري، ولايلاكي، وهاداث، وبرج البراجنة، وتهويت الغدير، والشيعة، والجنة. وأرسلت البعثة اللبنانية إنذارا إسرائيليا ضد ضواحي بيروت، مع الإشارة صراحة إلى العديد من هذه الأحياء، بما في ذلك طهوت الخضر والشيعة. وقد أظهرت المنشورات السابقة والتغطيات الإعلامية في الشهر الماضي أن هارت هريك، وبورغ البراجينة، وهاداث، والشيعة من بين المناطق المحددة بانتظام في أوامر الإجلاء الإسرائيلية.

وهذه النقطة أساسية لأنها تبين أن الإنذار الحالي لا ينشأ في فراغ. وترجع نفس الأسماء من أسبوع إلى آخر، وأحيانا مع توسيع نطاقها. (هاريت هريك) واحدة من قلوب الضواحي الجنوبية التاريخية ويربط الغوبيري عدة مناطق سكنية وتجارية كثيفة. وتوجد منطقتي اللايلاكي وتاهويت الغادير من المناطق المكتظة بالسكان. ويتأثر برج البراجنة والشيعة بمناطق مختلطة ومناطق رئيسية من الممر. (هاداث) يربط الضواحي الجنوبية بشرق العاصمة أما بالنسبة لـ(جونا)، فإن ذكره يوسع نطاق الرسالة، ويزيد من تقريب التهديد الذي يشكله السواحل والمدخل الجنوبي الغربي إلى بيروت. وهذا الوصف الجغرافي هو توليف تحليلي يستند إلى الخريطة المقدمة والقطاعات المذكورة في الأوامر التي نقلتها وسائط الإعلام.

ويغير تصميم هذه الأحياء مجتمعة نطاق المشكلة. ولم يعد الـ " الجهية " فقط بالمعنى السياسي أو الرمزي الذي تستهدفه. إنها سلسلة حضرية كاملة البطاقة الحمراء لا تفصل الجيوب It draws a coherent territorial mass, which gives to see a southern suburbs treated as a single potential military space. ومن وجهة نظر صحفية، ربما يكون أهم عنصر في التسلسل: فإسرائيل لا تهدد مبنى، بل تهدد منطقة حياة. ويحظى هذا التفسير بتأييد مباشر من الخريطة التي أُحيلت والصياغة العامة للإنذار الذي نقلته وزارة الدفاع اللبنانية.

خريطة حمراء تحول الضواحي الجنوبية إلى هدف عالمي

وتؤدي الصورة الموزعة دورا محوريا. من الواضح أنها تعمل كرسالة تسلط واسعة النطاق ويغطي السطح الملون باللون الأحمر جزءا كبيرا جدا من النسيج الحضري جنوب بيروت. والمطار مرئي على الفور على حافة المنطقة. البحر يتجه غرباً من هذا الطريق وفي الشمال والشرق، تبين العلامات أن المنطقة المستهدفة تقترب من أماكن المرور، والأحياء المختلطة، والمناطق التي تستمر فيها الحياة اليومية للعاصمة على الرغم من الحرب. وبعبارة أخرى، فإن الوثيقة التي قدمها الجيش الإسرائيلي لا تعزل الهياكل الأساسية العسكرية التي يحددها عامة الجمهور. وهو يغطي كامل الأراضي الحضرية. ويستند هذا الوصف إلى الصورة التي قدمها المستخدم.

ومن الناحية العملية، تنتج هذه البطاقة عدة آثار متزامنة. إنها تخلق صدمة نفسية أولاً ومن ثم يترك للسكان هامشاً صغيراً جداً لفهم ما إذا كانوا معنيين مباشرة، إذا اضطروا إلى المغادرة، إلى حيث يمكنهم الذهاب وإلى أين يمكنهم الذهاب. وأخيرا، فإنها تعد أرضية سردية لإضراب محتمل من خلال السماح لإسرائيل بأن تقول إن تحذيرا قد صدر. وهذا المنطق بالتحديد هو الذي يجعل هذه المنشورات مكتظة للغاية في لبنان: فهي تحول المسؤولية الواضحة عن المدنيين المتضررين إلى الانتقال في حالات الطوارئ، حتى وإن كانوا يعيشون في أحياء كثيفة، وكثيرا ما يكون ذلك مع المسنين أو الأطفال أو الجرحى أو وسائل النقل المحدودة. ويستند هذا التحليل إلى نوع النظام الذي تنقله وسائط الإعلام اللبنانية والملامح الحضرية المرئية على الخريطة.

وتستخدم الخريطة أيضاً في إعادة تحديد الحيز السياسي. ولم يعد الجيش الإسرائيلي، بلون هذه قبضة واسعة النطاق، يشير إلى البنية التحتية للحزب الله فحسب، وفقا لمصطلحاته المعتادة. وهي ترى أن الضواحي الجنوبية كلها تشكل كتلة متجانسة، وهي منطقة استثناء مأمونة، وإقليما منفصلا تقريبا. هذا هو المكان الذي تصبح فيه الرسالة خطرة خارج التهديد المباشر. وهو يمسح تعقيد المدينة، والتنوع الاجتماعي للأحياء، ووجود المدنيين، والمتاجر، والمدارس، والمباني السكنية، والطرق والخدمات. It reconstructs urban space as a global target. وهذه الجملة الأخيرة هي تحليل يستند إلى بيان الخريطة الوارد في الصورة.

تهديد يناسب سلسلة موثقة بالفعل

هذا التنبيه ليس الأول وقد نقلت البعثة اللبنانية بالفعل عدة إنذارات إسرائيلية في أواخر آذار/مارس وأوائل نيسان/أبريل تستهدف الضواحي الجنوبية. وفي 25 آذار/مارس، أبلغت القناة عن تحذير إسرائيلي من الهجوم على الضواحي الجنوبية. وفي بداية آذار/مارس، كانت أوامر الإجلاء الأخرى تتعلق بالفعل بهاريت هريك، وبرج البراجينة، وحاديث، والشيعة. وفي 8 نيسان/أبريل، طلب الجيش الإسرائيلي من جديد إلى سكان الضواحي الجنوبية، وفقا لإيفادة من إحدى وسائط الإعلام الأخرى، الإجلاء، في ما قُدم كتحذير ثالث منذ إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وهذا التذكير ضروري لتجنب قراءة الحدث بوصفه استثناء. For several weeks, the method seems to be stabled: distribution of a map or a list of sectors, immediate eviction, and then threat or targeted strike in designated space. وأدى ذلك إلى نشوء زمالات خاصة في الضواحي الجنوبية، تتألف من إخطارات وحشية، ومغادرات متسرعة، وحركة مشددة، وعودة غير مؤكدة، وقلق مستمر. تهديد اليوم يجب أن يُدرج في هذه السلسلة انها ليست انفصال It is the continuation of a repeated urban pressure strategy. وتحظى هذه القراءة بدعم من تنبيهات سابقة نقلها MTV Lebanon وغيرها من التغطية الإعلامية للأحياء ذاتها.

كما تبين عودة نفس الأسماء أن بعض الأحياء قد أصبحت أهدافا متكررة للتواصل الإسرائيلي. وعلى سبيل المثال، تظهر هارت هريك وشايا عدة مرات في أوامر الإجلاء. هذا يعني أن الضغط لا يتوقف بعد إنذار It recycles, repeats itself and maintains a state of permanent potential displacement. وبالنسبة للسكان، فإن لهذا التكرار أثر مدمر. حتى بدون إضراب فوري، هي تستخدم الحياة العادية. يتحول كل مساء، كل صباح، كل إشاعة إلى خطر الهجر الفوري. وهذا التقييم الأخير تحليلي ولكنه يتسق مع تكرار الإنذارات الموثق.

ما يعنيه وجود (جونا) والمناطق المحيطة بالمطار

ومما له أهمية خاصة ذكر جونا والقرب الواضح من المطار على الخريطة. وهي توسع نطاق التهديد النفسي ليشمل المناطق التي تمس المحاور الحيوية في بيروت والبلد. ومطار رافيتش الحريري الدولي مرئي في الصورة، عند حافة المنطقة المظللة. وهذا لا يعني أن المطار يستهدف مباشرة. غير أن هذا يعني أن التهديد الإسرائيلي يتكشف في الجوار المباشر لإحدى أكثر نقاط البنية التحتية اللبنانية حساسية. وتستند هذه الملاحظة إلى البطاقة التي قدمها المستخدم.

على الأرض، هذا الحي يحسب الكثير. وكلما هبطت المنطقة المهددة نحو جنة وقرب المطار، كلما كان الضغط أقرب إلى عقد استراتيجي وطني. وحتى عندما لا تشير التحذيرات صراحة إلى الهياكل الأساسية للمطارات، فإن مجرد وصول الحمر إلى هذه الحدود يكفي لزيادة الخوف من شلل أوسع، أو حدوث اضطراب كبير في السفر، أو حدوث فزع جديد في العاصمة. وهو أيضا ما يجعل هذه الخرائط قوية جدا: فهي لا تحدد مجرد حي، وأنها تهدد التوازن العام للمدينة. وهذه القراءة هي تحليل يستند إلى القرب الواضح بين المنطقة الحمراء والمطار على الصورة المقدمة.

وجود (جونا) ذو أهمية سياسية أيضاً وهي تشير إلى أن الرسالة الإسرائيلية لا تقتصر على الحاجز الذي يرتبط عادة بحزب الله، بل إنها تعض على مناطق مشرقة من المرور والاتصال ببقية بيروت. This reinforces the perception of extending the threat zone to wider and more mixed spaces. وفي منطق مدينة مثل بيروت، تتسم هذه المناطق الحدودية بأهمية حاسمة. والتهديد بها يعني زيادة أثر التنحية إلى أبعد من الأحياء التي تسمى مباشرة. وهذه الجملة الأخيرة هي قراءة جغرافية وسياسية للخريطة المقدمة.

رسالة من (أدريه) جزء من الحرب النفسية

In Lebanon, Avichay Adraee is no longer seen as a mere military spokesman. وقد أصبح واحدا من أكثر أدوات الحرب النفسية الإسرائيلية وضوحا. كل منشور من منشوراته متوقعة ودقيقة ومخيفة وعند نشر خريطة أو قائمة بالأحياء، تتجاوز الرسالة على الفور الإطار العسكري. It affects schools, shops, families, transportation networks, hospitals, ambulances, traffic and collective psychology of an entire city. وعرضت وزارة التلفزيون في لبنان هذا المنشور بوصفه " تحذيراً إسرائيلياً طارئاً " ، وهو ما يبين أنه حتى بلغة الإعلام، فإن الأثر الرئيسي لذلك هو الإلحاح والإنذار.

وتُعزى فعالية هذه الطريقة إلى البساطة. بطاقة حمراء، بعض أسماء الأحياء، نطلب المغادرة في مدينة كثيفة هذا يكفي لتعطيل حياة المدنيين أولئك الذين يمكنهم المغادرة يسرعون أولئك الذين لا يستطيعون البقاء في حالة من عدم اليقين. ولا يزال يتعين على الذين شردوا بالفعل أن يتحركوا. الطرق تشبع وسائل الإعلام الاجتماعية تُنذر بالذعر وتقطع وسائط الإعلام برامجها. وكل هذا يحدث قبل سقوط قنبلة ومن هذا المنطلق، فإن التهديد يشكل في حد ذاته عملية حرب. ويستند هذا التقييم إلى تحليل للتشغيل العملي لتحذيرات الإجلاء في منطقة حضرية كثيفة.

كما ينبغي التأكيد على أن هذه الطريقة تعيد تصميم العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والمدنيين اللبنانيين. فإسرائيل، بإصدارها تحذيراتها مباشرة على الشبكات وعن طريق المتحدث باسمها، تخاطب السكان كما لو أنها كانت تدير إقليما تحت الإكراه، وتخبرهم أين يذهبون، ومتى يغادرون، ما هو الحي الفارغ. وتنتج هذه العملية شكلا من الهيمنة المتفرقة على المدينة. ولهذا السبب أيضاً يعيش في لبنان مذلاً، بالإضافة إلى كونه مرعباً. ويستند هذا التحليل إلى طبيعة الرسالة الإذاعية ونوع الرقابة التي تدعي أنها تمارسها على الحركات المدنية.

ما يغيره هذا التهديد من بيروت

The publication of this map does not only concern the neighbourhoods mentioned. يغيّر الغلاف الجوي لرأس المال بأكمله لأن الضواحي الجنوبية ليست منطقة مغلقة وهي مدمجة في بيروت بالطرق والعمل والروابط الأسرية والسفر اليومي والجغرافيا الحضرية. وعندما تتعرض هارت هريك، وغوبيري، ولايلاكي، وهاداث، وبرج البراجنة، وتهويت الغدير، والشيعة، والجنة لتهديد متزامن، تكون المدينة كلها هي التي تدخل مرحلة إنذار جديدة. وتستند هذه القراءة إلى استمرارية الحضر المرئية على الخريطة وعلى دور الأحياء المذكورة في جميع البقاع.

ربما الأكثر خطورة هنا ويحول النظام الإسرائيلي حيزا معيشيا إلى حيز للتعليق. يُخبرُ السكانَ بأنّ حيّهم يُمْكِنُ أَنْ يَتوقّفَ عن أَنْ يُسكنَ في أيّ دقيقة. He tells Beirut that part of his fabric can be placed under global threat by a simple publication. ويشير مرة أخرى إلى أنه في هذه الحرب، لا ينفصل الاتصال العسكري عن العنف: فهو أحد الميول، وإحدى الأدوات، وإحدى التمديدات. وهذه الجملة الأخيرة عبارة عن توليف تحليلي يستند إلى محتوى الإنذار وموثَّق من قبل.