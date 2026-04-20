وقف إطلاق النار: تراكمت الانتهاكات الإسرائيلية

ومع تقدم صباح يوم 20 نيسان/أبريل، أصبح وقف إطلاق النار في لبنان أكثر فأكثر وكأنه توقف قوي وبيئة خالية. فالأحداث التي أُبلغ عنها منذ الفجر ترسم سلسلة مستمرة من الضغوط العسكرية الإسرائيلية، من الجنوب إلى بيروت، عبر البقاع. الرؤية من الحقل، المنطق واضح: الجبهة ليست مجمدة حقاً، وتظل تحت الضغط.

لا يقتصر جدول الساعات الأخيرة على حادث معزول. وهي تشمل تحليقات طائرة بدون طيار منخفضة الارتفاع، وإضرابات مستهدفة، وتدمير المباني السكنية، ووجود جوي مستمر على المناطق المدنية. وهذه الحقائق مجتمعة تعطي وقف إطلاق النار مضللا. في القانون السياسي، لا تزال الهدنة قائمة. وقد بدأ بالفعل في الممارسة اليومية للسكان.

وقد بدأ اليوم في الجنوب بسلسلة من الأعمال الهجومية التي تشير إلى أن الضغط العسكري الإسرائيلي لم يتوقف مع بدء نفاذ الهدنة. وحتى قبل منتصف الصباح، كانت عدة مواقع في الجنوب قد استهدفت بالفعل أو كانت تحت المراقبة الجوية. وهذا أمر أكثر أهمية منذ الفترة الحالية، من الناحية النظرية، ينبغي أن يسمح بالعودة إلى طبيعتها، واستعادة الجثث، وتقييم التدمير، وإعادة فتح بعض مجالات الحياة تدريجيا.

وهذه العودة إلى حالتها الطبيعية على وجه التحديد، يبدو أنها منعت اليوم. وعندما تحلق الطائرات بدون طيار على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها الجنوبية منذ الصباح، وعندما تحلق بعلبك أيضا على علو منخفض، عندما تُستهدف المنازل عند الفجر، وعندما تُجرى عمليات تفتيش الجثث تحت عين طائرة إسرائيلية بلا طيار فوق جسر القسمية، فإن الرسالة ليست هي رسالة وقف التصعيد. وهي واحدة من التفوق العسكري المستمر، التي تظهر وتستخدم في صميم الأنشطة المدنية والإنسانية.

سلسلة من الانتهاكات من الليل إلى الصباح

ويتميز التسلسل الذي لوحظ يوم الاثنين أولا باستمراريته. فجر الجيش الإسرائيلي، من الليل إلى الفجر، العديد من المباني السكنية في بلدات شمعة والناقورة والبيضاء في قضاء صور. هذه الدقة ضرورية. وهذه ليست تبادلا مستمرا لإطلاق النار أو طلقة مقدمة كرد فوري على تهديد محدد. وهذه هي تدمير المباني في فترة يفترض أن يحكمها وقف إطلاق النار.

تدمير المباني السكنية ليس له علاقة بالتفاصيل الثانوية. في أي تسلسل للهدنة، يكون بمثابة رسالة إلى السكان وكذلك إلى الجهات الفاعلة العسكرية. ويعني ذلك أن وقت العودة لا يزال معلقا بإرادة الجيش الإسرائيلي. ويعني ذلك أيضا أن الحرب يمكن أن تستمر في إحداث آثار مادية، حتى عندما تتحدث المفردات الدبلوماسية عن وقف أو تنحية أو وقف إطلاق النار.

وأضيفت إلى ذلك، في الفجر، ضربة على موقع تايري في مقاطعة بنت جبيل. واستهدف هجوم آخر من الطائرات بدون طيار منزلا في بورج قلوية في الصباح الباكر. ومرة أخرى، فإن أهمية هذه الحقائق لا تعزى فقط إلى بُعدها العسكري الفوري. ويعزى ذلك إلى قيمتها السياسية في يوم كان من المفترض أن يتنفس فيه لبنان قليلا. منزل لمس في الفجر في قرية جنوبية ليس مجرد نقطة على خريطة إنه تذكير بأن وقف إطلاق النار يمكن أن يُنتهك في اللحظة التي يفكر فيها الناس في إيجاد بعض الهوامش الأمنية.

ولا تزال منطقة صور تخضع أيضا لرحلات استطلاعية وطائرات بدون طيار منخفضة السعة فوق المدينة وقراها. وهذه النقطة تشمل الآخرين. وتؤدي الضربات وعمليات الهدم إلى تدميرها. وتنظم التحليقات حالة من انعدام الأمن المستدام. إنها تبقي السكان في حالة انتظار عصبي، حيث يمكن لكل ضوضاء مروحة أن تعلن إما عن تخويف بسيط، أو ضربة، أو مرحلة استهداف جديدة.

إن إعلان الحداد المقرر في تيرديبا بعد الظهر يضيف طبقة بشرية إلى هذا التسلسل. وفي الوقت الذي تستعد فيه المدينة لدفن موتاها، تعيش القرى الأخرى على الساحل الجنوبي بمعدل تدمير ليلي وضوء الصباح. التناقض وحشي فمن جهة، تحاول المجتمعات المحلية إغلاق حلقة من العنف بدفن أحبائها. ومن ناحية أخرى، يقول الضغط والتدمير الجويان إن الحلقة ليست مغلقة.

لا يزال الجنوب يُعامَل كحيز مفتوح للعمل الإسرائيلي

وما تكشفه هذه الأحداث هو استمرار قراءة إسرائيلية لجنوب لبنان كمكان للعمل. ولا يبدو أن وقف إطلاق النار يشكل حدودا سياسية واضحة. بل إنه يشبه هامشا يتبقى لإسرائيل للحفاظ على الضغط، ومواصلة التدمير، ورصد سرعة عودة المدنيين، وتذكر قدرتها على الإضراب في أي وقت.

هذا المنطق ليس عسكرياً فحسب إنه إقليمي ويؤدي تدمير المباني في المناطق المتأثرة بالفعل، في الوقت الذي يبدأ فيه السكان في تقييم الضرر والنظر في العودة، إلى إطالة أمد الحرب بوسائل أخرى. المنازل هنا ليست مجرد ديكور وهي الدعم المادي للعودة، والحياة المحلية، والزراعة، والتجارة، والروابط الاجتماعية. وتفجيرها خلال فترة هدنة هو إضعاف إمكانية تحقيق الاستقرار.

وينبغي أيضا ملاحظة التشتت الجغرافي في الوقائع. شاما، وناكورا، وبايادا، وتايري، وبورج قلويه، وتايري، وضواحيها لا ترسم مشهدا فريدا ودقيقا. يرسمون قوس من الضغط. هذا يُشير إلى نزيف أقل من الممارسة. ممارسة تتمثل في إبقاء عدة نقاط في الجنوب تحت تهديد متزامن من أجل منع إعادة تشكيل منطقة تطبيع حقيقية.

وهذا التشت له أثر آخر: إنه يوسع من تصور الخطر. يمكن للسكان التكيف، من الناحية النفسية، مع جبهة محلية واضحة. ومن الصعب جدا التكيف مع سلسلة من الأعلاف المتفرقة من انعدام الأمن. وعندما يبدو أن الخطر قد ظهر مرة أخرى في عدة قرى في وقت واحد، تتوقف الهدنة عن أن تكون موضع حماية. يُصبحُ a تَسخّرُ.

بيروت وبعلبك أيضا تحت المراقبة

أحد أهم عناصر الصباح هو بالضبط هذا التدفق خارج الجبهة الجنوبية وحدها – الساعة ٣٢/٩ أُبلغ عن تحليقات إسرائيلية بلا طيار على علو منخفض فوق بعلبك ومنطقته. ثم في الساعة ٤٣/١١ أبلغ عن استمرار تحليق الطائرات بدون طيار على ارتفاع منخفض فوق بيروت والضواحي الجنوبية منذ الصباح.

هذه المعلومات تعد أكثر مما يبدو. وهي تظهر أن الضغط الإسرائيلي لا يمارس فقط على المحليات مباشرة على الحدود أو على القرى التي خرجت للتو من القصف. وهو يمتد إلى المناطق ذات العبء الرمزي والسياسي الكبير. ويمثل بعلبك حيزاً مرتبطاً ارتباطاً عميقاً بالأرض الشيعة وبالعمق الشرقي للبلد. وتتحمل بيروت وضواحيها الجنوبية عبئا سياسيا وديمغرافيا وأمنيا واضحا. وتجاوزها على ارتفاعات منخفضة، بشكل مستمر، ليس مجرد إشارة تقنية للرصد. إنها مظاهرة للهيمنة.

وفي تسلسل وقف إطلاق النار، فإن استمرار التحليق فوق العاصمة وضواحيها الجنوبية له أثر فوري على الحياة اليومية. إنه يزعج الشعور بالراحة إنه يحافظ على الخوف من إضراب مفاجئ كما أنه يحيي ذكرى الحملات السابقة، عندما كانت الرحلات الجوية بدون طيار في كثير من الأحيان المهيأة لعمليات أشد صرامة. الضوضاء تحسب بقدر السلاح وفي بيروت، يشكل الاحتلال السليم للسماء إطالة نفسية للحرب.

حالة بعلبك لها بعد مشابه. ومرة أخرى، فإن الرحلة المنخفضة المدى لها وظيفة ضغط. وحتى بدون إنذار فوري، يشير وجود طائرات بدون طيار معادية إلى أن الهدنة لا تحمي حقا داخل البلد من الطريق الجوي الإسرائيلي. وبعبارة أخرى، قد يوقف وقف إطلاق النار بعض الإضرابات في أوقات معينة، ولكنه لا يوقف التخويف أو التدخل.

وقف إطلاق النار لم يعد يحمي الفضاء المدني

من المحتمل أن هذا هو أهم نقطة هذا الصباح وبدأت الهدنة تفقد المصداقية عندما لم يعد السكان المدنيون يتصورون فرقا واضحا بين وقت الحرب ووقت وقف إطلاق النار. هذا بالضبط ما تقوله وقائع اليوم شعب الجنوب يهدم ويضرب وهؤلاء في بيروت وضواحي الجنوب كانوا يسمعون طائرات بدون طيار منذ الصباح. شعب (بالبيك) رأهم يطيرون في المنطقة.

المشكلة ليست آمنة فقط. إنه سياسي. لأن وقف إطلاق النار كان عليه، على الأقل، أن يعيد إلى الفضاء المدني استقلالية نسبية فيما يتعلق بالمجال العسكري. ولا يظهر هذا الحكم الذاتي. السماء لا تزال مشغولة. ولا تزال المنازل ضعيفة. The localities remain monitored. وحتى عمليات البحث عن الجثث تتم تحت الإكراه.

وفي نهاية المطاف، فإن هذا الانخفاض في المساحة المدنية إلى حيز تحت المراقبة المستمرة يغير طبيعة الهدنة ذاتها. ولم يعد يُعرَّف على أنه تراجع واضح في الحرب، وإنما على أنه انخفاض نسبي في بعض أشكال العنف المباشر. إنه أكثر هشاشة ومن أسهل بكثير للكسر.

قسمية، أو ظل الحرب على عمليات البحث

ومن أكثر الحقائق وضوحا في الصباح الباكر جسر القسمية. في الساعة ٢٩/١١ أبلغ عن طائرة إسرائيلية بلا طيار فوق المنطقة حيث يجري تفتيش جثتين في النهر. وتلخص هذه الحلقة وحدها الكثير من الواقع اللبناني لما بعد الانفجار: فحتى استعادة الموتى لا يفلت من منطق الضغط.

ولا يمكن قراءة هذا العرض العام على أنه عنصر غير محدد. إن بحوث الجسد هي مرحلة إنسانية أساسية. وهي تنطوي على الوقت، والحد الأدنى من الأمن، والوصول المستقر إلى الأرض، وقدرة الأفرقة على العمل دون تهديد فوري. إن وجود طائرة إسرائيلية بلا طيار فوق الجسر أثناء هذه العمليات ينزف هذا الحد الأدنى من الحدود بين العمل العسكري والاحتياجات الإنسانية.

النطاق الرمزي كبير. إن المجتمع الذي لا يزال يبحث عن موتاه لم ينجم عن الحرب. ولا يستفيد المجتمع الذي يسعى إلى الحصول عليها تحت طائرات بدون طيار من وقف إطلاق النار. قضيّة (قسمية) تبين ما تقوله الحقائق الأخرى: ولا تحمي الهدنة العودة أو الدفن أو عمليات الإغاثة أو حتى الحق البسيط في إغلاق حلقة من العنف.

المكان نفسه ليس محايداً ويقع جسر قسمية في الجنوب في ملتقى عدة مسائل تتعلق بحركة المرور والوصول والذاكرة الأخيرة للقصف. ويشار إلى أن البنى التحتية المدنية المتصلة بالإغاثة والمرور لا تزال مشمولة في المراقبة الإسرائيلية.

ويصبح الضغط الجوي أيضا ضغطا أخلاقيا

وكثيراً ما يُقلل من شأن ذلك. غير أن الوجود الدائم للطائرات بدون طيار لا يشكل خطرا تكتيكيا فحسب في بلد يستنفده أشهر الحرب. إنه يتصرف كضغط أخلاقي هذا لا يسمح بالإفراج يمنع الحداد من الإغلاق ويحذر المنقذين، والخنادق، والأسر، والمقيمين من أن العدو لا يزال حاضرا إلى أن تكون أكثر لفتات أولية في اليوم التالي للحرب.

هذا الضغط الأخلاقي واضح بشكل خاص في عمليات البحث. جثث البحث، تحديد الضحايا، تنظيم الجنازات، إعادة فتح المنازل، تنظيف الشوارع: وجميع هذه الأفعال تتطلب حدا أدنى من الاستمرارية المدنية. عندما تهيمن طائرة بدون طيار على المشهد، فإن هذه الاستمرارية تنهار. وحتى بدون إطلاق النار، حتى بدون ضرب، يعاد إدماج حيز العمل الإنساني في نسبة القوة العسكرية.

وهذا هو السبب في أن الانتهاكات المبلغ عنها يوم الاثنين تتجاوز الميزانية الأساسية المادية الوحيدة. وهي تنتج عدم تنظيم الوقت الاجتماعي. الجنوب لا يعيش فقط مع المباني المدمرة. يعيش مع جداول متوقفة عن ما تسمح به السماء أو تمنعها إن وقف إطلاق النار، بدلا من استعادة وقت المدنيين، يترك فترة حرب بطيئة للبقاء.

التدمير خلال الهدنة، استراتيجية واقعة

وتستحق تفجيرات المباني في شمعة وناكورا وبايادا وحدها قراءة محددة. إن تدمير المباني السكنية خلال وقف إطلاق النار ليس انتهاكا للالتزام السياسي فحسب. ويسمح ذلك أيضا بإنشاء حقائق جديدة على أرض الواقع، قبل أي مناقشة جادة بشأن عودة المنطقة أو إعادة إعمارها أو مركزها الأمني.

منزل تم تدميره في زمن الحرب يرقى إلى مستوى العنف الريفي. المنزل الذي دُمر أثناء الهدنة هو أيضاً أمر واقع. وهو يزيل نقطة من الدعم الملموس من السكان. إنه يطول وقت إعادة البناء. ويزيد من تكلفة العودة. إنه يغذي الرسالة الضمنية بأن بعض المناطق في الجنوب يجب أن تظل، على المدى الطويل، في حالة ضعف أو إفراغ.

وهذا المنطق ينضم إلى ما خشاه العديد من الناس لأسابيع: أن الهدنة لا تخدم لإغلاق الحرب بل تنظيم مراقبة الفضاء بشكل مختلف. التدمير الليلي جزء من هذا الخوف. لا يقولون: ما زال بإمكاننا أن نضرب. They also say: يمكننا أن نغير الأرض قبل أن تقطع السياسة أي شيء.

وفي هذا الصدد، من المدهش أن الانتهاكات التي لوحظت يوم الاثنين تجمع بين ثلاثة سجلات تكميلية. أولا، سجل التدمير، مع عمليات الهدم والإضرابات. ثم سجل المراقبة، مع الطائرات بدون طيار في الجنوب، بيروت و بعلبك. أخيرًا، سجل العوائق غير المباشرة، مع الضغط المبذول حتى على عمليات التفتيش الجسدي في القاسمية. وتشكل هذه السجلات مجتمعة طريقة.

ما تغير بالفعل من هذه الانتهاكات بالنسبة للبنان

الأثر الأول فوري: يضعفون مصداقية وقف إطلاق النار. الهدنة ليست مجرد نص أو إعلان. وهو يستند إلى تصور أولئك الذين يعيشون تحته. ولكن الأحداث يوم الاثنين تعطي السكان نظرة عكسية. يقولون لهم إن الحرب يمكن أن تنزل في أي وقت، على عدة نقاط من الإقليم، بأشكال متغيرة.

ويتمثل الأثر الثاني في عودة المشردين. إن العودة ليست بادرة إدارية بحتة. يعتمد على تقييم المخاطر الحميمة. إذا رأى السكان أن المباني لا تزال مدمرة في الجنوب، وأن المنازل تتعرض للقصف عند الفجر، وأن الطائرات بدون طيار لا تزال في كل مكان فوق بيروت وبعلبك وصور، فإنهم يؤخرون عودتهم، أو يغادرون بعد عودتهم. ومن ثم يمكن إخلاء هدنة دون أن يتم كسرها رسميا.

أما الأثر الثالث فهو مؤسسي. وكل انتهاك يزيد من صعوبة الدولة اللبنانية في الدفاع عن فكرة الاستقرار التدريجي. يمكن للسلطات أن تتحدث عن المفاوضات والتنفيذ والأمن والوجود المؤسسي. لكن الحقل يتحدث بلغة أكثر مباشرة. وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، وأن هوامش وقف إطلاق النار لا تزال ضيقة، وأن السيادة اللبنانية ما زالت مثقوبة بالوجود الجوي للعدو.

الأثر الرابع هو توسيع محيط الضغط. وفي نفس الصباح، شهد الجنوب عمليات هدم وإضراب، وتدفق بعلبك على علو منخفض، وبقيت بيروت والضواحي الجنوبية تحت طائرات بدون طيار، وشهدت قسمية عملية للبحث عن الجثث تحت المراقبة الجوية. وهذا التسلسل البسيط يكفي لإظهار أن وقف إطلاق النار لم يعد هشاً على الخط الأمامي فحسب. إنه كذلك في قدرته على إعادة إنشاء مساحة مدنية قابلة للتنفس في جميع أنحاء البلاد.

تصلب أكثر من حادث واحد

وسيكون من المغري قراءة كل حدث على حدة: التحليق هنا، وإضراب هناك، والهدم أكثر. هذا سيكون خطأ ما يزن اليوم ليس فقط كل حقيقة مأخوذة في عزلة إنها تكرارهم، وتفرقهم الجغرافي، وتسلسلهم في نفس الصباح. هذا ما يغير النتيجة إلى تشخيص.

التشخيص بسيط ولا يُحترم وقف إطلاق النار بروحه أو في آثاره العملية، ولا يُحترم إلا بقدر أقل في نصه مع استمرار عمليات الإضراب والهدم والضغط الجوي في عدة مناطق. ولذلك فإن التعبير عن الانتهاك ليس خياراً بلاغياً. وهو مستمد من الوقائع المبلغ عنها.

وفي هذه المرحلة، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان استئناف الأعمال العدائية على نطاق أوسع. ومن الواضح بالفعل أن الهدنة الحالية تعمل كإطار هش تواصل فيه إسرائيل تشكيل الأرض، ورصد الحيز المدني، وإبقاء لبنان تحت التوتر. وإذا استمر هذا المنطق بعد ظهر اليوم والليلة التالية، فإن وقف إطلاق النار قد يكون أكثر من كلمة دبلوماسية في بلد لم تترك فيه الطائرات بدون طيار السماء.