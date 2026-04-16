وقف إطلاق النار في لبنان: تصر طهران

وقد عاد لبنان إلى قلب اللعبة الإقليمية بجملة من طهران. وادعاءا بأن وقف إطلاق النار في لبنان هو " مهم " كما هو الحال في إيران، وضع رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر غليبف الجبهة اللبنانية في وسط تسلسل دبلوماسي بدا مبدئيا مهيكلا بالمواجهة بين واشنطن وطهران وإسرائيل. وتأتي الرسالة، التي نُشرت بعد تبادل الآراء مع نظيره اللبناني نبيه بيري، في وقت لا تزال فيه المناقشات بشأن إزالة التصعيد الإقليمي غير مؤكدة، ويتواصل القتال في جنوب لبنان، وقد فتحت للتو قناة مباشرة بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين في واشنطن. وفي هذا السياق، لم يكن الإعلان الإيراني تعليقاً هامشياً. She recalls that, for Tehran, the Lebanese question cannot be treated as a secondary scene.

The weight of this sentence lies as much in its content as in the moment chosen. ومنذ انفصال 8 نيسان/أبريل بين الولايات المتحدة وإيران، كان هناك نزاع على التفسير بين المؤيدين. وتدفع إيران وباكستان بأن لبنان جزء من منطق وقف إطلاق النار. وعلى العكس من ذلك، تدعي واشنطن وإسرائيل أن الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله مسألة أخرى. بين هاتين القارئتين، تحاول بيروت تأكيد موقف أبسط وأكثر إلحاحاً: أن تتوقف الإضرابات، لتخفيف الضغط الإنساني ووضع أمن البلاد في إطار حكومي. وبإعادة لبنان إلى المعادلة علناً، لا يكتفي غليباف بالحديث عن رأيه. يتحدث إلى الوسطاء والمسؤولين اللبنانيين وحلفاء إيران في المنطقة

يصبح وقف إطلاق النار في لبنان اختبارا إقليميا

وفي التسلسل الحالي، تكون لصيغة غالبيف وظيفة دقيقة جدا. وهو يهدف إلى منع الهدنة التي أُبرمت في 8 نيسان/أبريل من عرضها كقطعة كافية عن التصعيد في حين لا تزال الجبهة اللبنانية تحترق. وما دام لبنان غائبا عن قلب الإعلانات الدبلوماسية، فإنه يمكن أن يظهر كمرفق، وإن كان خطيرا، ولكنه يدار بصورة منفصلة. إن طهران، بقولها إن وقف إطلاق النار في لبنان يتسم بنفس الأهمية التي تتسم بها إيران، تواجه هذا التسلسل الهرمي وتؤكد أنه لا يوجد استقرار إقليمي موثوق به إذا ما ظل جنوب لبنان يتعرض للقصف والعمليات الأرضية وعدم الاستقرار الدائم.

ولا ينشأ هذا الموقف من أي مكان. وقد سبق للسلطات الإيرانية أن أشارت في الأيام السابقة إلى أنها تعتبر وقف إطلاق النار في لبنان أحد المعايير الأساسية لأي مناقشة جادة مع واشنطن. الرواية في مكان آخر ويعزى ذلك إلى أن هذه الرسالة تُفترض الآن علناً وتُصاغ في مقابل مع نبيه بيري، وهو أحد أهم الأرقام المركزية في النظام اللبناني. وتشير طهران إلى أن الجبهة اللبنانية ليست مجرد مسألة تضامن إيديولوجي أو دعم حليف. وهو يصبح عنصرا أساسيا في المفاوضات الإقليمية نفسها.

وهذا أيضا يغير الطريقة التي يتصور بها وقف إطلاق النار في بيروت. ويحاول المسؤولون اللبنانيون منذ عدة أيام فرض نظام منطقي واضح: أولا، وقف الإضرابات، ثم فتح إطار أوسع للمناقشة. إن خطاب غليبف يسير في نفس الاتجاه على نقطة أساسية: إنه يرفض السماح للبنان بالتفاوض بينما لا يزال تحت الضغط العسكري المستمر. ومن الواضح أن الاتفاق ليس كاملا بين طهران والدولة اللبنانية على الأهداف النهائية، على مكان حزب الله أو على نوع التسوية المنشودة. ولكن الجملة الإيرانية تعطي وزنا لفكرة أن بيروت تدافع أيضا: فلا يمكن لأي مناقشة جدية أن تسفر عن أثر دائم إذا لم تعطى الأولوية لأول مرة لوقف إطلاق النار.

Ghalibaf لم يعد ممثل ثانوي

هوية الرسول تُعدّ تقريباً بقدر الرسالة محمد باقر غالبلاف لا يملك وظيفة بروتوكول بدون تأثير حقيقي وكان القائد السابق للحرس الثوري، العمدة السابق في طهران، والآن رئيسا للبرلمان، شخصية بارزة في المرحلة الدبلوماسية الإيرانية لعدة أيام. وفقاً للصحافة الفرنسية وعدة وكالات دولية قام بدور مباشر في إعداد المبادلات مع واشنطن وفي تحديد خطوط طهران الحمراء قبل أي مناقشة متعمقة ولذلك لا يمكن قراءة خطابه بشأن لبنان على أنه مجرد معلق سياسي.

وتعطي هذه المركزية لبيانها مجالا أوسع. When an official of this stature claims that the Lebanese ceasefire counts as much as the Iranian ceasefire, he sends several signals at the same time. يتكلّم أولاً مع الأمريكان، يُخبرهم أنّ (إيران) لا تقبل هدنة مُتغيّرة في الهندسة. ثم تحدث إلى الإسرائيليين، وذكّرهم بأن عملياتهم في لبنان لا يمكن أن تعامل إلى الأبد كعنصر مستقل، دون أن تؤثر على بقية المفاوضات الإقليمية. وأخيرا، يتحدث إلى حلفائه، بمن فيهم حزب الله، ليبين أن طهران لا تفصل أمنها عن حالة شركائها.

خيار التليغرام يضيف إلى هذا المنطق الرسالة لم تتسرب بالخطأ وقد نُشر التقرير طوعا في حيز للاتصالات السياسية يُرصد رصدا عاليا في إيران والمنطقة. وبعبارة أخرى، أرادت طهران إبراز هذا الخط وتجميده في الفضاء العام ومنحه قيمة رسمية. وهذا يعني أن مسألة لبنان لم تعد تعالج على هامش المناقشات. ويصبح عنصراً بارزاً في الوضع الإيراني. وكلما تأكد هذا الموقف علنا، كلما أصبح من الأصعب على الجهات الفاعلة الأخرى أن تدعي أن لبنان سيكون خارج ميكانيكيات وقف التصعيد.

عبور نبيه بيري الخطوط اللبنانية

The fact that Ghalibaf is reporting an exchange with Nabih Berri is no less significant. ولا يزال رئيس البرلمان، وزعيم حركة أمال، وشخص هيكلي في الحياة السياسية الشيعة، بيري، محاورا مركزيا عندما يتعلق الأمر بجنوب لبنان، وحزب الله، والعلاقات بين الدولة اللبنانية والوسطاء الخارجيين. وهو ليس الرئيس التنفيذي ولا رئيس الجمهورية، ولكنه لا يزال أحد الرجال الذين تمر من خلالهم الأرصدة الحساسة للبلد. وفي الأزمات المتصلة بإسرائيل، كثيرا ما يكون موقفها مؤسسيا ومجتمعيا ودبلوماسيا.

ويفسر هذا الوضع سبب استمرار طهران في معاملته على أنه نقلة رائدة. وفي مخاطبته، لا يتعدى الغليباف تماماً على الدولة اللبنانية، ولكنه يختار رقماً يتكلم لغة المؤسسات ونسبة الطاقة الإقليمية. وهذا يعكس واقعا فريدا للبنان المعاصر: ففيما يتعلق بقضايا الحرب والهدنة والأمن في الجنوب، لا تقل خريطة السلطة أبدا إلى الهرميات الدستورية وحدها. فالقنوات الرسمية مهمة، ولكنها تتعايش مع الوساطة السياسية والحزبية والمجتمعية التي لا تزال ضرورية.

كما يجري التبادل بين الرجلين في حين تسعى بيروت إلى الدفاع عن خط رسمي محدد. وشددت الرئاسة اللبنانية والحكومة على ضرورة وقف إطلاق النار قبل أي مناقشة مفيدة. وكرروا أيضا أن الاتصالات المفتوحة في واشنطن لا ينبغي أن تكون مساوية للتطبيع السياسي. This position aims to preserve the authority of the State while taking into account the rejection expressed by Hezbollah and some of the opinion. مكان (بيري) في هذا التسلسل يوضح الصعوبة اللبنانية لتأكيد خط الولاية دون أن يكون قادراً على محو وزن الجهات الفاعلة التي على الأرض أو في المجتمعات المحلية

ثلاث قراءات لنفس وقف إطلاق النار

تصريح (غليباف) أصبح ذا مغزى عندما تم وضعه في معركة التفسير التي فتحت منذ 8 أبريل القراءة الأولى هي إيران وباكستان. وبالنسبة لهم، فإن رفع التصعيد الذي بدأ بين واشنطن وطهران ليس له معنى إلا إذا كان يغطي لبنان أيضا. ويستند هذا النهج إلى فكرة بسيطة: فالواجهات الآن مترابطة، ولا يمكن إعلان السلام على المرء بينما لا يزال الآخر يعاني من الحرب. كما أنه يسمح لإيران بأن تتجنب تقديم اتفاق محدود كنجاح أمريكي كامل.

والقراءة الثانية هي قراءة الولايات المتحدة وإسرائيل. واقترحت واشنطن أن النزاع بين إسرائيل وحزب الله لا يدخل في نطاق الهدنة الأمريكية – الإيرانية. وقد دفعت إسرائيل هذا المنطق إلى أبعد من ذلك بقولها إنها ستواصل عملياتها ضد حزب الله، بما في ذلك في وقت كان فيه عدد قليل من الاتصالات المباشرة مع الممثلين اللبنانيين. هذا الموقف يعطي الهدنة نطاق ضيق وهي تحمي، من وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية، إمكانية التفاوض مع طهران دون فرض إكراه فوري على الهجوم في لبنان.

القراءة الثالثة هي القراءة الرسمية للبنان. وهي لا تكرر تماما المنطق الإيراني، ولا، بالطبع، القراءة الإسرائيلية. وتشدد بيروت في المقام الأول على ضرورة وقف إطلاق النار للسماح بالتسلسل الدبلوماسي والإنساني. وبعبارة أخرى، فإن لبنان لا يسعى أولا إلى إعادة سحب الهدنة الإقليمية لأسباب طبيعية. وهي تسعى إلى وضع حد للحرب التي تدمر أراضيها، وتنقل سكانها على نطاق واسع وتزيد من كسورها الداخلية. غير أن هذا الموقف صعب ما دامت الجهات الفاعلة الأخرى تستخدم الجبهة اللبنانية كجزء من مفاوضاتها الخاصة.

(واشنطن) يريد أن يتفكك، (طهران) يريد التواصل

هذا هو المكان الذي تكمن فيه المودة السياسية لللحظة. والولايات المتحدة مهتمة بعرض هدنة الـ 8 نيسان/أبريل على سبيل النجاح الأول، ولو جزئيا، في التصعيد مع إيران. وللقيام بذلك، يتعين عليهم أن يحدوا من نطاق وقف إطلاق النار وأن يتجنبوا إجراء تقييم فوري له على جميع الجبهات التي يعمل فيها نفوذ إيراني. ثم أصبح لبنان حالة إشكالية. وفي حالة إدراجه، يجب على واشنطن أن تدفع إسرائيل بشكل أوضح نحو وقف عملياتها أو تخفيضها. وإذا استبعدت الهدنة، فإنها تبدو ناقصة وتضعف السرد الدبلوماسي الأمريكي.

(إيران) تدافع عن العكس تماماً وتحاول طهران أن تبين أن إزالة التصعيد لا تكون صالحة إلا إذا كانت تنطبق أيضا على حلفائها الإقليميين، أو على الأقل على مسارح المواجهة الرئيسية. ومن هذا المنظور، يعتبر لبنان اختبارا. وإذا استمرت التفجيرات والقتال، تصبح هدنة 8 نيسان/أبريل، من وجهة النظر الإيرانية، صيغة جزئية لا تستحق بعد اسم الاستقرار الإقليمي. لذا فإن حكم (غليباف) جزء من استراتيجية الاتصال إنه يُلزم الأمريكان بأخذ حقيقة أنهم يريدون الآن أن يفكوا الملفات

هذا التوتر يضهر أيضاً دور باكستان في التسلسل وكان إسلام أباد أحد الوسطاء في الهدنة وأعطى إشارات نحو إدماج لبنان. ويعزز موقفه الفرضية الإيرانية القائلة بأن المسألة اللبنانية ليست اختراعا متأخرا لطهران، بل هي نقطة نوقشت في نفس بناء الاتفاق. وعلى العكس من ذلك، فإن واشنطن تتحدث عن سوء فهم أو اختلاف في التفسير. هذا الخلاف ليس فوضوي ويحدد ما قد يلزم من إسرائيل وما تبقى خارج الإطار.

ملاحظات حزب الله، غير متصلة

في هذه التشكيلة، موقف حزب الله لا يزال حاسما. ورفضت الحركة المحادثات المباشرة بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين في واشنطن العاصمة، وذكرت أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بنتائجها المحتملة. ويؤدي هذا الرفض إلى تعقيد كبير في مهمة الدولة اللبنانية. ويعني ذلك أنه حتى الاتفاق الذي تفاوضت عليه السلطات الرسمية وحدها لن يكفي لتثبيت الأرض إذا رفض الممثل المسلح الرئيسي على الجبهة الجنوبية الاعتراف بها. وعليه، فإن حزب الله يحافظ على قدرته على أن يشكل ممثلا مستقلا للحرب والهدنة.

إفادة (غليباف) مقصودة أيضاً التحدث إلى هذا المخيم وهو يستجيب لقلق متأخّر في الدوائر القريبة من حزب الله: أي أن رؤية إيران تحصل لنفسها على نفس استراتيجي بينما تترك لبنان مكشوفا. إن طهران، إذ تؤكد من جديد أن وقف إطلاق النار اللبناني يشكل أولوية، تسعى إلى منع التخلي عن هذه المحاكمة. الرسالة واضحة: لا يُضحى لبنان لإنقاذ القضية الإيرانية الوحيدة. من الناحية السياسية، هذا الضمان مهم لأن مصداقية إيران الإقليمية تعتمد جزئيا على قدرتها على إقناعها بأنها لا تعامل حلفائها كمتغيرات تكيف.

وهذا لا يعني أن طهران وحزب الله وحدهما يمليان التسلسل. وفي لبنان، ازدادت انتقادات الحركة قوة مع تصعيد الحرب. ويلومه الكثيرون على جعل البلد منطقا يتجاوز المصلحة الوطنية. ولكن على الأرض العسكرية، وبقدرة على عرقلة أو قبول هدنة، يظل حزب الله لا غنى عنه. ومن هذا الواقع أن الدولة اللبنانية تحاول الالتفاف دون أن تكون قادرة على محوه بالكامل. وهذا هو السبب أيضا في أن أقل حكم من طهران على لبنان يُقرأ في بيروت كإشارة سياسية ملموسة، وليس مجرد موقف بلاغي.

التكلفة البشرية تضع لبنان في حالة الطوارئ

وإذا كان البيان الإيراني قد علق عليه، فإنه يعود أيضا إلى أن لبنان لا يزال يدفع ثمنا باهظا. According to reports from international agencies, the ongoing war has already killed more than 2,000 people in the country and displaced more than one million people. وهذه الأرقام لا تقول كل شيء، ولكنها كافية لشرح سبب سعي بيروت إلى فرض وقف إطلاق النار كشرط أساسي مطلق. ولم يناقش لبنان منذ وضع نظري. وهي تتفاوض تحت الضغط من حالة طوارئ إنسانية وإقليمية ومؤسسية.

ولا يزال جنوب لبنان القلب المرئي لهذا الضغط. ولا يزال القتال مكثفا، لا سيما حول عدة مناطق حدودية، في حين تزعم إسرائيل أنها تريد أن تحافظ على منطقة لمقاتلي حزب الله جنوب نهر الليطاني. وهذا الاحتمال يبعث على القلق بدرجة أكبر في بيروت لأنه لا يشير فقط إلى استمرار الحرب، وإنما أيضا إلى تحول دائم في الأرض، مع تأخر عودة المشردين بل والسيادة اللبنانية الأكثر هشاشة. In this context, Ghalibaf’s sentence touches just because it points to a very simple reality: there is no credible détente in the region as long as Lebanon remains the place where the war continues.

ويفسر هذا البعد الإنساني أيضا إصرار لبنان الرسمي على وقف إطلاق النار قبل كل شيء. إن المناقشات المفتوحة في واشنطن لا تتعلق بالمبادئ الدبلوماسية فحسب. وهي تتعلق بإمكانية تهدئة المدن والقرى والهياكل الأساسية والأسر المشردة. ومن وجهة النظر هذه، فإن الكلمة الإيرانية تجتمع، جزئيا على الأقل، اهتمام بيروت الفوري. ولكنه فعل ذلك منذ منطق إقليمي ليس بالضبط منطق الدولة اللبنانية. وهذا هو كل غموض اللحظة.

عودة لبنان إلى المركز دون السيطرة عليه

تصريح (غليباف) له تأثير مزدوج وهو يعطي لبنان مركزيا يسعى بعض الجهات الفاعلة إلى إعادة تنشيطه. لكنها تشير أيضا إلى أن هذه المركزية لا تزال تحددها جهات أخرى إلى حد كبير. The country returns to the centre of the regional conversation, but it does not control it. (إيران) تتحدث عن (لبنان) ليثقل على (واشنطن) وتتحدث الولايات المتحدة عن لبنان لإدارة علاقته مع إسرائيل وهدرتها مع طهران. وتتحدث إسرائيل عن لبنان من حيث الأمن ونزع سلاح حزب الله والمنطقة العازلة. وتحاول بيروت، في خضم هذه البرامج، ضمان الاعتراف بالمصلحة الوطنية التي لا تزال الأكثر إلحاحا: وقف الحرب على أرضها.

وهذا الاعتماد على الحسابات الخارجية هو أساسا الضعف اللبناني الكبير في التسلسل. البلد له كلمة رسمية، رئيس، حكومة وبرلمان. بل إنه حصل على فتح قناة مباشرة نادرة مع إسرائيل في ظل الوساطة الأمريكية. ولكن ليس لديها بعد القدرة على إعطاء الأولوية لتعريفها الخاص لوقف إطلاق النار على تعريف الأطراف الفاعلة الخارجية. وبهذا المعنى، حكم الغليباف مفيد دبلوماسيا في بيروت، لأنه يتحدى استبعاد لبنان. ولكنه يؤكد أيضا، على الرغم من ذلك، إلى أي مدى لا تزال المسألة اللبنانية متأصلة في توازن في السلطة يتجاوزها.

وفي الوقت الراهن، ليس هناك ما يدعو إلى القول بأن واشنطن وإسرائيل ستوافقان على إدراج لبنان بالكامل في منطق الهدنة الثمانية في نيسان/أبريل. ولا يوجد أيضا أي دليل على أن حزب الله سيشعر بأنه مقيد بالاتصالات المفتوحة في واشنطن. ولكن هناك حاجة بالفعل إلى نقطة واحدة في المناقشة الإقليمية: فطالما يظل لبنان الخط الأمامي الذي تستمر فيه الحرب مع أطراف فاعلة أخرى في التفاوض، سيعتبر كل إعلان عن رفع درجة المداومة اتفاقا غير كامل وغير مستقر ومتنازع عليه.

وبدعوى أن وقف إطلاق النار في لبنان هو " مهم " كما هو الحال في إيران، قام محمد بقر غليبف بإعادة الجبهة اللبنانية إلى مركز تسلسل دبلوماسي مشوّش. ويأتي بيانه، الذي نُشر بعد تبادل الآراء مع نبيه بيري، بينما يدافع واشنطن وطهران وبيروت وإسرائيل عن القراءات المتباينة للهدنة الثمانية في نيسان/أبريل. وراء هذه الجملة، هو المكان الكامل للبنان في إزالة التصعيد الإقليمي الذي هو على المحك مرة أخرى، مع استمرار القتال في الجنوب والاتصالات المباشرة المفتوحة في واشنطن.

