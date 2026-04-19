يحدد نيم قاسم الظروف في لبنان

وادعى الأمين العام حزب الله نيم قاسم يوم السبت قراءة هجومية لوقف إطلاق النار دخلت حيز النفاذ بين لبنان وإسرائيل. وفي نص سياسي جدا، يذكر نيم قاسم أن حركته لم تهزم، وتهدد بالرد على أي انتهاك إسرائيلي، وتقول في الوقت نفسه إنها مستعدة لفتح صفحة جديدة مع الدولة اللبنانية. وخلف هذه الصيغة، فإن الرسالة ذات شقين: رفض أي استسلام عسكري ومحاولة وضع حزب الله في تسلسل داخلي يهيمن عليه السيادة والتعمير وما بعد الحرب.

إعلان يجمع بين التحدي العسكري والانفتاح السياسي

ويأتي النص الذي يعممه زعيم حزب الله في وقت يتسم به هشاشة كبيرة. وقد أعلنت الهدنة في 16 نيسان/أبريل لفترة أولية مدتها عشرة أيام عن وقف جزء من الأعمال العدائية، ولكنها لم تغلق الاشتباكات ولم تحل مسألة الانسحاب الإسرائيلي ولم تحدد آلية سياسية قبلتها جميع الأطراف اللبنانية. وفي هذا الفراغ، يسعى كل طرف إلى فرض سرده.

(نايم قاسم) اختار خطاً نظيفاً وهو يعرض وقف القتال ليس نتيجة لضغوط دبلوماسية على جميع الأطراف، وإنما كنتيجة مباشرة للقتال الذي يقوده مقاتلو حزب الله على الجبهة الجنوبية. إن قلب حجته بسيط: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، فهو لأن إسرائيل لم تحقق أهدافها العسكرية.

هذه القراءة ليست مجرد بلاغية. يتم استخدامه لقفل تفسير التسلسل المفتوح منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. وبالنسبة لحزب الله، فإن الاعتراف بأن الحركة قد أضعفت إلى حد قبول الانقطاع المفروض من الخارج من شأنه أن يقوض شرعيتها الداخلية. وعلى العكس من ذلك، يحاول نيم قاسم أن يحافظ على فكرة الردع النشط.

نبرة النص تتحدث عن الكثير من هذه الإرادة. ويقترض البيان من سجل التعبئة، ويشيد بالموتى، ويرفض الهزيمة. وهو يصر على صلابة المقاتلين، وعلى التكلفة البشرية التي تتحملها البيئة الاجتماعية لحزب الله، وعلى مركزية جنوب لبنان في الخيال السياسي للحركة. هذا الإصرار يستهدف مؤيدي حزب الله بقدر ما يستهدف بقية البلاد. وهي تسعى إلى جعل الحرب مسألة وطنية، وليس فقط حالة طرف مسلح.

وقف إطلاق النار، وهو أمر محوري لمعركة السرد

وتستند الهدنة الحالية إلى نص يفتح نافذة تفاوضية، ولكن يترك العديد من النقاط الحساسة دون حل فوري. وتنص الوثيقة على وقف الأعمال العدائية لمدة عشرة أيام، وإجراء مناقشات مباشرة يسرتها الولايات المتحدة، ومسؤولية حصرية عن سيادة قوات الأمن اللبنانية والدفاع عنها. ومن ناحية أخرى، فإنها لا تحل على الفور مسألة الاحتفاظ بالقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولا تمنح لبنان صراحة نفس إطار الاستجابة الذي تمنحه إسرائيل خلال تلك الفترة. ()رويترز)

على وجه التحديد هذا العيب الذي يدعم حزب الله خطابه. ويدعي نيم قاسم أنه لا يمكن وقف إطلاق النار من جانب واحد. إنه يرفض فكرة المقاومة المتوقفة بينما تحتفظ إسرائيل، وفقًا له، بحرية العمل العسكري. في إعلان أن المقاتلين سيبقون على الأرض و « مغني على الزناد » يحاول تحويل فترة مفترضة من التصعيد إلى مرحلة من اليقظة المسلحة الدائمة.

هذا المرور حاسم سياسياً ويعني ذلك أن حزب الله لا يعتبر نفسه مقيدا بقراءة ضيقة للنص، لا سيما إذا استمرت العمليات الإسرائيلية في الجنوب. وعليه، فإنها تحافظ على غموض محسوب: فالحركة لا تؤيد رسميا الاتفاق كطرف موقع، ولكنها تحتفظ بالحق في فرض تفسيرها بالقوة. ويحافظ هذا الموقف على إمكانية استئناف عمليات تبادل إطلاق النار بسرعة، حتى وإن استمرت الهدنة رسميا.

والواقع أن هشاشة الترتيب ظاهرة بالفعل. وأُبلغ عن وقوع انتهاكات وحوادث بعد بدء نفاذ وقف إطلاق النار، بينما تؤكد إسرائيل أنها تحتفظ بالحق في التصرف ضد التهديدات التي تعتبرها وشيكة. ومن ثم، فإن الفجوة بين رسالة النص، والقراءات التي يقوم بها الرعاة، وواقع التضاريس، تغذي عدم الاستقرار الفوري. في هذا المكان يكتب (نايم قاسم) بيانه.

يد تمتد إلى الدولة دون أن تتخلى عن الأسلحة

غير أن أبرز عناصر النشرة الصحفية هي في أماكن أخرى. بعد عدة أيام من الجدل الشديد ضد المناقشات التي أجريت في إطار الوساطة الأمريكية، يدعي نيم قاسم أن حزب الله منفتح أمام » أعلى درجة من التعاون مع السلطة في لبنان » ، في إطار » صفحة جديدة » تقوم على السيادة الوطنية.

قد تبدو الصيغة متوافقة غير أنه ليس مجرد التزام بمنطق الدولة. إنه أشبه بمحاولة إعادة تعريف مكان حزب الله في التوازن اللبناني بعد الحرب الحركة لا تقول أنه يسلم أسلحته إلى الولاية كما أنه لا يقول إنه يتخلى عن استقلاله العسكري. وهو يقترح أقصى قدر من التعاون شريطة أن ينعكس في فهم مشترك للسيادة وفي استراتيجية أمنية وطنية قادرة على إدماج قدرات القوات.

وبعبارة أخرى، يحاول حزب الله تحريك المناقشة. وبدلاً من قبول معارضة أمامية بين احتكار الدولة للعنف ووجود جهازها العسكري، فإنه يقترح التلاعب بين الاثنين. وهذه الصياغة قديمة في خطاب الحركة، ولكن التركيبة الحالية تأخذ صبرا خاصا. وهو يتدخل في وقت يعيد فيه نص الهدنة تأكيد المسؤولية الحصرية لقوات الأمن اللبنانية عن السيادة والدفاع.

والتناقض واضح. فمن جهة، فإن منطق الوثيقة التي دخلت حيز النفاذ في 16 نيسان/أبريل يعزز الدور المؤسسي للجيش ودوائر الدولة. ومن جهة أخرى، يجيب حزب الله على أنه على استعداد للتعاون، ولكن في هيكل ستظل فيه وسائل القوة لديها موارد لقيمتها، وليس أدوات لحلها. « الصفحة الجديدة » التي ذكرتها (نايم قاسم) لا تعلن عن التوحيد الكامل بدلاً من ذلك، تَجْمعُ a يَعِيشُ سوية تحت التوترِ.

ما هذه « صفحة جديدة » تقول حقاً

وعلى الصعيد الداخلي، يؤدي هذا الافتتاح عدة مهام.

ويسمح للحزب الله أولاً بأن يقدم نفسه بوصفه فاعلاً مسؤولاً، محرصاً على تجنّب اللبنة وإغلاق الباب لتدخل أجنبي. إن اختيار هذه الكلمات ليس بالأمر الهام. وهو يستجيب لنقد الحركة لشهور، سواء في لبنان أو في الخارج، بشأن التكلفة الوطنية لاستراتيجيتها الإقليمية.

ومن ثم فإنه يسمح له بالتكلم مع الحكومة اللبنانية دون أن يظهر في موقف ضعف. ولا يتطلب البلاغ وساطة إنقاذ. واقترح التعاون بين الشركاء، الذين وفقاً لصاحب البلاغ، سيكون لهم هدف مشترك: حماية لبنان، واستعادة حقوق البلد، ومنع إسرائيل من الحصول على أرض سياسية على ما لم تكن لتحصل عليه من الحرب.

وأخيرا، يؤدي هذا الانفتاح إلى تأطير أي مناقشة أمنية في المستقبل مسبقا. وإذا انفتحت المناقشات بشأن دور حزب الله، فإن الحركة تريد أن تُعقد لا من منظور نزع السلاح الفوري، بل من منظور استراتيجية وطنية تدمج المقاومة كعنصر من عناصر السلطة.

النقاط الخمس التي طرحها نيم قاسم

وفي منتصف نص يحمل رموزاً واتهامات، يورد نيم قاسم أيضاً خمسة متطلبات محددة للاستمرار:

وقف دائم للعدوان على جميع لبنان جوا وبرا وبحرا؛;

الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة إلى الحدود؛;

الإفراج عن السجناء؛;

عودة السكان إلى قراهم ومواقعهم إلى خط الحدود؛;

إعادة الإعمار بدعم دولي وعربي، تحت المسؤولية الوطنية.

وهذه النقاط الخمس تؤدي دورا أساسيا. فهي تسمح لحزب الله بترك، على الأقل جزئيًا، أرض الخطاب العسكري وحده لاحتلال أرض الأهداف السياسية المباشرة. والحركة لا تتعلق فقط بالاستجابة أو الكرامة أو النصر. ويسلط الضوء على الطلبات التي تؤثر مباشرة على الرأي اللبناني: الأمن اليومي، وعودة المشردين، والمحتجزين، ومال إعادة الإعمار.

وفي السياق الحالي، تتصل هذه القائمة أيضاً بتحديد الأولويات. وفي جوهر الأمر، يقول نيم قاسم إنه لا يمكن إجراء مناقشة جادة بشأن مستقبل الأمن اللبناني حتى النهاية الكاملة للعمليات الإسرائيلية، وانسحاب القوات المنتشرة في الجنوب، وإحياء الحياة المدنية في المناطق المدمرة. وهي وسيلة لتأخير أي مناقشة هيكلية بشأن تسليح حزب الله.

إن جدول أعمال التعمير يستحق اهتماما خاصا. والحركة تعلم أن السؤال المادي سيثقل وزناً كبيراً في الفترة التي تبدأ. وقد لحقت أضرار جسيمة بالقرى في الجنوب، وتضررت الهياكل الأساسية وبدأت الأسر في العودة إلى المناطق التي لا تزال غير مستقرة أو في خراب. ويحاول حزب الله، بإعطاء الأولوية لإعادة الإعمار، أن يظل محوريا في إدارة ما بعد الحرب، وهي أرض ستكافح فيها الدولة والمانحون العرب والشركاء الدوليون والأحزاب اللبنانية من أجل المبادرة.

الرفض الأمامي للمفاوضات المباشرة تحت الضغط

والمحور الآخر القوي للبيان هو التسلسل الدبلوماسي المستمر. وهاجم نيم قاسم الوثيقة التي نُشرت بعد بدء نفاذ وقف إطلاق النار، وشجب ما عرضه بوصفه إهانة للبنان. ونوّه بالولايات المتحدة بصياغة نص يتحدث باسم الحكومة اللبنانية وبإدراجه في منطق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وتشكل هذه التهمة جزءا من استمرارية مواقعها في الأيام السابقة. وقد رفض حزب الله بالفعل المناقشات التي دارت في واشنطن بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين، مما اعتبرها غير مقبولة طالما استمر القصف. البيان الصحفي يوم السبت يعمق هذا الخط: التفاوض تحت الإضرابات، وفقا له، هو بمثابة تقديم إلى توازن السلطة المفروض.

الحجة لها مجال داخلي واضح وهو يهدف إلى تعريض أي سلطة لبنانية للخطر في محاولة الدفاع عن الدبلوماسية المباشرة كوسيلة للخروج من الأزمة. ولكنه يستجيب أيضا لواقع أوسع: فالهدنة الحالية لا تشبه اتفاق سلام. وهو يشكل تعليقا محدودا، مدعوما بالوساطة الأمريكية، مع وجود ظلال على التطبيق العملي للنص وعلى التسلسل السياسي الذي يجب اتباعه.

ومن ثم، فإن نيم قاسم يسعى، في رفضه لشكل الوثيقة، إلى إضفاء الشرعية على الإطار الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة توزيع الأرصدة الأمنية في لبنان. إنه يرفض أن يتم حبسه في بنية دبلوماسية حيث ستجادل الدولة بينما سيتم التعامل مع حزب الله كمشكلة يجب حلها. ومن ثم، يبدو أن هذا الجمع من التعاون مع سلطة ورفض عملية يعتبرها محكوما خارجيا.

الذي يَجيءُ تحت الخطابِ، الذي يَجيءُ تحت الحقائقِ

بيان (نايم قاسم) يتراكم أيضاً إدعاءات أن لا شيء في هذه المرحلة يمكن أن يثبت كوقائع مكتسبة هذا هو الحال عندما يقدم وقف القتال كنتيجة حصرية لأداء حزب الله العسكري. وهذا هو الحال أيضاً عندما يسند دوراً محدداً إلى إيران أو باكستان أو إغلاق مضيق أورموز في التسلسل الذي أدى إلى الهدنة.

ويجب قراءة هذه المقاطع لما هي: عناصر السرد السياسي، التي تهدف إلى زيادة دور الحركة، ووضع الجبهة اللبنانية في إطار إقليمي أوسع، وشكر الحلفاء. ولم تؤكّد جميع هذه الوثائق من خلال الوثائق العامة المتاحة أو من خلال المعلومات التي تم التدقيق فيها بشأن الظروف الدقيقة للهدنة.

وهذا التمييز هام، لأنه شرط لقراءة النص. البيان الصحفي ليس رواية محايدة للأحداث. إنه تدخل استراتيجي. ويهدف إلى إعطاء معنى لما بعد الحملة، لتجنب أي شعور بالتخلف بين المؤيدين، ووضع الدولة أمام مسؤولياتها، وتذكير الوسطاء الأجانب بأن حزب الله يعتزم أن يظل لاعبا رئيسيا.

رسالة إلى عدة جمهور في آن واحد

ولا يتحدث النص إلى متلقي واحد. وهي موجهة أولا إلى قاعدة حزب الله، التي تم اختبارها من جراء الخسائر البشرية والدمار وعدم اليقين. وبتكرار أن إسرائيل لم تهزم الحركة، حاولت نيم قاسم الحفاظ على تماسك مخيم الحزب بينما دخلت الحرب مرحلة أقل شرعية.

وهو يتناول أيضا المؤسسات اللبنانية. والرسالة واضحة: إن حزب الله لا يستبعد ترتيباً داخلياً، ولكنه يرغب في التفاوض بشأنه على أساس علاقة السلطة السياسية التي لا تزال تعتبرها مؤاتية في عدة نقاط. وهو يريد أن يمنع الهدنة من أن تتحول إلى ملجأ لإزالتها أو فرض معاملة انفرادية لمسألة أسلحته.

ولا يزال البيان يستهدف الجهات الفاعلة الإقليمية والغربية. يخبرهم أن حزب الله لا يعتبر نفسه متسللاً على الرغم من الضغوط العسكرية والدبلوماسية. حتى في حالة الضعف، وحتى التحدي، حتى تحت المراقبة، تدعي الحركة أنها تحتفظ بقدرة على المبادرة والإزعاج والحجب.

وأخيرا، يتحدث إلى بقية المجتمع اللبناني. وبإبراز عودة السكان وإعادة البناء والوحدة الوطنية، يحاول نيم قاسم توسيع سجله. وهو لا يريد أن يظهر فقط كقائد لمنظمة مسلحة تتكلم بدعمه الوحيد. وهو يحاول أن يحتل مجال اللغة الوطنية، حيث سيلعب الكثير من المعارك السياسية في الأسابيع القادمة.

رهان حزب الله بعد الحرب

بيان السبت يكشف عن صعوبة موقع حزب الله الحركة لا تريد أن تعطي أي علامة على الاستسلام. كما أنه لا يمكن تجاهل أن تهيمن على مرحلة الافتتاح قضايا أصبحت فيها الدولة محورية مرة أخرى: تنفيذ الهدنة، وإدارة الانتهاكات، وعودة المشردين، والتعمير، والعلاقات الخارجية، ومستقبل الإطار الأمني في الجنوب.

لذا (نايم كاسم) يحاول أن يصمد في النهاية. ويؤكد من جديد مشروعية القتال المسلح والحق في الرد. وفي الوقت نفسه، يفتح الباب أمام تعاون واسع مع السلطات. هذا الخط لا يمحو التناقضات. إنها تنظمهم. يريد حزب الله أن يكون قوة مقاومة ولاعبًا مؤسسيًا غير مباشر وشريكًا إلزاميًا في أي إعادة تعريف للسيادة اللبنانية.

ولا يزال السؤال الرئيسي هو: هل يمكن لهذا الوضع أن يصمد إذا استمرت الهدنة وإذا زادت الضغوط الدولية على احتكار الأسلحة؟ وستتوقف المتابعة بأكملها على الإجابة على هذا السؤال، ولكن أيضا على التضاريس نفسها، والانتهاكات التي تم العثور عليها أو لا، ومصير المناطق التي لا تزال محتلة، وسرعة عودة السكان، والشكل الذي سيتخذ، أو لا، هذه الصفحة الجديدة التي يقول نيم قاسم إنه يريد أن يفتحها مع الدولة.

ترجمة كاملة لخطاب (نايم قاسم)

الترجمة الكاملة للنص العربي المقدم في الرسالة.

وأكد نيم قاسم، في بيان أدلى به، أن الأرض أثبتت أن لديه الكلمة الأخيرة، وأن السياسة الناجحة هي سياسة يمكن أن تستفيد من نتائجه كمصدر للقوة لإجبار العدو الإسرائيلي على أن يعطي، من أجل الحصول على حقوق لبنان ومواطنيه على أراضيهم وفي سيادته، في إطار تكامل وطني تعاوني يغلق أبواب خلافات بلدنا واستغلاله من قبل الأجانب.

ويضيف البيان الصحفي ما يلي: « لم يكن وقف إطلاق النار المؤقت ليتم بدون جهاد مقاتلي المقاومة على المواقع النبيلة في الجبهة الجنوبية، في أداء أسطوري عطل العالم، وفي حزمة شهيدة ضد العدو الإسرائيلي – الأمريكي رغم اختلال كبير في علاقات القوى العسكرية. وقد أثبت مقاتلو المقاومة أن سلاحهم الثلاثي الأبعاد – الإيمان والإرادة والقدرة – أقوى من جميع جيوش المعتديين، وأن هناك في لبنان رجالا مستعدين للتضحية بأهم ما لديهم من أجل التحرير والكرامة والاستقلال. ولا يعيق وجود المترددين والمدمرين وأولئك الذين يطعنون في ظهرهم مسيرةهم نحو هذا الهدف النبيل، لأنهم عرضوا رؤوسهم على الله العظيم قبل كل شيء، وهم محاطون بشعب كريم ومقدس عانى من القتل والدمار والتشريد وثمن الكرامة والشرف. هؤلاء الناس يأتون من جميع الأديان وجميع المجتمعات وجميع المناطق ؛ ويتجه جنوب لبنان، لأن لبنان كله جنوبه. وإذا ابتسم الجنوب وحرر، يبتسم لبنان جميعا ويحرر. «

يضيف: « السلام عليكم بالرب أولاً، لأنه فيكتور و المساعد. ثم أشكركم على أبطال المقاومة الذين حطموا تقدم العدو الإسرائيلي على الرغم من نشر مئات الآلاف من الجنود على الحدود، ولم يسمحوا له بالوصول إلى الليطاني، لا خلال الأسبوع الأول كما خطط، ولا خلال خمسة وأربعين يوما من المعركة المعروفة باسم » دصف المكول » . شكراً أيضاً للسكان والناس والمتعاطفين من أجل هداياهم وتضحياتهم ثالثا، بفضل جمهورية إيران الإسلامية وقيادتها وشعبها، الذي أيد وقف إطلاق النار ودعمه، والذي ربط اتفاق باكستان بالاعتقال الصريح في لبنان في الإعلان الرسمي؛ ثم أغلقت إيران مضيق أورموز ردا على الفشل الأمريكي في الامتثال لوقف إطلاق النار في لبنان؛ ثم كان هناك الاستيلاء الأمريكي والضغط على العدو الإسرائيلي لإيقافه، مما أدى إلى إعادة فتح مضيق أورموز. كنا نتبع هذا الطريق طوال الوقت ونحن لا ننسى أن نشكر تزكية باكستان وجميع الذين ساعدوا، إذا فقط من خلال إعلان، في دعم وقف إطلاق النار في لبنان »

He continues: « قرأنا منشورا صادرا عن وزارة الخارجية الأمريكية تحت العنوان: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل – نيسان/أبريل 2026، الذي نُشر بعد بدء نفاذ وقف إطلاق النار. ولا يعني ذلك أي شيء من الناحية العملية، ولكنه إهانة لبلدنا، وطننا، لبنان، بأن نصاً تمليه أمريكا، التي تتكلم باسم الحكومة اللبنانية. وهي مكتوبة في بداية البيان الصحفي: ووافقت حكومة إسرائيل وحكومة لبنان على النص التالي، بينما يعلم الجميع أن حكومة لبنان لم تجتمع ولم توافق على الإعلان. ويكفي أن نجلب هذا الإذلال إلى لبنان في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي للاستماع إلى أوامره، وفي هذا المشهد المخزي في واشنطن حيث يحيط الطغيان فريسته، وحيث تتخذ المواقع باسم لبنان. إنه منحدر لا نهاية له. «

يقول: » يكفي. إن الشعب اللبناني جدير بالثقة وسيظل متضامنا وتكاملا مع الجيش والشعب والمقاومة والسلطة السياسية التي تريد استقلال لبنان وتحريره. إن وقف إطلاق النار يعني وقفا كاملا لجميع الأعمال العدائية. ولأننا لا نثق بهذا العدو، فإن مقاتلي المقاومة سيبقون على الأرض، يضغطون على الزناد، وسيردون على انتهاكات العدوان بناء على ذلك. ولا يوجد وقف لإطلاق النار على الجانب الوحيد من المقاومة؛ ويجب أن يحترمه الجانبان، ولن نوافق على أن نعيد فترة الخمسة عشر شهرا من الصبر في مواجهة العدوان الإسرائيلي إلى حين دبلوماسية لم تحقق أي شيء

الخطوة التالية هي تطبيق النقاط الخمس التالية:

وقف دائم للعدوان في جميع أنحاء لبنان، جوا وبرا وبحرا؛; انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة إلى الحدود؛; الإفراج عن السجناء؛; عودة السكان إلى قراهم ومواقعهم إلى الحدود؛; إعادة البناء بدعم دولي وعربي، وتحت المسؤولية الوطنية »

He continues: إن حزب الله منفتح على أعلى درجة من التعاون مع السلطة في لبنان، في إطار صفحة جديدة تقوم على تحقيق سيادة وطننا، لبنان، بروح الوحدة، ومنع الخلاف واستثمار قدرات القوة في استراتيجية أمنية وطنية. فلنبني معا وطننا، لبنان، ونمنع الأجانب من ممارسة الوصاية وتحقيق أهداف العدو الإسرائيلي من خلال السياسة، ولنترجم سيادة وحماية المواطنين إلى تدابير وخطط واضحة. «

ويخلص إلى ما يلي: » إن إسرائيل، إلى جانب جميع طغاة الأرض، لم تهزمنا، ولن تهزمنا، لا سيما بعد تضحيات الشهداء، أولاً من بينهم سيد شهداء الأمة، السيد حسن نصر الله، الذي ابتلعه الله، وسييد الحشمي، وجميع الشهداء، فضلاً عن تضحيات الجرحى والسجناء وهذه. وسيبقى رئيس لبنان شاكرا لأولاده المضحيين »