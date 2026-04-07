يعلن الجيش الإسرائيلي خطه المتقدم في لبنان، بعيدا عن الأهداف

وفي يوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد أنهى نشر قواته على الأرض في جنوب لبنان حتى " خط دفاع متقدم " ضد حزب الله. وترغب النشرة الصحفية، في صياغتها، في اقتراح تحقيق مستوى استراتيجي، وهو ما يمثل خطوة نحو تحقيق الاستقرار بعد عدة أسابيع من العمليات. ولكن وراء هذا العرض المتقن، هناك فجوة متزايدة بين السرد السياسي الإسرائيلي وواقع الأرض. The army does not specify how far its soldiers advanced into Lebanese territory. وعلى النقيض من ذلك، تشير عدة تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الموظفين لا يعتزمون في هذه المرحلة دفع مسافة تتجاوز 20 كيلومترا شمال الحدود. غير أن السياسيين الإسرائيليين ضاعفوا كثيرا من البيانات الطموحة، متذرعين ب " منطقة أمنية " حتى ليتاني، على بعد حوالي ٣٠ كيلومترا من الحدود في أماكن، مع فكرة إعادة تشكيل جنوب لبنان بصورة دائمة.

وهذا التناقض يستحق اليوم النظر إليه عن كثب. ولأن الإعلان الإسرائيلي لا يعني أن جيش الدفاع الإسرائيلي قد حقق جميع الأهداف التي حددت في الأسابيع الأخيرة. بل إنه يعني أنه تم توحيد مخطط متقدم في إطار يبدو أنه أكثر محدودية وأكثر دفاعية وأكثر حذرا من الخطاب الرسمي لحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي كاتس. وبعبارة أخرى، باعت السلطة السياسية منظورا متطرفا في جنوب لبنان، في حين يبدو أن الجيش يستقر في منطق أكثر احتواءا: حفر، ومسك، وتدمير بعض الهياكل الأساسية، وتأجيل قدرات حزب الله في مجال إطلاق النار، ولكن دون أن يمضي قدما إلى أقصى حد للاحتلال الكامل لجنوب لبنان، كما اقترحت بعض الكلمات.

من الجليد الآمن إلى تخيلات الضم

إن إعلان الجيش الإسرائيلي يأتي في مناخ سياسي أكثر تطرفا بكثير مما يشير إليه مجرد مدافع الدفاع المزيف. For within the ruling coalition, some officials no longer speak only of a buffer zone or a distance from Hezbollah. وهم يتكلمون بالفعل كما لو أن جنوب لبنان يمكن قطعه بصورة دائمة من الأراضي اللبنانية.

بيزل سموتريش قال أن ليتاني يجب أن يصبح « الحدود الشمالية الجديدة لإسرائيل ». هذه الجملة ليست بالتفاصيل الخطابية وهو بمثابة الدفاع عن الضم الفعلي لجزء من جنوب لبنان، أو على الأقل لفكرة أن إسرائيل يمكن أن تعيد رسم الحدود بالحرب. وفي نفس المناخ، يدفع اليمين الإسرائيلي إلى رؤية متطرفة لم يعد أمن إسرائيل يمر إلا من خلال انسحاب حزب الله، ولكن من خلال تحول دائم للفضاء اللبناني جنوب الليطاني.

هذا ما يجعل إعلان الثلاثاء العسكري يكشف بشكل مضاعف On one side, the IDF talks about an advanced line and a defensive tool. ومن جهة أخرى، يشير جزء من السلطة السياسية الإسرائيلية إلى أن الهدف الحقيقي يتجاوز بكثير نطاق عملية عسكرية محدودة. ولذلك، فإن الفجوة هائلة بين الحصافة النسبية للبلاغ العسكري والمشروع السياسي الذي اقترحته سموثر والذي يحمله الحق الأقصى.

وهذه الفجوة أيضاً تقول شيئاً عن حدود الهجوم وكلما تحدث الوزراء عن إعادة تشكيل جنوب لبنان إلى الليطاني، فإن الواقع الأكثر على أرض الواقع يدل على أن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق هذا الهدف. الإعلان عن « خط متقدم » يبدو أقل شبهاً بتحقيق إستراتيجية من طريقة لإعطاء مظهر النجاح إلى تقدم ما زال جزئياً للطموحات التي ظهرت

A « Advanced Defense Line » as a Success

ويذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن قواته أكملت نشرها على خط مضاد للدبابات وأنها تواصل عملياتها لتعزيز خط الدفاع المتقدم هذا وإزالة الخطر الذي يهدد شعب شمال إسرائيل. وهذه الصياغة مهمة. وهي لا تتحدث عن السيطرة الكاملة على جنوب لبنان. كما أنها لا تتحدث عن التقدم المحرز في تير أو النبطية أو المنطقة بأسرها جنوب الليطاني. It describes a protective tool, first designed to reduce the threat of anti-tank missiles, rockets and infiltrations against Israeli towns near the border. ومن ثم، فإن مناصرة الجيش هي في حد ذاتها أكثر محدودية من صوت الأفراد السياسيين.

والمشكلة بالنسبة لإسرائيل هي أن هذا الحذر العسكري يأتي بعد عدة أسابيع من إعلانات أوسع بكثير. وكررت إسرائيل كاتز أن إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة أمنية حتى ليتاني. بل إنه ادعى أن الجيش سيسيطر على الجسور المتبقية والمنطقة بأكملها، مع منع عودة السكان اللبنانيين المشردين جنوب النهر إلى حين ضمان أمن شمال إسرائيل. وأفاد رويتر أيضاً بأن كاتز أشارت إلى تدمير جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود وفقاً لنموذج سبق تطبيقه في غزة، وأنه عرض هذه المساحة باعتبارها منطقة يراد تحييدها على أساس مستدام. وهذه أهداف للتحول الإقليمي والديمغرافي تختلف تماما عن مجرد إنجاز خط متقدم.

هذا الفارق لا يميز الشيوعيين إنه يلمس قلب القراءة الاستراتيجية عندما يتحدّث الوزير عن السيطرة إلى (ليتاني)، يُعدّ فكرة التحول الإقليمي العميق. وعندما يعلن الجيش أنه قام بتوطيد خط دفاعي دون تحديد مساره الدقيق، فإنه يقترح، على العكس من ذلك، هدفا أضيق، ألا وهو حيازة ثلج عسكري، وليس إدارة جنوب لبنان بأكمله. وفي ما بين، هناك فجوة كبيرة. وهذه الثغرة اليوم تغذي قراءة حرجة: إعلان الثلاثاء يبدو أقل شبهاً بتحقيق طموح من إعادة صياغة الأهداف الأكثر تواضعاً التي أصبح من الصعب تحقيقها في نسختها القصوى.

على الأرض، لا يزال التقدم بعيدا عن السيطرة الكاملة على الجنوب

إن العنصر الأول الذي يضعف السرد الإسرائيلي يكمن بالتحديد في عمق التقدم الحقيقي. ولم يقدم الجيش أي تفاصيل جغرافية دقيقة عن نقطة التقدم القصوى. غير أن هذا الغياب ليس ضئيلا. وتشير العديد من وسائط الإعلام الإسرائيلية، التي نقلت يوم الثلاثاء، إلى أن الموظفين لا يخططون حاليا للذهاب إلى ما بعد حوالي 20 كيلومترا شمال الحدود. وهذا لا يغطي ميكانيكيا كامل جنوب لبنان. ولا سيما أن الليطاني ليس على بعد ثابت من الحدود: فبحسب القطاعات، يمكن أن يقع بين بضعة كيلومترات وحوالي ثلاثين كيلومترا إلى الشمال. وبعبارة أخرى، حتى لو كان الجيش قد حقق بعض التقدم حتى 20 كيلومترا، فإن ذلك لا يعني أنه يتحكم في كامل المنطقة التي أعلنت السلطة السياسية أنها هدفها.

ووصف العالم أيضا، في تحليل نشر في 4 نيسان/أبريل، التقدم الإسرائيلي التدريجي، مع إعادة احتلال المناطق التي سبق أن احتلتها إسرائيل قبل وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والسيطرة الواسعة النطاق على عدة قرى من الخط الثاني. The newspaper referred to a strip of about five kilometres deep on several fronts, while noting that the army had reached El-Biyada on the coast, about eight kilometres from the border, and the outskirts of several localities further east. وهذا ليس متجانسا في جنوب لبنان بأسره، بل هو شعار من التغلغلات، والتدمير المستهدف، والمواقع المعاد شغلها، وممرات المراقبة. ومرة أخرى، هناك تناقض صارخ بين الصورة السياسية لإعادة تشكيل الجنوب بشكل كامل والواقع العسكري للتقدم الجزئي والقطاعي وغير المكتمل.

وينبغي إضافة أن الجيش الإسرائيلي نفسه يبدو أنه يرسل إشارات متناقضة. تقارير العالم أن العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أبلغت يوم الجمعة أن الجيش لم يعد يستهدف « نزع سلاح حزب الله الكامل » بالوسائل العسكرية وحدها، وبطبيعة الحال، حاول الناطق الرسمي نداف شوشاني وإسرائيل كاتز إعادة تأكيد استمرار هذا الهدف الطويل الأجل. غير أن الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن هذا الإحباط قد أُعيد ذكره تكشف عن شيء أساسي: حتى على الجانب الإسرائيلي، فإن جدوى الطموحات المعلنة تناقش. وعندما يتحدث الجيش الآن بشكل رئيسي عن « خط متقدم » و « حماية تقليدية » لشمال إسرائيل، يبدو أنه يؤكد، في جوف، إعادة التركيز نحو أهداف أكثر محدودية.

أقصى خطاب، ممارسة أكثر احتواء

وهكذا، لعبت السلطة الإسرائيلية على سجلين. الأول هو المزاد السياسي: المنطقة الأمنية لليطاني، والتدمير المنهجي للقرى القريبة من الحدود، وعدم قدرة المشردين اللبنانيين على العودة إلى الجنوب إلى حين ضمان أمن شمال إسرائيل. ثانيا، أكثر عسكريا، هو عمل يبدو أنه يسعى قبل كل شيء إلى جعل الجبهة الشمالية لإسرائيل أقل ضعفا في الأجل القصير، وتدمير القرى الحدودية، وقطع بعض المحاور، والاحتفاظ بنقاط للأمام. والصعوبة التي تواجه إسرائيل هي أن هذين السجلين لا يتطابقان تماما.

الخطاب البسيط له فائدة داخلية وهو يطمئن إلى رأي إسرائيلي أصابه صدمته حريق حزب الله، والإجلاء من الشمال، والشعور بأن إسرائيل لم تعد قادرة على تحمل العودة إلى الوضع القائم من قبل. It also serves as a deterrent to Beirut and Hezbollah. ولكن على أرض الواقع، فإن بقاء الليطاني، أو حتى ما بعده، وفقاً لبعض الخطابات المشوشة، سيتطلب احتلالاً متفجراً واسعاً ومكلفاً وسياسياً. وسينطوي ذلك على السيطرة على مناطق الكثافة، والتعامل مع غوريلا أكثر انتشارا، والحفاظ على خطوط لوجستية أكثر تعرضا، وتحمل تكلفة دبلوماسية أكبر. وهذا هو بالضبط ما يجعل الفجوة واضحة جدا بين الكلمات والحقائق.

إن الانتقادات الأساسية هي أن إسرائيل لا تزال تتكلم كما لو أنها أعادت سحب جميع جنوب لبنان، في حين أن إعلان الثلاثاء العسكري يبدو قبل كل شيء وكأنه توطيد ستار متقدم ومدمر وعدواني، ولكن أكثر تواضعا من الهدف السياسي الذي تم بيعه منذ نهاية آذار/مارس. ليس أمراً عسكرياً وبالنسبة للبنان، فإن هذا يشكل انتهاكا خطيرا للسيادة والاحتلال الفعلي لأجزاء من الإقليم. ولكن هذا ليس الإدراك الكامل لطموح إسرائيل، كاتز. إن عرض هذه الخطوة كما لو كانت معادلة لإتقان الجنوب كله سيكون إقرار سرد أوسع مما تؤكده الأرض الآن.

ما تقوله الحقائق وما وعدت به إسرائيل

العنصر ما تعلنه إسرائيل سياسيا ماذا يَتْركُ الجيشَ يَرى العمق المستهدف منطقة الأمن في ليتاني No precise public route الهدف المعروض ليفرنغ هيزبولا، التحكم في الجنوب توطيد خط متقدم وحماية شمال إسرائيل النطاق الإقليمي السيطرة على منطقة شاسعة جنوب ليتاني التقدم القطاعي، بعمق متفاوت حسب الجبهات الذخيرة العسكرية نزع سلاح حزب الله عدة إشارات إسرائيلية تؤدي إلى هدف غير واقعي قصير الأجل النتيجة الحالية التحول الاستراتيجي الجهاز المتقدم محدود أكثر من الخطاب الأكثر تطرفا

ويوجز هذا الجدول التسلسل الاستراتيجي. وقد رفعت إسرائيل السقف السياسي أعلى بكثير مما يبدو أن جيشها قادر على التحمل على الفور أو راغب في ذلك.

جنوب لبنان ليس فراغا استراتيجيا

It is also necessary to recall a fact that is often overlooked in the Israeli story: southern Lebanon is not a mere space to « clean » or « hold ». It is a inhabited, structured territory traversed by roads, bridges, villages, agricultural land and mass displaced populations. وأفاد رويتر بأن إسرائيل دمرت عدة جسور على نهر الليطاني وأن أكثر من مليون شخص قد شُردوا من جراء الإضرابات وأوامر الإجلاء، في حين أن أكثر من 000 600 من السكان المشردين هددوا صراحة بعدم العودة إلى الجنوب من النهر وفقا لتعليقات كاتز. ويشدد العالم أيضا على أن الجسور المدمرة على نهر الليطاني ضرورية لإيصال السلع الأساسية للسكان المتبقين جنوب النهر.

وهذا يغير نطاق الإعلان الإسرائيلي. والقول إن الخط الدفاعي قد اكتمل ليس فقط لإعلان موقع عسكري. وهو يؤيد أيضا عملية تدمير وتشريد قسري وتغيير عميق في الحياة المدنية في جزء من الأراضي اللبنانية. « خط مائل » ليس مشهداً جغرافياً وهي مصحوبة بقرى مشوهة، وبنية أساسية مدمّرة، وبقطع الجسور، وبسكان نائيين. وبعبارة أخرى، فإنه حتى إذا لم تحقق إسرائيل جميع أهدافها المعلنة، فقد فرضت بالفعل على لبنان التزاماً مدمراً هائلاً. وينبغي ألا يؤدي التشدد في الفجوة بين الطموحات والنتائج إلى تخفيض ما يحدث بالفعل على أرض الواقع.

هذا ما يجعل إعلان يوم الثلاثاء مثيراً للمشاكل وهي تحاول تحويل عملية لم تكتمل بعد إلى نجاح استراتيجي مستقر. لكن الوضع مازال يتحرك الدمار مستمر Hezbollah maintains nuisance capabilities. ويدّعي الجيش الإسرائيلي أنه يتعين عليه مواصلة العمل لمنع إعادة إعماره. إذا كان الخط كافيا حقا، لماذا ينبغي تمديد العمليات في المنطقة؟ الجواب بسيط لأن هذا الخط ليس نقطة أخيرة وهي دولة وسيطة تقدم كإنجاز لأسباب سياسية ونفسية.

الإعلان الإسرائيلي يقول أيضاً حدود الهجوم

ويجب أن يُقرأ هذا التسلسل ليس فقط كرسالة قوام، بل أيضا كإقرار غير مباشر للحدود. السلطة التي وعدت بفرض منطقة أمنية إلى (ليتاني) لتدمير التهديدات ومنع عودة المشردين ودفع (هزبولا) شمالاً، تجد نفسها تمضي قدماً في إكمال خط « انتيك » دون تفصيل مساره. وهذا لا يعكس الثقة الكاملة. وهذا يعكس أيضا الحاجة إلى إعطاء شكل سليم من الانتصار لحملة أصبحت أهدافها الحقيقية غير واضحة عندما تبرز على الأرض.

أما الإشارات المتناقضة في الصحافة الإسرائيلية فهي في نفس الاتجاه. فمن جهة، يواصل السياسيون الحديث عن تحول دائم في جنوب لبنان. ومن ناحية أخرى، تشير المصادر العسكرية إلى أن احتلال حزب الله أعمق أو نزع سلاحه الكامل سيكون غير واقعي. ويعني ذلك في كثير من الأحيان، باللغة العسكرية، إعادة تحديد الأهداف لجعلها متوافقة مع التكاليف المقبولة. لم نعد نقول أن نحتضن الجنوب بأكمله They say: maintain an advanced line, prevent anti-tank missiles, remove the immediate threat. هذه الشريحة لا تلغي عنف الهجوم إنه يكشف عن التصحيح

وبالنسبة للبنان، فإن هذا الفارق مهم من الناحية السياسية. فهو يبين أن الخطاب الإسرائيلي على قبضة كاملة على الجنوب لا ينبغي تكراره كما هو دون فحص. نعم، إسرائيل تتقدم وتدمر وتحتفظ بمواقع وتفرض الأعمال. نعم، إعلان الثلاثاء يؤكد وجود عسكري إسرائيلي على الأراضي اللبنانية ولكن لا، هذا لا يعني أن الجيش حقق الهدف الأقصى لقادة الجيش. والواقع الجدير بالملاحظة هو أكثر محدودية، وأكثر تجزؤا، وربما أكثر وضوحا لاستراتيجية ضغط مستدامة من مجرد محاولة شاملة.

انتصار الاتصالات أكثر من الإنجاز الكلي

وفي النهاية، فإن الإعلان الإسرائيلي يوم الثلاثاء هو في الغالب بمثابة انتصار للاتصالات. وهو يتيح لجيش الدفاع الإسرائيلي والحكومة أن يقدما على المستوى الاستراتيجي ما يبدو وكأنه توحيد متوسط. وهو يعطي اسما – " خط الدفاع المدفوع " – إلى واقع عسكري غير كامل وإلى أهداف سياسية منقحة بوضوح أو على الأقل أعيد تفسيرها. وهذه العملية اللغوية كلاسيكية: عندما يبدو الحد الأقصى باهظ التكلفة، تصبح المرحلة التي يتم الوصول إليها مركزا جديدا لخطورة السرد.

ولكن هذا الإصلاح لا يغير المضمون. وعلى أرض الواقع، لا تزال إسرائيل بعيدة عن فكرة السيطرة الكاملة على جميع جنوب لبنان على نحو ما اقترحته بيانات بشأن الليطاني والمنطقة الأمنية في المستقبل. ولا تزال الجبهة نشطة. The exact military objectives remain unclear. وقد أدى التدمير الشامل والتشريد القسري بالفعل إلى تحويل جزء من الجنوب إلى حيز مدمر، دون ضمان تحييد خطر حزب الله على المدى الطويل. وقبل كل شيء، فإن الفجوة بين الطموح المعلن والواقع المتحقق تكشف عن حقيقة أقل إطراء بالنسبة لإسرائيل: فقوة النار لا تكفي لتحويل خطاب واسع للاحتلال إلى سيطرة إقليمية كاملة ودائمة.

لذا هذا الصباح علينا أن ننظر إلى الإعلان الإسرائيلي على حقيقته وليس الدليل على أن جيش الدفاع الإسرائيلي قد وصل إلى جنوب لبنان بأسره أن جزءا من خطابه السياسي ادعى إعادة تشكيله. ولكن الإشارة إلى أن إسرائيل تسعى إلى تجميد احتياطات عسكرية جزئية، على حساب تدمير كبير، بتقديمها كخطوة حاسمة. الخط المتقدم ربما موجود والمشكلة بالنسبة للقصة الإسرائيلية هي أنها تقول أقل احتيالا من الحد الذي يصادف على الأرض.