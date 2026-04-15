8 نيسان/أبريل وبعد أكثر من 300 قتيل، يقدم لبنان شكوى من الأمم المتحدة ضد إسرائيل

شكوى لبنان إلى الأمم المتحدة بعد الضربات الإسرائيلية في 8 نيسان/أبريل 2026 ليست مسألة ردة فعل دبلوماسية. وتسعى بيروت إلى إخراج هذا اليوم من القصف من مجرد تدفق الحرب إلى إطار سياسي وقانوني أكثر إلزاما، حيث لا يزال التوازن البشري ينمو ويتواصل القتال.

تقديم شكوى لتحويل الإضرابات إلى قضايا

إن الشكوى اللبنانية المقدمة إلى الأمم المتحدة بعد الإضراب الإسرائيلي في 8 نيسان/أبريل ليست مجرد لفتة. وهو وحده لن يغير نسبة القوة العسكرية. ولن يرغم مجلس الأمن على العمل. ولكن لها قيمة سياسية ودبلوماسية وقانونية واضحة: تحويل يوم القصف إلى سجل دولي رسمي، مع حقائق ومؤهلات وطلبات مسجلة في محفوظات الأمم المتحدة. هذه قضيته المركزية إن لبنان لا يحاول التنديد فحسب. ويسعى إلى الحيلولة دون استيعاب العنف الذي وقع في 8 نيسان/أبريل بسبب التدفق اليومي للحرب، ثم نقل إلى حلقة أخرى في سلسلة إقليمية مشبعة بالفعل. وبطلبه من ممثله لدى الأمم المتحدة أن يحيل المسألة إلى مجلس الأمن والأمين العام على السواء، وبدعوته إلى تعميم الشكوى بوصفها وثيقة رسمية من وثائق المجلس والجمعية العامة، تود بيروت أن تعطي هذه المسألة وجودا دبلوماسيا دائما. وبذلك تصبح الشكوى أداة للذاكرة والضغط والتشكيل. وقالت للمجتمع الدولي إن ما حدث ليس مجرد مواجهة مسلحة، بل نزاع ينطوي على القانون الدولي، وحماية المدنيين، والمسؤولية السياسية للدول. )التوقيف)

The text transmitted by the Lebanese Ministry of Foreign Affairs is built as an indictment. ويشير أولاً إلى الجدول الاستثنائي للإضرابات التي وقعت في 8 نيسان/أبريل، والتي وصفتها بيروت بأنها أكثر التصعيد عنفاً منذ 2 آذار/مارس. According to the official document, nearly 100 strikes were carried out in less than 10 minutes, targeting several parts of the country, including Beirut, without prior warning and during rush hours. The complaint then sets a heavy record: 303 deaths, including 30 children and 71 women, as well as 1,150 injuries, including 143 children and 358 women. وهو يضيف عنصرا رئيسيا آخر في الحجة اللبنانية: الهجمات المتكررة على قطاع الصحة والمعونة الغوثية منذ 2 آذار/مارس. The text refers to 17 attacks on hospitals, 101 on relief services, 73 rescue workers killed and 176 injured. ولا تستخدم هذه الأرقام لتوثيق يوم حرب فحسب. وهي تستخدم لبناء مؤهلات. ويريد لبنان أن يبيّن أنه لا يتحدث عن أضرار جانبية، بل عن دينامية العنف التي تؤثر على المدنيين ومقدمي الرعاية والهياكل الأساسية المحمية.

A text that seeks to qualify, not only to denounce

وهذا هو السبب في أن الشكوى تستند إلى هيكل قانوني شرعي للغاية. وتحتج بيروت بميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن مبدأ التمييز، وقراري مجلس الأمن 2175 و 2286 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي. مرة أخرى، المنطق واضح. لا يريد لبنان التحرك فحسب. يريد أن يصف الحقائق في المفردات الدقيقة التي تهم الأمم المتحدة. The complaint seeks to shift the discussion of the register from indignation to violation. وهي تقول من حيث الجوهر: إن هذه ليست مجرد ضربات مميتة، بل هي أفعال يتعين بحثها في ضوء الالتزامات القانونية الدولية المدونة بالفعل. هذه الطريقة لا علاقة لها بذلك وفي المحافل المتعددة الأطراف، يؤدي تراكم المراجع القانونية إلى منع تقليص القضية إلى تبادل القصص المتناقضة بين المتحاربين. وهي تهدف إلى فرض أرضية سياسية أقل للمناقشة في شكلها، حتى لو ظلت آثارها سياسية عميقة.

ومن ثم، فإن قوة الشكوى أقل احتمالاً للعقوبة فوراً منها في جهودها الرامية إلى التأهل والمحفوظات. وفي مجلس الأمن، لا يمكن للنص اللبناني أن يؤدي وحده إلى اتخاذ تدبير ملزم ضد إسرائيل. وتوضح سابقة السنوات الأخيرة مدى شلل المجلس عندما يتعلق الأمر بتحويل الإدانة إلى أفعال عندما تكون مصالح السلطات الكبرى منخرطة مباشرة. ولكن من الواضح أن الدبلوماسية اللبنانية لا تتجاهل هذا الحد. إنها تتصرف على الرغم منها وحتى بسببها وعندما تعرف الدولة أنها لن تتخذ قرارا قويا على الأرجح، يمكنها أن تبحث عن شيء آخر: تسجيل نسختها من الوقائع، وإجبار أعضاء المجلس على اتخاذ موقفهم، والاستفادة من بيانات الأمم المتحدة في المستقبل، وإرساء الأساس للمبادرات الأخرى، سواء كانت إنسانية أو سياسية أو قضائية لاحقة. ومن ثم، فإن الشكوى هي أيضاً وسيلة لعدم السماح للإفلات من العقاب بالبدء في الصمت. في الأمم المتحدة، ليس كل شيء في التصويت النهائي. ويشارك كثيرون أيضا في وضع ملف، وفي تكرار الإنذارات، وفي التسجيل الرسمي للتسلسل الزمني، وفي قدرة الدولة على الاعتراف بأن الحدث يستحق استجابة جماعية.

وقد أعطت الإضرابات التي وقعت في 8 نيسان/أبريل هذا النهج قوة خاصة لأنها اعتبرت بعيدة عن لبنان كتغيير. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة إدانة قاطعة الإضرابات الجماعية التي وقعت في ذلك اليوم، مؤكدا أنها تسببت في سقوط مئات الضحايا من المدنيين. وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن التدمير الفظيع ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. More recently, UN experts have denounced what they call illegal aggression and indiscriminate bombing. ولا يحل هذا التسلسل الدولي محل الشكوى اللبنانية. إنه يعززه وهو يسمح لبيروت بأن تقول إن اللجوء إليها ليس مبادرة منعزلة أو بادرة دفاعية بحتة، ولكنه جزء من مناخ دولي يُعترف فيه بالفعل بجسامة الإضرابات التي وقعت في 8 نيسان/أبريل على عدة مستويات من منظومة الأمم المتحدة. وبالنسبة للدبلوماسية اللبنانية، فإن هذه نقطة حاسمة: إذ يمكن تجاهل الشكوى وحدها؛ وتصبح الشكوى المدعومة بإدانات الأمين العام، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبراء المستقلين أكثر صعوبة للتقليل إلى موقف وطني بسيط.

ما تريد بيروت الحصول عليه في الأمم المتحدة

كما يحسب توقيت العملية. وتأتي الشكوى حيث دخلت بيروت في مناقشات لم يسبق لها مثيل مع إسرائيل في واشنطن تحت ضغط قوي. وفي هذا السياق، كان الخطر على لبنان واضحا: أنه ينبغي استيعاب التسلسل الدبلوماسي بالكامل من خلال برنامج الأمن الإسرائيلي، الذي يركز على حزب الله، والحدود الجنوبية، ومتطلبات نزع السلاح، في حين أن التكلفة البشرية للإضرابات ستُنقل إلى الخلفية. وتحاول الحكومة اللبنانية، عند عرض المسألة على الأمم المتحدة، إعادة إنشاء مركز آخر من الجسامة في المناقشة. ويشير إلى أن المسألة اللبنانية لا تقتصر على مناقشة أسلحة حزب الله أو أمن الحدود الشمالية لإسرائيل. وهي تشمل أيضا حماية المدنيين، واحترام قانون الحرب، ومدى الدمار الذي لحق ببلد سبق أن أُصيب به. ومن ثم، فإن الشكوى تهدف إلى إعادة توازن السرد الدبلوماسي. وهو يسمح لبيروت بأن تقول: إننا لا نناقش فقط تحت الضغط العسكري؛ كما نوجه اتهامات رسمية ضد الضربات التي نعتبرها غير قانونية. في المشهد الحالي، هذا الفارق استراتيجي. ويمنع لبنان من الدخول في المحادثات ببساطة كمطالب بوقف إطلاق النار دون لغته الخاصة بمسؤولية التفجير.

وعلينا أيضا أن نقيس ما تمثله الضربات التي وقعت في ٨ نيسان/أبريل في سلسلة الحرب الحالية. According to a news agency, they were the most deadly day since the front opened on 2 March. وأكدت التقارير الإنسانية الأخرى التي نشرت في الأيام التالية حجم الصدمة، حيث أصيب أكثر من 300 شخص و150 1 شخصا بجروح في ذلك اليوم، في حين أبلغت اليونيسيف عن مقتل عشرات الأطفال في غضون دقائق. وقد غطت المستشفيات، وشُرعت خدمات الطوارئ، وحذرت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة من سرعة استنفاد المخزونات الطبية وقدرات الإدارة. وتوضح هذه الحقيقة سبب عدم إمكانية معاملة الشكوى على أنها وثيقة دبلوماسية مجردة. وهي تبدأ من لحظة ملموسة جدا من الانزلاق، عندما يتجاوز العنف في الضربات، في نظر بيروت، عتبة ما يمكن أن تستوعبه القنوات الدبلوماسية العادية. ثم يصبح استخدام الأمم المتحدة محاولة لجعل هذه العتبة قائمة سياسيا. وليس لتعليق الحرب على الفور – إن لبنان يعلم أن الأمم المتحدة لا تستطيع وحدها – بل لملاحظة أنه تم التوصل إلى نقطة من عدم فرض الحظر.

الإضراب وميزانية الميزانية يمنعان من إغلاق القضية

ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف الصراع. ولم تعد الهجمات بالقنابل تستهدف بيروت بكثافة 8 نيسان/أبريل، ولكن الحرب لا تزال مستمرة أساسا في الجنوب، وحول بنت جبيل والمناطق الواقعة جنوب الزهراني. According to a news agency, Israel has claimed more than 200 strikes against Hezbollah infrastructure in 24 hours, and new eviction orders have been issued to civilians in the south of the country. وتقوم السلطات اللبنانية الآن بإجراء تقييم شامل لأكثر من 000 2 وفاة و 1.2 مليون مشرد داخليا منذ 2 آذار/مارس. This context changes the reading of the complaint. وهو لا يشير فقط إلى الماضي القريب. وهو جزء من حرب مستمرة، لا تزال آثارها تنمو. ويوثق النص الذي أرسل إلى الأمم المتحدة الإضرابات التي وقعت في 8 نيسان/أبريل، ولكنه يتدخل في وسط حملة عسكرية جارية. This gives him an additional scope: it is not just a question of asking for an episode to be examined, but of alerting him to a procedure that Beirut says can be repeated.

The complaint also has an internal function. In a country that is deeply divided about war, Hezbollah, and how to deal with Israel, the use of the UN offers the government a minimal language of unity. It allows the executive to place itself on the ground of law, the protection of civilians and sovereignty, rather than the most explosive partisan alignments. وهذا لا يمحو الكسور الداخلية، ولكنه يعطي الدولة دوراً بارزاً: ذلك الدور الذي يقوم به الطرف الذي يقوم بوثائق واحتجاجات وتدويل القضية بالنيابة عن لبنان، بغض النظر عن الاختلافات في الاستراتيجية العامة. وهذه النقطة مهمة في الوقت الذي يعبر فيه المشهد السياسي اللبناني بتوترات شديدة حول المناقشات مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله وسلطة الدولة. By seizing the UN, Beirut recalls that it is not only a disputed territory or a scene of war by proxy. At least on this issue, he is a diplomatic and legal subject. وهذه إعادة التأكيد، وإن كانت متواضعة، لها قيمة سياسية. وهو يبين أن الدولة اللبنانية لا تزال تحاول، في خضم توازن غير موات للسلطة، أن تُنتج أفعالها ومؤهلاتها الخاصة وتسلسلها الزمني.

أكثر من مجرد سبيل انتصاف حاسم

والسؤال الحاسم هو: ما الذي يمكن أن تحصل عليه هذه الشكوى في الواقع؟ الجواب الأكثر صدقاً ذو شقين وعلى المدى القصير، ربما يكون قليلا في المسائل القسرية. وليس هناك ما يشير اليوم إلى أن مجلس الأمن على استعداد لاعتماد تدبير قوي استجابة مباشرة للضربات التي وقعت في 8 نيسان/أبريل. ولا تزال الأرصدة الدبلوماسية مقفلة جدا، وتبين التجربة أن السلطات الرئيسية تحمي في كثير من الأحيان شركائها أو هامشها الاستراتيجي الخاص بها في هذا النوع من الحالات. غير أنه في الأجل المتوسط، يمكن أن يكون وزن الشكوى مختلفا. ويمكنها أن تغذي أعمال الأمم المتحدة، وأن تدعم طلبات إجراء التحقيقات، وأن تعزز شرعية المواقف التي يتخذها الأمين العام والمفوضية، وأن تعزز الدول الأخرى عندما تشجب الهجمات على المدنيين أو المستشفيات أو حفظة السلام، وأن تساعد على وضع سجل رسمي لا غنى عنه لأي مناقشة مقبلة للمسؤوليات. وفي 9 نيسان/أبريل، أدان 63 بلدا والاتحاد الأوروبي بالفعل الهجمات على حفظة السلام في لبنان لدى الأمم المتحدة، وأعربوا عن قلقهم إزاء وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وتدمير الهياكل الأساسية. ومنذ ذلك الحين، دعت دول أخرى إلى وضع حد عاجل للأعمال القتالية. The Lebanese complaint goes into this chain. فهو لا ينشئ جبهة دبلوماسية بمفرده، ولكنه يوفر أساسا وطنيا منظما للشواغل التي تقع بالفعل في منظومة الأمم المتحدة.

وفي الواقع، تستحق الشكوى أيضاً ما ترفضه. ورفضت أن تعامل 8 نيسان/أبريل على أنها مجرد حلقة حرب، مفصولة عن المعايير التي يفترض أن تحمي المدنيين. ورفضت السماح بتقليص التوازن البشري إلى إحصائي يجب تجاوزه في اليوم التالي. وأخيرا، ترفض السماح بإعادة بناء الدبلوماسية في لبنان على أساس مطالب ومصير حزب الله الأمنية فقط، دون أن تكون هناك نفس المسألة الواضحة المتعلقة بالتناسب، والتمييز، والإنذار المسبق، وحماية الهياكل الصحية، والتزامات المتحاربين تجاه السكان المدنيين. وهذا، في جوهره، أعمق معنى للنهج اللبناني. حوّل الوفيات إلى سجلات، وإضرابات إلى مؤهلات، واحتجاج إلى سجل رسمي. وفي حرب تدور فيها أشياء كثيرة في الوقت الراهن، تحاول الشكوى أن تضع شيئاً أكثر دواماً: ليس فقط ذكرى يوم واحد، ولكن احتمال أن يوم الحرب لا يزال يتطلب من القانون الدولي أن يستجيب.