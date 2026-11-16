يعلن مصرف أودي حوالي 64 مليون دولار من الأرباح الصافية المتكررة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وتظهر بياناته الموحدة غير المراجعة انخفاضا في إيرادات الأسهم الجماعية والإيرادات ومصروفات التشغيل. وفي الميزانية العمومية، انخفضت ودائع العملاء والأموال الخاصة بالمقارنة مع كانون الأول/ديسمبر 2025. ويشير المصرف إلى استئناف انتقائي للائتمان، دون الإعلان في هذا المنشور عن ترتيبات جديدة لسداد الودائع.

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يعلن مصرف أودي أرباحا صافية متكررة تبلغ نحو 64 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2026. غير أن بياناتها الموحدة غير المراجعة حتى 30 أيلول/سبتمبر تبين انخفاضا في الإيرادات يعزى إلى حملة الأسهم في المجموعة. وبلغت 743.4 5 مليار جنيه استرليني مقابل 536 8 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة من عام 2025.

ويقدم المصرف هذين المؤشرين بصورة منفصلة في تقاريره المالية. والمبلغ الدولاري يعادل الأرباح التي يصفها بأنها متكررة. The group shares the result in the consolidated profit and loss account in Lebanese pounds. ولا تشكل هذه الأرقام إعلانا عن سداد الودائع.

مصرف أودي: الإيرادات والمصروفات

وبلغ مجموع إيرادات التشغيل 100 20 بليون جنيه استرليني في كانون الثاني/يناير – أيلول/سبتمبر 2026، مقابل 568.1 31 بليون جنيه استرليني في السنة السابقة. وانخفض هامش الفائدة الصافي إلى 121.1 11 بليون دولار، مقابل 958.6 13 بليون دولار. ولا تزال اللجان الصافية أقرب بكثير إلى مستواها السابق: ٧٠٧,٤ ٧ بليون دولار، مقابل ٧٤٥,١ ٧ بليون دولار.

وتبين المعاملات المالية أيضا وجود اختلافات كبيرة بين الفترتين. وزادت المكاسب الصافية من الاستثمارات المالية من 180.2 17 بليون جنيه استرليني إلى 88.1 بليون جنيه استرليني. وفي الاتجاه المعاكس، تكون نتيجة عمليات السوق إيجابية مرة أخرى، حيث بلغت 578.5 بليون دولار، بعد فقدان 436.9 7 بليون دولار.

ويخفض الانخفاض في النفقات الإيرادات. وانخفضت نفقات التشغيل إلى 193.9 14 بليون جنيه استرليني مقابل 810.2 21 بليون جنيه استرليني. غير أن تكاليف الموظفين زادت إلى 024.2 8 بليون دولار، مقابل 396 7 بليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى النفقات التشغيلية الأخرى، التي انخفضت إلى 301.7 5 بليون دولار، مقابل 699.5 13 بليون دولار.

وبذلك يبلغ الربح التشغيلي ٧٢٢ ٦ بليون جنيه استرليني، مقابل ٤٥٨,٥ ٩ بليون جنيه استرليني في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥. وبعد فرض الضرائب، تصل الأرباح الموحدة إلى 743.5 5 بليون دولار، قبل مراعاة مصالح الأقليات.

ميزانية أدنى من ميزانية نهاية عام 2025

وبالنسبة لميزانية الميزانية، تغطي المقارنة 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، وليس أيلول/سبتمبر 2025. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2026، بلغت الأصول الموحدة 842 295 1 بليون جنيه استرليني، مقابل 435.4 353 1 بليون دولار في الإغلاق السابق.

وزادت ودائع العملاء من 576 152 1 مليار جنيه استرليني إلى 031.2 102 1 مليار جنيه استرليني. وانخفض مجموع الأموال الخاصة أيضا من 700.4 103 بليون إلى 112.2 بليون دولار. ولا يزال صافي القروض غير المسددة والسلف المقدمة إلى العملاء قريبا من مستوى كانون الأول/ديسمبر: 090.8 101 بليون دولار، مقارنة بمبلغ 870.6 101 بليون دولار.

إعلان استرداد الائتمان على أنه انتقائي

وتستمر تقارير مصرف أودي في توفير تمويل جديد يتسم بالحصافة والانتقائية، مع معايير ائتمانية صارمة. She also said that she was continuing the development of her neo platform. ولا تعطي هذه المبادئ التوجيهية المعلنة في هذا المنشور حجم القروض الجديدة الممنوحة خلال هذه الفترة.

سيولة المصرف وإدارة المخاطرة في انتظار إعادة هيكلة القطاع وإطار تجهيز الودائع وبناء على ذلك، لا يسمح نشره بزيادة توافر الأموال لكل مقدم طلب خصما من الأرباح المعلنة.

الطاولات تنص صراحة على « مجهول » ويذكر مصرف أودي أنه يفي بمتطلبات الإفصاح التنظيمي ويجب قراءته مع بياناته المالية الكاملة. وهي تشير على وجه الخصوص إلى تقريرها السنوي لعام 2025 والمعلومات المصاحبة له.

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