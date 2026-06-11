BDL: استقرار التكافؤ الذي ينبغي أن يكون مصدر قلق للسكان

كتاب مستقر، احتياطيات تحت الضغط

تعطي احتياطيات مصرف لبنان صورة مضللة عن الاستقرار. ولا يزال الرطل اللبناني في السوق الموازية تقريبا، أي ما يقرب من 600 89 جنيه استرليني إلى 700 89 جنيه استرليني لكل دولار، ويظل المعدل الرسمي عند 500 89 جنيه استرليني. وهذا التطبيع الظاهري يغذي خطاب العودة إلى الهدوء النقدي. ولكن الأرقام التي نشرت في نهاية أيار/مايو 2026 تقول قصة أكثر هشاشة. وقد تراجعت احتياطيات البنك الدولي من العملات الأجنبية السائلة أكثر، في حين انخفضت قيمة احتياطيات الذهب انخفاضا حادا منذ اندلاع الحرب الإقليمية.

والمشكلة ليست مجرد مقدار الانخفاض في النصف الثاني من أيار/مايو. ويواصل مصرف لبنان الاضطلاع بدور في الاقتصاد. وتقدم المؤسسة استقرار أسعار الصرف باعتباره من الأصول. وهو يوحي بأن المعدل الخاضع للرقابة يكفي لقياس النجاح النقدي. ولا يمكن للمصرف المركزي أن يخلط بين استقرار الموكب والقوة المالية. وعندما تنخفض الاحتياطيات السائلة، وعندما تستمر رواسب العملات الأجنبية في مغادرة النظام المصرفي وعندما لا تزال إعادة هيكلة الخسائر معطلة، يصبح سعر الصرف مؤشرا سياسيا ناقصا تقريبا.

آخر البيانات المتاحة تشير إلى أن الأصول السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 11.447 بليون دولار بحلول نهاية أيار/مايو 2026. وبالتالي، فإن النقصان على مدى أسبوعين يبلغ 16 مليون دولار. يبدو محدودا. ولكن صافي الانخفاض يبلغ 448 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة. يحدث هذا التآكل في بلد يعاني من عجز سيادي، محروم من التمويل الطبيعي ويخضع لحرب تزيد من الحاجة إلى النقد الأجنبي. وهذا هو السياق الذي يجعل الشكل مثيرا للقلق.

الأرقام الرئيسية

المؤشر المستوى أو التباين المعدل الرسمي 500 89 جنيه سوق موازية ٠٠٧ ٩٨ جنيه استرليني الاحتياطيات السائلة في نهاية أيار/مايو 2026 11.447 بليون دولار الاحتياطيات السائلة في منتصف أيار/مايو 2026 11.463 بليون دولار تقرر في النصف الثاني من أيار/مايو 16 مليون دولار النقصان على مدى خمسة أشهر 448 مليون دولار احتياطيات الذهب في نهاية أيار/مايو 2026 41.723 بليون دولار احتياطيات الذهب في منتصف أيار/مايو 2026 42.005 بليون دولار السجين 9.2 مليون أونصة السعر لكل أونصة 535 4 دولارا انخفاض الذهب منذ 28 شباط/فبراير 6.027 بليون دولار

وتضيف احتياطيات الذهب مصدرا آخر للضعف. وارتفعت قيمتها من 4.005 بلايين دولار في منتصف أيار/مايو إلى 41.723 بليون دولار في نهاية الشهر، استنادا إلى 9.2 ملايين أونصة قيمتها 535 4 دولارا. ومنذ بداية الحرب مع إيران في 28 شباط/فبراير 2026، انخفضت قيمتها بمقدار 027 6 بليون دولار. وهذا الانخفاض لا يعني أن لبنان باع ذهبه. يُظهر أن أحد المواهب الرئيسية للتراث في البلاد يعتمد بشدة على الأسعار الدولية، الدولار، توقعات الولايات المتحدة وتوترات السوق.

ويدفع لبنان هنا ثمن نموذج يستخدم احتياطيات طويلة كأداة اتصال. الذهب يقدم كثروة قومية وتظهر العملات السائلة كدليل على المقاومة. وأسعار الصرف المستقرة تمثل رمزا متقنا. ولكن لا أحد من هذه العناصر يحل محل سياسة نقدية كاملة. ويمكن للاحتياطي أن يطمئن إلى ما إذا كان يحمي نظاما مصرفيا فعالا، ودينا أعيد تشكيله، واقتصادا قادر على إنتاج العملات. وفي لبنان، يُستخدم أساساً لإخفاء عدم وجود تسوية شاملة منذ انهيار عام 2019.

BDL: استقرار الواجهة

يمكن لمصرف لبنان أن يرد بأن استقرار سعر الصرف يحمي الأسر. هذه الحجة ليست زائفة. ومن شأن حدوث انخفاض آخر في الرطل أن يصيب الأجور والأسعار والإيجار والأدوية والوقود والغذاء. بعد سنوات من الانهيار، يحتاج السكان إلى الحد الأدنى من القدرة على التنبؤ. غير أن الاستقرار النقدي لا يمكن تحقيقه بسعر القافية. ويتعين على المواطنين أن يعرفوا كيف يتم إنتاجه، وكم يكلفه، وما يُستخدم من احتياطيات، وما يُسهم في دعمه، وما يُحد من حجمه. بدون الشفافية يصبح الاستقرار شعاراً.

ويبين الجدول النقدي في نهاية أيار/مايو هذا الغموض. فمن جهة، يظل الكتاب مستقرا في السوق الموازية. من ناحية أخرى، الإحتياطات السائلة آخذة في التناقص، ودائع مصرفية المقيمين آخذة في الانخفاض، وودائع العملات الأجنبية تتراجع أكثر. وفقدت الودائع المقيمة 710 2 بليون جنيه استرليني في الأسبوع المنتهي في 21 أيار/مايو. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى رواسب العملات الأجنبية، حيث انخفض بمقدار 072 4 بليون جنيه استرليني، أو 45.5 مليون دولار بالمعدل الرسمي. وتتزايد ودائع الكتب، ولكن معظمها في شكل حسابات ليلية. إنها ليست عودة من الثقة.

هذه التركيبة قلقة ويمثل وجود عملة مستقرة، وودائع بالعملة الأجنبية المتعاقد عليها، ومصرف مركزي يفقد الاحتياطيات رصيدا هشا. وهي لا تستند إلى استرداد الائتمان، أو إلى عودة هائلة من رأس المال، أو إلى إعادة هيكلة ناجحة. وهو يقوم على الندرة، ومراقبة التدفق غير الرسمي، وحصافة العوامل الاقتصادية، وعدم وجود صدمة فورية. إنه تحقيق الاستقرار عن طريق الضغط وليس إعادة البناء يمكن أن تستمر لفترة ليس كافياً لإنعاش الاقتصاد.

ولذلك ينبغي أن تُقرأ احتياطيات BDL على أنها مخزون محدود، وليس كحل. ولا يمكن للاحتياطيات السائلة البالغ عددها 11.447 بليون دولار أن تمول استقرار النقد الأجنبي، والواردات الأساسية، والاحتياجات الإنسانية، والتعمير، وإعادة الثقة المصرفية. ويواجه البلد خسائر حربية تتجاوز 20 بليون دولار ويمكن أن تقترب من 25 بليون دولار إذا استمر الصراع. More than 61,000 homes were reportedly damaged. فالاحتياجات الحقيقية تتجاوز بكثير الهوامش المتاحة.

فخ البنك المركزي

وهذا الازدراء يجعل دور مصرف لبنان أكثر حساسية. ولا يمكن أن تصبح المؤسسة الممول الصامت لجميع حالات الطوارئ. ولا يمكنها أن تعوض عن عدم وجود ميزانية موثوقة، وعدم وجود إصلاح مصرفي، وعدم إعادة هيكلة الديون. لكنه فخ لبناني كلاسيكي وعندما تؤجل السلطة السياسية اتخاذ قرار، يُدفع المصرف المركزي لاستيعاب الصدمة. وهي تفعل ذلك من خلال التعميمات أو التدخلات أو المعدلات أو الاحتياطيات أو الترتيبات. وتعود التكلفة دائما إلى المودعين أو العملة أو الثقة.

يتطلب الماضي القريب نقدًا واضحًا. وكان مصرف لبنان في صميم النظام الذي سمح بتراكم الاختلالات قبل عام 2019. وهو يمول الدولة، ويجتذب رواسب ذات غلة عالية، ويدعم التكافؤ الذي أصبح غير مستدام ويحافظ على وهم الاستقرار الدائم. ومنذ الانهيار، غيرت الإدارة والأدوات، ولكنها لم تسترجع بعد الشفافية اللازمة لكسر حقيقي. وتُرصد الاحتياطيات، لكن استخدامها وحمايتها ووصفها بالخسائر المصرفية لا تزال غير موضحة بالقدر الكافي للجمهور.

ويجب ألا تتجاهل التطرف القيود. ويعمل المصرف في بلد ما في حالة حرب، مع وجود دولة متخلفة، وقطاع مصرفي مشلول، وعائدات عامة محدودة، واقتصاد ذو قيمة عالية من الدولار. ليس لديها بيئة مصرفية مركزية عادية ولكن هذه الصعوبة تجعل الشفافية أكثر أهمية. كلما أضيقت الهوامش كلما كانت القواعد أكثر وضوحاً وقد دمرت إدارة الاستثناءات الدائمة بالفعل الثقة. ولا يمكن أن تكون الفترة الحالية راضية عن الاتصالات المطمئنة لأسعار الصرف.

وتوضح حالة الذهب هذا الارتباك. وتشكل احتياطيات الذهب رصيدا وطنيا رئيسيا. وقد تزيد أو تنخفض قيمتها الدفترية تبعا للأسواق العالمية. ولا ينبغي استخدام هذا التقلب كحجة سياسية في هذه الظروف. عندما يرتفع الذهب، بعض المسؤولين يقدمونه كدليل على الثروة. وعندما تسقط، فإنها تقلل إلى أدنى حد من الأثر بتذكيرها بأن الأفران لا تزال محتفظة. القراءات غير كاملة ولا يحمي الذهب البلد إلا إذا كان وضعه واضحاً، إذا كان استخدامه ممكناً خاضعاً للتنظيم الصارم، ولا تتحول قيمته إلى بديل عن الإصلاح.

لا بديل للإصلاح

يذكر التقرير انخفاض قيمة الذهب المرتبط بقوة الدولار، وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات الناجمة عن الإغلاق المطول لمضيق هرمز. وتشير هذه العوامل إلى أن لبنان يعاني من متغيرات لا يتحكم فيها. ولا يمكن للمصرف المركزي الهش في بلد مستورد صغير أن يبني مصداقية على الأسعار الدولية المتقلبة. ويجب عليها أن تبني مصداقية على قواعدها وحساباتها ومراجعاتها وقدرتها على رفض التمويل السياسي المقنع.

يعتمد استقرار الجنيه أيضًا على سوق فقيرة. وعندما لا يعمل الائتمان بعد الآن، وعندما تكون الواردات مطروحة بسبب انخفاض الدخل، وعندما تنفق الأسر المعيشية بحذر وعندما تخفض الشركات استثماراتها، يمكن احتواء الطلب على النقد الأجنبي. لكن هذا الانكماش ليس انتصاراً. هذا هو أعراض الاقتصاد الضيق. ولا يشير المعدل المستقر في الاقتصاد الذي لا يستثمر ولا يقرض ويفقد الركاب في المطار إلى حدوث انتعاش. لقد أبلغ عن توقف في الأزمة.

ويبين التقرير نفسه أن مطار بيروت شهد هبوط حركة الركاب بنسبة 34.2 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. انخفض الوصول بنسبة 40.2% وهذا يقلل من نفقات المغتربين والسياحة، وهما مصدران رئيسيان للعملات الأجنبية. ومن ثم فإنه يضعف الأرصدة الخارجية بينما يسعى المصرف إلى الحفاظ على احتياطياته. ولا يمكن للمصرف المركزي أن يحقق استقرارا مستداما في سعر الصرف إذا حصل الاقتصاد على أقل من الدولارات من خلال القنوات العادية. ويمكنها أن تبطئ التعديل، لا أن تزيل القيود.

ويكمن الخطر في الخلط بين الاحتياطي والثقة. ويمكن للاحتياطيات أن تدعم الثقة إذا كان المواطنون يعتقدون أن القواعد سليمة. ولكن في لبنان، علم العديد من مقدمي الطلبات أن الأرقام الرسمية يمكن أن تخفي خسائر غير معترف بها. وهم يعلمون أن الودائع المصرفية لا تعادل الدولارات المتاحة. يعرفون أن التعميمات يمكن أن تغير الحقوق. في هذا المناخ، لا يكفي الإعلان عن مستوى من الاحتياطيات. يجب توضيح من لديه حق الوصول إلى هذه الاحتياطيات، ولأي استخدامات، وتحت أي سيطرة، وبأي أولوية.

الشفافية أو الوهم النقدي الجديد

وينبغي لبنك لبنان أن ينشر معلومات أكثر تفهما. وتوجد النتائج، ولكنها غير كافية لإبلاغ المناقشة العامة. وهناك حاجة إلى بيانات منتظمة بشأن تدخلات النقد الأجنبي، ومصادر الدخول إلى العملات الأجنبية والخروج منها، والالتزامات المشروطة، والعلاقات مع المصارف، وانهيار الأصول السائلة، والمخاطر المرتبطة بالصكوك المستخدمة. ولا ينبغي استخدام التقنية كحماية. ويجب على المصرف المركزي الذي يدير أزمة وطنية أن يجعل خياراته مشروعة، حتى عندما تكون هذه الخيارات صعبة.

وتتحمل الحكومة أيضا مسؤولية. لا يمكنه استخدام « بي دي إل » كدرع سياسي ولا ينبغي أن يعفي استقرار أسعار الصرف مجلس الوزراء والبرلمان من معالجة الخسائر المصرفية والديون العامة والإصلاح الضريبي وبرنامج صندوق النقد الدولي. Moody ويكرر هذا التقييم رسالة الاحتياطيات: فبدون اتخاذ قرارات هيكلية، تستهلك المخزونات المتاحة أو تقلل من قيمتها بينما تظل المشاكل كاملة.

والخطر هو تكرار السيناريو الذي سبق الانهيار. وعلى مدى سنوات، كان استقرار التكافؤ يمثل نجاحا، في حين أنه يستند إلى تراكم الديون والعجز والالتزامات الخفية. واليوم، يجب ألا يصبح الاستقرار حوالي 500 89 جنيه وهم جديد. ويمكن أن يكون من المفيد أن يرافق الانتقال إلى الإصلاح. ويصبح من الخطر إذا استخدم لزيادة تأجيل تسوية الخسائر وإطالة الاقتصاد دون ائتمان أو ثقة أو شفافية.

تحفظات (بي دي إل) لذلك لا تقول أن (لبنان) مستقر. يقولون أنه ما زال لديه وسادة، ولكن هذا الوسادة تنهار. ويقولون إن سعر الصرف يمكن أن يظل هادئا بينما تظل المؤسسات المالية متضررة. يقولون أن الذهب يمكن أن يخسر مليارات القيمة دون أن تمضي الدولة قدماً في الإصلاح. كما يقولون إن الخطوة التالية ستتوقف على التدخل النقدي أقل مما تتوقف على الاختيار السياسي: وقبول حقيقة الخسائر، وحماية الأصول المتبقية، والتوقف عن طلب من المصرف المركزي إخفاء عدم وجود استراتيجية.

ولذلك، ينبغي أن تُراعى بعناية المنشورات المقبلة المتعلقة بالمشروع. ولن يكون السؤال هو ما إذا كانت الاحتياطيات تسقط ببضعة ملايين دولار أو ما إذا كانت الرطل لا يزال لمدة أسبوع آخر. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت المؤسسة توافق على تحويل الاستقرار المظهر إلى شفافية يمكن التحقق منها، في حين أن الودائع والحرب والهبوط السياحي وإعادة الإعمار لا تزال تختبر حدود ميزانيتها.