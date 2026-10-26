Ex-voto of Eschmoun temple

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« البعثة السابقة لمعبد « إشمون

وفي شمال صيدا، كرس معبد إشمون – المقيد في القائمة الإرشادية لليونسكو – لعلاج أمراض الطفولة. قدم الوالدان تماثيل رخامية مستوردة من اليونان، منقوشة باسم الطفل المراد علاجه. ويشهد أحد عشر من هذه الفوتوغرافية السابقة، التي ظهرت الآن في متحف بيروت الوطني، على تقليد الألفية هذا.

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