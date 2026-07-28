Swimming at Risk in #Lebanon: انخفض تقرير المركز الوطني للبحث العلمي لعام 2026 حول جودة المياه الساحلية.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي ٣٧ موقعا تم اختبارها من نهر الخضر إلى الناقورة، هناك ٢٤ موقعا نظيفا ولكن ٧ مواقع لا تزال خطرة – نهر عنتيليا في الرصاص، يليه رامليت البيدا وخلية جونيه. في طرابلس، لا يزال أكثر من نصف المنازل غير متصل بشبكة الصرف الصحي. ومع ذلك يواصل اللبنانيون الاستحمام هناك.

– LibnaNEWS.com

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