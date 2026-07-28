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Swimming at Risk in #Lebanon: انخفض تقرير المركز الوطني للبحث العلمي لعام 2026 حول جودة المياه الساحلية.

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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Baignade à risque au #Liban : le rapport 2026 du CNRS sur la qualité des eaux côtières est tombé.
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الترجمة متاحة باللغاتFrancaisEnglishArmenienAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي ٣٧ موقعا تم اختبارها من نهر الخضر إلى الناقورة، هناك ٢٤ موقعا نظيفا ولكن ٧ مواقع لا تزال خطرة – نهر عنتيليا في الرصاص، يليه رامليت البيدا وخلية جونيه. في طرابلس، لا يزال أكثر من نصف المنازل غير متصل بشبكة الصرف الصحي. ومع ذلك يواصل اللبنانيون الاستحمام هناك.
– LibnaNEWS.com

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Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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