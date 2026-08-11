Tyr – The Arc de Triomphe ‘ #038; the El Bass Roman Hippodrome

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في الموقع الأثري للباس في تاير، اثنين من الآثار الرومانية الاستثنائية تنتظرك. A triumphal arc of 20 meters high, so emblematic that it appeared on the old banknotes of 250 Lebanese pounds. وواحدة من أفضل المسارات الرومانية المحافظ عليها في العالم 470 متراً طويلاً، 000 36 من المشاهدين، سباقات الدبابات من الصباح إلى الليل حيث سُمح لكل الضربات – بما في ذلك قتال المدربين.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 1984 – صور، جنوب لبنان.

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