اتفاق لبنان – إسرائيل: الأوروبيون الغائبون

ويعتبر الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إنجازا دبلوماسيا. إنه يفتح مفاوضات مباشرة بين بلدين للعدو رسمياً وهو يبشر بتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، وزيادة دور الجيش اللبناني، وإعادة بناء دولي، وإحلال سلام كامل في نهاية المطاف. غير أن هيكله يكشف أيضا عن غياب كبير: فالأوروبيون، ولا سيما فرنسا، لا يحتلون أي مكان رسمي في خطة الضمان.

وهذا الغياب يغير النطاق السياسي للنص. وعلى مدى عقود، اضطلعت باريس وروما والعواصم الأوروبية العديدة بدور دبلوماسي وعسكري وإنساني في لبنان. لا تزال فرنسا لاعبا تاريخيا في الملف اللبناني. وإيطاليا أحد المساهمين الرئيسيين في الوجود الدولي في جنوب لبنان. ويقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد بعثة لدعم القوات اللبنانية. ومع ذلك، ففي اتفاق واشنطن، يكاد يكون الدور المركزي في الولايات المتحدة حصرا.

هذا الخيار ليس محايداً. إن الولايات المتحدة لديها قلعة فريدة على إسرائيل. ولا يمكن التوصل إلى أي اتفاق ينطوي على انسحاب جزئي للجنود الإسرائيليين بدون ضغوط أمريكية. ولكن هذه الكفاءة الدبلوماسية لها ثمن. في بيروت، لا يزال يُنظر إلى واشنطن عمومًا على أنها ضامن وثيق للأولويات الأمنية الإسرائيلية. هذا التصور يخاطر بإضعاف القبول اللبناني للنص، خاصة إذا كان التنفيذ يمنح إسرائيل هامشًا كبيرًا من التفسير.

ويضع النص الولايات المتحدة في صميم كل شيء. وهي تيسر المفاوضات، وتدعم المرفق الأمني، والمشاركة في فريق التنسيق العسكري، والتحقق من الخطوات، وتعبئة الشركاء الدوليين. ويظهر الأوروبيون بصفة رئيسية بوصفهم مانحين محتملين أو جهات فاعلة هامشية. يمكنهم تمويل إعادة الإعمار وتدريب القوات اللبنانية، دون أن يثقلوا كاهل التحكيم السياسي للانتهاكات أو الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي.

اتفاق تهيمن عليه الولايات المتحدة

توقيع (واشنطن) يوضح طريقة أمريكية كلاسيكية لتركيز الوساطة بين أيدي ممثل يمكنه التحدث مباشرة إلى إسرائيل والتأثير على السلطات اللبنانية وعرض ماركو روبيو الاتفاق كخطوة نحو السلام الدائم. وترغب الولايات المتحدة في تحويل هدنة هشة إلى عملية إطارية تستند إلى مناطق تجريبية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول، والنشر التدريجي للجيش اللبناني.

وتوفر هذه الطريقة ميزة فورية. إنه يتجنب تشت القنوات وهو يعطي العملية سلطة سياسية واضحة. وهو يسمح لواشنطن بفرض مواعيد نهائية وشروط لتقديم المعونة وإدارة الخلافات بين الطرفين. وفي هذه الحالة الحساسة، يمكن لهذا التركيز أن يعجل باتخاذ القرارات. وتستجيب إسرائيل للضمانات الأمريكية أكثر من الآليات الأوروبية أو آليات الأمم المتحدة.

لكن الخيار نفسه يخلق خللاً. ولا ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها محكّم محايد من جانب جزء كبير من الرأي اللبناني. علاقتهم الاستراتيجية مع إسرائيل، ودعمهم العسكري للدولة اليهودية وقراءتهم الأمنية لحزب الله تؤثر على موقفهم. وعندما تضمن واشنطن آلية انسحاب، يسأل لبنانيون كثيرون عما إذا كان هذا الضمان سيحمي أيضا متطلبات السيادة اللبنانية، أو ما إذا كان سيخدم أولا الظروف الأمنية الإسرائيلية.

ويعزز النص نفسه هذه المسألة. ولا يُعرض الانسحاب الإسرائيلي على أنه التزام فوري ومؤرخ. وهو مرتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول المتحقق منه، وتفكيك هياكلها الأساسية وترتيباتها الأمنية الإضافية. وتعكس هذه الصياغة إلى حد كبير المطالب الإسرائيلية. وهو يسمح لإسرائيل بأن تحتفظ بوجود ما دامت تعتقد أن تهديد حزب الله لم يختفي.

فرنسا، لاعب تاريخي ولكنها غائبة عن الآلية

يعد الغياب الفرنسي أحد أبرز عناصر الإطار الموقع في واشنطن. وقد دافعت فرنسا منذ وقت طويل عن خط دعم للمؤسسات اللبنانية، واليونيفيل، والجيش اللبناني. وشاركت أيضا في المناقشات المتعلقة بما بعد الاتحاد، في حين أن ولاية قوة الأمم المتحدة ستنتهي في نهاية عام 2026. وترى باريس أن لبنان مسألة دبلوماسية ذات أولوية في الشرق الأوسط، رغم أن تأثيره الحقيقي قد تذبذب على الأزمات.

لدى فرنسا عدة أصول إنها تعرف الممثلين اللبنانيين وهو عضو في مجلس الأمن. وهو يقيم حوارا منتظما مع سلطات بيروت. ولها وجود عسكري في اليونيفيل. ويمكنها التحدث مع إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وغيرها من المساهمين الأوروبيين. ويمكنها أيضا أن تدعو إلى اتباع نهج أكثر تركيزا إزاء السيادة اللبنانية، وحماية المدنيين، وإعادة الإعمار.

ولا يعطيه نص واشنطن أي دور رسمي. لا يتم توفير آلية ضمان فرنسية أمريكية. ولا يُمنح الاتحاد الأوروبي أي مكان صراحة. ولا توجد صياغة دقيقة بين فريق التنسيق العسكري الذي تدعمه واشنطن والترتيبات الأوروبية المتوخاة لتعزيز القوات اللبنانية. وهذا يعني تهميش ممثل كان يمكن أن يكون بمثابة وزن دبلوماسي مضاد.

يمكن أن يكون هذا التهميش طوعيًا. وكثيرا ما تفضل إسرائيل الضمانات الأمريكية، التي تعتبر أكثر موثوقية ومتوائمة مع أولوياتها الأمنية. وقد ترغب الولايات المتحدة أيضا في الإبقاء على السيطرة على النجاح الدبلوماسي الكبير. ويمكن للبنان، من جانبه، أن يقبل هذا الهيكل لعدم وجود بديل. لكن الغياب الفرنسي قد يزن في المستقبل. وإذا تنافس على الاتفاق في بيروت، كان يمكن لباريس أن تؤدي دورا وساطة أكثر قبولا لبعض الجهات الفاعلة اللبنانية.

طلب الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يقترن بشيء يذكر

ولا يغيب الاتحاد الأوروبي عن الملف اللبناني. واقترحت خدمته الدبلوماسية إيفاد بعثة مدتها ثلاث سنوات لإسداء المشورة وتدريب القوات اللبنانية. وستشمل هذه البعثة مراقبة الأراضي والاستخبارات وأمن الحدود والأمن البحري وإدارة الموانئ. وهو يتعلق بالقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.

وتتوافق هذه المبادرة مع الاحتياجات التي حددها اتفاق واشنطن. ويدعو النص الجيش اللبناني إلى استعادة السيطرة على الأراضي وتأمين المناطق التجريبية والمشاركة في نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول. وتتطلب هذه الأهداف الموارد، والتدريب، والاتصالات، والمعدات، والمركبات، والاستخبارات، والقدرة على الوجود المستدام. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدم بعض هذا الدعم.

المشكلة مؤسسية ويعطي الاتفاق الولايات المتحدة دور الطيار السياسي. ويمكن لأوروبا أن تجد نفسها في وضع منفذ: التدريب، والتمويل، والتجهيز، وإعادة البناء، ولكن دون أن يكون لها حق حقيقي في تعريف القواعد. وهذه الحالة شائعة في الأزمات الإقليمية. ويدفع الأوروبيون جزءا من الاستقرار، ولكن واشنطن تحتفظ بالتحكيم الاستراتيجي.

وبالنسبة للبنان، فإن هذه التشكيلة ليست مثالية. وقد تكون المشاركة الأوروبية الرسمية متنوعة في الضمانات. وكان من شأنه أن يسمح بوضع الاتفاق في إطار أكثر تعددية الأطراف. كما كان من شأنه أن يمنح السلطات اللبنانية شركاء قادرين على الدفاع عن جوانب مدنية معينة: عودة المشردين، والهياكل الأساسية، والمدارس، والصحة، والبلديات، وحماية السكان. وبدون هذا الوجود المؤسسي، قد يسود المنطق الأمني.

بعد أن يجعل الاتحاد الأوروبي الغياب أكثر حساسية

والتهميش الأوروبي أكثر تناقضا مع نهج ما بعد الاتحاد. إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ظلت منذ وقت طويل الوجود الدولي الرئيسي في الجنوب. ويفتح انسحابها المقرر فترة من عدم اليقين. وتسعى عدة بلدان أوروبية، منها إيطاليا وفرنسا، إلى التفكير في آلية بديلة أو دعم للقوات اللبنانية.

وأشارت باريس وروما إلى إمكانية دعم تحالف أو آلية متعددة الجنسيات بعد اليونيفيل. يستجيب هذا التوجه لخوف واضح: تجنب فراغ أمني في جنوب لبنان. وإذا انسحبت اليونيفيل وافتقر الجيش اللبناني إلى الموارد، فإن المنطقة قد تصبح أكثر استقرارا. ومن ثم يمكن لإسرائيل أن تبرر الإبقاء على منطقتها الأمنية. (هيزبولا) يمكن أن يحافظ على حجة عسكرية. سيبقى المدنيون مكشوفين.

ولا ينظم اتفاق واشنطن هذا الانتقال. وأشار إلى فريق تنسيق عسكري مع الولايات المتحدة، ولكنه لم يحدد الدور المقبل للأوروبيين في رصد إعادة الانتشار أو التدريب أو ما يرافق ذلك. كما أنها لا تحدد كيف ستتصل أجهزة ما بعد الاتحاد بمناطق تجريبية. وهذا الصمت يمكن أن يخلق تداخلات وتنافسات.

ولذلك يمكن لإيطاليا وفرنسا أن تواجها خيارا صعبا. يمكنهم دعم العملية الأمريكية لتجنب فشلها وقد تحتاج إلى مكان أكثر تنظيما في التنفيذ. وقد يفضلون أيضاً دور دعم القوات المسلحة اللبنانية خارج الإطار السياسي الرئيسي. وفي جميع الحالات الثلاث، سيتوقف تأثيرها على الرغبة الأمريكية في تقاسم الضمان.

ضمانات أمريكية مفيدة ولكن متنازع عليها

يحتاج لبنان إلى ضمان أمريكي للحصول على شيء من إسرائيل. إنه واقع دبلوماسي وواشنطن هي الجهة الفاعلة الوحيدة القادرة على ممارسة ضغوط حاسمة على الحكومة الإسرائيلية، لا سيما عندما تؤثر المسائل على أمن شمال إسرائيل وحزب الله والوجود العسكري في جنوب لبنان. وبدون الولايات المتحدة، من غير المحتمل أن تقبل إسرائيل حتى الانسحاب الجزئي.

ولكن هذا الضمان مكلف من الناحية السياسية أيضا. يعطي النص الولايات المتحدة دور الحكم على الأداء اللبناني. وستكون المعونة الأمريكية مشروطة باتخاذ خطوات يمكن التحقق منها، والشفافية، والنتائج المثبتة، والإشراف المستمر. وهذا المنطق يمكن أن يحسن الكفاءة. ويمكن أيضا النظر إليها على أنها حارس أمن. وهو يتطلب من لبنان أن يثبت امتثاله لأجندة حددتها واشنطن إلى حد كبير.

ويصبح الاختلال أكثر وضوحا عندما تقارن السندات. ولبنان ملتزم بإعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، ومنع وصول أموال إعادة الإعمار إلى كيانات مرتبطة بتلك الجماعات. وتدعي إسرائيل أنه ليس لديها طموحات إقليمية، ولكن انسحابها يظل مشروطا بانتهاء التهديد. ولذلك فإن الجدول اللبناني أكثر إلزاما من الجدول الإسرائيلي.

وفي هذه التشكيلة، يمكن أن تعمل الضمانة الأمريكية كعلاج غير متناظر. ويمكن لواشنطن أن تطلب من لبنان نتائج دقيقة عن حزب الله. ولكن هل سيتمكن من فرض انسحاب كامل على إسرائيل إذا رأت الحكومة الإسرائيلية أن التهديد مستمر؟ بالنسبة لبيروت، هذا هو السؤال الحاسم. ويمكن لضامن قريب من إسرائيل أن يحصل على اتفاق. يمكنه أيضاً أن يسمح لإسرائيل بأن تستمر في الوقت المناسب.

خطر السيادة اللبنانية تحت الإشراف

ويؤكد الاتفاق رغبته في استعادة السيادة اللبنانية. إنها إحدى دعائمها ولكن الترتيبات المخططة تخلق سيادة منظمة للغاية. وسيتعين على الجيش اللبناني أن يضطلع بمسؤولياته في المناطق التجريبية وفقا للمعايير التي تم التحقق منها. المعونة الأمريكية ستكون مشروطة وسيجري رصد إعادة الإعمار لتجنب أي تمويل مرتبط بالجماعات المسلحة. وستشارك الولايات المتحدة في فريق التنسيق العسكري. وسيتم تعبئة الشركاء الدوليين تحت القيادة الأمريكية.

يمكن لهذا الإطار أن يعزز الدولة اللبنانية إذا تمكنت المؤسسات من استخدامه. يمكنه أن يعطي الجيش وسيلة لاستعادة السيطرة على الجنوب. يمكنه منع الاختلاس. ويمكنها طمأنة الجهات المانحة والحد من خطر تجدد القتال. غير أنها يمكن أن تعطي صورة دولة تخضع للمراقبة الخارجية، وتطالب بتنفيذ خريطة طريق آمنة مصممة أولا لمعالجة الشواغل الإسرائيلية.

والوجود الإسرائيلي في منطقة آمنة يزيد من حدة هذا الخطر. وإذا أريد للجيش اللبناني تأمين مناطق قريبة من المواقع الإسرائيلية، فإنه قد يُتهم بحماية القوات الإسرائيلية المتبقية بصورة غير مباشرة. وإذا لم تفعل ذلك، يجوز لإسرائيل أن تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها. ويؤثر هذا التوتر تأثيرا مباشرا على شرعية المؤسسة العسكرية، التي يجب أن تظل وطنية وغير منحازة ومقبولة من مختلف عناصر البلد.

ومن الممكن أن يؤدي وجود ضمان أوروبي أكثر وضوحا إلى تخفيف هذا الخطر. وكان من الممكن أن تكون إيطاليا وفرنسا أو الاتحاد الأوروبي شركاء مدنيين وعسكريين أكثر قبولا في أجزاء معينة من الرأي اللبناني. وكان من الممكن أن يثبت وجودهم أن الاتفاق ليس مجرد ترتيب أمريكي – إسرائيلي مفروض على بيروت. وغيابهم يترك المجال مفتوحاً لهذا النقد.

مشكلة التحكيم في الانتهاكات

وستكون مسألة الانتهاكات حاسمة. ماذا لو ضربت إسرائيل منطقة تجريبية؟? ماذا سيحدث لو حاول حزب الله العودة؟? من سيتحقق من الحقائق؟? من سيميز التهديد الفوري عن العمل الوقائي؟? من سيعرف ما إذا كان لبنان قد أوفى بالتزاماته؟? من سيقول إن كان على إسرائيل الانسحاب من المنطقة التالية؟? تحيل الاتفاقية جزءًا من هذه الردود إلى ملحق أمني.

وإذا ظل التحكيم أمريكياً أساساً، فإن اللبنانيين سيخافون من التحيز. ويمكن للولايات المتحدة أن تعتبر الإضراب الإسرائيلي دفاعا عن النفس. ويمكن للبنان أن يعتبر هذا انتهاكا لسيادته. ويمكن لحزب الله أن يستخدمه لتبرير الرد. ويمكن للأوروبيين، إذا أدمجوا في الآلية، أن يقدموا قراءة أكثر تعددية للحوادث، أو على الأقل حضورا أقل اعتمادا للتحقق من واشنطن.

ويمكن للأمم المتحدة أيضا أن تؤدي دورا أكثر تأكيدا. ولليونيفيل، على الرغم من قيودها، خبرة ميدانية وشرعية دولية. وهي تعرف المواقع والطرق والحوادث وآليات الاتصال. وقال إن ولايته قد انتهت، ولكن كان من الممكن إدماج قدرته في المرحلة الانتقالية. والاتفاق، كما عرض، لا يضع الأمم المتحدة في صميم آلية الضمان.

وهذا الغياب للمحكمين التعدديين يمكن أن يصبح مشكلة من الحادث الأول. وإذا اعترض طرف على النسخة الأمريكية، فقد تفقد الآلية المصداقية. وفي مثل هذه البيئة المستقطبة، يكتسي النظر إلى الحياد أهمية شبه الحياد نفسه. وسيكون من الصعب الدفاع في بيروت عن اتفاق يكفله طرف واحد قريب جدا من إسرائيل.

فرنسا بين الإحباط والضرورة

فرنسا في موقف غير مريح. ولا يمكنها تخريب اتفاق يمكن أن يقلل من العنف في جنوب لبنان. كما أنها لا تستطيع تجاهل أنها غائبة إلى حد كبير. ولذلك، ربما يتعين على باريس أن تدعم العملية في الوقت الذي تسعى فيه إلى إدخالها عبر القنوات الثانوية: دعم الجيش اللبناني، والتعمير، والتنسيق الأوروبي، والإعداد لما بعد الاتحاد الوطني لتحرير لبنان، والمناقشات التي تجري في مجلس الأمن.

وهذا الموقف يمكن أن يسبب الإحباط الدبلوماسي. لقد استثمرت فرنسا سياسيا في لبنان، ولكن واشنطن تغتنم اللحظة الحاسمة. ويمكن لباريس أن تظهر خبرتها وشبكتها وإسهامها العسكري. لكنّه يفتقر إلى العتلة الرئيسية على إسرائيل. ويمكن للولايات المتحدة أن تقرر السرعة الدبلوماسية ومستوى الضغط وترجمة الالتزامات إلى إجراءات. سيتعين على فرنسا التعامل مع هذا التوازن من القوة.

وبالنسبة لبيروت، سيكون الاهتمام هو إعادة إدخال فرنسا والأوروبيين إلى التنفيذ. ليس لتحل محل (واشنطن) بل لموازنة الآلية ومن شأن وجود أوروبي في مجال إعادة البناء والتدريب والمراقبة المدنية ورصد العودة أن يساعد الحكومة اللبنانية على الدفاع عن الاتفاق. ومن شأن ذلك أيضا أن يقلل من تصور عدم المساواة في الوجه بين ضامن أمريكي مؤيد لإسرائيل ودولة لبنانية تحت الضغط.

وسيتوقف هذا التجديد على المرفق الأمني والأفرقة العاملة. وإذا ظلت هذه الوثائق منظمة حصراً حول الولايات المتحدة، فإن الأوروبيين سيظلون منتشرين. وإذا ما نصوا على آليات تكميلية، فإن باريس وبروكسل سيتمكنان من استعادة جزء من الملف. ولذلك، فإن المعركة الدبلوماسية لا تتعلق بالنص الموقع فحسب، بل بمرفقات وطرائق التنفيذ.

إعادة إعمار مموّلة من عدّة، مسيطرة على واحدة؟?

ويعود الاتفاق بتعبئة دولية لإعادة بناء لبنان وإصلاح الهياكل الأساسية وإحياء الاقتصاد وتهيئة آفاق للازدهار. ولا يمكن أن تفي الولايات المتحدة وحدها بهذا الوعد. ومن المرجح أن يُلتمس من الأوروبيين والبلدان العربية والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة. غير أن النص يعطي واشنطن دور التعبئة والتنسيق.

ويثير هذا المخطط سؤالا بسيطا: من سيدفع، ومن سيقرر؟? وإذا ما أسهم الأوروبيون إسهاماً كبيراً في إعادة الإعمار دون المشاركة في التحكيم السياسي، فإنهم سيمولون عملية محددة في أماكن أخرى. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حجوزات في بروكسل أو باريس أو روما. ولا يمكن أن يفهم الرأي العام الأوروبي لماذا تمول دولهم آلية لا يكون فيها سوى دور ثانوي.

وبالنسبة للبنان، فإن المسألة بنفس القدر من الأهمية. وستخضع أموال التعمير لقيود صارمة. ولا ينبغي أن تفيد الكيانات المرتبطة بالجماعات المسلحة من غير الدول. وينطبق هذا الشرط على حزب الله وشبكاته. يمكن أن يطمئن المانحين، لكنه يمكن أن يعقد أيضًا العمل في المجالات التي تتشابك فيها الحقائق البلدية والاجتماعية والسياسية.

ويمكن للنهج الأوروبي أن يوفر قدرا أكبر من المرونة المدنية، دون أن يتناقض بالضرورة مع متطلبات الشفافية. ويتمتع الأوروبيون بخبرة في البرامج البلدية والهياكل الأساسية والمعونة الإنسانية والحوكمة المحلية والدعم المؤسسي. وبالتالي، فإن غيابهم عن الإطار الرسمي قد يحد من البعد الاجتماعي لإعادة الإعمار إلى نقطة الأمن.

فرصة لإسرائيل

كما أن الغياب الأوروبي يخدم المصالح الإسرائيلية. وتفضّل إسرائيل آلية تكون فيها الولايات المتحدة المحاور المركزي. وتتفهم واشنطن على نحو أفضل شواغلها الأمنية وتتشاطر على نطاق واسع الأولوية الممنوحة لنزع سلاح حزب الله. ومن المحتمل أن تكون الضمانة الأوروبية قد ركزت أكثر على السيادة اللبنانية، والقانون الدولي، وحماية المدنيين، والانتهاكات الجوية، أو خطر الاحتلال المطول.

وفي الاتفاق، تحصل إسرائيل على أن انسحابها مشروط باختفاء التهديد. كما حصل على التزام من الدولة اللبنانية بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس. وإذا كانت الضمانات أمريكية، فيمكن لإسرائيل أن تأمل في تفسير أكثر مواتاة لتلك البنود. هذا لا يعني أن (واشنطن) ستتقبل كل شيء. ولكن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تحد من خطر قيام إسرائيل بالتحكيم الملزم حقا.

ويفسر هذا السبب في أن فرنسا وأوروبا كانا مفيدين في لبنان. فهي لن تفرض بالضرورة انسحابا إسرائيليا فوريا. ولكن كان بوسعها أن تدعو إلى وضع جدول زمني أكثر وضوحا، وتحديد أفضل للمناطق، ودور أكثر أهمية للأمم المتحدة، وتعزيز حماية المدنيين. وغيابهم يترك النص أكثر أمنا وقربا من اللغة الإسرائيلية – الأمريكية.

ولذلك يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تقدم الاتفاق كنجاح. يقبل عملية، ولكن يبقي المنطقة الآمنة حتى يتم نزع سلاح حزب الله. ويحث لبنان على استعادة السيطرة على أراضيه. انه يحصل على الاشراف الامريكي وهو يحد من تأثير أوروبا والأمم المتحدة على القرارات التنفيذية. إنها ميزة دبلوماسية حقيقية.

المعضلة اللبنانية

ولا يمكن للبنان أن يرفض الاتفاق بسهولة. وهو بحاجة إلى إطار للحصول على انسحاب إسرائيلي، حتى جزئي. إنه بحاجة للمساعدة في إعادة البناء يجب أن يعزز جيشه إنه بحاجة إلى دعم أمريكي للتأثير على إسرائيل ولكن قبول إطار يهيمن عليه واشنطن يعرض الحكومة لنقد داخلي قوي.

والنقد الأول هو عدم وجود جدول انسحاب كامل. وسيركز الثاني على دور الجيش اللبناني، الذي يقع في مركز بعثة أمنية يمكن تفسيرها على أنها تدعم إسرائيل. ويتعلق الأمر الثالث بعدم وجود ضامنين أوروبيين أو تابعين للأمم المتحدة. وسيتناول الرابع شرط المعونة. وسيركز الجزء الخامس على تهميش فرنسا، التي تعتبرها بعض الجهات الفاعلة اللبنانية شريكا أكثر توازنا من واشنطن.

الحكومة يجب أن تجيب على الحقائق ومن شأن إنشاء منطقة تجريبية أولى، تعيد المدنيين، وتعيد فتح الطرق، والضربات المعلقة، والمعونة غير المقفلة، وجيش لبناني مرئي أن يعزز مصداقية النص. وبدون هذه النتائج، سيزداد انتقاد الاتفاق كآلية إشراف أمريكية.

ولذلك يمكن أن يصبح دور الأوروبيين موضوعا للحاق بالركب الدبلوماسي. وقد تطلب بيروت إدراجهم في برامج التعمير والتدريب. ويجوز لها أن تطلب إلى فرنسا أن تقدم إلى مجلس الأمن. وقد تطلب وجودًا أوروبيًا في بعض آليات المراقبة المدنية. ويمكنها أيضا أن تسعى إلى إشراك البلدان العربية في الحد من الاعتماد على واشنطن. ولن تغير هذه التعديلات النص الموقع ولكنها قد تغير الرصيد.

صفقة هشة لأن أمريكا

والاتفاق الإطاري هش ليس فقط لأنه يؤثر على حزب الله والانسحاب الإسرائيلي والسيادة اللبنانية. كما أنها هشة لأنها تعتمد كليا تقريبا على ضمان أمريكي. وهذا الضمان ضروري للنهوض بإسرائيل. ولكن لا يكفي طمأنة لبنان. ويمكن قراءة عملية يُنظر إليها على أنها أمريكية للغاية على أنها عملية إسرائيلية أيضا.

والأوروبيون، ولا سيما فرنسا، ليسوا فقط غائبين دبلوماسيين. وهي تمثل وجهة نظر أخرى للمسألة اللبنانية، وهي: أكثر تعددية الأطراف، وأكثر مؤسسية، وأكثر اهتماما بإعادة الإعمار المدني والتوازن السياسي الداخلي. إن تهميشهم يقلل من قدرة لبنان على تقديم الاتفاق كإطار دولي مشترك.

لذا فإن المتابعة ستعتمد على قدرة واشنطن على فتح الآلية دون فقدان السيطرة السياسية على العملية وإذا وافقت الولايات المتحدة على إشراك فرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في التنفيذ، فإن الاتفاق سيكتسب الشرعية. وإذا احتفظت بيروت بالتحكيم وحده، سيتعين عليها أن تدافع عن نص سيطعن في ضماناته من الحادث الأول.

والمشكلة هي: أن الاتفاق يريد استعادة السيادة اللبنانية، ولكنه يفعل ذلك في إطار ضمان يُنظر إليه على أنه متوافق مع إسرائيل. يريد أن يستعد للإعمار لكنه يهمش العديد من الجهات الفاعلة التي يمكنها تمويله والإشراف عليه وهي تريد أن تحل محل فراغ ما بعد الاتحاد، ولكنها لا تعطي الأوروبيين، الركائز التاريخية لهذا الوجود، دورا واضحا. وستقول المرفقات التالية ما إذا كان هذا الغياب يشكل ضعفا هيكليا، أو ما إذا كانت باريس وروما وبروكسل قد تمكنت من العودة إلى اللعبة من خلال باب التنفيذ.