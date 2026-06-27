اتفاق لبنان – إسرائيل: إيران في الميدانغ

ويضع نص الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان هيكلا دبلوماسيا طموحا، ولكنه يتضمن تناقضا كبيرا: فهو يدعي تنظيم التسوية الأمنية لجنوب لبنان في إطار ثلاثي يستبعد إيران رسميا، في حين ذكر خلية من الصراع ترتبط بوقف إطلاق النار في لبنان في إطار مواز يضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان. هذا الجهاز المزدوج يخلق فولطية مركزية ومن جهة، تسعى إسرائيل إلى فصل المسألة اللبنانية عن المفاوضات الإيرانية – الأمريكية. ومن جهة أخرى، تشير آلية إنهاء الصراع إلى أن إيران لا تزال طرفاً غير مباشر في القضية اللبنانية، بسبب تأثيرها على حزب الله. ووصفت مصادر وسائط الإعلام ومراكز الرصد الإقليمية الخلية بأنها أداة لرصد التصعيد في لبنان، ولا تزال هناك تفاصيل جزئية عن تكوينها وعملها.

لا يذكر الاتفاق الإطاري صراحة خلية عدم الاشتباك هذه بما في ذلك إيران. بل إنه ينظم عملية مباشرة بين لبنان وإسرائيل تحت رعاية أمريكية. وهي تشمل مناطق تجريبية، وإعادة الانتشار التدريجي للجيش الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية المتحقق منه، وتعبئة المساعدة الدولية لإعادة البناء. ويعرض النص الذي نشرته واستنسخته عدة وسائط الإعلام الاتفاق بوصفه إطارا ثلاثيا وقع في واشنطن في 26 حزيران/يونيه 2026.

إن عدم ذكر إيران صراحة في الاتفاق الرئيسي خيار سياسي. ويمكن لإسرائيل أن تقدم النص كطريقة للخروج من إيران وحزب الله من المعادلة اللبنانية. ويمكن للبنان أن يدافع عنه كإطار لاستعادة سيادة الدولة. ويمكن للولايات المتحدة أن تعتبر ذلك وسيلة لإعادة الملف اللبناني إلى شكل مشترك بين الدول. لكن الخلية المناوئة تقدم مستوى مواز وهو يوحي بأن استقرار لبنان لا يمكن فصله تماما عن التوازن الإقليمي مع طهران. هذه واحدة من أكثر النقاط حساسية من الجهاز.

خلية النـزاع، غائبة جزئياً عن النص لكن مركزية في الجهاز

والنقطة الأساسية التي ينبغي التأكيد عليها هي أن الاتفاق الإطاري لا يشير مباشرة إلى خلية من النزاعات، بما في ذلك إيران. ويشير النص إلى فريق تنسيق عسكري بين لبنان وإسرائيل، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة. وتندرج هذه المجموعة في نطاق الاتفاق الإطاري. ولذلك فهو ثلاثي في هيكله: الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل. ويهدف إلى تنفيذ المناطق التجريبية، وعمليات إعادة الانتشار الإسرائيلية، ونشر الجيش اللبناني.

خلية عدم الاشتباك التي تنطوي على إيران هي مستوى آخر. وهو مرتبط بآلية إزالة التصعيد الناجمة عن المناقشات الإيرانية – الأمريكية بشأن لبنان. وبحسب العناصر التي تحدثت عنها عدة مصادر، فإن هذه الخلية تهدف إلى منع استئناف العمليات العسكرية في لبنان وإدارة الحوادث. وتشير تقارير وسائط الإعلام إلى هيكل يضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان، مع تيسير الشركاء مثل قطر وباكستان. ولا تزال التفاصيل العامة محدودة، مما يتطلب قراءة دقيقة.

ويؤدي هذا التعايش بين آليتين إلى إنشاء هيكل ذي مرحلتين. والطابق الأول رسمي وموقع ومرئي: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. والثاني غير مباشر وإقليمي وأقل شفافية: الخلية المناوئة المرتبطة بإيران. الأول هو التأكيد على أن لبنان وإسرائيل يمكن أن يسويا منازعاتهما مباشرة كدول ذات سيادة. ويعترف الثاني ضمنا بأن حزب الله، وبالتالي إيران، ما زالا لا غنى عنهما للإدارة الفعالة لوقف إطلاق النار.

وهذا التناقض هو جوهر القضية. إن إسرائيل تريد أن تجعل حزب الله مشكلة لبنانية. ويدخل الاتفاق الإطاري في هذا الاتجاه، لأنه يتطلب من الدولة اللبنانية إعادة احتكارها للأسلحة. لكن الخلية المناوئة تُظهر أن (واشنطن) تعلم أنه لا يمكن لأي استقرار دائم أن يتجاهل التأثير الإيراني. ويسعى نص واشنطن إلى إخراج إيران من المعادلة السياسية. الآلية الموازية تبقيها في المعادلة الآمنة.

الانفصال المطلوب من إسرائيل

وبالنسبة لإسرائيل، فإن المصلحة الرئيسية للاتفاق هي فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. والموقف الإسرائيلي هو أن لبنان يجب أن يستجيب كدولة لكل ما يحدث في أراضيه. يجب ألا يعامل حزب الله بعد الآن كقوة إقليمية تتفاوض من خلال طهران. ويجب أن تعامل الحكومة اللبنانية على أنها جماعة مسلحة غير تابعة للدولة وتتعهد بنزع السلاح.

ويظهر هذا المنطق في المادة 4 التي تتحدث عن نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية. كما يرد في المادة 6 التي تنص على أن الحكومة اللبنانية وحدها هي التي تقرر الحرب والسلام. ولا تزال المادة 7 تنص على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث أن يمارس حق الدفاع بالنيابة عن لبنان أو إسرائيل. في اللغة السياسية، وهذا يعني أن حزب الله لا يمكن أن يقف بعد الآن كمدافع لبنان العسكري.

الخلية المناوئة تعقد هذه القراءة وفي حين تشارك إيران، على نحو غير مباشر، في آلية لإدارة وقف إطلاق النار في لبنان، فإن هذا يعني الاعتراف بقدرتها على التأثير على الجهات الفاعلة المسلحة المعنية. ويمكن لإسرائيل أن تقبل هذا الواقع بشكل تكتيكي، لتحقيق الهدوء الفوري. ولكنه يسعى، استراتيجيا، إلى الحد من هذا التأثير في النص الرسمي. ومن ثم، فإن الفصل بين الإطار الثلاثي العام والقناة الإقليمية لإنهاء الصراع.

ويخدم هذا الانفصال أيضا اتصال بنيامين نتنياهو. ويمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول إن الاتفاق لا يبرم حلا وسطا مع إيران، بل آلية تجبر لبنان على استعادة السيطرة على أراضيه. كما يمكنه أن يجادل بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الآمنة حتى يتم نزع سلاح حزب الله. يسمح له هذا المنصب بالرد على النقاد الداخليين الذين يرفضون أي انسحاب يُنظر إليه على أنه تنازل لحزب الله.

لبنان محاصر بين اثنين من المديرين التنفيذيين

وبالنسبة للبنان، فإن الحالة أكثر صعوبة. وتوقع الحكومة اتفاقا إطاريا مع إسرائيل والولايات المتحدة. ويدعي أن الدولة اللبنانية هي الدولة الوحيدة صاحبة السيادة، والأسلحة القانونية، والقرار المتعلق بالحرب والسلام. وفي الوقت نفسه، فإن الاستقرار الحقيقي لوقف إطلاق النار يمكن أن يعتمد على خلية ملغية للنزاع تشمل إيران، وهي قوة تحتفظ بتأثير حاسم على حزب الله.

ويمكن أن يكون هذا الهيكل المزدوج مفيدا في الأجل القصير. فهي تسمح للحكومة اللبنانية بالدفاع علناً عن سيادة الدولة، مع الاستفادة من قناة غير مباشرة قادرة على الحد من مخاطر التصعيد مع حزب الله وداعميه الإقليميين. كما أنها تتجنب المواجهة المباشرة بين الجيش اللبناني وحزب الله. لكنه يخلق تناقضاً سياسياً. وإذا كانت الدولة اللبنانية ذات سيادة، فلماذا تحتاج إلى آلية تشارك فيها إيران لضمان الهدوء في لبنان؟?

وستكون هذه المسألة أساسية في المناقشة الداخلية. وسيقول مؤيدو الاتفاق إن الخلية المناوئة أداة مؤقتة لحماية الانتقال. وسيقولون إن الهدف ما زال تعزيز الجيش اللبناني وإعادة بسط سلطة الدولة. وسيرد النقاد على أن الآلية تعترف ضمنا بأن الدولة لا تملك بعد سيطرة فعلية على الإقليم. وسيعتبرون ذلك دليلا على أن السيادة المؤكدة في النص لا تزال مشروطة.

الجيش اللبناني معني بشكل مباشر. النص يعهد إليه بالمسؤولية عن المناطق التجريبية. ويجب أن تكفل عدم وجود جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. ويجب أن تضمن عودة المدنيين. ويجب أن ترافق إعادة الانتشار الإسرائيلية. ولكن إذا قامت زنزانة تضم إيران بالتوازي مع ذلك، فإن الجيش اللبناني قد يجد نفسه محاصرا بين المطالب الأمريكية والضغوط الإسرائيلية والأرصدة الداخلية والإشارات من حزب الله.

وجود إسرائيلي بدون جدول زمني نهائي

الاتفاق الاطاري لا يضع جدول زمني نهائي لانسحاب اسرائيل الكامل. وهو يتحدث عن إعادة انتشار تدريجي من الأراضي اللبنانية، مما أتاحه نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول والترتيبات الأمنية التي يتعين التفاوض بشأنها. وهذه الصياغة حاسمة. وهي لا تقول إن إسرائيل يجب أن تغادر في تاريخ معين. وقالت إن إسرائيل يمكن أن تنقل بعد استيفاء الشروط.

موقع بنجامين نتنياهو يعزز هذه القراءة والنقطة الرئيسية، وفقا له، هي أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الآمنة. وأفادت وسائط الإعلام الإسرائيلية أيضاً بأن هذا الوجود سيستمر على طول خط العين حتى يوم نزع سلاح حزب الله ولن يشكل تهديداً من لبنان. هذه الحالة واسعة جداً ويجوز لها أن تمدد الوجود الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى.

ولذلك، يقبل لبنان اتفاقا لا يفي بمطلبه الأولي للانسحاب الكامل الفوري. لديه احتمال انسحاب تدريجي. وحصل على مبدأ المناطق التجريبية. لديه إطار دولي. ولكنه يقبل أيضا فترة انتقالية ستظل فيها القوات الإسرائيلية حاضرة، في حين سيتعين على الجيش اللبناني أن يضطلع بمسؤوليات أمنية في المناطق المحولة.

ويمكن لهذه الحالة أن تقود الجيش اللبناني إلى الزور. وإذا كان ذلك يمنع الهجمات على القوات الإسرائيلية التي لا تزال موجودة، فيمكن اتهامها بحماية العدو. وإذا لم تمنعها، تستطيع إسرائيل أن تقول إن لبنان لا يحترم الاتفاق. ويسعى النص إلى جعل الجيش دعامة السيادة. ولكن في المرحلة الانتقالية، يمكن أن تبدو كضامن أمر أمني محدد تحت الضغط الأمريكي والإسرائيلي.

أبرز جوانب الاتفاق

والنقطة الأولى هي الاعتراف الصريح بمبدأ التسوية المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ويؤكد النص أنه يجب على البلدين أن يحلا خلافاتهما كدول ذات سيادة، مع الوساطة الأمريكية. وهذا يقلل من الوضع الرسمي للجهات الفاعلة المسلحة والجهات الراعية الإقليمية.

والنقطة الثانية هي إعادة تأكيد احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة. يعطي النص الحكومة اللبنانية أساسًا سياسيًا وقانونيًا للتأكيد على أن الدولة فقط هي التي تقرر الحرب والسلام. يمكن لهذا الحكم أن يعزز المؤسسات اللبنانية إذا تم تطبيقه بطريقة تدريجية وتوافقية وذات مصداقية.

والنقطة الثالثة القوية هي الصلة بين الأمن وعودة المدنيين وإعادة الإعمار. وينبغي للمناطق الرائدة أن تسمح للمقيمين بالعودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة اللبنانية وحدها. ويجب عليها أيضا أن تمهد الطريق لجهود التعمير الدولي المطردة.

القوة الرابعة هي التزام الولايات المتحدة بتعبئة الشركاء الدوليين. وسيحتاج لبنان إلى مساعدة كبيرة لإصلاح الهياكل الأساسية، ودعم الأسر المشردة، وإنعاش اقتصادات المناطق المتضررة. ويعترف النص بهذه الحاجة.

والنقطة الخامسة هي إنشاء فريق تنسيق عسكري يشارك فيه الأمريكيون. وإذا كانت هذه المجموعة تعمل بطريقة شفافة، فإنها يمكن أن تقلل من خطر الحوادث، وتوضح المسؤوليات، وتتحقق من خطوات التنفيذ.

أوجه الضعف في الاتفاق

ونقطة الضعف الأولى هي عدم وجود جدول انسحاب إسرائيلي كامل. ويعطي النص منظورا، ولكن ليس موعدا. ولذلك فإن إسرائيل تحتفظ بنطاق كبير للتفسير، لا سيما إذا كان تهديد حزب الله معرّفا تعريفا واسعا.

والنقطة الثانية الضعيفة هي الهدف الطموح للغاية المتمثل في نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة من غير الدول. ويتجاوز النص جنوب لبنان الوحيد. وهي تلزم الحكومة اللبنانية بكامل الأراضي. هذا الهدف يؤثر بشكل مباشر على حزب الله وقد يسبب أزمة سياسية داخلية.

والنقطة الثالثة الضعيفة هي الوضع الدقيق للجيش اللبناني. ويجب عليها أن تعيد السيادة، ولكن يمكن اعتبارها تطبق شروط اتفاق مصمم تحت الضغط الأمريكي والإسرائيلي. وسيكون هذا الخطر كبيرا بصفة خاصة في المناطق التي ستظل فيها القوات الإسرائيلية.

والنقطة الثانية الرابعة هي التعايش بين آليتين. يستبعد الاتفاق الإطاري العام إيران. يبدو أن خلية فض الاشتباك تدرك دورها في إدارة وقف إطلاق النار. ويمكن أن يؤدي هذا الازدواج إلى ضباب سلسلة المسؤولية ويضعف الوضوح السياسي للآلية.

نقطة الضعف الخامسة تتعلق بالتعمير ويحظر على الأموال الاستفادة من الجماعات المسلحة غير الحكومية أو الكيانات ذات الصلة. وتلبي هذه الحالة مطالب أمريكية وإسرائيلية. غير أنه سيكون من الصعب تطبيقه في بيئة محلية يمكن فيها تداخل الشبكات البلدية والاجتماعية والسياسية.

الإختبار الحقيقي: من يُحكم على الانتهاكات؟?

ينص النص على آليات التحقق، ولكن يجب تضمين التفاصيل في الملحق الأمني. وسيكون هذا المرفق أكثر أهمية من عدة بنود عامة. وسيتعين عليها أن تقول من يدقق في نزع السلاح، الذي يؤكد تفكيك الهياكل الأساسية، الذي يلاحظ الانسحاب الإسرائيلي، ويحكم على الخلافات ويستجيب للانتهاكات.

الخلية المناوئة هنا تثير سؤالاً مركزياً هل ستتدخل فقط لمنع التصعيد الإقليمي؟ أو يمكن أن يؤثر على إدارة الحوادث في جنوب لبنان؟ وإذا كان يشمل إيران، ولو بشكل غير مباشر، فإن إسرائيل يمكن أن تعتبر دورها امتيازا تكتيكيا، ومن جانب لبنان كضمان لإلغاء التصعيد. غير أنه يمكن أيضا النظر إليه على أنه اعتراف بأن حزب الله لا يمكن تحييده من خلال الإطار اللبناني – الإسرائيلي وحده.

لا تستجيب مجموعة التنسيق العسكري المنصوص عليها في الاتفاق وخلية فض الاشتباك لنفس المنطق. ويخدم الأول تطبيق النص. والثاني هو إدارة المخاطر الإقليمية. الأول يعزز الدولة اللبنانية على الورق. ويشير الثاني إلى أن الجهات الفاعلة الإقليمية تحتفظ بقوّة حجب.

السلام الذي وضعته علاقات السلطة

ويتحدث الاتفاق عن السلام، ولكنه لا يزال يهيمن عليه علاقات السلطة. وتحصل إسرائيل على الاستمرار المشروط لوجودها إلى أن يختفي التهديد. ويحظى لبنان بالاعتراف بسيادته، ولكن بدون جدول انسحاب كامل. وتحصل الولايات المتحدة على إطار للوسطاء ومراجعي الحسابات والممولين المحتملين والمحكمين السياسيين. ولا ترد إيران في النص، ولكنها لا تزال موجودة في البيئة الآمنة من قِبل خلية النـزاع وحزب الله.

وتتمثل قوة النص في إنشاء عملية. ضعفه هو أن يترك أكثر الأسئلة متفجرة ماذا يعني نزع السلاح المتحقق منه؟ من يقرر أن حزب الله لم يعد تهديدا؟ إلى متى ستبقى إسرائيل في المنطقة الآمنة؟ هل يمكن للجيش اللبناني أن يضطلع بهذا الدور دون أن يفقد شرعيته؟ هل زنزانة إنهاء الصراع بما في ذلك إيران شبكة أمان أو تناقض هيكلي؟?

الجواب يعتمد على الخطوات الأولى وإذا انسحبت إسرائيل فعلا من منطقة تجريبية، إذا دخل الجيش اللبناني دون مواجهة داخلية، وإذا عاد السكان، وإذا توقفت الضربات، سيكتسب الاتفاق مصداقية. وإذا ما حافظت إسرائيل على حريتها في العمل، إذا رفض حزب الله الآلية، وإذا اتهم الجيش اللبناني بالتعاون، وإذا أصبحت خلية إنهاء الصراع المكان الحقيقي لإدارة الأزمة، فإن الاتفاق سيظهر كإطار غير كامل.

مرفق أمني حاسم

يجب أن يحدد ملحق الأمان العناصر التي يتركها النص الرئيسي في الضبابية. وسيتعين عليها تحديد المجالين التجريبيين الأولين، والمواعيد النهائية، وشروط المرور تحت السيطرة اللبنانية، ومعايير نزع السلاح، وطرائق إعادة الإعمار، وضمانات عدم عودة الجماعات المسلحة. وسيتعين عليها أيضا أن تقول كيف يتواصل فريق التنسيق العسكري مع خلية إنهاء الصراع.

هذه نقطة أساسية. وإذا لم يتم تنسيق كلتا الآليتين، فإن الحوادث ستكون حتمية. ويمكن لكل قناة تفسير هجوم أو ضربة إسرائيلية أو وجود يشتبه في وجود حزب الله أو حركة من القوات تفسيرا مختلفا. وقد تتهم المجموعة الثلاثية الأطراف بانتهاك الاتفاق. قد تسعى خلية فك الاشتباك إلى منع التصعيد دون معالجة القاع. ويمكن أن يساعد هذا التصويب على تجنب الحرب، ولكنه يمكن أيضا أن يجمّد الغموض.

ولذلك فإن الاتفاق الإطاري هو اتفاق سلام أقل من آلية انتقالية تخضع للمراقبة. وهو يحاول تحويل حزب الله إلى مشكلة السيادة اللبنانية. وهو يعطي إسرائيل ضمانات أمنية. وهو يعطي الولايات المتحدة دورا محوريا. وهو يعطي لبنان وعدا بإعادة بناء الدولة والعودة التدريجية لها. غير أنها تترك إيران في ظل الآلية، من خلال خلية متوقفة عن النـزاع تشير إلى أن التضاريس اللبنانية لا تزال مرتبطة بنسبة الطاقة الإقليمية.

وسيستمر هذا التناقض. النص الرسمي يريد من إيران الخروج من الملف اللبناني ولا يزال الواقع الأمني يتطلب مراعاة تأثيره. إن لبنان يريد استعادة سيادته. إسرائيل تريد أن تبقي المنطقة الآمنة حتى يتم نزع سلاح حزب الله. (واشنطن) يريد الطيران على كلا المستويين وستقول المناطق التجريبية الأولى ما إذا كان هذا الهيكل يمكن أن يؤدي إلى انسحاب حقيقي، أو ما إذا كان يوفر مجرد إطار دبلوماسي لوجود إسرائيلي طويل الأمد وسيادتها اللبنانية التي لا تزال مشروطة.