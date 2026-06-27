اتفاق لبنان – إسرائيل: تحت التوتر في بيروت

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وقد نقل الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن في 26 حزيران/يونيه بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة على الفور المناقشة المتعلقة بالدبلوماسية إلى الساحة السياسية اللبنانية. وعرضته الرئاسة ورئيس الوزراء كخطوة أولى نحو استعادة السيادة الوطنية. ورفض حزب الله بقوة هذا الطلب، محذرا من أن التطبيق المفروض يمكن أن يؤدي إلى مواجهة داخلية. في الوقت الحالي، لا تزال ردود الفعل العامة التي تم التحقق منها تتركز حول المؤسسات الرسمية والحزب الشيعي. أما القوى السياسية الأخرى، إذا لم ترد علنا بعد التوقيع أو اليوم السابق على النص النهائي، فلا يمكن إدماجها كتعليقات مباشرة على الاتفاق.

وهذا الاختيار المنهجي ضروري. ولم يرد أي مسؤول سياسي أعرب عن نفسه قبل التوقيع على النص النهائي، ما لم يعلق صراحة على مشروع الاتفاق نفسه في نصه المعروف آنذاك. وقد تسلط البيانات السابقة الضوء على خط سياسي، ولكن لا ينبغي عرضها كرد فعل على الاتفاق الموقع. وفي هذه الحالة الحساسة، فإن إسناد موقف غير مؤكد سيشوه النقاش اللبناني.

وينص الاتفاق على إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان، والوزع التدريجي للجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية المتحقق منه، وإعادة الانتشار التدريجي للقوات الإسرائيلية. كما أنها تعد بتعبئة دولية لإعادة الإعمار. لكنها لا تضع جدولاً زمنياً نهائياً لسحب إسرائيل الكامل كما أنها لا تضمن الوقف الفوري لجميع الإضرابات. إنه حول هذا الغموض أن ردود الفعل الأولى تتبلور.

وتتحدث الرئاسة عن المرحلة الأولى

وعرضت الرئاسة اللبنانية الاتفاق كنقطة بداية للسيادة الكاملة. وقال جوزيف أوون، في ترجمة فرنسية لبيانه، إن » الاتفاق الإطاري الموقع اليوم هو خطوة أولى على طريق عودة المشردين إلى مدنهم المحررة بالكامل وإعادة بناء المنازل، تحت سيادة الدولة اللبنانية، التي ليس لها شريك على أرضها وشعبها » .

هذه الصيغة تصلح خط بابادا الرئيس لا يتحدث عن التوحيد وهو يتحدث عن السيادة وعودة المشردين وشمولية الدولة. والغرض من اختيار الكلمات هو الرد على الانتقادات الأكثر إلحاحا. ولا ينبغي أن يُقرأ الاتفاق، وفقا لرئاسة الجمهورية، بوصفه امتيازا لإسرائيل، بل بوصفه صكا يسمح للبنان بأن يستعيد تدريجيا سلطته في الجنوب.

وأضاف جوزيف أوون أيضا، وفقا لترجمة بيانه: « نقسم أن نواصل العمل حتى يتم إنجازه بالكامل. ولن يكون هناك المزيد من الاحتلال، ولا مزيد من السجناء، ولا مزيد من التبعية أو الوصاية. » تسعى هذه العقوبة إلى طمأنة اللبنانيين الذين يخشون إبرام اتفاق من واشنطن. وهو يهدف أيضا إلى منع إدماج النص في سابقة 17 أيار/مايو 1983، وهو اتفاق لبناني إسرائيلي وقع تحت رعاية أمريكية ورفضه جزء كبير من المشهد الداخلي.

غير أن الرئاسة تتعرض لمخاطر سياسية. وهو يقطع طريقا نحو السيادة، في حين أن القراءة الإسرائيلية تصر على الحفاظ على منطقة آمنة حتى يتم نزع سلاح حزب الله. وإذا ظلت القوات الإسرائيلية طويلة في الجنوب، وإذا استمرت الضربات، وإذا لم يتمكن المدنيون من العودة بسرعة، فسيتعرض البلاغ الرئاسي للطعن. مصداقية (بابدا) ستعتمد على النص أقل من تأثيرها الواضح الأول.

نواف سلام يدافع عن منطق الدولة

ودافع رئيس الوزراء نواف سلام عن الاتفاق كأداة لضمان انسحاب إسرائيل وإعادة بسط سلطة الدولة. وفقاً للغة المُبلّغ عنها بعد التوقيع، قدم النص على أنه « لإستخراج انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية » و « لإعادة سيادة الدولة عليه ».

ويتفق هذا الموقف مع رئيس الحكومة. وبالنسبة لسلام، يجب أن تمثل لبنان مؤسساته. ولا بد أن يكون القرار المتعلق بالحرب والسلام من مسؤولية الدولة، وليس الفاعل المسلح أو السلطة الإقليمية. وهكذا يوفر الاتفاق إطارا للدفاع عن سيادة الجيش اللبناني والحكومة في الجنوب.

ولكن رئيس الوزراء يواجه تحديا كبيرا. ولا يعطي الاتفاق على الفور للبنان الانسحاب الكامل الذي يطالب به. وهي تنظم عملية تدريجية ترتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية المتحقق منه. هذا الشرط يستهدف حزب الله بشكل رئيسي. ومن ثم فإنها تعرض الحكومة على قضية داخلية أكثر متفجرة من المفاوضات مع إسرائيل: كيف يمكن تطبيق نص يلمس قلب ترسانة الممثل المسلح الرئيسي للبلد؟?

وسيتعين أيضا على السلام أن يستجيب لقلق مدني. بالنسبة لجزء كبير من سكان الجنوب، لم توفر الدولة الحماية. انسحب الجيش أو لم يتمكن من البقاء في عدة مناطق مكشوفة. وقد اتسم السكان بالقصف والدمار والنزوح ونقص الخدمات. وإذا عادت الدولة بموافقة تفرض أولاً التزامات أمنية دون أن تضمن فوراً وقف الإضراب وعودة الأسر، يمكن اعتبارها مناطة بإسرائيل بدلاً من حماية لبنانية.

ندى حمادة معوض تتولى التوقيع

كان سفير لبنان في واشنطن، ندا حميدة موهاد، هو الصوت اللبناني الرسمي في مراسم التوقيع. قالت في ترجمة فرنسية للملاحظات أن « التوقيع اليوم خطوة أولى في استعادة سيادة لبنان » وشكرت أيضا السلطات الأمريكية باسم الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام.

ويقدم هذا البيان النسخة الدبلوماسية من بيروت. وشددت على الطابع الأصلي للنص. ولا يُعرض الاتفاق على أنه سلام مكتمل، بل على أنه بداية عملية. وهذا أمر هام لأن عدة بنود لا يزال يتعين تحديدها في المرفق الأمني: المجالات الرائدة، وآليات التحقق، وتوقيت عمليات إعادة الانتشار، والدور الدقيق للجيش اللبناني، وشروط إعادة البناء.

رسالة السفير تستهدف أيضاً الشركاء الدوليين ويريد لبنان أن يثبت أنه يقبل حلا دبلوماسيا، وأنه يرغب في استعادة سيادته، وأنه على استعداد لإشراك جيشه في عملية إطارية. ولكن في المشهد المحلي، يمكن أن يطعن في هذا التوقيع أولئك الذين يعتقدون أنه لا يمكن لأي اتفاق مع إسرائيل أن يكون مشروعا دون انسحاب مسبق وكامل.

حزب الله يرفض الاتفاق

أقوى رد فعل جاء من حزب الله. ورفض عضو البرلمان حسن فضل الله الاتفاق الإطاري وحذر من أن السلطات اللبنانية لا تستطيع تطبيقه بدعم من الولايات المتحدة دون إحداث أزمة داخلية. وفي ترجمة فرنسية لتصريحاته المذكورة، أكد أن « السلطة اللبنانية لن تكون قادرة على تنفيذ الاتفاقية الإطارية الموقعة مع إسرائيل في واشنطن ». أضاف أن تطبيقاً مفروضاً قد يقود البلاد إلى الحرب الأهلية.

هذا الإعلان يحدد خط الحزب الأحمر. ويرى حزب الله أن النص يستهدف ترسانته مباشرة. ويرفض أن يكون الانسحاب الإسرائيلي مشروطًا بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. وللحركة، يجب على إسرائيل أولا أن تغادر الأراضي اللبنانية بالكامل، وأن تكف عن إضراباتها وتتخلى عن أي منطقة أمنية. ولا يمكن، وفقا لهذه القراءة، معالجة مسألة الأسلحة تحت الضغط الأمريكي والإسرائيلي.

(حسن فاض الله) أوجز أيضاً رفض الحزب بقوله أن الإتفاق سيبقى « فكر على الورق » إذا إدعى فرض التزامات بأن (هزبولا) يرفضها وتسعى هذه الصيغة إلى نزع الشرعية عن الاتفاق قبل تنفيذه. يعني أن توقيع (واشنطن) ليس كافياً لخلق توازن القوى على الأرض.

الأمين العام لحزب الله، نايم قاسم، أكد من جديد أيضا خط الحزب ضد أي وجود إسرائيلي مطول. وفي ترجمة فرنسية لموقفه، شعر بأن إسرائيل لا تملك خياراً سوى الانسحاب الكامل من كل بوصة من أراضينا اللبنانية وأنه يجب على قواتها أن تغادر بلا شروط. وتعكس هذه الصيغة الترتيب المنصوص عليه في الاتفاق. وبالنسبة لحزب الله، فإن الانسحاب الإسرائيلي شرط أساسي. وبالنسبة للنص الموقع، فإنه يعتمد على الظروف الأمنية المتحقق منها.

يدخل الشارع المؤيد لحزب الله في النقاش

المظاهرات التي حدثت في بيروت بعد التوقيع أعطت ترجمة فورية لرفض حزب الله. وقاد المؤيدون الحزبيون على الدراجات النارية، وأغلقوا الطرق، وشجبوا الصفقة باعتبارها امتيازا لإسرائيل. تم ضرب طريق المطار قبل تدخل الجيش اللبناني. ولم تشكل هذه التجمعات بعد حركة وطنية، ولكنها أظهرت القدرة على تعبئة المخيم بسرعة معادية للنص.

وبذلك يصبح الشارع أداة للضغط السياسي. ويمكن لحزب الله أن يطعن في الاتفاق دون أن يكسر فورا وقف إطلاق النار. ويمكنها تعبئة مؤيديها، والتأثير على الحكومة، والإشارة إلى أن أي تطبيق للنص سيكون له تكلفة داخلية. وهذا الضغط أكثر حساسية إذ يُطلب إلى الجيش اللبناني أن يقوم بدور مركزي في المناطق التجريبية.

الجيش في موقف حساس. في بيروت، يجب عليها الحفاظ على النظام في مواجهة المتظاهرين المعادين للاتفاق. وفي الجنوب، قد يتعين عليها أن تمنع عودة الأطراف المسلحة من غير الدول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها. في كلتا الحالتين، تخاطر باتهامها من قبل جزء من المعسكر المؤيد لحزب الله بتطبيق خارطة طريق أمريكية.

يرحب سامي جيماييل بالاتفاق الإطاري

ورحب عضو البرلمان الصامي جيماييل، زعيم حزب كاتابي، بالاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. ووفقاً لتصريحات أوردتها الصحافة اللبنانية في 27 حزيران/يونيو، قدّر أن « لبنان قد فاز ». وأضاف أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه قد كرس ما يطلبه لسنوات، ليس لخدمة طرف واحد، بل لخدمة لبنان ودولته.

وفي البيان نفسه، ذكر سامي جيماييل عدة أهداف: « لإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وإعادة السيادة، وبسط سلطة الدولة، وتكريس الأسلحة الخالصة، وقرار الحرب والسلام لليد الوحيدة للمؤسسات الشرعية ». يضع هذا الموقف الكتائب من بين أوضح المؤيدين للاتفاق، شريطة أن تؤدي بنوده بشكل فعال إلى الانسحاب الإسرائيلي واحتكار الدولة للأسلحة.

الضمان الأمريكي المتنازع عليه

الضمان الأمريكي هو أحد نقاط الضعف في الخطة في نظر العديد من اللبنانيين. والولايات المتحدة أساسية لممارسة الضغط على إسرائيل. وبدون واشنطن، سيكون من الصعب الحصول على انسحاب إسرائيلي، ولو جزئيا. غير أن واشنطن تعتبر أيضا قريبة جدا من الأولويات الأمنية الإسرائيلية.

ويتوقف هذا التصور على استلام الاتفاق. إذا واصلت إسرائيل الإضراب باسم الدفاع عن النفس، فمن سيقرر ما إذا كان يشكل انتهاكا؟? إذا حافظت إسرائيل على منطقتها الأمنية، من سيفرض جدولا زمنيا؟? إذا فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح منطقة، من سيحكم؟? إذا بقيت الإجابة أمريكية بشكل أساسي، فإن بعض الرأي اللبناني سيعتبر أن الآلية غير متوازنة.

ويعزز غياب دور مركزي لفرنسا أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة هذا الانتقاد. ويمكن لهذه الجهات أن تسهم في إعادة بناء المؤسسات أو تدريبها أو دعمها. ولكنها ليست في صميم آلية الضمان السياسي. وبالنسبة لبيروت، كان من الممكن أن يجعل الاتفاق أقل عرضة للاتهامات بالتحيز.

جنوب لبنان كاختبار سياسي

وسيتم استلام الاتفاق في الجنوب. ولن يحكم الشعب على النص إلا من بيانات واشنطن أو بعبدا. وسيحكمون عليه من الطرق التي أعيد فتحها، وإعادة بناء المنازل، والشبكات المستعادة، ونهاية الهجمات، وعودة المشردين.

بالنسبة لبعض الجنوبيين، الولاية لم تحمي. وهذا التصور حقيقة سياسية كبرى. وإذا عاد الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية التي لا تتوفر فيها وسائل كافية، تحت إشراف أمريكي، وفي حين تحتفظ إسرائيل بوجود مجاور، فإنه يمكن وضعه في موقف لا يمكن الدفاع عنه. وسيتعين عليها أن تثبت أنها تحمي السكان، وليس أنها تؤمن بصورة غير مباشرة القوات الإسرائيلية المتبقية.

وسيعتمد حزب الله على هذا التناقض. الحكومة ستضطر إلى نزع فتيلها بأفعال وسيكون أول انسحاب إسرائيلي واضح، وتعمير سريع، ووقف التفجير، الحجج الوحيدة التي يمكن أن تعطي وزنا للقراءة الرسمية للاتفاق.

توقيع اتفاق، عدم وجود توافق في الآراء

ردود الفعل التي تم التحقق منها تظهر أن المشهد لا يزال غير مكتمل ولكن تم الاستقطاب بالفعل. ويقدم جوزيف أوون ونواف سلام ونادا حميدة موواد الاتفاق كخطوة أولى نحو السيادة وعودة المشردين وإنهاء الأعمال القتالية. حزب الله عبر حسن فضل الله ونعيم قاسم يرفضه ويحذر من أزمة داخلية. وينبغي عدم إدراج مقرري السياسات الآخرين كرد فعل مباشر ما لم يتم التحقق من أي بيان لاحق أو فوري يتصل بالنص النهائي.

ومن ثم فإن اتفاق واشنطن يفتح سلما أقل حالا من مرحلة المواجهة السياسية. يَعِدُ بالعودة مِنْ الولايةِ، لكن كُلّ شخص يَنتظرُ لرُؤية ما هذا سَيَعْني على الأرضِ. وهو يتحدث عن السيادة، ولكن إسرائيل تدعي رغبتها في البقاء في منطقة آمنة. إنه يعطي دورًا مركزيًا للجيش اللبناني، لكنه يفتقر إلى الوسائل ويخاطر بالوقوع بين المطالب الخارجية والخلاف الداخلي.

الخطوة التالية ستكون حاسمة وإذا فرضت المرفقات الأمنية التزامات على لبنان دون جدول زمني واضح لإسرائيل، فإن هذا التحدي سيتسع. وإذا أسفرت المناطق التجريبية الأولى عن انسحاب حقيقي وعودة المدنيين وهبوط الضربات، فإن الخط الرسمي سيكتسب مصداقية. وفي غضون ذلك، يظل الاتفاق معلقا بشأن مسألة مركزية: هل يمكن للدولة اللبنانية أن تعيد سيادتها دون أن يُنظر إليها على أنها تطبق أحكام اتفاق على أن معارضيها موجودون بالفعل على نحو مؤات لإسرائيل؟?