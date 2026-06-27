اتفاق لبنان – إسرائيل و شبح حرب أهلية لبنانية جديدة

وكان الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة هو تمهيد الطريق لإلغاء التصعيد. وكان الهدف منها السماح بانسحاب إسرائيلي تدريجي، وعودة الجيش اللبناني إلى المناطق الرائدة، وإعادة بناء الجنوب، واستعادة سيادة الدولة. ولكن منذ نشره، أثار النص خوفا كبيرا: أزمة داخلية لبنانية يمكن أن تصل إلى حد المواجهة المسلحة حول نزع سلاح حزب الله.

والخطر لا يثيره فقط المعارضون اللبنانيون للاتفاق. كما يظهر في عدة قراءات إسرائيلية تؤكد أن النص يقوم على افتراض هش: :: قدرة الدولة اللبنانية وجيشها على نزع سلاح حزب الله أو تهميشه دون التسبب في انهيار التوازن الداخلي. وفي الصحافة الإسرائيلية، تقدم عدة تحليلات الآلية كمحاولة لدفع بيروت إلى القيام بما لم تحققه الحروب السابقة بالكامل: الانسحاب من حزب الله من قدرته العسكرية في جنوب لبنان، وفي نهاية المطاف على كامل الأراضي.

هذه القراءة تنضم إلى تحذيرات حزب الله. وادعى النائب حسن فضل الله أن السلطات اللبنانية لن تكون قادرة على تنفيذ الاتفاق، بدعم من الولايات المتحدة، دون التحرك نحو « حرب أهلية ». وتركز هذه الجملة على التهديد السياسي للنص. (هيزبولا) لا يعترض على شرط. ورفض فكرة أن الدولة اللبنانية يمكن أن تصبح أداة خارطة طريق إسرائيلية – أمريكية لنزع سلاحها.

ومن ثم فإن الاتفاق يضع لبنان أمام التناقض. على الورق، يعيد تأكيد احتكار الدولة لاستخدام القوة وفي الواقع، فهي تدعو دولة ضعيفة وجيش غير مجهز تجهيزا كافيا وفئة سياسية منقسمة إلى حل واحدة من أكثر المسائل متفجرة في التاريخ اللبناني الحديث. وإذا تم ذلك بتوافق الآراء، فإنه يمكن أن يعزز الدولة. وإذا تم ذلك تحت الضغط الخارجي، وبدون انسحاب إسرائيلي واضح ودون ضمانات مدنية، فإنه يمكن أن يفتح أزمة داخلية عميقة.

حزب الله في قلب النص

وجوهر الاتفاق هو نزع السلاح الكامل والمتحقق من الجماعات المسلحة غير الحكومية. والصيغة عامة، ولكن هدفها السياسي واضح. أولا، يستهدف حزب الله، الممثل الوحيد غير الحكومي الذي له قوة عسكرية منظمة، وترسانة كبيرة، وتسلسل قيادي مستقل، وعلاقة استراتيجية مع إيران.

بالنسبة لواشنطن، هذا هو شرط السلام الدائم. وبالنسبة لإسرائيل، فهي الهدف الرئيسي. وبالنسبة للحكومة اللبنانية، يمكن وصفها بأنها استعادة احتكار الدولة للحرب والسلام. ولكن بالنسبة لحزب الله، إنها محاولة لتفكيك العدو وحليفه الرئيسي. وهذا الاختلاف كاف لشرح سبب حديث بعض المحللين عن خطر الحرب الأهلية.

ولا يقتصر النص على المناطق الحدودية. ويشير إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول وعدم وجود أي دور عسكري أو أمني لهذه الجماعات في جميع أنحاء لبنان. ويتجاوز هذا النطاق الوطني بكثير مسألة الانسحاب إلى الجنوب من الليطاني. ويحول الاتفاق إلى برنامج لإعادة تشكيل التوازن الأمني اللبناني.

هذا بالضبط ما يجعل التطبيق خطيراً. هيزبولا ليست مجموعة معزولة. وهو حزب سياسي، وهو فاعل اجتماعي، وقوة عسكرية، وركيزة للمخيم الإيراني في لبنان. ولديها قاعدة شعبية مهمة، خاصة في المناطق الشيعية في الجنوب والبقاع وضواحي بيروت الجنوبية. ومن ثم، فإن أي محاولة لنزع السلاح بالإكراه يمكن أن تمتد من الأرض العسكرية إلى الشوارع والمؤسسات والعلاقات المجتمعية.

تحذير حزب الله

رد فعل حزب الله كان فورياً وترفض الحركة الاتفاق، وتتحدى شرعيته، وتؤكد أنها لن تحدث أثرا على أرض الواقع. وحذر حسن فضل الله من أن تطبيق السلطات اللبنانية للنص، بدعم أمريكي، سيؤدي إلى مواجهة داخلية. وذكر أيضا أن الطرف سيعارض أي إجراء لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق.

هذا التحذير يستهدف مباشرة حكومة نواف سلام ورئاسة جوزيف أوون. يخبرهم حزب الله أنهم لن يتمكنوا من إشراك الدولة اللبنانية في استراتيجية نزع السلاح دون دفع ثمن محلي. كما توجه الرسالة إلى الجيش اللبناني. وترغب الحركة في منع استخدامها كقوة لتنفيذ النص.

الأمين العام لحزب الله، نايم قاسم، رفض بالفعل أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان. ويدعي أنه يجب على إسرائيل أن تغادر دون شروط وأن الجيش اللبناني يمكنه أن ينشر قواته للحفاظ على السيادة، ولكن دون إضفاء الشرعية على وجود إسرائيلي. هذا الظل مركزي ويقبل حزب الله من حيث المبدأ دور الجيش عندما يكون موجها ضد إسرائيل. يرفضه إذا أصبح أداة تحكم ضد أسلحته.

ومن ثم فإن ترتيب الخطوات يتناقض مع القراءتين في المقدمة. وللاتفاق، يتوقف الانسحاب الإسرائيلي على نزع السلاح الذي تم التحقق منه واستيلاء الجيش اللبناني عليه. وبالنسبة لحزب الله، يجب أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي أي مناقشة داخلية للأسلحة. وهذا التراجع في الأولويات يمكن أن يحول دون التنفيذ من المنطقة التجريبية الأولى.

سابقة 17 أيار/مايو 1983

إن سابقة ١٧ أيار/مايو ١٩٨٣ تستند إلى هذا التسلسل. وكان هذا الاتفاق، الموقع بين لبنان وإسرائيل في إطار وساطة أمريكية خلال الحرب الأهلية، هو تنظيم الانسحاب الإسرائيلي بعد غزو عام 1982 وإقامة علاقة أمنية بين البلدين. وسرعان ما اعتبره جزء كبير من لبنان نصا فرضه توازن القوى الإسرائيلي – الأمريكي. وقد رفضته سوريا، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعدة قوات مسلمة لبنانية، وقطاعات كبيرة معارضة للرئيس أمين غيميل.

والموازاة ليست آلية، لأن لبنان في عام 2026 ليس هو لبنان في عام 1983. لكن الذاكرة السياسية قوية وقد أعطى اتفاق 17 أيار/مايو انطباعا بأن الدولة تحت الاحتلال، في حين أن البلد كان مجزأ بالفعل. وربط الانسحاب الإسرائيلي بالظروف الأمنية والإقليمية، بما في ذلك المسألة السورية. كما وضع الجيش اللبناني في مركز نظام أمني في الجنوب. وقد أدى هذا الجمع إلى إثارة فكرة التوصل إلى اتفاق غير متوازن، أكثر مواتاة لإسرائيل من السيادة اللبنانية الحقيقية.

وكان الأثر السياسي مدمرا. ولم يمدد الاتفاق لبنان. وعزز الكسور الداخلية، وعزز معارضة السلطة المركزية، وساعد على عزل رئاسة الجماييل. واستمر القتال، وتعرضت القوة المتعددة الجنسيات للهجوم، وألغت الحكومة اللبنانية النص في نهاية المطاف في آذار/مارس 1984. ولم يعقب ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وظلت إسرائيل في جنوب لبنان لسنوات عديدة حتى عام 2000.

وتوضح هذه السابقة الحذر الحالي. ويرى العديد من المسؤولين والمراقبين اللبنانيين أن اتفاق واشنطن خطر التكرار: نص تم توقيعه تحت ضغط أمريكي قوي، تم تقديمه كطريق للسلام، ولكن يُنظر إليه على الأرض على أنه تنازل لإسرائيل. وكما حدث في عام 1983، قبل لبنان إطارا أعلنت فيه سيادته، ولكن الوجود الإسرائيلي يتوقف على الظروف الأمنية. وكما حدث في عام 1983، يبدو أن الأوروبيين والأمم المتحدة قد عادا إلى وجه الوساطة الأمريكية. وكما حدث في عام ١٩٨٣، قد تجد الحكومة المركزية نفسها متهمة بالتوقيع بالنيابة عن بلد لم يتوصل حقا إلى توافق داخلي في الآراء.

إن درس 17 أيار/مايو واضح: وقد يفشل أي اتفاق مع إسرائيل إذا لم يكن له توازن داخلي لبناني. بل يمكن أن تصبح معجّلة حرب أهلية إذا تحولت إلى كسر خارجي إلى مواجهة محلية. يكمن الخطر الحالي بالضبط في هذا النزوح. ولم يعد الضغط على إسرائيل فقط لسحب قواتها. كما أنها تمارس نفسها على لبنان لنزع سلاح حزب الله. وإذا أصبح هذا الضغط أمراً مفروضاً على الجيش اللبناني للعمل ضد جزء من البلد، فإن ذكرى 17 أيار/مايو ستصبح مرة أخرى مرجعاً سياسياً نشطاً.

تحليل دقيق

وفي إسرائيل، كثيرا ما يُقرأ الاتفاق على أنه نجاح دبلوماسي لأنه يحول نزع سلاح حزب الله إلى التزام لبناني. لكن ليس كل التحليلات انتصارية ويشير العديد من المعلقين الإسرائيليين إلى أن النص يستند إلى إعدام غير مؤكد وأن الجيش اللبناني لم يثبت قدرته على مواجهة حزب الله مباشرة.

In the Israeli press, Seth J. ووصف فرانتزمان المناطق التجريبية بأنها قلب الآلية. وتشير إلى أنه ينبغي لهذه القطاعات أن تسمح للجيش اللبناني بممارسة رقابة حصرية دون جهات من غير الدول. ولكنه يشدد أيضا على أن الحكومة اللبنانية طالما أرادت معالجة مشكلة حزب الله مع بقائها حذرة، وأن الجيش اللبناني لم يكن على استعداد لمواجهة الحركة مباشرة. وتشير هذه الملاحظة إلى الضعف التشغيلي الرئيسي للاتفاق: وتفترض قفزة سياسية وعسكرية لم تنجزها بيروت قط.

ويلاحظ المحلل نفسه أن الاستراتيجية الإسرائيلية في جنوب لبنان استندت إلى هجمات محدودة ونهج تدريجي، حيث دمرت القرى تدميراً شديداً من أجل معاقبة حزب الله أو إضعافه. وأضاف أن فعالية هذه الطريقة لا تزال غير مؤكدة. وهذا أمر هام لأنه يبين أن جزءا من التحليل الإسرائيلي يعترف أيضا بالقيود المفروضة على نسبة القوة العسكرية. ويمكن لإسرائيل أن تدمر الهياكل الأساسية، ولكن هذا لا يعني تلقائيا أن حزب الله يفقد جذوره السياسية والاجتماعية.

وهناك أصوات إسرائيلية أخرى قلقة بشأن اتفاق يمكن أن يقيد حرية إسرائيل في العمل العسكري دون ضمانات كافية. ويشير تحليل نشر في الصحافة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل لا تستطيع أن ترسي أمن مجتمعاتها الشمالية على وعود ترتبط بآليات غير كاملة. ويرى صاحب البلاغ أن اتفاقاً يترك حزب الله مسلحاً لا يزال دبلوماسية لم تكتمل بعد.

وهناك قراءة إسرائيلية أخرى، ترتبط بجاك نيريا، تعرض أسوأ سيناريو لإسرائيل كبلد متحالف مع الولايات المتحدة، ولكنها تدفع إلى تحمل خطر حزب الله وحده. ويبين هذا النهج أن الخوف، على الجانب الإسرائيلي، ليس مجرد حرب أهلية لبنانية. كما أن فشل آلية من شأنها أن تترك إسرائيل مجبرة على مواجهة حزب الله لا يزال قادرا على التصرف. ولذلك، يخشى المحللون الإسرائيليون من أن يكون لبنان ضعيفا جدا لفرض الاتفاق وواشنطن متشوقة جدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

القوات المسلحة اللبنانية

الجيش اللبناني هو الجزء المركزي من الجهاز ويجب عليها أن تستعيد السيطرة على المناطق التجريبية، وتمنع عودة حزب الله، وتضمن الأمن، وتيسر عودة المدنيين، وتعمل كضامن للسيادة الوطنية. هذه المهمة هائلة وهو أيضا متفجر سياسيا.

فمن جهة، يمكن أن تتهم إسرائيل والولايات المتحدة الجيش بعدم الوفاء بالتزاماته إذا احتفظ حزب الله بوجوده في المناطق المعنية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يتهمه جزء من السكان اللبنانيين بحماية الوجود الإسرائيلي بصورة غير مباشرة إذا كان يؤمن المناطق المتاخمة للمواقع الإسرائيلية. هذا الضغط المزدوج يمكن أن يضعف مؤسسة لا تزال واحدة من الرموز القليلة للوحدة الوطنية.

وتتفاقم المشكلة بسبب نقص الموارد. ولا يملك الجيش اللبناني القدرة على السيطرة على الجنوب بأكمله بطريقة مستدامة، ورصد المناطق الحساسة، وإدارة عمليات العودة المدنية، ومنع التسلل، ومعالجة الحوادث، واستيعاب الضغوط السياسية. وهي تحتاج إلى مركبات، وقود، ونظم اتصال، ومراقبة، واستخبارات، وإزالة الألغام، وتمويل منتظم.

وينص الاتفاق على دعم الولايات المتحدة بشرط اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها. ولكن المعونة يمكن أن تصبح مشكلة سياسية. وكلما اعتمد الجيش على دعم الولايات المتحدة لتنفيذ النص، وكلما زاد اتهامه بالتصرف تحت إشراف واشنطن. غير أن الولايات المتحدة، في جزء كبير من الرأي اللبناني، لا تزال تعتبر قريبة جدا من إسرائيل. ويمكن لهذا التصور أن يقلل من شرعية الجيش في المناطق التي سيتعين عليه فيها التدخل.

الجنوب، زاوية الموت المدني للاتفاق

ويمثل الخطر المدني أحد أخطر النقاط. بالنسبة لجزء كبير من سكان الجنوب، لم توفر الدولة الحماية. وانسحب الجيش أو لم يتمكن من الحفاظ على نفسه في عدة مناطق مكشوفة. وقد عانى السكان من القصف والنزوح وتدمير المنازل وقطع الطرق وفقدان المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات.

وفي هذا السياق، لا يمكن النظر إلى الاتفاق على أنه استعادة للسيادة، بل على أنه امتياز لإسرائيل. وقد يتساءل كثير من الجنوبيين عن سبب عودة الدولة التي لم تتمكن من حمايتهم خلال الحرب اليوم بنص يتطلب نزع سلاح حزب الله، وتقبل وجودا إسرائيليا انتقاليا ولا تضمن بوضوح وقف الإضرابات.

هذا التصور حاسم ويستمد حزب الله جزءا من شرعيته من فكرة أن الدولة اللبنانية لا تحمي الجنوب حماية كافية. وإذا لم يسفر الاتفاق بسرعة عن انسحاب إسرائيلي واضح، وتخفيض حقيقي في الإضرابات وإعادة بناء ملموس، فإنه يمكن أن يعزز هذه الحجة. وتخاطر الحكومة اللبنانية بفقدان معركة السر في أكثر المناطق تضررا.

إعادة البناء نفسها قد تصبح مجهدة. ويتوخى الاتفاق منع الأموال من الوصول إلى كيانات مرتبطة بجماعات مسلحة غير تابعة للدولة. يعالج هذا المطلب المخاوف الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء. ولكن في الجنوب، تتشابك الحقائق الاجتماعية والبلدية والسياسية. فالقيود الصارمة جداً يمكن أن تبطئ المعونة وتخلق إحساساً بالعقوبة الجماعية وتزيد من عدم ثقة الدولة.

عدم كفاية الضمان الأمريكي

الاتفاق يعتمد كلياً تقريباً على الضمان الأمريكي إنها قوة وضعف إنها قوة لأن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل. وبدون واشنطن، من غير المحتمل أن تقبل الحكومة الإسرائيلية حتى الانسحاب الجزئي. ولكنه أيضا نقطة ضعف، لأن الضمان الأمريكي لا يبدو متوازنا في نظر جزء كبير من اللبنانيين.

الولايات المتحدة لا تزال حليف إسرائيل الاستراتيجي. فيما يتعلق بالمسائل الأمنية، كثيرا ما تشاطر واشنطن أولويات إسرائيل: منع عودة حزب الله بالقرب من الحدود، والسيطرة على التمويل، والحفاظ على حق إسرائيل في الاستجابة للتهديدات وشرط المعونة لتحقيق نتائج يمكن التحقق منها. وبالنسبة للبنان، يخلق هذا اختلالا. كما أن الضامن الرئيسي للاتفاق هو الدعم الرئيسي للبلد الذي يحتفظ بقوات في الجنوب.

ويمكن أن تصبح هذه الحالة متفجرة إذا ما تم الطعن في الانتهاكات. وإذا ضربت إسرائيل منطقة تجريبية تزعم أنها تشكل تهديدا، فمن سيقول ما إذا كانت دفاعا عن النفس أو انتهاكا للاتفاق؟ وإذا ادعى حزب الله أن الجيش الإسرائيلي لم يفي بالتزاماته، فمن سيحكم؟ وإذا صادقت الولايات المتحدة على التفسير الإسرائيلي، سيفقد الاتفاق المصداقية بسرعة في بيروت.

إن غياب دور مركزي لفرنسا أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة يزيد من حدة هذا الضعف. وكان بإمكان هذه الجهات أن تقدم ضماناً أكثر تعددية الأطراف، وأكثر قبولاً لبعض الرأي اللبناني. ويمكنها تمويل أو تدريب أو إعادة بناء أو تقديم المشورة، ولكنها لا تبدو في صميم آلية صنع القرار. وهذا يترك واشنطن في موقف مهيمن ويغذي الاتهام بنص غير متوازن.

مخاطرة ليست تلقائية، بل حقيقية

إن لبنان يعرف ثمن المواجهات الداخلية حول الأسلحة. ولا تزال ذكرى الحرب الأهلية موجودة. إن أي محاولة لنزع السلاح بالقوة تعيد تنشيط هذه القصة. هيزبولا يعرف ذلك خصومه أيضاً هذا هو السبب في أن كلمة « حرب المدنيين » ليست مجرد صيغة دعاية. وهو يشير إلى الخوف الحقيقي في بلد لا يزال فيه التوازن المجتمعي هشاً.

ليس جميع المحللين الذين يذكرون هذا الخطر يقولون أن الحرب الأهلية أمر لا مفر منه بل إنهم يحذرون من أن النص يمكن أن يهيئ الظروف للمواجهة إذا طُبقت شروطه دون حل وسط داخلي. ولا يمكن اعتبار نزع سلاح حزب الله عملية إدارية. وهي تتعلق بالأمن، والهوية السياسية، والتحالفات الإقليمية، والتمثيل المجتمعي، وإحياء ذكرى المقاومة ضد إسرائيل.

أظهرت الاحتجاجات في بيروت ضد الصفقة أن الاحتجاج يمكن أن ينتقل بسرعة إلى الشوارع. الإشارة الأولى هي موكب الدراجات النارية وحواجز الطرق وشعارات معادية للحكومة. ولا يحتاج حزب الله إلى البدء فورا بمواجهة عسكرية للتأثير على تنفيذ النص. ويمكن أن يستخدم الضغط الشعبي والبرلماني والإعلامي والإقليمي.

ولذلك يجب على الحكومة أن تتجنب التطبيق الوحشي. وسيتعين عليه البحث عن تسلسل يعطي نتائج واضحة للمدنيين قبل المطالبة بتضحيات سياسية كبرى. ومن الضروري الحد من انعدام الثقة انسحاب إسرائيلي حقيقي من منطقة أولى، ووقف الإضرابات، وفتح الطرق، والمساعدة على إعادة الإعمار السريع. وإلا، سيظل الاتفاق مرتبطا بالالتزامات المفروضة على لبنان دون إيلاء اعتبار كاف.

إسرائيلي بارادوكس

ومن وجهة نظر إسرائيل، قد يبدو الاتفاق مفيدا. وهو يمارس الضغط على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية. وهو يسمح لإسرائيل بأن تحافظ على منطقة آمنة ما دام التهديد قائما. وهو يجعل الانسحاب مشروطا بمعايير الأداء. إنه يمنح الولايات المتحدة دورًا إشرافيًا. ولكن هذا النمط يمكن أن يتحول ضد إسرائيل إذا أصبح لبنان غير قابل للحكم.

ولن يتمكن لبنان من السيطرة على حدوده. جيش ضعيف أو متنازع عليه لن يمنع حزب الله من العودة. وقال إن سكانا في الجنوب مقتنعون بأن الدولة قد سلمت إلى إسرائيل لن تؤيد النشر اللبناني. وفي هذه الحالة، ستحصل إسرائيل على نص مؤات، ولكن ليس الأمن الدائم الذي تسعى إليه.

وهذا أحد المفارقات التي أبرزتها بعض التحليلات الإسرائيلية. ومن شأن الإصرار على نزع السلاح أن يزيل الشرعية عن الدولة اللبنانية بشكل أسرع مما يقلل من حزب الله. وإذا كانت الحكومة اللبنانية تقوم على ما يبدو بضغوط الولايات المتحدة والإسرائيلية، فإن حزب الله سيتمكن من الدفاع عن السيادة الحقيقية ضد دولة فرعية. وستكون النتيجة عكس الهدف المعلن.

ولذلك فإن إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق بحذر. وله مصلحة في دولة لبنانية قوية، ولكن ليس مهينة. لديه مصلحة في جيش لبناني قادر، لكن لا يُنظر إليه على أنه متعاون. لديه مصلحة في جنوب سلمي، ولكن ليس في شعب مقتنع بأن إعادة الإعمار مشروطة بالاستسلام السياسي.

كلوز التي يمكن أن تشعل الحالة

أربعة عناصر يمكن أن تسبب أزمة. الأول هو عدم وجود جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل. وما دامت إسرائيل تستطيع البقاء في المنطقة الآمنة إلى أن تعتبر أن التهديد قد أزيل، فيمكن لحزب الله أن يقدم الاتفاق بوصفه قانونا للاحتلال.

والثاني هو نزع السلاح الوطني للجماعات المسلحة من غير الدول. هذا الشرط يتجاوز المناطق التجريبية ويستهدف جوهر قوة حزب الله يمكن أن تصبح نقطة الانهيار إذا تم تفعيلها بسرعة.

والثالث هو بعثة الجيش اللبناني. وإذا كانت مسؤولة عن تأمين مناطق قريبة من المواقع الإسرائيلية، فإنها قد تتهم بحماية الجيش الإسرائيلي بصورة غير مباشرة. هذا الاتهام يمكن أن يثقل كاهل المناطق المتضررة من التفجيرات.

الرابع هو إعادة البناء المشروط وإذا تأخرت المعونة أو أعاقتها معايير سياسية، يجوز للآلية أن تأخذ المدنيين رهائن. ويمكن للسكان المشردين والفقراء أن يفقدوا صبرهم بسرعة.

شروط تجنب الاحتراق

خطر الحرب الأهلية ليس تلقائيًا. ويمكن تخفيضه إذا نجحت الحكومة في تحويل الاتفاق إلى عملية وطنية بدلا من وضع خريطة طريق مفروضة. وهذا يتطلب أولاً نتائج ملموسة ضد الوجود الإسرائيلي: انسحاب مرئي، وتقليل الضربات، وجدول زمني موثوق به.

وهذا يتطلب استراتيجية داخلية. ولا يمكن للجيش وحده أن يعالج مسألة نزع السلاح. ولا بد من إجراء مناقشة سياسية، ووضع استراتيجية وطنية للدفاع، وضمانات لدور الدولة، وتوفير الحماية الحقيقية لشعب الجنوب. وبدون هذه العناصر، سيوضع الجيش أمام مهمة مستحيلة.

وهذا يعني أيضا توسيع نطاق الضمانات. الوجود الأمريكي ضروري لكنه ليس كافياً وينبغي أن تشارك فرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على نحو أوضح في رصد الانتهاكات وتعميرها والتحكيم عليها. ومن شأن وضع إطار أكثر تعددية الأطراف أن يقلل من تصور اتفاق تمليه الأولويات الإسرائيلية.

وأخيرا، فإن هذا يعني معاملة المدنيين كمركز للعملية. ولا يمكن أن يكون شعب الجنوب هو الخلفية الإنسانية لاتفاق أمني. فهم بحاجة إلى رؤية الطرق المفتوحة، والمنازل المعاد بناؤها، والمدارس المعاد فتحها، والخدمات المستعادة، والسلامة اليومية. وبدون ذلك، ستظل السيادة كلمة مجردة.

ولذلك يمكن لاتفاق واشنطن أن يصبح خطوة نحو تحقيق الاستقرار. ولكنها يمكن أن تصبح أيضاً مسرعاً في الأزمات الداخلية. وتشير سابقة 17 أيار/مايو 1983 إلى أن إبرام اتفاق مبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية قد يفشل إذا لم يستند إلى توافق آراء لبناني كاف وإذا كان يعطي انطباعا بالحد من السيادة الوطنية. وسيتوقف نجاحها على مراسم التوقيع أقل مما يتوقف على قدرة الدولة اللبنانية على تجنب المواجهة مع حزب الله، والحصول على تنازلات إسرائيلية واضحة، وحماية المدنيين، وإقناع شعب الجنوب بأن الدولة تعود للدفاع عنهم، وعدم تطبيق شروط الاتفاق المتفاوض عليه بموجب الضمان الأمريكي.