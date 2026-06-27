إحياء سموتريش للخوف من الضم في جنوب لبنان بعد الحرب؛

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وكان الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة لفتح سلسلة من التسلسل. وكان من المقرر إنشاء أسس انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وعودة الجيش اللبناني إلى المناطق الرائدة وإعادة بناء ترعاه الدولة. لكن مواقع (بيزل سموتريش) قد أضعفت هذه القراءة وزير المالية لإسرائيل، عضو في اللاعب اليميني والوسطى في المستوطنات في الضفة الغربية، يواصل الدفاع عن رؤية إقليمية تتجاوز حدود إسرائيل المعترف بها دوليا.

وتدور الكلمات المنسوبة إلى سموثر منذ يوم الجمعة، مشيرة إلى تعزيز التوسع الاستعماري في الضفة الغربية وغزة وجنوب لبنان. ولم يؤكد في هذه المرحلة الصياغة الدقيقة لهذه الجملة مصدر رئيسي موثوق به أو من الوكالات الدولية الرئيسية. لكنها تناسب خط موثق بالفعل. وفي آذار/مارس، دعت سموتريش إلى توسيع الحدود الإسرائيلية إلى نهر الليطاني في قلب جنوب لبنان. كما دافع عن الحفاظ على منطقة آمنة إسرائيلية حتى يتم نزع سلاح حزب الله.

خط يتعارض مع روح الاتفاق

ويستند النص الموقع في واشنطن إلى منطق الانسحاب التدريجي. وهو ينص على المناطق التجريبية التي ينبغي أن يتحمل فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول. والهدف من ذلك هو السماح بإعادة الانتشار الإسرائيلي، وعودة المدنيين وإعادة الإعمار.

بيانات (سموثر) تسير في اتجاه آخر وهي جزء من منطق السيطرة الإقليمية المستدامة. وعندما يتحدث وزير إسرائيلي عن الليطاني كحدود ممكنة، فإنه لم يعد مجرد أمن فوري. يقع الليطاني بعيدا داخل الأراضي اللبنانية. وسيكون هذا الخط بمثابة وضع جزء كبير من جنوب لبنان تحت الحكم الإسرائيلي.

هذا التناقض يغذي النقاد اللبنانيين. وتدافع الرئاسة والحكومة عن الاتفاق كخطوة نحو السيادة. وعلى العكس من ذلك، يرى حزب الله أنه نص يمكّن إسرائيل من الحفاظ على وجود عسكري في ظل ظروف أمنية. تعليقات (سموثر) تعزز هذه القراءة. وهي تعطي انطباعا بأن جزءا من الحكومة الإسرائيلية لا يعتبر الاتفاق طريقا للانسحاب، بل إطارا لتوسيع قبضة إسرائيل.

حجة عرضت على حزب الله

من أجل (هزبولا)، مواقف (سموثر) حجة سياسية فورية. ويرفض الطرف الاتفاق لأنه يجعل الانسحاب الإسرائيلي مشروطا بنزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول. ويدعي أنه يجب على إسرائيل أولاً أن تنسحب تماماً من لبنان وأن توقف هجماته. وفي هذه القراءة، يبرر أي بيان إسرائيلي بشأن وجود دائم في جنوب لبنان استمرار المقاومة.

ولذلك تجد الحكومة اللبنانية نفسها في موقف صعب. للدفاع عن الاتفاق يجب أن يثبت أنه سيقود إلى انسحاب حقيقي ولكن إذا تحدث الوزراء الإسرائيليون عن الحفاظ على منطقة أمنية أو توسيع الحدود، فإن مصداقية النص تضعف. ويمكن لسكان الجنوب، الذين سبق أن اتسموا بالقصف والتدمير والتشريد، أن يتأكدوا من أن الدولة لم تحصل على ضمانات كافية.

واشنطن تواجه تناقضاتها

وتعرض الولايات المتحدة الاتفاق كخطوة نحو السلام والاستقرار. لكن خط (سموثر) يظهر حدود الضمان الأمريكي ويمكن لواشنطن أن تدفع بيروت إلى قبول آلية من المناطق التجريبية ومناطق نزع السلاح. ولكن هل يمكنه أن يفرض على إسرائيل قراءة واضحة للانسحاب ضد أشد وزراء تحالف بنجامين نتنياهو؟?

وتصبح هذه المسألة محورية بالنسبة للبنان. فالضمان الأمريكي لن يكفي إذا ما احتفظت إسرائيل بإمكانية تمديد وجودها باسم تهديد تعرفه بنفسها. بل سيكون أكثر منازعة إذا تحدث المسؤولون الإسرائيليون عن الحدود الأوسع أو الاستعمار.

اتفاق هش بالفعل

ولم يقدم الاتفاق الإطاري بعد أهم مرفقاته: الخرائط، والجدول الزمني، وإجراءات التحقق، والدور الدقيق للجيش اللبناني وضمانات الانسحاب. على أية حال، مواقع (سموثر) تُعقّد بالفعل تنفيذها.

وهي تعزز مخيم الرفض في لبنان. وهي تضعف خط الرئاسة والحكومة. إنهم يضعون التزامًا على واشنطن بأن توضح علنًا أن الاتفاقية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمهد الطريق لضم أو استعمار جنوب لبنان.

وفي هذه المرحلة، لا تزال الجملة المحددة المتعلقة بتمديد المستوطنات إلى جنوب لبنان غير مؤكدة. ولكن المشكلة السياسية حقيقية: وقد دافع وزير إسرائيلي مؤثر بالفعل عن فكرة السيطرة الإسرائيلية حتى الليطاني. في سياق اتفاق واشنطن، يكفي هذا الخط لتغذية الشكوك اللبنانية في انسحاب مشروط يمكن أن يصبح وجودًا دائمًا.