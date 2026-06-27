الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل: إغلاق الأغلبية

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

والاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ليس فقط على الحدود الجنوبية. ويُضطلع به أيضاً في المؤسسات اللبنانية من خلال النصاب القانوني والأغلبيات والعلاقات البرلمانية والحكومية في مجال السلطة، وكذلك في الجيش الذي يُدعى إلى تطبيق جزء من أكثر الآليات حساسية. وصف « اتفاق الإطار » ليس كافياً لإزالة السؤال الدستوري وإذا ارتكب النص الجيش اللبناني أو إعادة الإعمار أو التمويل العام أو السيادة أو الالتزامات الدولية للبلد، فإنه لا يمكن أن يبقى خارج مجلس الوزراء والبرلمان.

وتبدأ المناقشة بالمادة 52 من الدستور التي تنظم التفاوض على المعاهدات والتصديق عليها. وهو يغطي أيضا المادة 65، التي تنص على قواعد صنع القرار في مجلس الوزراء، ولا سيما المسائل الأساسية. وهي تتعلق أيضاً بالمادة 34، التي تحدد النصاب القانوني للبرلمان، والمادة 36، التي تفرض التصويت العام والاسمي على القوانين، والمادة 19، التي تسمح لعشرة نواب بإحالة المسألة إلى المجلس الدستوري. وهذه المواد ليست تفاصيل إجرائية. يمكن أن يصبحوا أدوات حجب ملموسة.

كما أن المعركة سياسية. لا تملك حركة أمل وحزب الله الشيعية، من تلقاء نفسها، القدرة على السيطرة على الحكومة بأكملها أو البرلمان بأكمله. ولكن لديه ما يكفي من الوزن لتباطؤ أو منافسة أو نزع الشرعية أو نقل المناقشة إلى الشارع. وأمام الرئيس، فإن رئيس الوزراء، وهو جزء من القوات السيادية، والكاتاب، والقوات اللبنانية، والنواب المستقلين، والكتل التي تريد استعادة احتكار الدولة للأسلحة. وفيما بين هذين المخيمين، قد تتردد عدة جهات فاعلة في: التيار الوطني الحر، أو نواب مقربون من وليد جنبلاط، أو بعض المستقلين، أو وزراء حريصون على تجنب مواجهة داخلية.

ومسألة طيف تزيد من تعقيد المعادلة. وتنص وثيقة الاتفاق الوطني لعام 1989 على حل الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الدولة. ولكنه ينص أيضا على تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وتمديد سيادة الدولة إلى الجنوب. وفي الممارسة السياسية اللبنانية، كان هذا البعد الثاني من شأنه أن يضفي الشرعية على مقاومة حزب الله لإسرائيل، خاصة طالما كان احتلال الجنوب حقيقة واقعة. وبالتالي، فإن اتفاق واشنطن الإطاري يعيد فتح فجوة قديمة: هل ينبغي لنا أن نقرأ تايف كالتزام بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، أو كحل وسط ترك مجالا للمقاومة ما دامت إسرائيل تحتل لبنان أو تهدده؟?

اتفاقية إطارية يمكن أن تنتج التزامات

يمكن للحكومة أن تجادل بأن الاتفاقية الإطارية ليست معاهدة نهائية بعد. وهذا الخط مفيد سياسيا. إنه يتجنب كلمة « السلام » الحساس جداً في لبنان. كما أنه يجعل من الممكن التأكيد على أن الالتزامات الأوثق سوف تأتي فيما بعد في مرفق أمني أو في اتفاق شامل للسلام والأمن.

ولكن القانون الدولي لا يتوقف بموجب الوثيقة. تُعرِّف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعاهدة بأنها اتفاق دولي يبرم كتابة بين الدول ويحكمه القانون الدولي » بغض النظر عن اسمها الخاص » . وبعبارة أخرى، يمكن أن يشار إلى اتفاق على أنه » إطار » ، و » مذكرات » ، و » بروتكول » أو » إعلان » ، وعلى الرغم من كل شيء، فإن الدول تنوي الالتزام.

ولذلك فإن مضمون نص واشنطن هو أمر حاسم. وهو ينص على أن تتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا المسؤولية الأمنية في المناطق التجريبية. وهو ينص على التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول. وهي تنص على تفكيك هياكلها الأساسية. وهو ينص على نقل إسرائيلي تدريجي. وهي تشمل فريق تنسيق عسكري بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة. كما ينص على التعبئة الدولية من أجل التعمير، مع تهيئة الظروف اللازمة لرصد الأموال.

ويمكن أن تسفر هذه الشروط عن آثار ملموسة. ويمكنها إشراك القوات المسلحة والميزانيات والإدارات وأرصدة الهياكل الأساسية وقواعد توزيع المعونة والتزامات التحقق وتنسيق الأمن الدولي. وكلما طُبقت أكثر، أصبحت حجّة الإطار السياسي فقط أكثر صعوبة للدفاع عنها.

يمكن للسلطة التنفيذية أن توفر الوقت مع هذا التأهيل. ولكن بمجرد أن يتلقى الجيش أوامر تنفيذية، بمجرد تنشيط المناطق التجريبية، بمجرد توجيه التمويل وفقا لأحكام النص، تصبح المسألة الدستورية أمرا لا مفر منه. وعندئذ، لا يمكن أن تأتي القفل من معارضي الاتفاق فحسب، بل أيضا من المحامين أو أعضاء البرلمان أو الوزراء الذين يطلبون إجراء واضح.

القاعدة 52: مفتاح الانتقال إلى البرلمان

وتنص المادة 52 من الدستور اللبناني على ما يلي: » يتفاوض رئيس الجمهورية ويصدق على المعاهدات بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولن يُنظر في التصديق عليها إلا إذا وافق مجلس الوزراء على ذلك. وتبلغ الحكومة مجلس النواب عندما تسمح بذلك مصالح البلد وأمن الدولة »

وتضيف نفس المادة ما يلي: ولا يمكن التصديق على المعاهدات التي تلزم الدولة بالتمويل والمعاهدات التجارية وجميع المعاهدات التي لا يمكن شجبها في نهاية كل سنة إلا بعد موافقة مجلس النواب. » إن هذه العقوبة في صميم الخطر الدستوري.

ويمكن أن يُلزم الاتفاق الإطاري التمويل الحكومي. وحتى إذا كانت المساعدة المقدمة من الشركاء الدوليين في مجال التعمير، فإن تنفيذها قد يتطلب آليات عامة أو إدارات أو ضوابط أو نفقات عسكرية أو كهرباء أو مياه أو اتصالات أو طرق أو تعويضات أو التزامات متعددة السنوات في الميزانية. وفي حالة قيام الدولة اللبنانية بتنظيم وتمويل جزء من هذا الهيكل، يجوز الاحتجاج بالمادة 52.

هل يمكن شجب النص في نهاية كل سنة؟ ولا شيء في منطقه يشبه ترتيبا سنويا يسهل إحياءه. وهي تنظم انتقالا عسكريا وسياسيا إلى اتفاق سلام وأمن. وهو ينشئ التزامات متعاقبة ومتحققة. ويمكن أن يغذي هذا الوقت حجة المرور الإلزامي عبر البيت.

يمكن للحكومة أن تقول إن الاتفاقية الإطارية لم يتم التصديق عليها بعد بالمعنى الكامل، وأن البرلمان لن يتم عرضه إلا على الاتفاق النهائي. وسيرد المعارضون على أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تبدأ في تنفيذ الالتزامات العسكرية والمالية والأمنية ريثما يتم التصديق في المستقبل الافتراضي. وهذا هو المكان الذي يصبح فيه خطر الحجب ملموسا.

المادة 65: الثلثان في مجلس الوزراء

ومجلس الوزراء هو أول قفل مؤسسي. وتنص المادة 65 على أن » السلطة التنفيذية تناط بمجلس الوزراء الذي يشكل السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة » . هذه الجملة أساسية. ويسند الاتفاق الإطاري دورا مباشرا إلى الجيش اللبناني. ولذلك لا يمكن للحكومة أن تعتبر القضية مجرد مراسلات دبلوماسية.

وتنص المادة 65 على أن النصاب القانوني لاجتماعاتها هو ثلثي أعضائها. تتخذ القرارات بتوافق الآراء، أو إذا ثبت استحالة ذلك، بالتصويت، ثم تتخذ القرارات بأغلبية الحاضر. غير أن النص يضيف قاعدة أشد صرامة: » فيما يتعلق بالمسائل الأساسية، فإنها تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الحكومة على النحو المبين في مرسوم التدريب »

وتتضمن المادة 65 قائمة بالمسائل الأساسية. يشير، في جملة أمور، إلى « الحرب والسلام »، « الاتفاقات والمعاهدات الدولية »، « الميزانية العامة للدولة » و »برامج إنمائية عالمية وطويلة الأجل ». ويشمل الاتفاق الإطاري العديد من هذه المسائل. وهي تتعلق بإسرائيل، والأمن، والجيش، والتعمير، والمعونة الدولية، والعلاقة بين الحرب والسلام.

تضم حكومة نواف سلام أربعة وعشرين وزيرًا. ومن ثم فإن النصاب القانوني للاجتماع هو ستة عشر وزيرا. وللمسألة الأساسية، تتطلب الموافقة أيضاً 16 وزيراً، أي ثلثا الحكومة بأكملها. هذه العتبة هي أول ساحة معركة سياسية حقيقية.

عاصمة (أمال-هيزبولا) وحدها ليس لديها كتلة ثالثة رسمية وتشير عدة مصادر تتعلق بتشكيل مجلس الوزراء إلى أنه حصل على أربع حافظات، بما في ذلك إدارة الشؤون المالية المتصلة بالمال، ولكن ليس تسعة وزراء. وعليه، لا يمكن أن يلغي القرار الذي يتطلب ستة عشر صوتاً من تلقاء نفسه. ولكن بإمكانه أن يحجب إذا كان يحضر معه وزراء حكيمين، أو وزراء بالقرب من كتل أخرى، أو وزراء يرفضون توظيف الجيش دون ضمانات انسحاب إسرائيلية.

ويمكن لحجب الحكومة أن يتخذ عدة أشكال: عدم وجود جلسة لمنع النصاب القانوني، أو طلب التأجيل، أو رفض الموافقة على المرفقات الآمنة، أو شرط إجراء مناقشة برلمانية مسبقة، أو إجراء تصويت سلبي يحول دون التوصل إلى التصويت السادس عشر. في مجلس الوزراء المكون من أربعة وعشرين وزيرًا، يكفي تسعة وزراء غائبين أو معارضين لمنع موافقة الثلثين.

The Government: نسبة طاقة أقل بساطة مما يبدو

وشكلت حكومة سلام في سياق الضغط الدولي، والطلب على الإصلاح والتعمير بعد الحرب. وقد عُرض هذا التقرير بوصفه مجلس وزراء مؤلف من أربعة وعشرين وزيراً، ولم يُمنح أي طرف ثالث حجّة إلى العصا الشيعة. وقد صمم هذا الهيكل للحد من قدرة حزب الله وعمال على حق النقض، مع الحفاظ على تمثيل شيعي لا غنى عنه لأداء الدولة لوظائفها الدينية.

ولكن عدم وجود مجموعة رسمية من الأطراف الثالثة لا يعني انعدام السلطة السياسية. ويحتفظ جمال بإدارة المالية، وهي وظيفة استراتيجية في جميع المسائل المتصلة بالاعتمادات والمدفوعات والتعمير. ويحتفظ حزب الله بقدر كبير من الوزن السياسي والمجتمعي، على الرغم من أن الحرب تضعفها وتطعن فيها بعض الآراء. يمكن للترادف أيضًا استخدام شرعية التمثيل الشيعي للطعن في قرار تم اتخاذه دون موافقتهم.

ومن المحتمل أن يسعى الخط الرئاسي والحكومي إلى الجمع بين الوزراء لصالح عودة الدولة والإصلاحات والتعمير. ويمكنها أن تعتمد على أولئك الذين يريدون تعزيز الجيش والوفاء بالتوقعات الأمريكية والدولية. ولكن بعض الوزراء، حتى من غير ذوي الصلة بحزب الله، قد يخشى أن يكون التصويت سريعا جدا سيعرض الجيش للمواجهة الداخلية.

وسيكون أكثر الوزراء حساسية هو الدفاع والداخلية والمالية والأشغال العامة والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية والخارجية. ويجب أن يغطي الدفاع دور الجيش. يحتاج الأماكن المغلقة للتعامل مع الاحتجاجات. ويجب أن يجهز التمويل الاعتمادات والأموال. ويجب على الوزارات التقنية أن تنظم عملية إعادة البناء. Foreign ويجب أن تدافع الشؤون عن النص مع الشركاء. كل محفظة يمكن أن تصبح نقطة احتكاك.

ولذلك يمكن تقسيم الحكومة إلى أربع مجموعات. الأول سيدعم الاتفاق كأداة للسيادة. وستخضع الثانية للضمانات الإسرائيلية والبرلمانية. وسيعارضه الثالث بسبب حزب الله ورفض أي تنسيق مع إسرائيل. وستحاول المجموعة الرابعة تجنب إجراء تصويت واضح، وتطلب إلى المرفق الآمن والخرائط والجدول الزمني قبل اتخاذ قرار.

المادتان 34 و36: النصاب القانوني البرلماني والتصويت العام

وإذا كان الاتفاق أو المرفق أو التشريع المنفذ يتعلق بالبرلمان، تصبح المادة 34 أساسية. وتنص على ما يلي: » لا يجوز تشكيل الدائرة على نحو صحيح إلا بوجود أغلبية من أعضائها المشكَّلين قانونا. يجرى التصويت بأغلبية الأصوات. وفي حالة التقاسم المتساوي، تُرفض مسألة التداول »

ويضم البرلمان مائة وثمانية وعشرين عضوا. ومن ثم، فإن النصاب القانوني هو خمسة وستين عضوا. وبدون خمسة وستين عضواً، لا يمكن أن تبدأ الجلسة. النصاب هو وسيلة كلاسيكية لعرقلة لبنان. ويمكن للحواجز أن تقاطع جلسة لمنع افتتاحها، لا سيما عندما يتعلق النص بالمسائل الوجودية.

وبعد بلوغ النصاب القانوني، يكون التصويت العادي بالأغلبية. وهذا يعني أن قانون التصديق العادي لا يتطلب تلقائيا ثلثي النواب. ولكن من الناحية السياسية، فإن إبرام اتفاق مع إسرائيل يعتمد بأغلبية قصيرة سيكون هشا للغاية. ويمكن أن تكون قانونية دون أن تقبل.

وتضيف المادة 36 قيداً سياسياً: » يُلقى التصويت بصوت عالي أو بالجلسات ويرفع إلا في حالة الانتخابات، وفي هذه الحالة يكون التصويت سرياً. وفيما يتعلق بجميع القوانين وبمسألة الثقة، فإننا نصوت دائما بنداء الأسماء ونصوت بصوت عال. ومن ثم فإن أي قانون بشأن الاتفاق يلزم كل عضو بالتصويت علنا.

ويشكل هذا التصويت العام عنصرا رئيسيا في توازن السلطة. لن يدفع النائب الجنوبي أو النائب الشيعي أو النائب المستقل أو النائب المسيحي السيادي أو النائب الدرزي نفس الثمن السياسي وفقًا لتصويتهم. ويمكن للمعارضين أن يتهموا مؤيدي الاتفاق على التنازل لإسرائيل. وسيتمكن المؤيدون من اتهام المعارضين بحماية الأسلحة غير الحكومية. ويحول التصويت الاسمي كل منصب إلى عمل سياسي مكشوف.

البرلمان: الذي يمكن أن يصوت مؤيدا، الذي يمكن أن يعرقل؟?

الغرفة اللبنانية مجزأة. فقد حزب الله وحلفائه معظمهم في عام 2022. (رويتر) قدّر كتلة القوات المؤيدة للحفاظ على أسلحة (هزبولا) أو حلّفوا للحفلة بحوالي 72 مقعداً، مقارنةً بسبعين مقعداً في عام 2018. وهذا الرقم قريب من الأغلبية المطلقة لخمسة وستين، ولكنه لا يتجاوزه. ولا يمكن لمخيم حزب الله أن يفرض قانونا وحده. بيد أنه يمكن أن يجعل من المستحيل تقريبا التوصل إلى توافق واسع في الآراء.

وسيشكل النواة المعارضة للاتفاق حزب الله وحلفائه المباشرين. وقد سبق للعضوية البرلمانية حسن فضل الله أن رفضت الاتفاق وحذرت من أن التطبيق القسري يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية. كتلة حزب الله لن تصوت من أجل قانون ينفذ نزع السلاح بموجب شروط واشنطن.

(آمال) يحتل موقعاً مؤسسياً أكثر نبيه بيري، رئيس البرلمان وزعيم حركة أمال، هو الممثل المركزي. ويتقاسم أمال تمثيل الشيعة مع حزب الله، ولا يمكنه بسهولة فصل نفسه عن رفض المجتمع للنص. ولكن بيري هي أيضاً الوصي على المؤسسة البرلمانية ومتحدث عن الوساطة. وأهمها هو الوقت: جدول الأعمال، ووتيرة الاجتماعات، واللجان، والمشاورات، وشرط الضمان، وطلب النص الكامل.

وفي مواجهة العقد الشيعي، من المرجح أن تدعم القوات اللبنانية والكتيب الاتفاق إذا ما قُدم كعودة إلى احتكار الدولة. وأثنى سامي جميل على الاتفاق بالاعتقاد بأن لبنان يفوز إذا كرس حصار الأسلحة وقرار الحرب والسلام بين المؤسسات الشرعية. وقد دافعت القوات اللبنانية منذ وقت طويل عن نهاية الأسلحة غير الحكومية. ومن ثم فإنها تستطيع أن تدعم هذا المبدأ، مع المطالبة بالانسحاب والضمانات الإسرائيلية الفعالة.

التيار الوطني الحر هو أحد أكثر الجهات الفاعلة غموضًا. لم يعد في تحالف ميكانيكي مع حزب الله، لكن يمكنه رفض اتفاق يُنظر إليه على أنه مفروض من قبل واشنطن. ويمكنها أن تدعو إلى وضع استراتيجية دفاعية وطنية، وجدول انسحاب إسرائيلي، وضمان عدم وضع الجيش ضد حزب الله دون توافق في الآراء. ولذلك يمكن لأعضائها أن يصبحوا مجموعة محورية.

ويمكن أيضا للأعضاء القريبين من وليد جومبلات أن يتصرفوا كمحكمين. الجمبلات ينتقد نفوذ إيراني وقرار حزب الله العسكري، لكنه أيضاً يحذر من ترتيبات غير متوازنة مع إسرائيل. ويمكن لمخيمه أن يدعم جيشاً قوياً، مع المطالبة بضمانات دولية أوسع نطاقاً، ولا سيما الأوروبيين أو الأمم المتحدة. ويمكن تقسيم المستقلين وأعضاء البرلمان الذين نشأوا عن النزاع بين شرط سيادة الدولة ورفض اتفاق أمريكى للغاية.

وبالتالي، لا يمكن للحكومة أن تعتمد على الأغلبية التلقائية. إن تصويت الثقة الذي أجري في شباط/فبراير 2025، والذي حصل على خمسة وتسعين صوتا من أصل مائة وثمانية وعشرين صوتا، لا يحكم مسبقا على التصويت على إسرائيل. ويمكن لبعض الأعضاء أن يدعموا السلام لإجراء إصلاحات وأن يرفضوا اتفاقا إطاريا يؤثر على الحرب والأسلحة والسيادة. وسيعاد بناء الأغلبية بملف.

المجلس الدستوري: 10 نواب يكفي

وتسمح المادة 19 من الدستور لعشرة نواب بالإحالة إلى المجلس الدستوري للطعن في القانون. هذه العتبة منخفضة. وهذا يعني أنه حتى لو نجحت الحكومة في تمرير قانون للتصديق أو التنفيذ، فلا يزال من الممكن الطعن في النص.

هناك الكثير من الحجج الممكنة ويمكن للأعضاء أن يجادلوا بأن المادة 52 قد انتهكت إذا لم يُضبط البرلمان في الوقت المناسب. وقد يطعنون في تطبيق المادة 65 إذا لم يوافق مجلس الوزراء على مسألة أساسية مع الثلثين المطلوبين. ويجوز لها أن تحتج بالمادة 49 إذا اعتبر الاتفاق متعارضا مع السلامة الإقليمية. ويجوز لهم أن يحتجوا بتايف إذا اعتبر النص مخالفا لتوازن الجمهورية بعد الحرب.

قد لا تكون الشكوى الدستورية كافية لمنعها بشكل نهائي. ولكنها يمكن أن تؤخر، وتلغي الشرعية، وتكشف سياسيا وتفرض توضيحا. وفي هذه الحالة الحساسة، يصبح الوقت القضائي في حد ذاته أداة سياسية.

الطائف: حل الميليشيات واستبعاد المقاومة

إن مناقشة الطائف هي في صميم الأزمة. وتنص وثيقة الاتفاق الوطني على إعلان حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية في غضون ستة أشهر. وهذه الجملة هي سلاح مؤيدي الاتفاق. يقولون إن نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية ليس مطلبًا إسرائيليًا جديدًا، ولكنه التزام لبناني يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة عقود.

لكن (تيف) يحتوي أيضاً على عنصر في الجنوب وينص على » جميع التدابير اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع نطاق سيادة الدولة على كامل أراضيها، ونشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية المعترف بها دوليا » . وكانت هذه الجملة بمثابة الأساس السياسي لحجة المقاومة.

(تيف) لا يُدعى (هيزبولا). وهي لا تقول صراحة إن حزب الله يجب أن يحتفظ بأسلحته. غير أن التمييز بين المليشيات من الحرب الأهلية ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، في الممارسة السياسية اللبنانية، سمح للحزب الله بالهرب من نزع السلاح العام. وبعد انسحاب إسرائيل في عام 2000، مددت هذه الاستثناءات بمسألة مزارع شبعا، والسجناء، والانتهاكات الإسرائيلية، والبيانات الوزارية المتعاقبة التي تشير إلى الجيش، والشعب، والمقاومة.

وهنا يكون الاتفاق الإطاري متفجرا. إنه لا يعترف بهذا الاستثناء. يتحدث عن الجماعات المسلحة غير الحكومية التي سيتم نزع سلاحها. وهو يجعل إعادة الانتشار الإسرائيلية مشروطة بنزع السلاح المتحقق منه. وبالنسبة للمدافعين عن النص، يعتبر هذا تصحيحا ضروريا للاستثناء الذي أصبح دائما. بالنسبة لمنافسيه، هذا تناقض مع روح (تايف)، المقاومة لا يمكن نزعها طالما أن إسرائيل تحتفظ بوجود أو قدرة على العدوان.

وبالتالي، فإن التناقض ليس قانونياً بحتاً. رسالة تايف تدعم احتكار الولاية ممارسة (تايف) السياسية قد أضفت الشرعية على الأقل لفترة مقاومة (هزبولا) لإسرائيل ويفرض الاتفاق الإطاري على لبنان أن يقرر بين هاتين الميزانيتين دون توافق وطني مسبق في الآراء.

جنوب لبنان حجة برلمانية

إن تصور الجنوب سيثقل في جميع الأغلبيات. وبالنسبة لبعض السكان، لم تحمي الدولة. انسحب الجيش أو لم يستطع البقاء في بعض المناطق. وقصف مدنيون ودمروا وشردوا وانهيار الخدمات. وإذا بدأ الاتفاق بالتزامات نزع السلاح دون انسحاب إسرائيلي واضح، فإنه سيعتبر امتيازا لإسرائيل.

سيستخدم حزب الله هذه الحجة وسيقول إن الدولة تعود إلى الجنوب لا لحمايتها، وإنما لتنفيذ خريطة طريق أمريكية وإسرائيلية. ويمكن أن تؤثر هذه القراءة على أعضاء البرلمان في شيا، وآمال، والممثلين المنتخبين للجنوب، والبرلمانيين الذين يخشون التصويت ضد مشاعر السكان المتضررين.

وسيتعين على مؤيدي الاتفاق الإجابة على الوقائع. إن انسحاب إسرائيلي من أول منطقة تجريبية، ووقف الإضرابات، وإعادة فتح الطرق، وإعادة البناء الحقيقي، وجيش يخدم المدنيين، يمكن أن يغير من التصور. وبدون ذلك، سيُدافع عن النص في بيروت لكنه سيُطعن في المواقع التي يجب تنفيذها.

الجيش اللبناني: نقطة الانفصال المحتملة

الجيش هو الممثل الأكثر تعرضا. ويدعو الاتفاق إسرائيل إلى السيطرة على المناطق التجريبية، ومنع عودة الجماعات المسلحة من غير الدول، وتيسير عودة المدنيين، ومرافقة عملية إعادة الانتشار الإسرائيلية. ويمكن لهذه البعثة أن تحول الجيش إلى حكيم لنزاع سياسي لم تكن المؤسسات ستحله.

ثلاثة سيناريوهات ممكنة وفي البداية، يتم نشر الجيش بعناية في المناطق التي يوجد فيها اتفاق محلي ضمني. وهي تراقب الطرق والمباني العامة والعائدات المدنية والنقاط المرئية، دون السعي فورا إلى تفكيك جميع الهياكل الأساسية في حزب الله. وهذا السيناريو يحد من المخاطر الداخلية، ولكنه قد يخيب أمل إسرائيل وواشنطن.

وفي المرحلة الثانية، يطبق الجيش تدابير أكثر وضوحا: نقاط التفتيش، وحظر المواقع المسلحة، ومصادرة الأسلحة الظاهرة، ومراقبة الوصول إلى المناطق التجريبية. واحتج حزب الله، وعبأ سياسيا، ولكن تجنب المواجهة المباشرة. هذا هو سيناريو التطاير المراقب.

في الثالث، يأمر الجيش بتفكيك البنية التحتية لحزب الله أو منع مقاتليه من العودة وإذا رفض الحزب، يجب على الجيش أن يختار بين الانسحاب أو المواجهة. هذا السيناريو هو الخطر ويمكن أن تسبب أزمة داخلية كبرى أو حتى اندلاع مواجهات محلية.

الخطر الرئيسي ليس فقط عسكري إنه رمزي ولا يزال الجيش اللبناني أحد المؤسسات الوطنية القليلة التي لا تزال تحظى بالاحترام في جميع المجتمعات المحلية. وإذا كان يُنظر إليه على أنه يتصرف تحت إشراف أمريكي، أو على أنه تأمين غير مباشر للقوات الإسرائيلية التي لا تزال موجودة في المنطقة الأمنية، فإن صورته يمكن أن تتضرر بشكل خطير.

كما يفتقر الجيش إلى الموارد. وهو يعتمد على المعونة الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا. وهي بحاجة إلى مركبات، وقود، واتصالات، واستخبارات، ومراقبة، وإزالة الألغام، وتمويل. ومن شأن تكليفه بهذه المهمة الثقيلة دون توافق سياسي، وبدون وسائل كافية، أن ينقل إلى المؤسسة العسكرية أزمة لم يحلها المدنيون.

سابقة 17 أيار/مايو 1983

وتستند سابقة 17 أيار/مايو 1983 إلى هذه المناقشة. وكان هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الموقع في إطار الوساطة الأمريكية بعد الغزو الإسرائيلي لعام 1982، هو تنظيم ترتيبات انسحاب وأمن. وقد رفضه جزء كبير من البلد، يُنظر إليه على أنه تحت الاحتلال ويُلغى في عام 1984.

والسياق الحالي مختلف. لكن الذاكرة السياسية على قيد الحياة وأي اتفاق مع إسرائيل يتم توقيعه بموجب الضمان الأمريكي، دون التوصل إلى توافق وطني في الآراء ودون انسحاب إسرائيلي كامل، سيقارن بعام ١٩٨٣. وسيستخدم المعارضون هذه السابقة للتأكيد على أن إبرام اتفاق خارج توافق الآراء اللبناني يمكن أن يؤدي إلى إنعاش الكسور الداخلية.

هذه الذكرى ستثقل على الأعضاء والوزراء وسيكون التصويت الاسمي على نص يتعلق بإسرائيل مكلفا سياسيا. ولذلك سيسعى بعض المسؤولين إلى تجنب التصويت أو تأخير الامتحان أو التماس الضمانات. ولكن تجنب التصويت يمكن أن يغذي اتهاما آخر: اتهام بالالتفاف الدستوري.

اتفاق معلق من علاقات السلطة

ويعلق الاتفاق الإطاري بالأغلبية المزدوجة. الأغلبية المؤسسية: ستة عشر وزيراً من أصل أربعة وعشرين وزيراً في مجلس الوزراء، وخمسة وستون نائباً حاضراً في الدائرة، وأغلبية الأصوات في تصويت علني، وخطر تقديم طعن من عشرة أعضاء إلى المجلس الدستوري. الأغلبية السياسية: تحالف كاف بين الرئاسة، والحكومة، والقوات السيادية، والوسطاء والمستقلين للدفاع عن النص دون خرق البلد.

ولم يعد المال – حزب الله يتحكم بالأغلبية البرلمانية ولا يملك سوى ثلث الكواليس في الحكومة. ولكن لديهم قدرة مؤسسية وسياسية قوية على الإزعاج. يمكنهم الحجب في البرلمان حسب النصاب القانوني، وفي الحكومة بنسبة الثلثين، وفي الشوارع عن طريق التعبئة، وفي الجنوب من خلال تحدي نشر الجيش. فمقابلتهم، والقوات اللبنانية، والكاتيب، وبعض المستقلين والمصلحين يمكن أن يدفعوا إلى تطبيق احتكار الدولة. يمكن أن يصبح CPL و joumblattists والعديد من المسؤولين المنتخبين الحذرين هم الحكام.

سؤال الطائف يعزز عدم اليقين. ويمكن الدفاع عن النص كتطبيق لنزع سلاح الميليشيات. ويمكن رفضها على أنها تشكك في المقاومة طالما بقيت إسرائيل حاضرة. كلا القراءات موجودة. تجبر الاتفاقية الإطارية البلاد على الاختيار بينهما دون بناء الإجماع اللازم.

ولذلك ستكون الخطوة التالية حاسمة. إذا قدمت الحكومة الاتفاق إلى البرلمان، فإنها تخاطر بالمماطلة. إذا لم يُقدّمُه، هو يُخاطرُ تهمة التفاف. إذا تقدم بملاحق وقرارات وزارية، فإنه يخاطر بنقل الأزمة إلى الجيش. ولذلك فإن الوثيقة الموقعة في واشنطن لا تتوقف على حسن النية الأمريكية أو الإسرائيلية وحدها. وهو يعتمد الآن على الأغلبية اللبنانية والنصابات النصابية وقراءة الطائف ودور نبيه بيري وردود فعل حزب الله وشجاعته وقدرة الجيش على عدم أن يصبح ساحة المعركة من أجل قرار سياسي لم يقرره لبنان بعد.