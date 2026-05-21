الرطل اللبناني: ملاحظات كبيرة، ثقة ضئيلة

الرطل اللبناني على وشك تغيير حجمه ووفقا للصحافة اللبنانية، يواصل بنك لبنان إعداد حواشي مصرفية جديدة تبلغ 000 500 و مليون و مليونين وخمسة ملايين جنيه، في حين لا تزال مذكرة الـ 000 100 باوند هي أعلى قائمة اليوم. وتُقدَّم هذه العملية كتقنية: خفض البقالة، وتبسيط المدفوعات، والحد من النقل النقدي، والاستعاضة عن بعض التخفيضات الصغيرة المستخدمة. ولكن في بلد تم فيه حساب العملة بسبب الانهيار المالي، فإن المسألة ليست عملية فحسب. إنها سياسية هل يمكننا أن نطلب من اللبنانيين أن يروا في هذه الملاحظات أداة بسيطة للدفع، في حين أن القادة السياسيين والمصرفيين والإداريين الذين رافقوا الأزمة ما زالوا موجودين إلى حد كبير؟?

الرطل اللبناني: عملية عملية، رمز ثقيل

ويصر مصرف لبنان على عدم وجود أثر تضخمي مباشر. وتحتفظ الحجة إذا ما حلت الطوائف الجديدة محل الأوراق النقدية القائمة دون زيادة إمدادات الأموال. وفي هذه الحالة، ليست مسألة إيجاد المزيد من المال، بل مسألة تغيير الشكل المادي للعملة المستخدمة بالفعل. والسبب وجيه من الناحية التقنية. ولا يكفي على المستوى الاجتماعي. وبالنسبة لكثير من الأسر المعيشية، لن يُقرأ مشروع قانون بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني على أنه تحديث. سيتم تلقيه كرمز للخسارة وسيقول، في قطع واحد، مدى الرحلة منذ أن كان 000 100 جنيه يمثل مبلغا كبيرا.

ولم تخسر الرطل اللبناني قيمة في الحسابات فحسب. لقد فقدت دورها النفسي العملة من المفترض أن تقيس وتدفع وتنقذ وتطمئن وفي لبنان، يقيس أزمة. وتشير الأوراق المالية التي يحملها المواطنون في مراكز اتصال إلى انخفاض قيمة العملة، والتضخم، والأزمة المصرفية، والودائع المحجوبة، وعدم المساءلة. ومن ثم يمكن للطائفة الجديدة أن تحل مشكلة نقدية، ولكنها لن تعيد الثقة بالعملة فحسب.

والمبرر العملي واضح. وزادت المبالغ اليومية إلى النقطة التي لا تكفي فيها فاتورة الـ 000 100 جنيه في كثير من المدفوعات العادية. وقد يتطلب السباق، المليئ بالوقود، والفواتير، والتوصيل، والتصليح، والمطاعم الأسرية أو مشتريات الأغذية، حزمة من التذاكر. التجار يجب أن يحصوا أكثر وتحتاج المصارف والأعمال التجارية إلى تخزين ونقل وفرز المزيد من الورق. ويحمل المواطنون المزيد من النقد، مع احتمال وقوع خسائر أو سرقة أكبر. وفي هذا الواقع، يمكن أن ييسر إجراء تخفيضات أعلى المعاملات.

قطع قيمة تقريبية قدرها 500 89 جنيه لكل دولار £ 100,000 1-12 000 500 جنيه 5.59 ألف جنيه 11.17 000 2 جنيه 22.35 000 5 جنيه 55.87 000 100 بالمعدل الرسمي القديم البالغ 507.5 1 66.33

وتعطي الأرقام قياس التغيير. وبمعدل رسمي قدره 500 89 جنيه لكل دولار، تبلغ قيمة الفاتورة الحالية 000 100 جنيه حوالي 1.12 دولار. مبلغ 500 ألف باوند يساوي 5.59 دولار تذكرة قيمتها 11.17 دولار تذكرة بقيمة 22.35 مليون دولار 5 ملايين دولار ستكون قيمتها 55.87 دولار ومن ثم، فإن أكبر عملية تحديد مقترحة ستظل أقل من مبلغ ال ٠٠٠ ١٠٠ جنيه استرليني بمعدل رسمي تاريخي قدره ٥٠٧,٥ ١ جنيه استرليني لكل دولار، أي ما يقرب من ٦٦,٣٣ دولار.

هذه المقارنة وحشية وهو يبين أن المذكرة الخمسة ملايين الجديدة ليست توسعا في القوة الشرائية. بل إنه يمثل اللحاق الإداري بالعملة المخفضة القيمة. البلد ليس على وشك طباعة ثروة جديدة إنه على وشك طباعة قطع مكيّف مع الفقر النسبي لعملته إن العلاوة ضرورية لأنها تفسر عدم الارتياح الذي يمكن أن تسببه العملية.

تعيينات أكبر للعملة الأصغر

According to the Lebanese press, in April 2025 Parliament authorised the issuance of new ,500,000 and £ 1 million cuts before a change added the possibility of a five million note. ثم اعتمد المجلس المركزي لبنك لبنان أربعة قيم هي: 500،000، مليون، مليونان وخمسة ملايين جنيه. وتشير نفس المعلومات إلى أن مذكرة الـ 000 100 باوند تمثل حوالي 95 في المائة من العملة المطبوعة والموزعة، مقارنة بنسبة 4.5 في المائة بالنسبة لمذكرة الـ 000 50 جنيه، في حين أن الأوراق النقدية المتبقية تتقاسم الباقي.

ويفصل هذا الهدف التنفيذي. ويستند نظام المدفوعات النقدية كليا تقريبا إلى تخفيض أصبح منخفضا جدا. ويمكن الاستعاضة عن جزء من هذه المجلدات بأوراق مصرفية أعلى أن يقلل من عدد التذاكر المطلوبة لدفع نفس المبلغ. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى خفض تكاليف مناولة المصارف والأعمال التجارية وناقلات الأموال والمؤسسات العامة. ولكن هذا الترشيد النقدي يجب ألا يخفي سبب المغادرة. إذا أصبحت مذكرة الـ100 ألف باوند صغيرة جداً، لأن القوة الشرائية للعملة قد انهارت.

ولا يزال التوقيت غير مؤكد. The project would not have been frozen, according to the information published, but it is still in a technical phase. وتسبق خيارات التصميم، وملامح السلامة، والمواصفات، والمصادقات إرسال التصميمات النهائية إلى الطابعات المتخصصة. الحرب الأخيرة وتباطؤ البلاد كانا سيؤخران بعض الخطوات بما في ذلك التجارة مع شركات الأوراق المالية الأجنبية. كما أن أوقات الإنتاج في العالم طويلة. وتواجه الشركات المتخصصة طلبا كبيرا، ويمكن أن تصل الجداول الزمنية إلى سنتين. غير أن لبنان كان سيحتفظ بمكان خلال سنة واحدة لإنجاز العملية.

هذا الانتظار يعطي الوقت لتوضيح الرسالة ويمكن للسلطات النقدية أن تشرح ما تطبعه، ولماذا تطبعها، وكم تحل محلها وكيف ستتجنب سوء الفهم بشأن إمدادات الأموال. ويمكنها أيضا أن تنشر استراتيجية للتخلص التدريجي من أكثر التخفيضات استخداما. وكلما كان البلاغ أكثر دقة، كلما قل النظر إلى العملية على أنها علامة على الذعر. وعلى العكس من ذلك، فإن الإطلاق المفسَّر تفسيراً ضعيفاً من شأنه أن يعزز الفكرة القائلة بأن الدولة تتبع مجرد تخفيض قيمة العملة بدلاً من إصلاحها.

الملاحظة ليست تضخمية لكن الذاكرة

والحجة الرئيسية التي ساقها مصرف لبنان هي أن العملية ليست تضخمية. ومن الناحية النظرية، لا يؤدي التخفيض الجديد إلى زيادة الأسعار بمفرده. ويتوقف التضخم على عوامل عديدة: إمداد الأموال، وأسعار الصرف، والواردات، والطاقة، والأجور، وتوقعات العوامل الاقتصادية، والضرائب، والمنافسة، والهامش التجاري، والثقة. وطباعة مذكرة قيمة أعلى لا تعادل حقن قيمة جديدة، إذا كانت المسألة تحل محل الملاحظات القائمة بالفعل. لكن في بلد مُصاب بصدمات بسبب انهيار النظرية يجب أن تواجه ذاكرة جماعية.

وقد رأى لبنانيون أن التضخم يصل إلى مستويات متطرفة. وتقدر البيانات الدولية التضخم بنسبة 221.3 في المائة في عام 2023 و 45.2 في المائة في عام 2024 و 14.6 في المائة في عام 2025. ولا يعني انخفاض التضخم أن الأسعار قد انخفضت. وهذا يعني فقط أن خطى تقدمهم قد تباطأت. وفي عام 2025، استمرت بعض الوظائف الرئيسية في الازدياد بشكل حاد: التعليم بحوالي 38.8 في المائة، والإيجارات المحسوبة بحوالي 27 في المائة، والغذاء بنسبة 20.4 في المائة. ومن ثم، فإن الصدمة لا يمكن استيعابها بالنسبة للأسر المعيشية.

ولذلك يعاني البلد من حالة متناقضة. وقد ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند 500 89 جنيه استرليني لكل دولار منذ عام 2024 في سلسلة مصرف لبنان. لكن الأسعار لا تزال تزن بشكل كبير على الأسر إن استقرار الصرف الأجنبي لا يكفي لإزالة الآثار التراكمية للتضخم في الماضي. كما أنه لا يكفي لاستعادة الثقة في النظام المصرفي. ومن ثم يحدث هذا التخفيض الجديد في اقتصاد يتعايش فيه مظهر الاستقرار النقدي مع مستوى معيشي لا يزال متضررا.

ويضيف سياق النزاع ضغوطا إضافية. ويمكن أن تؤدي التوترات في الجنوب، والإضرابات، والتشريد، وعدم التيقن بشأن المفاوضات الأمنية، والزيادات المحتملة في تكاليف النقل أو الطاقة، إلى زيادة الضغوط التضخمية. وتشير التوقعات الدولية إلى أن اعتماد لبنان على النفط مقابل الكهرباء والنقل يجعل البلد عرضة لأسعار الطاقة. وشكلت واردات الطاقة نحو 29 في المائة من فاتورة الواردات في عام 2025. وبالتالي، فإن الزيادة في النفط أو الشحن يمكن أن تؤثر بسرعة على الأسعار المحلية.

In this context, the issuance of large cuts can be misinterpreted. وإذا ارتفعت الأسعار عندما تصل الأوراق النقدية الجديدة، يمكن للرأي أن يقيم صلة مباشرة، حتى وإن لم تكن دقيقة من الناحية التقنية. وعليه، يتعين على مصرف لبنان أن يرصد التوقيت والمجلد والمخدرات. وسيتعين عليها أن توضح أن التضخم يكافح من خلال الانضباط النقدي والميزانيي والمصرفي، وليس من خلال الاختيار البياني للأوراق النقدية. ولكن يجب أن تعترف أيضاً بأن الرمزية تعد.

السؤال الحقيقي: الثقة في من؟?

ويشير هذا الموضوع إلى مسؤولية الجهات الفاعلة في الأزمة. ولم تنهار العملة اللبنانية وحدها. وقد تقوضت بفعل السياسات العامة غير المستدامة، وفشل البنيان المصرفي، وعدم قدرة الدولة على الإصلاح، وتخلف سيادي، وتراكم الخسائر، وعدم اتخاذ قرار واضح بشأن توزيع تكلفة الانهيار. In these circumstances, trust cannot be sought as an act of faith. ويجب الحصول عليها من الحسابات.

والسؤال بسيط: لماذا يعتقد المواطنون أن الإدارة النقدية الجديدة تختلف إذا ظلت آليات المساءلة ضعيفة؟ أين أوراق رصيد الخسائر الكاملة؟ ما هي حالة إعادة الهيكلة المصرفية؟ ما هي الحماية التي توفر لمقدمي الطلبات؟ أي مسؤولين عوقبوا؟ ما هي الضمانات التي تمنع عودة نفس الممارسات؟ وما دامت هذه الأسئلة مفتوحة، فإن أي قرار نقدي سيقرأ من منظور عدم الثقة.

ويرث كريم سعود، محافظ مصرف لبنان، ملفا متفجرا. ويجب عليها أن تدير عملاة مخفضة القيمة، ونظاما مصرفيا لا يزال هشا، واقتصادا مدفوعا بالدولار جزئيا، وتدفقا كبيرا من النقد، ورأي يربط المصرف المركزي بسنوات الأزمة. تحديه ليس تقنياً فحسب إنها مؤسسة ويجب أن يثبت أن المصرف المركزي لم يعد يرافق الاختلالات فحسب، بل يساعد على تصحيحها.

ويمكن أن تؤدي التخفيضات الجديدة أيضا إلى زيادة الاقتصاد النقدي. ومنذ الأزمة المصرفية، تُدفع معظم المدفوعات نقداً، وغالباً بالدولار، وأحياناً بالكتب. ويستجيب استخدام النقدية لعدم الثقة في المصارف والقيود المفروضة على الحسابات. لكنه يجعل الاقتصاد أقل قابلية للتعقب وهو يعقِّد الضرائب ويعزز الهوامش غير الرسمية ويزيد من خطر غسل الأموال. تخفيضات الكتاب الأكبر يمكن أن تجعل بعض المدفوعات أسهل. ويمكنها أيضا أن تيسر تخزين السيولة إذا لم تتبع الضوابط.

ولا تبرر هذه الحجة الرفض التلقائي للقطع الجديدة. وهو يفرض إطارا. ويجب على بنك لبنان والسلطات المالية أن يرافقا العملية بقواعد الامتثال، والإشراف على القنوات النقدية، والانتعاش التدريجي للمدفوعات الإلكترونية. ولا يمكن أن يظل البلد معتمدا دائما على الأوراق النقدية لتسوية عملياته الحالية. التخفيضات الكبيرة هي إصلاح طارئ، وليس نموذج التحديث.

مكاسب عملية، ولكن لا إصلاح نقدي

غير أنه يجب أخذ الاستخدام اليومي على محمل الجد. وبالنسبة للموظف الذي يُدفع في الكتب، فإن تجار الحي أو الأعمال التجارية الصغيرة، مما يقلص الحجم المادي للتذاكر يمثل ربحا حقيقيا. حساب طويل يكلف الوقت الأخطاء شائعة الملاحظات المتضررة تدور الصناديق معبأة وأصبح نقل الأموال مكلفا. ومن ثم فإن التخفيضات الجديدة يمكن أن تحسن الحياة العملية، حتى وإن لم تحل الأزمة.

ويجب أن يتناول التصميم المصرفي أيضا المسائل الأمنية. The available information refers to elements of protection against falsification and characteristics adapted to the visually impaired. هذا مهم. كلما كان ذلك أعلى كلما أصبح أكثر جاذبية للمزيفين. ويجب أن تكون نوعية الورقة، وأسلاك الأمان، والأوعية، وعلامات التكرير، والميكرات، والعناصر البصرية، غير قابلة للصمود. ويمكن أن يؤدي تخفيض مبلغ 5 ملايين جنيه استرليني غير محمي حماية كافية إلى عدم الثقة فورا بين التجار.

وسيتعين على مصرف لبنان أيضا إدارة عملية الانتقال. ولا يمكن أن تظهر الأوراق المالية الجديدة دون معلومات واضحة للمصارف، والأعمال التجارية، والمصرفيين، والموزعين، والناقلين، والجمهور. وسيكون من الضروري شرح مظهرهم، وملامحهم الأمنية، وترتيبات التبادل، وتجهيز الملاحظات المستعملة، وما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بمذكرات قديمة أم لا. ومن شأن الانتقال غير المجهز تجهيزاً جيداً أن يخلق رفضاً للدفع، والاشتباه في وجود ملاحظات مزيفة، واحتكاكات جديدة في المعاملات.

ولا يمكن تجاهل البعد الاجتماعي. وبحلول عام 2025، ظل الفقر في صفوف الشعب اللبناني يقدر بنحو 36 في المائة، بعد أن بلغ ذروته بسبب تعطيل الصراع وانكماش النشاط. وقد انخفض انعدام الأمن الغذائي منذ نهاية عام 2024، ولكنه ظل يقترب من 13 في المائة في بداية عام 2026. وفي هذا السياق، قد يبدو مبلغ خمسة ملايين جنيه استرليني مرتفعا في رقمه، ولكنه منخفض في قوته الشرائية الحقيقية. يمكنه دفع بعض النفقات إنه لا يعيد الصف الأوسط.

وتبين مقارنة التخفيضات هذه الخسارة. وقبل الأزمة، كان مبلغ 000 100 جنيه استرليني حوالي 66 دولار بالمعدل الرسمي. واليوم، يزيد عدد الـ 100 ألف جنيه على دولار واحد فقط بالمعدل الرسمي الحالي. وسيقل مشروع القانون في المستقبل عن 56 دولارا. ولذلك، يحتاج البلد إلى تسمية أعلى بخمسين مرة من أجل البقاء دون القيمة الدولية لأكبر الأوراق النقدية. وهذا الواقع هو جوهر الموضوع.

العملة لا تصلح فقط بالطباعة

ولا تزال الديون العامة تذكرة أخرى بالهشاشة. وتشير التقديرات الدولية إلى أن الديون تبلغ نحو 155.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، على الرغم من انخفاضها عن السنوات السابقة بسبب زيادات في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وقد استُبعد البلد من الأسواق الدولية منذ عجز عام 2020. هذا الوضع يحد من قدرة الدولة على إعادة بناء المصداقية السريعة ولا يمكن فصل الأموال عن الديون والميزانية والمصارف والثقة الخارجية.

ولذلك ينبغي قراءة الجدول النقدي بحذر. والعقيدة الجديدة مفيدة إذا كانت تقلل من تكاليف النقدية دون أن تغذي الإبداع النقدي غير الخاضع للمراقبة. It is dangerous if it serves as a substitute for deeper reform. الخطر ليس التذكرة نفسها. ويتمثل الخطر في تقديم تعديل مادي كتقدم نقدي. ويعرف لبنان كيفية التمييز بين العملة الأكثر ملاءمة والعملة الأقوى.

This should lead the authorities to publish a simple commitment: ولا ينبغي للطوائف الجديدة أن تزيد الإمداد بالمال بما يتجاوز متطلبات الاستبدال، وينبغي رصد المجلدات، وينبغي أن تكون الانبعاثات شفافة، وينبغي أن تكون البيانات متاحة. وينشر مصرف لبنان سلسلة نقدية وبيانات عن النقد الأجنبي. كما ينبغي أن يكون مصحوباً بتفسيرات متتالية. ويُبنى الثقة أيضاً بالشرعية.

ومن جهة أخرى، لا يمكن للبرلمان أن يكتفي بإذنه بالمسألة. وعليها أن تتبع آثار القرار. وصدقت الشرطة على تغيير يؤثر على كل مواطن. ويجب عليها أن تطلب تقارير، وتكاليف طباعة الأسئلة، وترتيبات التوزيع، والضمانات الأمنية، وأثر ذلك على التدفق النقدي. وفي بلد يتسم بالأزمة، يجب التحكم حتى في الخيارات التقنية.

وسيكون للمصارف التجارية أيضا دور. وسيتعين عليها إدارة استلام الأوراق النقدية الجديدة، وتبادل الأوراق النقدية، وتحديث الإجراءات الداخلية، وتدريب الصرافين. ولكنهم أنفسهم لا يزالون في صميم أزمة الثقة. وبالنسبة لكثير من اللبنانيين، لم تعد المصارف أماكن للأمن المالي. وهي مرتبطة بالقيود والخسائر وعدم القدرة على الوصول إلى الودائع بحرية. وتداول الطوائف الجديدة لن يغير هذا التصور إلى أن يتم اعتماد حل مصرفي عالمي.

وبذلك يكشف الملف المصرفي عن حقيقة أوسع نطاقا. إن لبنان يعرف كيفية معالجة الأعراض التقنية. وهي تكافح لمعالجة الأسباب السياسية. يمكن أن يحل محل الليز مع ملاحظات أكبر ويمكنها تحسين السوقيات النقدية. يمكنه تحديث علامات الأمان ولكنها لا تستطيع استعادة قيمة العملة دون استعادة الثقة في الدولة، والعدالة، والمصرف المركزي، والمصارف، والمال العام.

وفي الأشهر المقبلة، ستُبيّن متابعة المشروع الكثير عن الإدارة النقدية الجديدة. وإذا كانت العملية شفافة ومحدودة ومفسرة ومصحوبة بإصلاح مالي أوسع، يمكن اعتبارها تدبيرا عمليا. وإذا وصل وحده، ودون إحراز تقدم في الخسائر المصرفية، وبدون مسؤولية ودون اتصال دقيق، سينظر إليه على أنه اعتراف إضافي بالانهيار. الإختبار الحقيقي لن يكون لون خمسة ملايين جنيه وستكون المؤسسات قادرة على إقناع أن هذا التخفيض لا يبشر بالمرحلة الجديدة من الأزمة، بل الإدارة الواضحة لعواقبها.