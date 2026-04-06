الزلزال في شرق البحر الأبيض المتوسط

وأبلغ عن وقوع زلزال من الحجم الأولي ٤-٦ صباح يوم الاثنين في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة جنوب لبنان. ويتدخل الرصيف، الذي يقع على عمق 10 كيلومترات وفقا للتنبيه الذي يظهره الطلب الذي تم استشارته، في منطقة بحرية تخضع للرصد الاستراتيجي، بالقرب من حوض ليفانتين، حيث تتركز عدة مسائل رئيسية تتعلق بالطاقة.

According to the transmitted capture, the seismic event was recorded on6 نيسان/أبريل 2026-1052فيشرق البحرفي الخارججنوب لبنانمعالحجم المقدر ب ٤,٦واحدعمق 10 كيلومتراتتم تعيين الإشارةGEOFONالشبكة السيزمية للوحدة الألمانية لكن التنبيه نفسه ينص على أنه لا يزالتلقائية وغير مؤكدةوهذا يتطلب معالجة دقيقة لهذه البيانات الأولى.

At this stage, there is no indication in the data consulted that theزل caused damage to the Lebanese coastline. غير أن عمق الظاهرة المتدني نسبياً قد يفسر شعوره في عدة مناطق ساحلية إذا كان المركز في مكان جيد في المنطقة التي ظهرت. والواقع أن حوض شرق البحر الأبيض المتوسط منطقة نشطة من الناحية السيزمية، تتميز بتفاعل العديد من الهياكل التكتونية، بما في ذلك نظام ليفانت. والارتجاف الحديث منتظم، وإن كان لا يسبب بالضرورة ضررا كبيرا.

رصد منطقة بحرية أيضا لمواردها من الغازات

ولا يرجع اهتمام هذا الزلزال إلى قربه من الساحل اللبناني فحسب. تقع المنطقة المعنية فيحوض ليفانتينفي شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة تم تحديدها لسنوات على أنها منطقة ذات قدرة عالية على الهيدروكربون. Theوكيل أمين عامواعتبر أن مقاطعة ليفانت هذه تحتوي على موارد كبيرة غير مكتشفة من الغاز والنفط، مما يجعلها من أكثر قطاعات الطاقة ملاحظة في المنطقة.

ونفس المنطقة البحرية جزء من بيئة إقليمية شكلت فيها بالفعل عدة رواسب بحرية الطاقة والأرصدة الدبلوماسية لشرق البحر الأبيض المتوسط. Theمنتدى شرق البحر الأبيض المتوسط للغازالاكتشافات الرئيسيةLeviathanخارج إسرائيلAphroditisما وراء البحار، قبرص، التي أصبحت إشارات في جغرافيا الغاز الإقليمية.