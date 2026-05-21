السياحة اللبنانية: يفرغ الصراع الموسم

وتقترب السياحة اللبنانية من عيد الأضحى دون بداية متوقعة، في بلد لا يزال يتعرض لضغوط مباشرة من الصراع. ولا تزال الجبهة الجنوبية نشطة، وتثقل الإضرابات الإسرائيلية على صورة البلد، ويذكّر المشردون بأن الأزمة ليست دبلوماسية فحسب، وأن الافتتاح المتوقع للجناح الأمني في واشنطن في 29 أيار/مايو يبقي المهنيين في انتظار. ومن ثم فإن انخفاض الحجز ليس مجرد تباطؤ موسمي. وهي تعكس عدم الثقة الفوري بمخاطر الحرب، واحتمال إلغاءها، وتنبيهات السفر، وعدم وضوح الرؤية.

السياحة اللبنانية في مواجهة النزاع

السياحة اللبنانية لن تمر خلال أسبوع سيء إنه في أزمة سياق وتجد الفنادق والمطاعم ووكالات السفر وشركات استئجار السيارات والأعمال التجارية ذات الصلة بالزوار نفسها بين زبون حكيم وارتفاع التكاليف الداخلية وبلد لا يفصل عرضه السياحي عن مخاطره السياسية. كان من المفترض أن يدعم الطرف الاستهلاك وعلى النقيض من ذلك، قد تؤكد أن الانتعاش الجزئي الذي لوحظ في عام 2025 لم يقاوم عودة الحرب باعتبارها متغيرا رئيسيا في الاقتصاد.

الحالة العسكرية حاسمة. وبعد بضعة أيام من عيد الأضحى، تصف الصحافة اللبنانية بلدا معلقا من المفاوضات الإقليمية، والمحادثات الأمنية المتوقعة في البنتاجون، واستمرار العمليات في الجنوب. ويغذي القتال الدائر حول بعض المناطق، والإضرابات، والتدمير، والمناقشة بشأن دور الجيش مناخا لا يمكن لقطاع السياحة أن يعوضه عن طريق التخفيضات أو حملات الاتصال. ولا يميز المسافر دائما بين منطقة نشطة في الجنوب ومنطقة أبعد. إنه يرى دولة في خطر.

هذا التصور يكفي لإضعاف الموسم وتتردد أسرة المغتربين في الاحتياط إذا كانوا يخشون تمديد الضربات. ويؤجل الزائر الأجنبي إقامته إذا أصبح تأمينه أشد صرامة أو إذا أوصت وزارة الخارجية بتوخي الحذر. لا يعرف أحد الفنادق ما إذا كان يجب أن يجند في الموسم الرفيع. الوكالة تتردد في حجب مقاعد الطائرات المُعيد يقلل من أوامره ويحول الصراع عدم اليقين السياسي إلى خسارة اقتصادية مباشرة.

حفلة بدون تأثير

أوضح إشارة تأتي من الدوائر الاقتصادية. According to the Lebanese press, Mohammad Choucair warned about the lack of positive dynamics within a week of Eid Al Adha. وأشار إلى انخفاض ملحوظ في المبيعات والنشاط في عدة قطاعات ذات صلة بالسياحة، بما في ذلك حجز الفنادق والمطاعم وتذاكر الطيران واستئجار السيارات. كما يشير إلى انخفاض في الصناعة والزراعة والخدمات، مع انخفاض بنسبة تتراوح بين 15 و 20 في المائة في بعض القطاعات الرئيسية.

وهذا الرقم يتراوح بين 15 و 20 في المائة هو مقياس منخفض الطلب. وتبين أن المشكلة لا تقتصر على السياح الأجانب. كما يتباطأ الاستهلاك المحلي. غير أن العطلات الدينية تؤدي عادة دوراً في المعجل. وهي تؤدي إلى السفر، والوجبات، والمشتريات، والإيجارات، والإقامة الأسرية، والعائدات المؤقتة. وعندما لم تعد هذه الذروة تعمل، تنتشر الخسارة في آلاف المعاملات الصغيرة التي تجلب النسيج الاقتصادي إلى الحياة.

نفس الرسالة تصر على تكرار الموسم المفقود. وقد تأثر عيد الفطر والشرق بالفعل. (إيد الأذا) يمكنه الانضمام للقائمة. A low season can be absorbed by some establishments. وهناك ثلاثة ملامح متتالية تضعف التدفق النقدي والعمالة المؤقتة والاستثمار. تبقى التهم حتى عندما لا يأتي الزبائن. ولا تزال الإيجارات والطاقة والأجور والتأمين والمشتريات والصيانة تسقط.

الأرقام التي تبين حدوث انتعاش هش

مقارنة مع عام 2025 تجعل الوضع أكثر مرارة وتشير الأرقام المجمعة من بيانات وزارة السياحة إلى أن لبنان تلقى 490 635 1 زائرا في عام 2025، أي بزيادة نسبتها 44.6 في المائة على عدد الزوار البالغ 100 131 1 زائر في عام 2024. غير أن المستوى لا يزال أقل بنسبة 2 في المائة من عدد الزوار البالغ 492 666 1 زائرا في عام 2023. ولذلك فإن الانتعاش كان قائما، ولكنه لم يمحو الصدمة السابقة. ويهدد الصراع الحالي بكسر هذا المسار قبل أن يوحد.

كما يبين التسلسل الزمني لعام 2025 أهمية المواسم. ووصل عدد الزيارات إلى 009 238 زائرا في الربع الأول، و 513 397 زائرا في الربع الثاني، و 101 612 زائرا في الربع الثالث، و 867 387 زائرا في الربع الرابع. ولا يزال الربع الثالث هو قلب السنة السياحية، حيث أنه يركّز الصيف، والعائدات المغتربة، وجزء من الأسر. وإذا تدهورت العطلات الربيعية وعطلات ما قبل الزواج، يخشى المهنيون من أن يكون للحجز أثر تدريبي في تموز/يوليه وآب/أغسطس.

وكان الانخفاض في عام 2024 وحشيا بالفعل. وانخفض عدد الزوار الذين وصلوا إلى 100 131 1 زائر، مقابل 492 666 1 زائرا في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 32 في المائة تقريبا. ونسبت البيانات المتاحة هذا الانخفاض إلى تصاعد الأمن وتدهور صورة البلاد ومن ثم، فإن موسم 2026 هو جزء من سلسلة ضربات: انخفاض حاد في عام 2024، وانتعاش جزئي في عام 2025، وعدم يقين جديد يتصل بالنزاع. وهذا عدم الاستقرار يمنع المهنيين من التخطيط.

منشأ الزوار يتطلب قراءة أفضل In 2024, Europeans accounted for 41.11% of arrivals, or 464 942 visitors. وبلغت نسبة الزوار العرب 23.72 في المائة، وبلغ عدد الوافدين 281 268 زائرا. واستأثر الزائرون من الأمريكتين بنسبة 20.45 في المائة، أي 355 231 شخصا، في حين بلغ عدد الآسيويين 5.61 في المائة، ووصل 400 63 زائر. ويبين هذا التوزيع أن لبنان لا يعتمد على حوض واحد. ويجب عليها أن تطمئن عدة جمهور، مع اختلاف الحساسية إزاء المخاطر.

الوكالات أولا تبيع المرونة

لا تزال العميلة العربية استراتيجية، ولكنها ليست آلية. وينظر سائحو الخليج إلى الأمن والعلاقات السياسية والوصلات الجوية والصورة العامة للبلد. وينظر الزوار الأوروبيون وشمال أمريكا أيضا إلى إشعارات السفر والتأمين وإمكانية إلغاءها دون خسارة. الشتات يحافظ على رابطة عاطفية أكثر، ولكن الآن يحسب أكثر. Some expatriates may prefer to send money to their families rather than come in an uncertain climate.

وقد فهمت وكالات السفر هذا الحذر. According to the Lebanese press, they offer more studied offers, with nearby regional destinations, such as Turkey, Cyprus or Egypt, and payment facilities. وهي تضيف أيضاً بنوداً منخفضة التكلفة، تكون أحياناً أحراراً، أو تعديلاً أو إلغاءً لتشجيع الحجز. وهذه المرونة ليست رفاهية تجارية. وقد أصبحت استجابة مباشرة لمخاطر الصراع.

الوكالات تبيع الآن شكل من التأمين النفسي. In a normal period, a guest comparisons the price, destination, hotel and dates. وفي لبنان، في 21 أيار/مايو 2026، يقارن أيضا احتمال التصعيد، وخطر الطيران الملغا، وحالة الطرق، وسلامة أسرته، وإمكانية عدم فقدان الأموال الملتزم بها. وبالتالي فإن المرونة تصبح منتجا في حد ذاتها. وهو يقلل من الخوف، ولكنه يقلل أيضا من الهوامش.

هذه الحركة تكشف عن مفارقة ويسعى لبنان إلى اجتذاب الزوار، ولكن جزءا من قطاعه يبيع بسهولة أكبر أماكن إقامة أجنبية للمقيمين اللبنانيين. ليس خطأ الوكالات تتكيف مع الطلب لكن الإشارة ثقيلة وعندما تبدو قبرص أو تركيا أو مصر أبسط من أن تبيع بدلا من الإقامة المحلية، تتجاوز المشكلة الترويج للسياحة. وهو يؤثر على الثقة في البلد نفسه.

الفنادق والمطاعم والسيارات: تبطئ السلسلة

وتخضع الفنادق لصيغة أكثر وحشية من هذا الشك. الدقائق الأخيرة تتزايد ويمكن أن تحدث الإلغاءات فور هيمنة القصف أو الإنذار الإقليمي على الأخبار. ولا تعرف المؤسسات عدد الغرف المفتوحة، وكم عدد الموظفين الذين يحشدون، وكم يشترون. هذه الإدارة الفعالة من حيث التكلفة. كما أنه يزيد من صعوبة استقرار الخدمات.

ويعيش المطاعم نفس التوتر. فالطرف الذي ليس لديه تحفظات قوية يرغمه على أن يشتري أقل، ويخفض الفرق وينتظر اللحظة الأخيرة. ويستند نموذجهم إلى الحجم والتناوب. وتشكل وجبات الأسرة، وحفلات الحفلات، والزفاف، والعمود، والاجتماعات المكثفة جزءا هاما من النشاط الموسمي. وعندما تقلل الأسر من نفقاتها أو تنقل نفقاتها لمساعدة الأقارب، تبطئ السلسلة بأكملها.

تأجير السيارات هو مقياس حرارة. فغالبا ما يعلن المغتربون الذين يحتفظون بسيارة عن إقامة أسرة أو صيفية. والزائر الذي يستسلم للإيجار يقلل أيضا السفر والتسوق والخروج. ومن ثم، فإن ضعف هذا الجزء يدل على انخفاض أوسع في حركة السياحة. It affects gas stations, car parks, road restaurants, shops and villages that live by visitors.

الطاقة والمطار، نقطة ضعف

ويؤدي النقل الجوي دوراً مركزياً. ويعتمد لبنان اعتمادا كبيرا على مطار بيروت من أجل سيادته. ويؤثر أي قلق بشأن المجال الجوي أو التأمين أو الإلغاء أو أسعار التذاكر على الطلب فورا. وتضيف الحرب الإقليمية عاملا آخر: أسعار الطاقة. In the context of tensions around Iran, the international press has reported significant movements in oil prices. وبالنسبة للسياحة، يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرحلات الجوية والنقل والخدمات.

وتؤكد الأرقام العالمية والإقليمية أهمية هذا القطاع. ووفقا لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة، قدم قطاع السفر والسياحة في لبنان الدعم لـ 000 315 وظيفة في عام 2024، أو 19.6 في المائة من مجموع العمالة. وقُدر الإنفاق الدولي للزوار بمبلغ 519.7 ألف بليون جنيه لبناني في عام 2024، مقابل 201.9 ألف بليون في عام 2023، ولكنه لا يزال بعيدا عن 820.7 ألف بليون في عام 2019. وتظهر هذه الاختلافات انتعاشا وهشاشة.

وينبغي قراءة هذه الأرقام بحذر، لأن الأساليب تختلف تبعاً لما إذا كانت السياحة المباشرة تقاس أو لتأثيرها الواسع على الاقتصاد. لكنها تتلاقى مع فكرة بسيطة: فالسياحة لا تقتصر على الفنادق. وهي تدعم الوظائف في مجالات المطاعم والنقل والتجارة والأحداث والترفيه والخدمات والزراعة والحرف والثقافة. وعندما يفشل الموسم المهرجاني، لا تبقى الخسارة في ميزانيات المؤسسات. It reaches employees, suppliers and regions.

مقصد يتنافس على صورة الحرب

كما ترك النزاع مشروع قانون مادي بشأن جاذبية البلد. وقدّر البنك الدولي احتياجات الإنعاش والتعمير المرتبطة بالصراع بمبلغ 11 بليون دولار، بتكلفة اقتصادية إجمالية تقدر بمبلغ 14 بليون دولار، بما في ذلك 6.8 بليون دولار من الخسائر المادية و 7.2 بلايين من الخسائر الاقتصادية. وهناك اقتصاد يحتاج إلى إعادة بناء المساكن والهياكل الأساسية والأعمال التجارية يكافح من أجل عرض صورة الوجهة المستقرة.

والسياحة حساسة بوجه خاص للصورة. ولا يزال لبنان يبيع وعدا قويا: البحر والجبال والطهي والحياة الثقافية والضيافة والتراث والمهرجانات والروابط الأسرية. غير أن هذا الوعد يعترض عليه صورة أخرى: الضربات في الجنوب، والتشريد، والمفاوضات العسكرية، والتوترات الإقليمية، وعدم اليقين السياسي. وغالباً ما يختار الرحّل أقل المخاطر. وحتى عندما يظل جزء كبير من البلد عمليا، يمكن أن تكون الأنباء كافية لتحويل الطلب.

This dimension is sometimes underestimated. ويمكن أن يكون البلد آمنا جزئيا ومعاقبا تجاريا كما لو لم يكن كذلك. المحترفون يعرفون ذلك. ويقضون وقتهم في توضيح أن لبنان كله ليس منطقة حرب. ولكنها تواجه منطق التأمين، والوكالات الأجنبية، والأسر المعنية، ووسائط الإعلام الدولية. وتُبنى الصورة بسرعة في الأزمة ويجري إصلاحها ببطء.

أزمة سيولة للمهنيين

وتزيد الأزمة المصرفية من الضعف. Many tourism enterprises no longer have normal access to credit. ويعملون مع أموالهم، ويدفعون للموردين النقديين، ويحدون من أعمال التجديد، ويؤخرون التوظيف. موسم سيء لا يمكن تمويله بسهولة. فنادق أو مطعم أو وكالة استعملت ذات مرة مرفقا مصرفيا يجب أن تستوعب الصدمة وحدها تقريبا.

ويقلل هذا الضعف المالي أيضا من القدرة على الاستثمار. وتتطلب السياحة الحديثة حجزاً إلكترونياً موثوقاً به، ومعايير عالية للخدمات، وغرف متجددة، وربطاً جيداً، وسوائل الدفع، وتدريب الموظفين، والاتصال المستمر. غير أن المشغلين الذين بالكاد يعيشون لا يستطيعون دائما تحديث عرضهم. ويمكن للبلد بعد ذلك أن يدخل دائرة خطيرة: أقل سائحين وأقل استثماراً وأقل جودة وأقل جاذبية.

ويمكن للسياحة المحلية أن تخفف من بعض الصدمة. ولكنه يتعارض مع القوة الشرائية للأسر المعيشية. فالتضخم في الماضي، وانخفاض الدخول الحقيقية، والإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان، يقلل الهامش المتاح للتسلية. العائلات التي حجزت عطلة نهاية الأسبوع قد تفضل الحد من حالات الخروج. ومن ثم يجب على المطاعم والفنادق أن تقدم عروضا أرخص، معرضة للخطر الذي لا يزال يمزق هوامشهم.

ما يمكن أن تفعله الدولة

ويمكن للدولة أن تتصرف، حتى وإن لم تكن تسيطر على النزاع برمته. ويمكن أن تنتج أولا بيانات سريعة وموثوقة. وينبغي رصد حالات الوصول والإلغاء ومعدلات الشغل وبلدان المنشأ وأسعار التذاكر والتحفظات بدقة. ويحتاج المهنيون إلى أرقام أسبوعية في أوقات الأزمات، ليس فقط التقارير السنوية التي تنشر متأخرة جدا. بدون بيانات الجميع يعمل على انطباعات.

The government can also coordinate its communication. الأمر لا يتعلق بتقليل المخاطر. It is a question of saying clearly what is open, accessible, not advised or affected. إتصال غير واضح يجعل الشائعات تقرر. وتسمح رسالة محددة للزوار بتقييم إقامتهم على نحو أفضل. كما أنه يسمح للمهنيين بالرد على الوقائع وليس على الوعود.

ويجب إشراك الخطوط الجوية في هذه الاستراتيجية. ومن الضروري الحفاظ على الصلات، وإبراز الجداول، وإدارة عمليات الإلغاء، واستقرار الأسعار. وإذا أصبحت التذاكر باهظة التكلفة أو غير مؤكدة، فإن الموسم يضيع حتى قبل وصول الزوار. وهذه المسألة ليست من اختصاص وزارة السياحة فحسب. وهي تتعلق بسلطات النقل والشؤون الخارجية والأمن والتأمين والمطارات.

وتؤدي البلديات أيضا دورا. ويجب على المناطق التي يمكن أن تتسع للزوار أن تضمن التنظيف، والاتجار، والأمن، والأحداث المعقولة، والمعلومات المحلية. الوجهات المحلية لا يمكن أن تتوقع كل شيء من بيروت ويتوقف منزل الضيوف أو قرية جبلية أو شاطئ عائلي أيضا على الإدارة المحلية. وفي سنة صعبة، يكون أقل نقص في الخدمات باهظ التكلفة.

ولا يزال الشتات أقوى الأصول، ولكن لا ينبغي اعتباره أسيرا. ويأتي المغتربون برفقة أسرية، ولكنهم يخضعون أيضاً لقيود تتعلق بالأمن والتكاليف والجدول الزمني. يمكن للبعض أن يقصر فترة إقامتهم ويمكن للآخرين الانتظار حتى آب/أغسطس. وقد ينتقل آخرون إلى السنة التالية. الرابطة العاطفية قوية لكنها لا تلغي حساب المخاطرة.

وبالتالي، فإن السياحة اللبنانية تصطدم بمعادلة حادة. يمكن أن يزدهر بسرعة إذا عاد الهدوء، لأن الطلب المتأخر موجود. ولكن يمكنها أيضاً أن تتقلص بشكل مفاجئ إذا زادت التوترات. وهذا التقلب يثبط الاستثمار ويضعف فرص العمل. ويمنع المهنيين من الانتقال من منطق البقاء إلى استراتيجية إنمائية.

ولذلك فإن بيانات الحجز والرحلات والزوار في المستقبل لن تقيس حالة السياحة فحسب. وسيقولون ما إذا كان النزاع لا يزال في إطار جغرافية محدودة، أو ما إذا كان لا يزال يفرض على البلد بأسره التكلفة الاقتصادية للحرب دون آفاق واضحة.