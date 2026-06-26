المفاوضات بين إسرائيل ولبنان: دفع روبيو الاتفاق

واستؤنفت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن في جو من التوقعات العالية، ولكن أيضا في اختلافات عميقة. وتعرض الولايات المتحدة هذه القناة باعتبارها السبيل الواقعي الوحيد لتثبيت الحدود، وتمكين إعادة بناء جنوب لبنان وإنهاء دورات العنف. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وضع هذه المناقشات في قلب الدبلوماسية الإقليمية لواشنطن. وعلى وجه الخصوص، رأى، أثناء تبادل للآراء مع الرئيس اللبناني جوزيف أوون، أن المفاوضات الثنائية بين الحكومتين تمثل أكثر الطرق الممكنة نحو إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي والسلام الدائم.

وتعقد الدورة الأخيرة، المقرر عقدها في الفترة من 23 إلى 25 حزيران/يونيه، بعد عدة دورات منذ نيسان/أبريل. هذه الاجتماعات مباشرة، ولكن تشرف عليها الوساطة الأمريكية. إنهم يقفون بينما لا تزال الأرض غير مستقرة وقد أُبلغ مرة أخرى عن وقوع هجمات إسرائيلية في جنوب لبنان، في حين لا يمكن لآلاف الأسر المشردة العودة إلى قراها. ويناقش الزنوج آلية للانسحاب، ومنطقة تجريبية، ودور الجيش اللبناني، ونزع سلاح الهياكل الأساسية في حزب الله في الجنوب.

ومن ثم فإن الملف يقدم على طائرتين متوازيتين. وفي واشنطن، يسعى الدبلوماسيون إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إطار مستدام. في لبنان، يجب على الحكومة أن تثبت أن المفاوضات تسفر عن نتائج ملموسة. ويستند الرأي اللبناني إلى أربعة طلبات فورية: وقف الإضراب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة المشردين، واستعادة سلطة الدولة. ولكن هذا الخط يتعارض مع المطالب الإسرائيلية، والضغط الأمريكي، ومواقع حزب الله، وحجم الدمار.

المحادثات المباشرة والحساسة سياسيا

والمحادثات الحالية ليست حوارا عاديا بين دولتين مجاورتين. وما زال لبنان وإسرائيل محاربين رسميا. إن لبنان لا يعترف بإسرائيل. ولا تزال التجارة المباشرة حساسة سياسيا في بيروت. غير أنها بدأت في نيسان/أبريل في واشنطن بعد عدة أسابيع من الاتصالات التحضيرية. وعرضتها الصحافة الدولية بوصفها أول تبادل مباشر لهذا المستوى في عدة عقود.

ماركو روبيو يريد أن يجعلها سابقة دبلوماسية. وفقًا لوزارة الخارجية، تم وصف الاجتماع الذي عقد في 2-3 يونيو بأنه الاجتماع الثلاثي الرابع رفيع المستوى بين المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين والأمريكيين. وتصر واشنطن على أن حكومتين سياديتين تناقشان الآن في إطار الوساطة الأمريكية. الرسالة الأمريكية واضحة: يجب ألا يتم التعامل مع القضية اللبنانية من قبل الجهات الفاعلة المسلحة أو القوى الإقليمية التي تتحدث بدلاً من بيروت.

ويستجيب هذا النهج لقلق لبناني أثارته السلطات عدة مرات. تريد حكومة بيروت تجنب معاملة لبنان كخريطة في مفاوضات أوسع بين واشنطن وطهران وتل أبيب. وقد رفض رئيس الوزراء نواف سلام بالفعل فكرة أن بإمكان إيران أن تتفاوض باسم لبنان. وتشدد الرئاسة اللبنانية على السيادة الوطنية، ودور الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية.

وتكمن الصعوبة في العلاقة بين المبدأ والتضاريس. ويمكن للحكومة اللبنانية أن تقبل المفاوضات المباشرة للدفاع عن انسحاب إسرائيل وتعميرها. ولا يمكن أن يظهر كمحيل لمسألة السيادة أو حقوق سكان الجنوب. ويؤثر هذا القيد على كل صيغة. ويمكن الاعتداء في لبنان على سلفة دبلوماسية غير مصحوبة بانسحاب واضح كتنازل دون تعويض.

« منطقة الطيار », جوهر الغلق

آخر تطور حساس يتعلق بالمقترح الأمريكي لـ « منطقة الطيار » ووفقا لتقارير صادرة عن وكالة الأنباء، فإن إسرائيل ولبنان يناقشان خطة تدعمها واشنطن من شأنها أن ترى المناطق التي يشغلها الجيش الإسرائيلي حاليا أو يسيطر عليها عائدا تحت مسؤولية الجيش اللبناني. والفكرة الأمريكية هي اختبار نموذج محلي: الانسحاب الإسرائيلي، ودخول الجيش اللبناني، والتحقق من عدم وجود أسلحة غير حكومية، والعودة التدريجية للسكان.

وعرض واشنطن هذا النموذج كدليل محتمل على حسن النية. بل إن أحد مسؤولي وزارة الخارجية زعم أن إسرائيل قد سحبت بالفعل قوات من جزء من المنطقة العازلة. ورفض المسؤولون الإسرائيليون واللبنانيون هذا الادعاء فورا. وقال مسؤول عسكري لبناني إن التطورات على أرض الواقع تبين، على العكس من ذلك، أنه لا يوجد انسحاب. وذكر الجيش الإسرائيلي أيضا أن موقع جنوده لم يتغير.

وهذا الرفض يوضح العقبة الرئيسية. وبالنسبة لللبنانيين، يجب أن تبدأ المنطقة التجريبية في المنطقة التي تحتلها إسرائيل، لإثبات أن الآلية تؤدي إلى الانسحاب. وبالنسبة للإسرائيليين، ينبغي أن تتم أول عملية تطهير أرضي في المناطق الواقعة شمال خط الأمن الإسرائيلي، دون لمس قلب المنطقة العازلة. ويؤدي النهجان إلى نتائج مختلفة في مجال السياسة العامة. وفي الحالة الأولى، بدأت إسرائيل في الانسحاب. في الثانية، يحتفظ بعمقه العسكري.

وتجري أيضا مناقشة هذه الطريقة. وترغب إسرائيل في التفاوض على كل قطاع على حدة، دون جدول زمني عام. ويدعو لبنان إلى وضع خارطة طريق شاملة نحو الانسحاب الكامل. هذا الفرق ليس تقنياً فحسب وهو يحدد الثقة في العملية. ومن شأن التفاوض على كل قطاع على حدة أن يستغرق وقتا طويلا ويترك المجتمعات المحلية غير مؤكدة. وتعطي خارطة الطريق منظورا، ولكنها تلزم إسرائيل بأن تعلن من البداية الهدف النهائي وخطوات الانسحاب.

إسرائيل تطالب بنزع السلاح قبل الانسحاب

ويستند الرأي الإسرائيلي إلى شرط ذي أولوية: منع حزب الله من إعادة بناء وجود عسكري بالقرب من الحدود. ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن أي إعادة نشر ستتوقف على تجريد جنوب لبنان من السلاح ونزع سلاح حزب الله. وتبرر إسرائيل الإبقاء على منطقة عازلة تبلغ مساحتها نحو 10 كيلومترات من قبل أمن المناطق الشمالية، التي تعرضت للنيران والتشريد أثناء الاشتباكات.

هذا الموقع يخلق سلسلة صعبة إسرائيل تريد من الجيش اللبناني أن يدخل مناطق مؤكدة ويفكك أسلحة حزب الله. وأجاب لبنان بأنه لا يمكن لجيشه أن يمارس سلطته الكاملة إذا كانت إسرائيل لا تزال تحتل جزءا من الأرض وتمنع الوصول إلى مناطق معينة. ولذلك يطلب المسؤولون اللبنانيون أن يكون الانسحاب قبل الانتشار اللبناني أو مرافقته، وفقا لروح القرار 1701.

ويظل القرار 1701، الذي اتخذ في عام 2006، المرجع الدولي المركزي. وينص على وقف هجمات حزب الله، ووقف العمليات الهجومية الإسرائيلية، ونشر الجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع هذا الانتشار. كما دعت الحكومة اللبنانية إلى منع دخول الأسلحة غير المأذون بها إلى أراضيها وطلبت المساعدة الدولية من أجل عودة المشردين.

والخلاف الحالي يكمن في ترتيب العمليات. إن إسرائيل تريد ضمانات أمنية قبل الانسحاب. ويريد لبنان الانسحاب من أجل إنشاء سلطة الدولة وتيسير عودة السكان. الأمريكان يحاولون بناء تسلسل وسيط ويجب أن تثبت المنطقة التجريبية أن الانسحاب المحدود يمكن أن يعقبه سيطرة يمكن التحقق منها من جانب الجيش اللبناني. ولكن إلى أن يتفق الجانبان على مكان المغادرة، لا تزال الآلية مغلقة.

روبيو) يريد أن يجعل الجيش اللبناني)

ويؤدي ماركو روبيو دوراً مركزياً في هذه المرحلة. استقبل أو أشرف على وفود في واشنطن وتحدث مباشرة مع جوزيف عون. وأفادت وزارة الخارجية بأن وزير الدولة أشار إلى المحادثات المقرر إجراؤها في الفترة من 23 إلى 25 حزيران/يونيه، وأكدت أنه يجب على الحكومتين إحراز تقدم نحو تحقيق سلام دائم. وفي بياناته العامة، يعرض روبيو المفاوضات كلحظة تاريخية، لأن ممثلي الحكومة اللبنانية والإسرائيلية يتكلمون مباشرة تحت رعاية أمريكية.

وربط وزير الخارجية أيضا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بتعزيز الجيش اللبناني. هذا المكان مهم ويريد واشنطن طمأنة إسرائيل بشأن حزب الله، مع إعطاء بيروت الوسائل لاستعادة السيطرة على الجنوب. الهدف الأمريكي هو جعل الجيش اللبناني هو الممثل الأمني الرئيسي ويتطلب ذلك المساعدة في المعدات والتدريب واللوجستيات والتمويل. وهذا يتطلب أيضا من الحكومة اللبنانية أن تحافظ على حيز سياسي كاف للتصرف.

(روبيو) اعتمد نبرة قوية على (هزبولا). لقد زعم بالفعل أن السلام بين إسرائيل ولبنان سيكون ممكناً بسرعة إذا رفعت عقبة حزب الله. وتلخص هذه الصيغة التصور الأمريكي: وسيكون النزاع الإقليمي قابلاً للمعاملة، ولكن وجود فاعل مسلح مؤيد لجمهورية إيران الإسلامية يحول دون التوصل إلى اتفاق دائم. في بيروت، يسمع هذا المنطق جزء من السلطة التنفيذية، لكنه لا يزال متفجراً سياسياً.

ويرفض حزب الله اعتبار نزع السلاح مجرد شرط تقني مفروض من الخارج. ويعرض الطرف أسلحته المتصلة بالوجود الإسرائيلي والهجمات على لبنان والدفاع عن الإقليم. ويدعو حلفاؤه وبعض الطبقة السياسية إلى توفير ضمانات للانسحاب الإسرائيلي قبل أي مناقشة داخلية بشأن مستقبل الترسانة. ويفسر هذا الاختلاف السبب في أن المحادثات يمكن أن تمضي قدماً على الخرائط والآليات، ولكن لمواجهة المعادلة السياسية اللبنانية.

المنظور اللبناني: الانسحاب، والسيادة، والعودة

والحكومة اللبنانية في موقف ضيق. (جوزيف أوون) و(نواف سلام) يسعىان إلى استعادة خط الولاية. إنهم يريدون أن يكون لبنان ممثلاً بمؤسساته، وليس بفصيل مسلح أو راعٍ إقليمي. كما أنها تريد تمويل إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في الجنوب. ولكن هامشها يعتمد على نتائج ملموسة. وبدون انسحاب إسرائيلي، وتخفيض الإضرابات، وعودة المدنيين، يمكن أن تصبح المفاوضات مكلفة سياسيا.

تبقى الأولوية اللبنانية الأكثر إلحاحاً هي عودة النازحين. ووفقًا للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء، نزح أكثر من 1.2 مليون شخص أثناء القتال. وما زال أكثر من 000 103 يعيشون في مآوي قبل وقف إطلاق النار في 20 حزيران/يونيه، وغادر نحو 000 14 من هذه المآوي بعد بضعة أيام. وأبلغ المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية عن تدمير أو تدمير أكثر من 000 90 منزل في الفترة من 2 آذار/مارس إلى 12 حزيران/يونيه.

وتعطي هذه الأرقام مقياس الضغط الاجتماعي على بيروت. وبالنسبة لأسر الجنوب، لا تحكم على المفاوضات صورة الوفود في واشنطن. ويحكم عليه بفتح طريق، وإمكانية العودة إلى قرية، ووجود سقف، ومياه، وكهرباء، وعدم وجود طائرات بدون طيار. لا يزال يتعذر الوصول إلى العديد من المناطق القريبة من الحدود أو مدمرة جزئيًا. بعض الأسر لم يعد لديها منازل لتجدها.

وبدأت حكومة سلام في عقد اجتماعات متابعة بشأن العودة والإنعاش. ويجب على الوزارات المعنية أن تحدد الأضرار، والطرق الواضحة، وإعادة إنشاء الشبكات، وإعداد التمويل في حالات الطوارئ. ولكن هذه الجهود لا تزال معلّقة عن التطورات الأمنية. وإذا حافظت إسرائيل على منطقتها العازلة وقيود الدخول، فلن تتمكن الأفرقة العامة من العمل في أي مكان. وإذا استمرت الضربات، سيتردد السكان في العودة.

إعادة إعمار كسلف دبلوماسي

إن مسألة التعمير تعطي المفاوضات بعدا اقتصاديا. (روبيو إيا) مرتبط بشكل صريح بالقناة الثنائية وبالنسبة لواشنطن، تتطلب المعونة الدولية والانتعاش الاقتصادي إطارا أمنيا واضحا. ولن يمول المانحون المناطق المعرضة للاستئناف الفوري للقتال على أساس مستدام. إن لبنان، الذي يعاني بالفعل من أزمة مالية طويلة، يفتقر إلى الموارد اللازمة لإعادة بناء القرى والهياكل الأساسية المتضررة وحدها.

هذا الاعتماد على التمويل الخارجي يزيد الضغط الأمريكي. وبوسع الولايات المتحدة أن تقدم المفاوضات مع إسرائيل كبوابة للتعمير. ولكن على القيادة اللبنانية أن تتجنب اعتبار هذه الصلة شكلا من أشكال الابتزاز السياسي. وفي بيروت، لا يزال الطلب الرسمي يركز على السيادة والانسحاب. ولا يمكن الاستعاضة عن المعونة بحق السكان في العودة إلى ديارهم.

ويثير التعمير أيضا مسألة الحكم. من سيقيّم الضرر؟? من سيوزع المعونات؟? ما هو الدور الذي سيضطلع به المجلس الجنوبي واللجنة العليا للإغاثة والبلديات والوزارات والشركاء الأجانب؟? تريد الحكومة مركزية البيانات وتجنب المنافسة بين القنوات الإدارية. ولكن الواقع المحلي في الجنوب، حيث تقام الأحزاب السياسية والشبكات المجتمعية بقوة، سيعقّد التنفيذ.

هذا البعد ذو أهمية مباشرة للمفاوضين الأمريكيين العودة التي تقودها الدولة اللبنانية ستعزز موقف بيروت وبدلا من ذلك، فإن العودة التي تديرها أساسا الجهات الفاعلة الحزبية ستعزز الهياكل التي تسعى واشنطن إلى تقليصها. ولذلك، فإن المناقشات الأمنية وآليات إعادة الإعمار مترابطة. وتشمل مراقبة الأراضي أيضا مراقبة الطرق والمعونات والساحات والخدمات.

اليونيفيل وقيود الجدول الدولي

ولا تزال اليونيفيل عنصرا آخر من عناصر المعادلة. وقد كانت بعثة الأمم المتحدة موجودة في لبنان منذ عام 1978 وتم تعزيز ولايتها بعد حرب عام 2006. ومدد مجلس الأمن ولايته للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، قبل انسحاب منظم لمدة سنة واحدة. ويُلزم هذا الموعد النهائي الدبلوماسيين بأن يفكروا ليس فقط في وقف إطلاق النار الحالي، بل أيضا بعد قيام القوات المسلحة.

وتناقش فرنسا وإيطاليا بالفعل آلية دولية يمكن أن ترافق لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة. ويتداخل هذا المنظور مع المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية. وإذا أريد للجيش اللبناني أن يتحمل مسؤولية أكبر في الجنوب، فإنه سيحتاج إلى دعم خارجي. ولكن ما زال يتعين تحديد طبيعة هذا الدعم. ويمكن أن يتخذ شكل تدريب أو لوجستيات أو مراقبة أو معدات أو تخفيض التنسيق الدولي.

وقد أشارت الأمم المتحدة مرارا إلى المبادئ المنطبقة. وفي اجتماع لمجلس الأمن في 1 حزيران/يونيه، وجد مسؤول في الأمم المتحدة أن الوجود الإسرائيلي شمال الخط الأزرق ينتهك سيادة لبنان وسلامته الإقليمية. ويقدم هذا التذكير الدعم القانوني للموقف اللبناني. غير أنها لا تتناول مسألة الأمن الإسرائيلي، التي تضعها واشنطن في مركز الآلية التي سيتم بناؤها.

التقويم يصبح ضيقاً. ويجب أن تسفر المحادثات عن نتائج قبل نهاية اليونيفيل عن مزيد من عدم اليقين. ومن شأن الانتقال الناجح أن يتطلب وقفا محترما لإطلاق النار، والانسحاب التدريجي، والوزع اللبناني الموثوق به، والدعم الدولي. في هذه المرحلة، لا يزال كل عنصر من هذه العناصر قيد المناقشة أو المتنازع عليها أو غير مكتملة.

ظل إيران وحزب الله

وأخيرا، يثقل العامل الإقليمي المناقشات. وتجري المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية في أعقاب مذكرة بين واشنطن وطهران وسلسلة من التوترات القوية بين إسرائيل وإيران وحلفائها. ووفقا للصحافة الدولية، جاء الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات في 19 حزيران/يونيه بعد تجدد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لأن القتال هدد بتعطيل المناقشات الأمريكية مع إيران.

وأجرى روبيو أيضا مشاورات مع بلدان الخليج. وترغب ملكات مجلس التعاون الخليجي في إعادة تأكيد كيفية تعامل واشنطن مع إيران وقذائفها والطائرات بلا طيار والشبكات المتحالفة. ولذلك فإن المسألة اللبنانية جزء من مفاوضات إقليمية أوسع نطاقا. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن تخفيض الجبهة اللبنانية من شأنه أن يستقر جزءا من الترتيب الإقليمي. وبالنسبة لإسرائيل، يتمثل الهدف في منع حزب الله من أن يصبح تهديدا للحدود مرة أخرى.

وبالنسبة للبنان، فإن هذا البعد الإقليمي مصدر خطر. وترغب بيروت في إبرام اتفاق على أراضيها، ولكنها ترفض أن تستوعبه المفاوضات بين السلطات. وتسعى الحكومة اللبنانية إلى الحفاظ على مبدأ: يجب أن تتخذ الدولة اللبنانية القرارات المتعلقة بلبنان. غير أن هذا الخط لا يزال عرضة لعلاقات السلطة. وتتمتع إيران بنفوذ سياسي من خلال حزب الله. وتسيطر الولايات المتحدة على بعض الجرافات الدبلوماسية والمالية. وتسيطر إسرائيل على مسألة الانسحاب على أرض الواقع.

ولذلك هناك صعوبات كثيرة. لم يتم إصلاح آلية المنطقة التجريبية بعد. إن إنكار الانسحاب الإسرائيلي المزعوم أظهر هشاشة الاتصالات الأمريكية. ولا تزال الضربات والحوادث تقوض الثقة. ولا يشارك حزب الله مباشرة في المحادثات، في حين أن ترسانته من المواضيع الرئيسية التي نوقشت. ويجب على الحكومة اللبنانية أن تتفاوض في ظل ضغوط إنسانية وميزانية وسياسية. وترفض إسرائيل وضع جدول انسحاب كامل. الولايات المتحدة تريد أن تسرع، ولكن عليها أن تتعامل مع واقع محلي أبطأ وأكثر تعارضا.

النقاط التي يمكن أن تفتح الجناح

وينبغي أن تبين الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان بوسع واشنطن تحويل المناقشات إلى وثيقة تنفيذية. والنقاط المتوقعة معروفة: موقع المنطقة التجريبية الأولى، والجدول الزمني لدخول الجيش اللبناني، وطرائق التحقق، والانسحاب الإسرائيلي، ومعاملة الأسلحة غير الحكومية، وعودة المدنيين، وآلية رصد الانتهاكات. كل نقطة يمكن أن تحجب كل شيء.

ويدعو لبنان إلى تسلسل يبدأ بأعمال إسرائيلية واضحة. وتطالب إسرائيل أولاً بضمانات ضد حزب الله. وتقترح الولايات المتحدة نهجا تدريجيا. ويمكن أن يعمل هذا الهيكل إذا وافق كل طرف على المخاطرة المحدودة. كما يمكن أن تنهار إذا فسرت الخطوة الأولى على أنها امتياز انفرادي. إنكار الانسحاب الإسرائيلي يبين أنه حتى وصف الحركة العسكرية يمكن أن يصبح موضوع أزمة.

في بيروت، سيتعين على الحكومة أيضًا إدارة المشهد الداخلي. ومن شأن التوصل إلى اتفاق يمثل إعادة السيادة، وتمهيد الطريق لعودة المشردين داخليا وتعزيز الجيش أن يحظى بتأييد أوسع. ومن شأن اتفاق يُنظر إليه على أنه يفرض نزع السلاح في ظل الاحتلال الإسرائيلي أن يثير معارضة فورية. ولذلك فإن اختيار الكلمات والخرائط والجداول الزمنية سيكون له أهمية حاسمة.

وفي واشنطن، يحتاج روبيو إلى نتيجة دبلوماسية قابلة للقياس. ويحتاج لبنان إلى انسحاب يمكن التحقق منه وإعادة إعمار ممول. وتطالب إسرائيل بالحدود الآمنة وضعف حزب الله جنوب الليطاني. معظم سكان الجنوب ينتظرون العودة إلى ديارهم. ستكون الخطوة التالية أقل في التصريحات منها في قدرة المفاوضين على تحديد منطقة أولى يمكن للجيش اللبناني الدخول إليها بالفعل، وحيث يمكن للعائلات أن ترى أن الحرب تتراجع.