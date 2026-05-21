انهيار الدولة اللبنانية: بين الفساد النظامي والتمويل غير النظامي والسيادة غير المكتملة

ومنذ عدة سنوات، ظلت مسألة ملحّة في المناقشات السياسية والفكرية في لبنان: هل هو انهيار الدولة اللبنانية فقط نتيجة تصاعد حزب الله، أم أنه نتيجة لأزمة أعمق وأكبر بكثير؟?

وبالنسبة للبعض، يبدو الجواب واضحا: إن وجود منظمة مسلحة مستقلة ذات صلة بإيران وبوزن عسكري وسياسي كبير قد شل تدريجيا الدولة وتسبب في عزلتها الإقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن هذه القراءة، على الرغم من أنها تحتوي على بعض الحقيقة، لا تزال غير كافية إذا ادعى وحده لشرح إفلاس لبنان.

ولا يمكن فهم الانهيار اللبناني دون تحليل هيكل النظام السياسي والمالي والمؤسسي الذي أنشئ قبل فترة طويلة من ظهور حزب الله. والأزمة الحالية هي نتيجة تراكم تاريخي للزبائن الدينية، والفساد النظامي، والمديونية الضخمة، والاعتماد الخارجي، وانعدام الإصلاحات، والاندماج التدريجي للنخب السياسية والمصالح المالية.

ولا شك أن حزب الله عامل رئيسي في الاختلال المؤسسي والجغرافي والسياسي. ولكنه جزء من نظام أضعف منذ عقود. والواقع أن المأساة اللبنانية هي حالة لم تكتمل بعد بناء سيادتها.

جدول موجز: العوامل الرئيسية للانهيار اللبناني

العوامل طبيعة المشكلة الآثار على الدولة اللبنانية النظام الديني ويفضل تقاسم السلطة المجتمعية التوازنات السياسية بدلا من كفاءة الدولة. حجب الإصلاحات والشلل المؤسسي والعملاء. الفساد الهيكلي التحول التدريجي للدولة إلى نظام لتوزيع الامتيازات والاستحقاقات. وفقدت الخدمات العامة الثقة الشعبية. العلاقة بين السياسة والتمويل التداخل العميق بين السياسيين والمصارف والثروات العظيمة. تفجير الديون العامة وحماية الفوائد المصرفية. الهندسة المالية مواصلة الحفاظ على الاستقرار النقدي على نحو ملموس من خلال استمرار دخول الدولار. وقد انهار النظام المالي عندما توقفت التدفقات. الافتقار إلى الاقتصاد الإنتاجي الاعتماد المفرط على الخدمات والواردات والتحويلات الخارجية. الهشاشة الاقتصادية الهيكلية. وجود حزب الله وجود قوة مسلحة مستقلة خارج احتكار الدولة. The weakening of sovereignty and geopolitical tensions. النزاعات الإقليمية مشاركة لبنان غير المباشرة في التنافسات الإقليمية. زيادة المخاطر السياسية وهروب رؤوس الأموال. العدالة المنخفضة وكثيرا ما تسيَّس مؤسسات مراجعة الحسابات والعدالة. الإفلات من العقاب وعدم القدرة على مكافحة الفساد بفعالية. المطالبات الخارجية التبعية التاريخية لمختلف النخبة على القوى الأجنبية. تجزئة السيادة الوطنية. ثقافة العملاء ولاء المجتمع أقوى من فكرة الدولة. تحويل لبنان إلى مأساة من الألياف السياسية.

ويتمثل أحد أكثر الأخطاء شيوعا في تحليل الأزمة اللبنانية في البحث عن سبب واحد لانهيار نظامي في الواقع. ولم يغرق لبنان فقط لأن منظمة مسلحة لها تأثير كبير. فقد غرقت بسبب أن مجموعة من الآليات السياسية والمالية والمجتمعية قد استنزفت الدولة تدريجياً من محتواها.

وقد تحول النظام الكنومي الوطني اللبناني، الذي صمم أصلا كآلية للتوازن المجتمعي، على مدى العقود إلى جهاز للشلل المؤسسي. ويصبح كل إصلاح تهديدا محتملا للتوازن المجتمعي. وكل مؤسسة مجزأة بين المصالح المتنافسة. وفي مثل هذا النظام، تكافح المصلحة الوطنية لكي تبرز فوق منطق العشائر.

وبالإضافة إلى هذا التجزؤ السياسي، أصبح الفساد هيكلياً. وقد استخدم جزء كبير من الطبقة الحاكمة الدولة تدريجيا كأداة للتخصيب ومراقبة قائمة العملاء. وكثيرا ما أصبحت المشتريات العامة والتعيينات الإدارية ومشاريع الهياكل الأساسية الرئيسية أماكن لتقاسم الإيجار بدلا من الأدوات الإنمائية الوطنية.

كما اضطلع القطاع المالي بدور محوري في الانهيار. وقد حافظ لبنان لسنوات على وهم الازدهار من خلال نموذج يستند إلى الديون، وارتفاع أسعار الفائدة، وتدفقات العملة الأجنبية المستمرة. ويبدو هذا النظام على نحو متزايد وكأنه آلية للاعتماد المالي غير قادرة على البقاء دون تدفقات رأسمالية جديدة. وعندما انهارت الثقة، انهار النظام المصرفي والنقدي بأكمله.

ويتدخل حزب الله في هذه المعادلة كعامل إضافي للاختلال. وقد أدى ثقلها العسكري، وقدرتها على عرقلة السياسة ودمجها في المحور الإيراني – السوري إلى تغيير جذري في أرصدة لبنان الداخلية والخارجية. وقد ساهم التعايش بين دولة رسمية وقوة عسكرية مستقلة في تقويض السيادة اللبنانية وزيادة التصور الدولي للمخاطر.

ولكن تخفيض الأزمة اللبنانية إلى حزب الله وحده يعني أيضا إعفاء النخب التقليدية من مسؤولياتها التاريخية. أما فيما يتعلق بالفساد، فإن الديون، والثقل المفرط، وعدم الإصلاح، والارتباطات المتسربة بين السياسة والتمويل، كانت قائمة منذ وقت طويل قبل ارتفاع حركة الشيعة.

مشكلة لبنان الأساسية قد تكمن في مكان آخر: عدم قدرته التاريخية على أن تصبح دولة ذات سيادة كاملة وحديثة. دولة قادرة على فرض القانون نفسه على الجميع، احتكار القوة المشروعة، وضمان العدالة المستقلة وبناء هوية وطنية أقوى من الانتماءات الطائفية.

ويضاف إلى ذلك ظاهرة عميقة الجذور في التاريخ اللبناني: الادعاءات الخارجية. وحافظت جميع المجتمعات اللبنانية الرئيسية، في أوقات مختلفة من التاريخ، على علاقات متميزة مع السلطات الأجنبية. وكثيرا ما حال هذا الاعتماد الخارجي دون ظهور مشروع وطني موحد حقا.

وبالتالي، فإن المأساة اللبنانية هي السيادة غير المنتهية. A country where institutions have been gradually absorbed by the Community, financial and geopolitical logicals. بلد فقدت فيه الدولة قدرتها على التحكيم والرقابة والحماية.

الانهيار الحالي ليس نتاج ممثل واحد وهو نتيجة لعقود من التراضي الهش، والفساد التراكمي، وعدم القدرة المشتركة بين المصالح والجماعية على بناء دولة حديثة حقيقية.



برنارد ريموند جابري