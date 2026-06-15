بعد الصفقة مع إيران، أي أثر؟?

اتفاق يوقف الحرب دون إنهاء الصراع

ويفتح الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران تسلسلا لما بعد الحرب يكون أكثر استقرارا من الهدوء. فالصفقة مع إيران، التي أُعلن عنها في ليلة 14-15 حزيران/يونيه والمتوقع توقيعها في 19 حزيران/يونيه في سويسرا، لا تحل المسائل الرئيسية التي تبرر التصعيد. وهو يعلق الحرب ويعيد فتح ممر أورموز ويعيد الأسلحة النووية والجزاءات والضمانات الإقليمية لمواصلة التفاوض. إنها محطة طوارئ أكثر من تسوية شاملة غير أنه يغير بالفعل التوازن الإقليمي. وقد وافقت واشنطن على صيغة تترك عددا من المنازعات معلقة. ويمكن لطهران أن تعتبر ذلك مصادقة على قدرتها على الضغط. وترى إسرائيل أن هذا خطر استراتيجي. إن لبنان، من جانبه، يجد نفسه في منطقة رمادية يمكن أن تعزز حزب الله سياسيا، مع إضعاف الدولة في محاولتها استئناف قرار الحرب والسلام.

التأثير الأول هو صورة القوة الأمريكية. ولا تخرج الولايات المتحدة من هذا التسلسل في موقف واضح من القوة. وشنوا حربا مع إسرائيل، وضربوا إيران، وفرضوا حصارا بحريا، ثم اتفقوا على حل وسط أرجأوا قضايا رئيسية. ولا يتم تفكيك الطاقة النووية الإيرانية في هذه المرحلة. ولا يتناول الاتفاق الفوري برنامج المقذوفات. The Tehran regional networks are not neutralized. ولا تزال مسألة الجزاءات مفتوحة. وفي المقابل، حصلت واشنطن على وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح أورموز ونافذة دبلوماسية مدتها 60 يوما. هذا التسلسل الهرمي يعكس قيوداً. ولم تعد أولوية الولايات المتحدة تفرض حدا أقصى للتسوية. إنه لإيقاف الحرب التي تثقل الأسواق والتحالفات والسياسة الداخلية للولايات المتحدة.

المظلة الأمريكية في الخليج تحدت

The Gulf is the first space to measure this displacement. وعلى مدى عقود، عاشت ملكية الخليج على مبدأ مزدوج: ويجب أن يردع الوجود العسكري الأمريكي إيران، ويجب أن يحمي التكامل العالمي للطاقة الهياكل الأساسية الاستراتيجية. لقد ألحقت الحرب أضراراً بهؤلاء الإدانة. أصبحت القواعد الأمريكية أهدافاً. وتعرضت الموانئ والمحطات الطرفية وخطوط الأنابيب والمصافي ونباتات الغاز. تم تعطيل الشحن. وقد أدمج التأمين والمستأجرون ومالكو السفن مخاطر الحرب في منطقة يفترض أن تعمل بوصفها الركيزة المستقرة لتجارة الطاقة العالمية. والتوقيع في 19 حزيران/يونيه يمكن أن يقلل من التوتر الفوري. إنها لا تصلح فقدان الثقة.

ولا يعني هذا الشك في المظلة الأمريكية أن الرياض، وأبو ظبي، والدوحة، والكويت، وماناما ستنفصل عن واشنطن. ليس لديهم بديل بسيط ولا تزال نظم الدفاع والاستخبارات والتسلح والعمق الدبلوماسي مرتبطة إلى حد كبير بالولايات المتحدة. ولكن هذه العواصم تخرج من الحرب بسؤال أدق: ما الغرض من وجود أمريكي ضخم إذا حولت أراضي الخليج إلى هدف دون ضمان نتيجة مواتية؟ ويمكن لهذه المسألة أن تعجل التنويع الجاري بالفعل. وستسعى بلدان الخليج إلى مزيد من القنوات مع الصين والهند وروسيا وأوروبا. كما أنها ستعزز دفاعاتها الخاصة بالقذائف وقدراتها البحرية. الصلة مع (واشنطن) ستنجو لكنها ستكون أقل تلقائية.

وتتعلق النتيجة الأخرى باستخدام أورموز كسلة. المضيق لا يصبح مجرد معبر بحري. ويصبح دليلا على أن الدولة الخاضعة للضغط يمكن أن تثقل كاهل الاقتصاد العالمي دون الفوز عسكريا. لا تحتاج إيران إلى السيطرة الكاملة على البحر لخلق صدمة. It is enough to make the passage uncertain, to threaten the ships, to dedicated the mines or to push the companies to wait. عودة حركة المرور الأولى ليست كافية لتطبيع المنطقة. ويريد العاملون ضمانات، وممرات آمنة، وعمليات تفتيش، والحد من المخاطر بصورة مستدامة. وإلى أن تظهر هذه الظروف، سيظل (أورموز) مقياساً لصلابة الصفقة مع إيران.

Washington facing the internal cost of war

وبالنسبة للولايات المتحدة، أصبحت الحسابات المحلية مركزية. (دونالد ترامب) يمكن أن يقدم الصفقة كإنتصار لأنه وعد نهاية الأعمال العدائية وسقوط النفط. ويمكنه أن يقول إنه فرض مفاوضات نووية على إيران. It can also highlight the reopening of Ormuz. لكن خصومها يمكنهم الإجابة على أن الحرب قد كلفتها غالية، وأنها لم تسوي النووية، وأنها أجبرت واشنطن على قبول الامتيازات. ولذلك ستنتقل المناقشة من الميدان العسكري إلى الميدان السياسي. الرئيس الأمريكي يجب أن يقنع ناخبيه بأن الخروج من الحرب ليس خطوة للخلف. الجمهوريون الأقوى في إيران سيطلبون ضمانات مكتوبة. وسيشدد الديمقراطيون على التكلفة الاقتصادية والبشرية للتصعيد.

القيد الانتخابي للولايات المتحدة يفسر جزء من الإلحاح الحرب البعيدة يمكن أن تستمر لبضعة أيام إذا بدا الأمر مسيطراً ويصبح الأمر خطيرا عندما يزيد سعر البنزين، ويغذي التضخم، ويحشد القوات، ويكشف القواعد ويفتح آفاق النزاع على الأراضي. وفي الفترة التي تسبق انتخابات منتصف المدة، لا يمكن لـ(ترامب) أن تعرض حربا طويلة يصبح هدفها غير واضح. ويتمثل اهتمامه السياسي المباشر في إغلاق الأزمة، وتهدئة الطاقة، واستعادة السيطرة على جدول الأعمال الداخلي. وهذا المنطق يجعل العلاقة مع إسرائيل أكثر توترا. (واشنطن) لم يعد يريد جدول (بنجامين نيتانياهو) العسكري.

إسرائيل والولايات المتحدة، جدول أعمالان ينقسمان

ولا ينبغي المبالغة في الكسر مع إسرائيل. ويظل التحالف الاستراتيجي عميقا. ما زال الدعم العسكري الأمريكي هائلاً. كلا البلدين لا يزالان يشاركان نفس العداء لبرنامج إيران النووي. لكن الصفقة مع إيران تظهر اختلافاً في الأولويات. نتنياهو يريد أن يبقي الضغط حتى يضعف طهران وحلفائها بشكل دائم. (ترامب) يريد إيقاف النزيف السياسي. إن إسرائيل تعلل الأمن الوطني وبقائه على قيد الحياة. وتفكر الولايات المتحدة الآن في تكاليف الانتخابات والطاقة والدبلوماسية. وهذا التحول يفسر الغضب الأمريكي بعد الإضراب الإسرائيلي على بيروت. He also explains why Washington signed despite Israeli reservations.

فالرأي العام يزيد من حدة هذا الاختلاف. وفي إسرائيل، يدعم جزء كبير من المجتمع استمرار الحرب، لا سيما إذا كانت فرصة لإضعاف إيران وحزب الله وحلفاء إقليميين آخرين في طهران. ويدخل نتنياهو فترة يجب أن يبين فيها أنه لم يفقد المبادرة. في الولايات المتحدة، الديناميات عكسية. وقد تدهورت تصورات إسرائيل ونتنياهو. لقد أصبحت الحرب مع إيران غير شعبية. وثمن الوقود والتضخم والإجهاد الاستراتيجي يثقل النقاش. وتنتج هذه المعارضة الوطنية توتراً دائماً: فالزعيم الإسرائيلي يكسب في إطالة اختبار القوة، بينما يكسب الرئيس الأمريكي وقفها.

ولذلك تواجه إسرائيل خطراً جديداً: وضع جزء من الجهاز السياسي الأمريكي وراء بعضها البعض عن طريق إرغام القرارات التي لم يعد (واشنطن) يريد الافتراض. هذا هو معنى تسلسل بيروت. The Israeli strike was presented as a response to an attack by Hezbollah. ولكن توقيته يعطي انطباعا بأن إسرائيل تحاول اختبار الهامش الأمريكي للمناورة أو حتى تلفيقه. تلقى (ترامب) هذه الإشارة بشدة. وبالنسبة له، هدد الهجوم اتفاقا كان لا بد أن ينقذ خروجا سياسيا. وبالنسبة لنتنياهو، أشارت إلى أن إسرائيل لن تقبل فقدان حرية عملها في لبنان. الفرق ليس تكتيكياً. إنه يؤثر على السيطرة على الحرب.

ومن ثم ستتميز فترة ما بعد الحرب بعلاقة أمريكية وإسرائيلية أكثر تداولا. وستواصل الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل، ولكنها ستطالب بمزيد من الانضباط الاستراتيجي. وسيطالبون بأن لا تخرب العمليات الإسرائيلية المراحل الدبلوماسية التي فتحت مع طهران. وستسعى إسرائيل من جانبها إلى الحفاظ على حرية العمل، لا سيما في لبنان وسوريا وغزة. هذه الذراع لا تنتج بالضرورة استراحة عامة. It can take the form of messages, restrictions, delays in some deliveries, hard votes in Congress or pressure on operations. وسيكون اتفاق 19 حزيران/يونيه أيضا اختبارا للتسلسل الهرمي بين الحلفاء.

في لبنان، يستأنف حزب الله الفضاء السياسي

وللبنان أثر فوري للغاية. وتدعي طهران أن وقف العمليات يتعلق بجميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. هذه القراءة تعزز حزب الله. ويمكن للحركة أن تقول إن جبهتها لم تكن معزولة، وأن إيران لم تتفاوض بنفسها فقط، وأن وقف إطلاق النار الإقليمي يحمي أيضا الأراضي اللبنانية من حرية العمل الإسرائيلية. وعلى الصعيد الداخلي، يضعف هذا الموقف المخيم الذي أراد الاستفادة من الحرب لفرض انسحاب سياسي وعسكري سريع على حزب الله. كما أنها تعقد خط الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام، اللذين دافعا عن استعادة سلطة الدولة والاحتكار العام لاتخاذ القرارات العسكرية.

إن تعزيز حزب الله هذا لا يعني أنه خال من الحرب. وضربت مواقفه. وقد دمرت بيئتها المدنية. ويلومه جزء من الرأي اللبناني على تعرضه للحرب الإقليمية. ولكن إدراج لبنان في الصيغة الإيرانية يقدم حجة سياسية قوية. ويمكن لحزب الله أن يدعي أنه لم ينزع سلاحه، وأن إسرائيل لم تحصل على حريته في العمل، وأن نسبة السلطة الإقليمية أجبرت واشنطن على مراعاة الجبهة اللبنانية. وفي بلد كثيرا ما تبنى فيه السياسة على تصور القوة، ستكون هذه الحجة ثقيلة.

إن المخيم السيادي ومعارضي حزب الله يجدون أنفسهم في موقف أكثر حساسية. وأعربوا عن أملهم في أن تضعف الحرب بشكل دائم الحركة الشيعة وأن تسمح للدولة باستعادة المبادرة. ولا يزال بوسعها أن تصر على تكلفة التدمير، والحاجة إلى احتكار الأسلحة والسيادة. ولكن هامشها يعتمد الآن على حقيقة النص. وإذا فرض الاتفاق مع إيران وقف الإضرابات الإسرائيلية دون أي تعويض واضح على ترسانة حزب الله، فإن حججها ستفقد القوة. وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت مرحلة الستون تشمل آلية لبنانية، وانسحاب إسرائيلي، ومناقشة بشأن نشر الجيش، فإنها يمكن أن تستأنف الهجوم السياسي.

(جوزيف أوون) و(نواف سلام) سيتوجب عليهم تجنب فخين ويبدو أن المفاوضات الإقليمية بين واشنطن وطهران والوسطاء قد خضعت للالتفاف الأول. والثاني هو تحويل الاتفاق إلى هزيمة داخلية ضد حزب الله. وخطهم الأكثر احتمالا هو المطالبة بوقف كامل للهجمات الإسرائيلية، واحترام السيادة، وتعزيز الجيش، وتنفيذ الالتزامات الدولية. وهذا الموقف يجعل من الممكن عدم التواؤم مع إسرائيل، مع المحافظة على الطلب على إعادة القرار العسكري إلى الدولة. لا يزال ضيقا. ولن يقبل حزب الله بالكاد مناقشة أسلحته إذا احتفظت إسرائيل بمواقف أو عمليات في لبنان.

الانسحاب الإسرائيلي، 19 حزيران/يونيه

والموقف الإسرائيلي هو العامل الرئيسي الذي يعرقل. وقد ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بالفعل أن الجيش سيظل في مناطق آمنة في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة. ويتعارض هذا البيان تعارضا مباشرا مع القراءة الإيرانية لتوقف دائم للعمليات على جميع الجبهات. تضع (واشنطن) أمام التحكيم إمّا الولايات المتحدة تتسامح مع هذا الوجود وتضعف الاتفاق في عيون طهران فإما أن تفرض قيودا على إسرائيل وتخاطر بأزمة سياسية مع نتنياهو. وفي كلتا الحالتين، يصبح لبنان المكان الذي سيتم فيه التحقق من قوة الحل التوفيقي.

ولذلك ستكون مرحلة الستون حاسمة. وينبغي أن توضح ما يعنيه وقف الأعمال العدائية. وسيتعين عليها أن تقول ما إذا كانت الإضرابات الموجهة محظورة، وما إذا كان يمكن للطائرات بدون طيار أن تستمر في التحليق فوق لبنان، وما إذا كان يجب إجلاء المواقع الإسرائيلية، وما إذا كان للجبهة والجيش اللبناني دور معزز، وما إذا كانت هناك آلية للتحقق. فبدون هذه التفاصيل، سيُنعش كل حادث التصعيد. إسرائيل ستهدد (هيزبولا) سيرد على انتهاك (إيران) ستقول أن (واشنطن) لا تسيطر على حليفها الولايات المتحدة تقول أنها تريد إنقاذ الصفقة الدورة يمكن أن تستأنف بسرعة كبيرة.

لا تزال إعادة ترتيب إقليمي غير مؤكدة

وعلى الصعيد الإقليمي، تخرج إيران من التسلسل بقدرة مؤثرة. He suffered strikes and losses. ولم تحصل بعد على رفع عام للجزاءات. يجب أن يتفاوض تحت الضغط. لكنه أظهر أنه يمكن أن يفتح عدة جبهات، ويعطل أورموز، ويلمس المصالح الأمريكية ويفرض مفاوضات لا تبدأ بنزع سلاحه. وسيحتسب هذا التصور بقدر النص. حلفاء (إيران) سيرون دليلاً على المقاومة. خصومه سيعتبرونه خطراً. وسترى بلدان الخليج الحاجة إلى عدم الاعتماد على حماية واحدة من الولايات المتحدة.

وسيسعى الأوروبيون إلى العودة إلى اللعبة من خلال ثلاثة أبواب هي: الأسلحة النووية والأرموز ولبنان. ولفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا مصلحة في تخفيف حدة التصعيد، لأن اقتصاداتها تعاني من توترات في مجال الطاقة. كما أنها تريد تجنب اتفاق ثنائي يتجاهل الضمانات النووية والقذائفية. وستصر باريس على حرية الملاحة والسيادة اللبنانية. ولكن التأثير الأوروبي سيتوقف على قدرته على اقتراح الوسائل: المهمة البحرية، ودعم إزالة الألغام، ودعم الجيش اللبناني، وخبرة الرقابة النووية، والجزاءات القابلة للنقض. البيانات لن تكون كافية.

فالاقتصاد العالمي يستجيب بالفعل كما لو كان الأسوأ قد تجنب. النفط انخفض بعد الإعلان. ورحبت الأسواق بإمكانية عودة حركة المرور إلى أورموز. هذا الاسترخاء يمكن أن يساعد ترامب بيع الصفقة. ويمكنها أيضا أن تساعد البلدان المستوردة في آسيا وأوروبا على التنفس بعد أشهر من ضغط التكاليف. ولكن الجهات الفاعلة الاقتصادية لا تزال حذرة. فالطريق البحري لا يصبح آمنا مرة أخرى بالبلاغ. The companies are waiting to see if the ships pass, if the instalments drop, if the mines are pushed aside and if the naval forces avoid incidents. وستتدرج الحرب بعد الحرب الاقتصادية.

ولذلك فإن الأثر الحقيقي للصفقة مع إيران سيتوقف على تطبيقها، وليس على إعلانها. 19 حزيران/يونيه في سويسرا ستشكل مرحلة قانونية وسياسية، ولكن ليس نهاية الذراع. وسيتعين على الزنوج ملء الفراغات: اليورانيوم المخصب، والجزاءات، والأصول المجمدة، والقذائف، والميليشيات، والانسحاب الإسرائيلي، والأرموز، والدور الأوروبي، وضمانات الخليج، ومركز لبنان. يمكن لكل ملف أن يحجب الآخر وستسعى كل عاصمة إلى تقديم الاتفاق على أنه انتصار. السؤال لم يعد فقط من الذي قدم وهو يتعلق بمن سيتحكم في عواقب هذه الامتيازات.

والخطر الأكثر إلحاحا هو السلام المجزأ. ويمكن للأرموز أن يعاد فتحه، ويمكن أن تنخفض الأسعار، ويمكن للولايات المتحدة أن ترفع جزءا من الحصار، في حين أن لبنان سيظل يواجه خطر الضربات والهجمات المضادة. ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يخلق انحرافاً ذا صلة بالسوق ولكنه غير كاف للمنطقة. وسيعزز من يزعمون أن القوى العظمى تحمي أولا تدفقات الطاقة، ثم الدول الهشة فقط. بالنسبة لبيروت، التحدي هو تحويل ذكر لبنان في الاتفاق إلى ضمانات ملموسة، قبل أن يعيد الانتهاك القادم تحديد قواعد اللعبة.