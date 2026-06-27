بيروت: احتجاجات على اتفاق لبنان – إسرائيل

وقد اندلعت المظاهرات الأولى ضد الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل في بيروت في ليلة الجمعة إلى السبت. وركب مؤيدو حزب الله على الدراجات النارية في عدة أجزاء من العاصمة وضواحيها الجنوبية قبل أن يقطعوا عدة طرق، منها الطريق إلى مطار بيروت الدولي. أحرقت الإطارات على الأقل نقطة عبور واحدة. وتدخل الجيش اللبناني لإعادة فتح الطرق واحتواء التجمعات، دون أن يفرج فورا عن تقرير رسمي عن الجرحى.

تحد سريع بعد التوقيع

وتعكس هذه التعبئة عمق رفض جزء من مخيم حزب الله ضد النص الموقع في الولايات المتحدة. وينص الاتفاق، الذي قدمته واشنطن كخطوة نحو السلام بين لبنان وإسرائيل، على عملية من المناطق التجريبية، ونشر الجيش اللبناني، والتحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول. ومن أجل معارضيها، تمهيد الطريق أمام التطبيع السياسي مع إسرائيل، مع قبول وجود عسكري إسرائيلي انتقالي في جنوب لبنان.

رد فعل (هيزبولا) قد وصل إلى مستويين وأكد أمينها العام، السيد نعيم قاسم، من جديد أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يغادر جنوب لبنان وأن يوقف هجماته البرية والجوية غير المشروطة. وقام عضو برلماني من الحزب، حسن فضل الله، بمهاجمة الاتفاق الإطاري بصورة مباشرة أكثر، مدعيا إياه نصا بدون قيمة تشغيلية. وحذر أيضا من أن السلطات اللبنانية لا تستطيع أن تفرض تطبيقه دون فتح المواجهة الداخلية. وهذه المواقف تعرض الحكومة لصعوبة فورية: الدفاع عن اتفاق مقدم كأداة للسيادة، في حين أن الفاعل المسلح الرئيسي الذي يستهدفه النص يرفضه علنا.

لم تأخذ المظاهرات على الفور حجم حركة وطنية منظمة. غير أن لهما أثر سياسي قوي. وتدخلوا بعد ساعات قليلة فقط من إعلان التوقيع في واشنطن. لمسوا أماكن رمزية، بما في ذلك طريق المطار، المحور الحساس للعاصمة. وأظهروا أيضا قدرة مؤيدي حزب الله على الاستجابة بسرعة في الفضاء العام، وتعبئة المسيرات المتحركة، وتحويل الخلاف الدبلوماسي إلى ضغوط في الشوارع.

الطرق البرية المحاصرة

وتظهر صور بثتها عدة وسائل إعلام عربية ولبنانية مواكب للدراجات النارية وأعلام حزب الله ومسيرات في الضاحية الجنوبية ومحاور متقطعة. وأُبلغ عن شعارات ضد الاتفاق. وندد المتظاهرون بنص مقدم كامتياز لإسرائيل وكهجوم على ما يسمى خط المقاومة. في بعض المسيرات، دعا المتظاهرون إلى إسقاط حكومة نواف سلام، متهمين بقبول إطار عمل يعتبر مواتياً للمطالب الأمريكية والإسرائيلية.

إن اختيار مسار المطار ليس أمراً غير هام. وكثيرا ما شكل هذا المحور مكانا للضغط السياسي في لبنان في الأزمات الكبرى. فإغلاقها هو مثل لمس الهياكل الأساسية الاستراتيجية، وإرسال رسالة إلى الحكومة، وإظهار إمكانية شلل رأس المال بسرعة. وتدخل الجيش لإعادة فتح الطريق كان من ثم يهدف إلى منع التوسع في الحركة والحفاظ على حركة المرور إلى المطار، وحساس بشكل خاص في سياق العودة المتوقعة للمغتربين والهشاشة الاقتصادية.

وهكذا فإن الجيش اللبناني في طليعة أزمة تتجاوز مجرد الحفاظ على النظام. وقد دعا الاتفاق الإطاري بالفعل إلى الاضطلاع بمسؤوليات أمنية في المناطق الرائدة في الجنوب. كما يجب أن تحافظ على النظام العام في بيروت في مواجهة المتظاهرين المعارضين للاتفاق نفسه. هذه المهمة المزدوجة تضعها في موقف حساس. وإذا تدخلت بحزم، يمكن أن يتهمها معسكر حزب الله بحماية توجه سياسي فرضته واشنطن. وإذا فشلت الدولة، فإنها تبدو غير قادرة على فرض الأمر.

واجهت الحكومة أول اختبار محلي

لم تقدم الحكومة بعد، في غضون ساعات من الاحتجاجات، ردًا مفصلاً على احتجاج الشارع. وتسعى السلطات إلى تقديم الاتفاق كخطوة نحو استعادة السيادة اللبنانية، وليس كتطبيع مفروض. وأصر الممثل اللبناني في واشنطن على فكرة اتخاذ خطوة أولى نحو استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء الإقليم. ولكن هذه القراءة تصادف حقيقة سياسية: ويتطلب الاتفاق نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول، أي حزب الله بصفة رئيسية، دون أن يشارك هذا الأخير في التوقيع.

يعطي نص واشنطن الجيش اللبناني دورًا مركزيًا. وهي تتوقع أن تسيطر تدريجيا على المناطق التجريبية، بعد نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول، وتفكيك هياكلها الأساسية. وينبغي أن تسمح هذه المناطق بإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وإعادة المدنيين اللبنانيين. ويمكن الدفاع عن هذه الصياغة بوصفها آلية للسيادة. غير أن حزب الله يمكن أن يعتبر أيضا محاولة لنقل البعثة إلى الدولة اللبنانية لتحييد وجودها العسكري.

ردة فعل الحزب تظهر أن هذه القراءة الحرجة موجودة بالفعل لقد وضعت (نايم قاسم) القضية في سياق أوسع، وهي المواجهة مع دور إسرائيل وإيران وادعى أن المشروع الأمريكي – الإسرائيلي قد حطم وأن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون كاملا وغير مشروط. وترفض هذه الصيغة مبدأ الانسحاب الإسرائيلي ذاته الذي يشترط نزع السلاح. وهو يعكس الأمر المنصوص عليه في الاتفاق: ففي حالة حزب الله، يجب على إسرائيل أن تغادر أولا؛ وبالنسبة للاتفاق الإطاري، فإن إعادة الانتشار الإسرائيلي تتوقف على شروط مؤكدة على أرض الواقع.

رد فعل حزب الله يصعّب النقاش

لقد اعتمد حسن فضل الله نبرة سياسية أكثر مباشرة. وبحسب وسائل إعلام لبنانية وعربية، وصف نائب حزب الله الاتفاق بأنه مجرد حبر على ورق. كما شعر أن السلطة اللبنانية لا يمكن أن تطبقه إلا إذا انخرطت، بدعم أمريكي، في مواجهة داخلية. هذا التحذير يستهدف قلب الجهاز. ويعني ذلك أن تنفيذ النص لن يكون مجرد مناقشة دبلوماسية مع إسرائيل. وسيكون أيضا اختبارا للقوة السياسية داخل لبنان.

إن مسألة نزع السلاح هي أكثر المسائل متفجرة. ولا يقتصر الاتفاق على جنوب لبنان. وهي تشير إلى نزع السلاح الكامل والمتحقق من جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، فضلا عن عدم وجود أي دور عسكري أو أمني لهذه الجماعات في جميع أنحاء لبنان. هذا الشرط يعطي الحكومة إطاراً قانونياً وسياسياً لتأكيد احتكار الدولة للأسلحة ولكنه يفتح أيضا نزاعا مباشرا مع حزب الله، الذي يعتبر ترسانته مرتبطة بالدفاع عن البلد ضد إسرائيل.

ولذلك، فإن رفض موافقة مؤيدي حزب الله يستند إلى عدة عناصر. أولا، هناك رفض لأية مشاركة مباشرة مع إسرائيل. ومن ثم، فإن هناك تحديا للنص الموقع تحت الرعاية الأمريكية، في سياق يُنظر فيه إلى واشنطن على أنها قريبة من الأولويات الإسرائيلية. وأخيرا، هناك خوف من أن يستخدم الجيش اللبناني لتنفيذ خريطة طريق لسحب قدرات حزب الله العسكرية، دون أي ضمان للانسحاب الإسرائيلي الكامل.

حد لعملية واشنطن

يسلط هذا التحدي الضوء على ضعف في عملية واشنطن. وقد تم التوقيع على الاتفاق بين الدول، بدعم من الولايات المتحدة، ولكنه يستهدف مباشرة فاعلا لا يعترف بشرعيته. ويجوز للحكومة اللبنانية أن تلتزم باسم الدولة. ولا يمكنها أن تضمن، بتوقيع بسيط، انضمام حزب الله. احتجاجات بيروت تذكر هذا الحد. وتبين أن التنفيذ سيتوقف على التقارير الداخلية اللبنانية بقدر ما يعتمد على المناقشات مع إسرائيل.

وبذلك يصبح الشارع مؤشرا سياسيا. فالتجمعات المسائية التي تعقد يوم الجمعة ليست كافية لقياس مدى الرفض في جميع أنحاء مجتمع الشيعة أو في جميع أنحاء البلد. غير أنهم يظهرون أن حزب الله لا يزال لديه شبكة تعبئة سريعة. كما أنها تسمح للحزب بإرسال رسالة إلى الحكومة دون الإعلان عن انهيار عسكري لوقف إطلاق النار. ثم يكون الاحتجاج في الشارع بمثابة ضغط وسيط، بين التنديد اللفظي واستئناف العمليات المسلحة.

وبالنسبة لحكومة السلام، يتمثل التحدي في تجنب الاستقطاب غير الخاضع للمراقبة. ويجب عليها أن تطمئن الشركاء الدوليين إلى قدرتها على تنفيذ الاتفاق. ويجب عليها أيضاً أن تتفادى قيام البلد بمواجهة داخلية حول دور الجيش. وسيتعين على رئيس الوزراء والرئيس جوزيف أوون أن يشرحا الضمانات التي تم الحصول عليها، وأن يحددا المناطق التجريبية، وأن يطالبا بوقف الإضرابات الإسرائيلية، وأن يبينا أن النص لا يكرس وجود إسرائيلي دائم. وبدون عناصر ملموسة، سيظل الخطاب المتعلق بالسيادة هشا.

إسرائيل وواشنطن والخوف من اختلال التوازن

ويزيد الموقف الإسرائيلي من تعقيد هذه المهمة. وقد أصر المسؤولون الإسرائيليون بالفعل على الحفاظ على منطقة آمنة حتى يتم نزع سلاح حزب الله. وتغذي هذه القراءة التحدي في لبنان. وإذا بقيت إسرائيل في جزء من الجنوب بدون جدول بداية واضح، فيمكن لحزب الله أن يقدم الاتفاق كقانون للاحتلال. وقد رد المتظاهرون في بيروت على هذا الخوف بالتحديد: نص يفرض التزامات فورية على لبنان، مع ترك إسرائيل بحضور عسكري مطول.

كما أن الدور الأمريكي متنازع عليه. (واشنطن) تمثل نفسها كوسيط وضامن ولكن في جزء كبير من الرأي اللبناني، لا تزال الولايات المتحدة تعتبر حليفا استراتيجيا لإسرائيل. وتعزز الأحكام المتعلقة بنـزع السلاح والتحقق من أموال إعادة الإعمار ومراقبتها هذا التصور. ويرى المعارضون أنه اتفاق يرمي إلى معالجة الشواغل الإسرائيلية قبل تلبية المطالب اللبنانية بسحب المدنيين وسيادتها وحمايتها.

كما تسلط المظاهرات الضوء على عدم وجود ضامنين بديلين محددين بوضوح. وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ليست أساسية في الاتفاق. ومع ذلك، كان بإمكان هذه الجهات أن توفر وساطة أكثر قبولاً لبعض شرائح الرأي اللبناني. إن الطابع الأمريكي جدا للمخطط قد ييسر الضغط على إسرائيل، ولكنه يضعف الشرعية الداخلية للعملية. الاحتجاج في بيروت هو أيضا جزء من هذا الاشتباه في عدم التوازن.

أزمة سياسية لاحتواء

المتابعة ستتوقف على استجابة السلطات وقدرة حزب الله على الحفاظ على الضغط دون التسبب بكسر مفتوح. إذا بقيت المظاهرات في الوقت المحدد، فقد تحاول الحكومة استعادة السيطرة من خلال طرق التدريس والإجراءات الأولى على أرض الواقع. وإذا تكرر الحصار، لا سيما على طرق مثل طريق المطار، ستصبح الأزمة أكثر خطورة. سيختبر قدرة الجيش على الحفاظ على النظام دون الظهور كطرف في الصراع السياسي.

وسيتعين على حزب الله أيضاً أن يعير رده. ومن شأن التحدي الذي يواجه الدولة أن يكشف اتهامات تخريب انسحاب إسرائيل وتعميرها. ويمكن أن يُنظر إلى هذا التحدي على أنه قبول ضمني للاتفاق. ولذلك يسعى الطرف إلى طريق ضيق: رفض النص، وتعبئة مؤيديه، والتذكير بمبدأ الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط، ولكن تجنب التصعيد العسكري في هذه اللحظة الذي يضعه في المسؤولية المباشرة عن انهيار الهدنة.

ولا يزال سكان الجنوب في صميم هذه المعادلة. ولا تقتصر مناقشة الاتفاق بالنسبة لهم على التطبيع أو نزع السلاح. وهي تتعلق بالعودة إلى القرى، والأمن، والمنازل المدمرة، والطرق، والمياه، والكهرباء، والمعونة. ويمكن لجزء من السكان أن يرفض أي تنازل لإسرائيل. ويمكن للآخر أن ينتظر نهاية التفجيرات والتعمير. سيتعين على حزب الله والحكومة والشركاء الأجانب التعامل مع هذا الواقع الاجتماعي.

ترتيب الأولويات قيد المناقشة

والسلسلة أكثر حساسية إذ أن الاتفاق يأتي بعد أسابيع من العنف والتشريد والتدمير في الجنوب. الحكومة تريد بدء عملية الإنعاش والعودة. ولكن حزب الله يدعي أن هذا التعمير لا يمكن فصله عن المغادرة الإسرائيلية. هذا الاختلاف ينعكس في شعارات الشوارع ولا يتنازع البروتستانت على نص دبلوماسي فحسب؛ وهي تتحدى ترتيب الأولويات التي حددها واشنطن. وبالنسبة لهم، يجب أن تسبق نهاية الاحتلال أي مناقشة بشأن الأسلحة. وبالنسبة للموقعين على الاتفاق، يجب أن يمهد نزع السلاح المتحقق منه الطريق للانسحاب.

ويمكن أن تصبح هذه المعارضة المتدرجة نقطة الحجب الرئيسية. وستسعى الحكومة اللبنانية إلى إظهار أن المناطق التجريبية يمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة. وسيحاول حزب الله أن يثبت أن هذه المناطق نفسها تشكل سابقة خطيرة، تحتفظ فيها إسرائيل بسلطة تقرير متى اختفى التهديد. ولذلك فإن احتجاجات بيروت تتجاوز حجمها الفوري. وهم يعلنون عن معركة سياسية بشأن تفسير الاتفاق، والبعثة العسكرية، ومعنى السيادة اللبنانية ذاته.

وهكذا فإن مظاهرات بيروت تشكل أول اختبار داخلي للاتفاق الإطاري. وهي تظهر أن توقيع واشنطن لم يغلق النقاش، بل نقله إلى لبنان. ويعود النص بالسلم في المستقبل والانسحاب التدريجي وعودة الدولة. والشارع بالقرب من حزب الله يرى خطر الإكراه، ونزع السلاح المفروض، والوجود الإسرائيلي المطول. وفيما بين هاتين القارئتين، سيتعين على الجيش اللبناني أن يحافظ على النظام، وسيتعين على الحكومة أن تدافع عن خيارها، وسيتعين على حزب الله أن يقرر إلى أي مدى يدفع التحدي.