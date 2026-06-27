حزب الله يرفض الاتفاق الإطاري

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ورفض حزب الله الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، عن طريق أمينها العام الشيخ نعيم قاسم. وفي بيان عن النص، يتهم زعيم الحزب الشيعي السلطات اللبنانية بالتخلي عن بطاقات القوة، وقبول تنازلات مجانية لإسرائيل، وبوضع نزع المقاومة في قلب آلية تضفي، وفقا له، الشرعية على الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقد عزز موقفها المعركة السياسية في بيروت منذ توقيع الاتفاق.

تصريح (نايم قاسم) ليس مقصوراً على رفض المبدأ وهو يهاجم مباشرة الرئاسة والحكومة وطريقة التفاوض التي تتبعها السلطات اللبنانية. ويعتقد الأمين العام لحزب الله أن الاتفاق الإطاري يضع لبنان في موقف ضعف، بدلا من الاستفادة من التوازن الإقليمي للسلطة الذي أنشأته، في رأيه، المفاوضات الأمريكية – الإيرانية. كما يتهم المدير التنفيذي اللبناني باستبعاد المقاومة في خضم الحرب وبعرضه على إسرائيل ما لم يكن بوسعها الحصول عليه عسكريا.

ويأتي هذا الإعلان عندما تقدم الحكومة اللبنانية الاتفاق الإطاري كخطوة أولى نحو استعادة السيادة، وعودة المشردين، وإعادة بناء الجنوب. وينص نص واشنطن على إنشاء مناطق تجريبية، وزيادة دور الجيش اللبناني، ونقل إسرائيلي تدريجي، والتحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول. وبالنسبة لحزب الله، فإن هذا الهيكل يعكس ترتيب الأولويات. وينبغي لإسرائيل أولا أن تنسحب بالكامل من الأراضي اللبنانية. ولا يمكن، وفقاً للطرف، أن يُسأل عن مسألة الأسلحة طالما بقي وجود إسرائيلي.

اتهام مباشر للسلطات اللبنانية

فتح نيم قاسم بيانه باستجواب السلطات اللبنانية على مسؤوليتها. يسأل: « أين هي أمانة ومسؤولية السلطات اللبنانية تجاه شعبها وحماية سيادة لبنان، في حين أن الراعي الأمريكي لم يعطهم وقف إطلاق النار؟ زعيم حزب الله يلوم السلطات اللبنانية على مسيرتها دبلوماسية من دون، وفقا له، الحصول على الضمانة المسبقة التي من شأنها حماية المدنيين.

وقال إن وقف إطلاق النار قد وصل إلى لبنان من خلال المفاوضات الأمريكية – الإيرانية في نيسان/أبريل 2026، ولكن السلطات اللبنانية قد رفضته. ووفقاً له، فإن هذا الرفض كان من شأنه أن يدفع إسرائيل إلى ارتكاب ما يسميه » الأربعاء الأسود » ، بمئات القتلى والجرحى، وإرهاب مفروض على السكان، و » حملة لـ 100 ضربة جوية في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك بيروت » . وهذه العناصر جزء من الاتهام السياسي الذي وجهته حزب الله. ولم تقدم في الإعلان بيانات من استعراض رسمي مستقل.

ويسعى هذا الجزء الأول إلى نقل المسؤولية. يريد حزب الله أن يظهر أن اتفاق واشنطن لم ينقذ لبنان، لكنه كان سيصل بعد أن اعتبرت خيارات الحكومة خاطئة. والهدف واضح: يتحدى السرد الرسمي القائل بأن الاتفاق سيكون تقدما دبلوماسيا. وفيما يتعلق بسيم قاسم، رفضت السلطات خيارا أكثر مواتاة وقبلت بعد ذلك نصا أكثر تكلفة للسيادة اللبنانية.

المفاوضات المباشرة التي شجبت كتنازلات

والمحور الثاني للإعلان هو المفاوضات المباشرة. أخبرنا السلطات أن المفاوضات المباشرة تنازلات مجانية لإسرائيل ووفقا له، فإن هذه الاجتماعات لن تكون ممارسة دبلوماسية عادية، ولكن « الاجتماعات الضريبة لتقديم المتطلبات الإسرائيلية والأمريكية ».

ويجادل زعيم حزب الله أيضا بأن هذه المناقشات تجري في معارضة أكثر من نصف الشعب اللبناني و « لا تشبه الدستور والقوانين التي تعتبر إسرائيل عدو وتجرم أي اتصال بها ». هذا البيان يسجل رفض الحزب في سجل سياسي وقانوني. ويسعى حزب الله إلى عرض الاتفاق بوصفه مشكلة من مشاكل الشرعية الوطنية، ليس فقط كخلاف استراتيجي.

وبعد ذلك تلوم نايم قاسم السلطات على التخلي عن خريطة المقاومة. « ليس لديك خريطة القوة لأنك تخليت عن قوة المقاومة والناس » يقول الصيغة تلخص نظرية حزب الله وبالنسبة للحزب، فإن القدرة العسكرية للمقاومة هي عائق في أي مفاوضات مع إسرائيل. ومن رأيه أن النظر في هذه المشكلة هو إضعاف لبنان حتى قبل المناقشة.

وأصعب جزء هو قرار الحكومة الصادر في آذار/مارس 2. (قاسم) يدعي أن السلطات « تسقط المقاومة في الخلف » بإعلانها أنها غير قانونية « في خضم الحرب » يضيف: « الكلمات لا تغير أي شيء، هي النتائج التي يهمها الأمر، هو التخلي عن سيادة لبنان. ولذلك، يرفض حزب الله الخطاب الرسمي بشأن السيادة ويؤكد أن السيادة تقاس بنتائج ملموسة، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي.

قدمت إيران كخريطة قوة

الإعلان يسلط الضوء على دور إيران تقول (نايم قاسم) أن مذكرة التفاهم الإيرانية – الأمريكية وضعت نهاية الحرب في لبنان كنقطة أولى وفقا لصيغته، عندما رفضت إسرائيل الامتثال، « إيران أوقف الاتفاق وأغلق مضيق أورموز إلى أن تمارس الولايات المتحدة الضغط وفرضت وقف إطلاق النار ».

هذه التصريحات يجب أن تُبلّغ عنها كموقع لحزب الله إنها تعكس قراءة الحزب لنسبة الطاقة الإقليمية ورغبت نعيم قاسم في إظهار أن طهران قد تصرف لصالح لبنان وأن السلطات اللبنانية لن تتمكن من استخدام هذا القمل. يدعي أن النص الأمريكي – الإيراني نص على « وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان » بالإضافة إلى التزام بـ « لا تستخدم القوة » و « ضمان سيادة لبنان وسلامة أراضيه ».

وفقا له، « التفاوض على اتفاق نهائي يجب أن يتم في غضون 60 يوما. ». ويضيف أن السلطات اللبنانية كانت ستظل ترفض هذا الطريق « حتى يتم شرح أن وقف إطلاق النار قد تحقق بالفعل وأن المفاوضات بشأن الانسحاب الإسرائيلي هي مسؤولية لبنان ». ويختتم قاسم هذا التسلسل بصيغة سياسية: إنها هدية من إيران إلى لبنان. ولكن السلطات تخلت عن هذه البطاقات في الاتفاق الإطاري وأعطت إسرائيل ما يريده مجانا. «

ويؤكد هذا الجزء من البيان عمق الخلاف بين حزب الله والحكومة. تريد الحكومة اللبنانية تكريس الاتفاق في علاقة دولة بدولة بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية. ويصر حزب الله على إطار إقليمي تظل فيه إيران قوة من الوساطة والضغط والحماية. ويسعى الاتفاق الإطاري إلى إخراج إيران من المعادلة الرسمية. نايم قاسم سلمها الى مركز القصة.

المناطق الرائدة التي تم شجبها كقانون للاحتلال

وتتعلق أشد الانتقادات بالمجالات التجريبية. نايم قاسم يتحدث عن « سقوط خطير » و « خطأ كبير » وهو يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو بالإذن بتعزيز الجيش اللبناني فقط في منطقتين تجريبيتين بينما يشرف العدو على نشره ونزع سلاحه.

وتغطي هذه الصياغة جوهر الآلية المنصوص عليها في الاتفاق. وينص نص واشنطن على أن الجيش اللبناني يسيطر تدريجيا على بعض المناطق، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول وتفكيك هياكلها الأساسية. وبالنسبة للسلطات اللبنانية، ينبغي أن تسمح هذه الطريقة بعودة الدولة. وبالنسبة لحزب الله، يمنح إسرائيل الحق في السيطرة على نشر الجيش اللبناني والشؤون الداخلية للبلد.

تقول (نايم قاسم) أن فترة المحاكمة يمكن أن تدوم شهوراً مع تصديق إسرائيلي في كل مرحلة « هذا يضفي الشرعية على الاحتلال لسنوات، حتى تحويل هذه الأراضي إلى ضم » ويشكل هذا الاتهام جزءا من سياق ذكر فيه المسؤولون الإسرائيليون بالفعل الإبقاء على منطقة أمنية في جنوب لبنان إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله.

الأمين العام لحزب الله يعتقد أيضا أن الاتفاق « يمنع عودة اللبنانيين إلى أراضيهم ». يستجيب هذا البيان للخطاب اللبناني الرسمي، الذي يعرض النص بدلاً من ذلك كمسار نحو عودة النازحين. ومن ثم فإن الاختلاف يتعلق بنفس الهدف. تقول الحكومة أن المناطق التجريبية ستسمح بالعودة. ويدّعي حزب الله أنه بإمكانهم منع هذه العودة إذا ما احتفظت إسرائيل بسلطة التصديق.

رفض الربط بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح

ويتناول الجزء الأخير من البيان أكثر المسائل متفجرة: الصلة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح المقاومة. نيم قاسم يقول: « ما علاقة إسرائيل بالشؤون الداخلية؟ وينبغي أن يقتصر أي اتفاق على جنوب ليتاني. ويرفض حزب الله معالجة مسألة الأسلحة في لبنان في اتفاق مع إسرائيل.

وأضاف زعيم الحزب قائلا: » ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة أمر خطير للغاية. وفقا له، هذا سيجعل كل سلاح في لبنان مبررا لاستمرار الاحتلال هذه الصيغة تلخص قلب معارضة حزب الله وإذا كان باستطاعة إسرائيل البقاء ما دامت هناك أسلحة خارج الدولة، فإن الانسحاب يصبح مرهونا بشرط أن يحاكم تل أبيب دون تحقيق إلى أجل غير مسمى.

ويقول قاسم بعد ذلك: « لن يتم نزع سلاح المقاومة، والحق في الدفاع مشروع. وهذه الجملة هي النقطة الختامية للإعلان. إن حزب الله ليس جزءا من منطق التفاوض على ترسانته. ويعيد تأكيد خط أحمر: لن يتم تسليم أسلحته بموجب الاتفاق الإطاري.

ويخلص إلى أن إسرائيل يجب أن تنسحب كشاغل. وأي نهج آخر هو مكافأة لإسرائيل وهجوم على سيادة لبنان. هذه الجملة عكس منطق واشنطن وبالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، يتوقف الانسحاب على الضمانات ضد حزب الله. وبالنسبة لحزب الله، فإن أي شرط من شروط الانسحاب يكافئ الاحتلال وينتهك السيادة اللبنانية.

تحد مباشر لحكومة السلام

بيان (نايم قاسم) يضع حكومة (ناواف سلام) في إختبار فوري ويعرض رئيس الوزراء الاتفاق بوصفه طريقا نحو الانسحاب الإسرائيلي وإعادة السيادة. وعلى العكس من ذلك، يؤكد حزب الله أن النص يتخلى عن هذه السيادة ويعطي إسرائيل الحق في التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.

الحكومة يجب أن تجيب على عدة أسئلة هل ستكون المناطق الرائدة تحت سيطرة الجيش اللبناني وحده، أم ستحتفظ إسرائيل بحق التصديق؟ هل سيتم إدراج الانسحاب الإسرائيلي في جدول زمني واضح؟ هل سيتمكن المدنيون من العودة قبل نزع سلاح حزب الله الكامل؟ هل سيطلب من الجيش اللبناني أن يفكك مباشرة البنية التحتية للحزب؟ وستحدد هذه الأسئلة الخطوات التالية.

المخاطر مؤسسية أيضًا. إذا وافق مجلس الوزراء على الاتفاق أو قدم إلى البرلمان، سيتمكن حزب الله وحلفائه من استخدام حجج نيم قاسم للطعن في شرعيته ومشروعيته والامتثال للسيادة اللبنانية. ولن تكون المناقشة دبلوماسية فحسب. وسوف تصبح دستورية وداخلية.

الجيش اللبناني في وسط التوتر

الجيش اللبناني هو أكثر الممثلين تعرضاً ويعهد الاتفاق الإطاري إليه بالمسؤولية الأمنية في المناطق التجريبية. وتعرض نعيم قاسم هذه الآلية كإشراف إسرائيلي على نشر الجيش. ويمكن لهذه القراءة أن تضعف المؤسسة العسكرية، لا سيما في المناطق التي يحتفظ فيها حزب الله بنفوذ اجتماعي وسياسي.

وإذا نشر الجيش في المناطق التجريبية دون مواجهة، يمكن للحكومة أن تتحدث عن العودة من الولاية. وإذا أريد منع عودة حزب الله أو تفكيك المواقف، فإن خطر المواجهة يزداد. وإذا لم يكن الأمر كذلك، تستطيع إسرائيل وواشنطن أن تقولا أن الآلية لا تعمل. وهكذا يمكن الإمساك بالجيش بين المطالب الخارجية والتحدي الداخلي.

(نايم قاسم) يحاول منع هذه التشكيلة وبرفضه الاتفاق باعتباره انتهاكا للسيادة، يحاول نزع الشرعية عن أي بعثة عسكرية ينظر إليها على أنها ترتبط بالظروف الإسرائيلية. والرسالة موجهة إلى كل من الحكومة والجيش: يجب على الجيش حماية لبنان، وليس تطبيق خريطة طريق تأمر بها إسرائيل.

معركة من قصة السيادة

تصريح (هزبولا) يؤكد أن المعركة الرئيسية الآن حول معنى السيادة وبالنسبة للرئاسة والحكومة، تعني السيادة عودة الدولة والجيش والمؤسسات إلى الجنوب. وبالنسبة لهزبولا، يعني ذلك أولا وقبل كل شيء الانسحاب الإسرائيلي وعدم التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية للبنان.

ولذلك يستخدم كلا الجانبين نفس الكلمة للدفاع عن الأولويات المتعارضة. الحكومة تتحدث عن احتكار الدولة للأسلحة. حزب الله يتحدث عن حق الدفاع. وتتحدث الحكومة عن المناطق التجريبية لاستعادة السلطة اللبنانية. حزب الله يتحدث عن إضفاء الشرعية على الاحتلال. وتتحدث الحكومة عن عودة المشردين. ويدعي حزب الله أن الاتفاق قد يمنعه.

وستحدد معركة السرد هذه استلام الاتفاق في لبنان. وإذا كانت الخطوات الأولى تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي واضح، وإلى انخفاض عدد الإضرابات والعودة المدنية، فإن الخط الرسمي سيكسب الأرض. وإذا ما حافظت إسرائيل على منطقتها الأمنية وبدأ الاتفاق بمتطلبات نزع السلاح، فإن قراءة حزب الله ستعزز.

جنوب لبنان كمحكم

شعب الجنوب سيكون أول من يحكم. وقد عانى الكثيرون من القصف والنزوح والدمار وانهيار الخدمات العامة. ولم تحمي الدولة جزءاً منها. انسحب الجيش أو لم يستطع الحفاظ على نفسه في بعض المناطق. وفي هذا السياق، فإن الاتفاق الذي لا يضمن على الفور الانسحاب الإسرائيلي الكامل يمكن أن يقابل بالشك.

(نايم قاسم) يعالج هذا التصور مباشرة وعرض المقاومة كخريطة للقوة التي كانت الحكومة ستتخلى عنها. وقدم إيران كدعم كان سيعرض وقف إطلاق النار. وهو يقدم إسرائيل كشاغل مكافأ بالاتفاق. ويمكن صد هذه القصة إذا لم يشهد المدنيون تحسينات ملموسة.

ولذلك، سيتعين على الحكومة أن تجيب عن الأفعال بأكثر من البيانات. وسيتعين عليه أن يثبت أن الاتفاق يسمح بالعودة والتعمير وإنهاء الوجود الإسرائيلي. وإلا، فإن رفض حزب الله يمكن أن يصبح حركة سياسية أوسع من الحزب نفسه.

اتفاق مهدد بالفعل بتنفيذه

إفادة (نايم قاسم) لا تمنع الإتفاق الإطاري قانونياً لكنه يهدد تطبيقه. وأعلنت أن حزب الله لن يتعاون في نزع السلاح المنصوص عليه في النص. وهي تحد من شرعية المفاوضات المباشرة. وهو يرفض أي دور إسرائيلي في الشؤون الداخلية اللبنانية. وتدعي أن المقاومة لن يتم نزع سلاحها.

وهذا الموقف يجعل المرفقات الأمنية حاسمة. وإذا وضعوا الانسحاب الإسرائيلي في جدول زمني واضح، فإن الضغط على حزب الله سيكون أكثر صعوبة في المحافظة عليه. وإذا سمحوا لإسرائيل بالتصديق على كل خطوة، فإن رفض الحزب سيصبح أقوى. إذا أعطوا الجيش اللبناني مهمة مباشرة ضد البنية التحتية لحزب الله، فإن خطر حدوث أزمة داخلية سيزداد.

ولذلك حوّل حزب الله اتفاق واشنطن إلى معركة سياسية داخلية. وينبغي أن يمهد النص الطريق للسلام الدائم. وهو يفتح الآن مواجهة على الأسلحة والسيادة ودور إيران ومكان الجيش وتعريف المقاومة ذاته. الخطوة التالية ليست فقط بين بيروت وواشنطن وتل أبيب كما سيُضطلع به في المؤسسات اللبنانية وفي الجنوب، حيث يتعين أن يثبت الاتفاق أنه يسحب إسرائيل بدلا من إضفاء الشرعية على وجودها.