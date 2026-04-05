عيد الفصح في الشرق الأوسط: دع وقت البعث يأتي أخيرا

وفي هذا الوقت من عيد الفصح، من الصعب معالجة النذور البسيطة كما لو كان العالم يسير على نحو جيد، كما لو أن منطقتنا لم تطغى عليها، كما لو أن شعوب الشرق الأوسط لم تجتاز، مرة أخرى، نصيبها من النار والحزن والكرب. غير أنه قد يكون من الضروري في هذه اللحظات قول هذه الكلمات. عيد الفصح السعيد ليس بالملاءة ولكن لأننا يجب أن نظل نتمنى الضوء حيث ظل الظلام يستقر طويلا جدا.

عيد الفصح ليس حفلة خفيفة هذا ليس غسيلاً في التقويم إنّها وليمة من البعث، أي إنتصار الحياة على الموت، الأمل على السحق، الرفع على السقوط. في منطقة شهدت الكثير من الدمار، والكثير من التوابيت، مدفونة من قبل الأبرياء، هذه الرسالة ليس لها ما تقوله. بل على النقيض من ذلك، فهو يتردد على قوة معينة.

إن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى خطاب مقدس. وهو لا يحتاج إلى تعاطف مع الظروف، ولا صيغ متكررة على بعد. عليه أخيراً أن يوقف هذه السلسله من الأخطاء إنه بحاجة للحرب والقصف والتشريد والإذلال والخوف من اليوم التالي إنه بحاجة إلى الأطفال ليتوقفوا عن تعلّم ضوضاء الضربات قبل الجرس إنه بحاجة للأمهات أن يبكون أقل من موتهن وهو بحاجة إلى شعوب هذه المنطقة لكي تتنفس أخيرا دون الشعور بأن كل يوم يمكن أن يغير حياة.

ولذلك فإن الرغبة في عطلات عيد الفصح السعيدة هذه السنة هي أكثر من احتفال ديني. إنها أمنية لليلة بالخارج ويحدونا الأمل في ألا يكون البعث مجرد وعد روحي، بل هو أيضا أمل بشري وسياسي للمجتمعات التي تعاني من الكدمات. ويحدونا الأمل في أن يحين الوقت الذي يمكن أن نتحدث فيه عن المستقبل دون إهانة، والسلام دون سخرية، والتعايش بدون الساذجة.

هناك فكرة بسيطة و هائلة في البعث: لا شيء يُلزم الرجل بالبقاء في قبر العنف. لا شيء يُلزم الدول بأن تجعل الحرب أفقاً دائماً لا يوجد شيء لإجبار الناس على أن يعتادوا على المعاناة الشفقة ليست قاتلة تاريخية المأساة ليست مصير إقليمي وربما هذا ما يجب أن نتذكره اليوم، مع الجاذبية ولكن دون التخلي عن الأمل.

وبالنسبة لجميع الذين يمرون بالاختبار في لبنان وفلسطين وسورية والعراق، وعلى نطاق أوسع في الشرق الأوسط المستنفد، فإن ليبنوز يتصدون لرغبة بسيطة ولكن عميقة: أن هذا التجاوز يشكل بداية. دع وقت الخراب يتراجع أخيراً وقد لا يكون الحزن هو اللغة العادية لهذه المنطقة. دع الدموع تسقط غداً تكون دموع الفرح، وليس الشر

لا يمكن أن تكون ذكرى انتصار قديم ويجب عليها أيضا أن تبشر بالحاضر. الذي يمكن أن تعود إليه الحياة حيث بدا كل شيء ضائعاً الذي يُمكن للفرح أن يحل مكانه إن شعب الشرق الأوسط، الذي كثيرا ما يُدان بتحمل الصليب التاريخي، له أيضا الحق في الانتعاش والكرامة والسلام.

عيد الفصح السعيد وأخيرا، بالنسبة لمنطقتنا، دع وقت البعث يأتي.