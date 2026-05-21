في (برازافيل) و(ليفانت) الوقت يرتفع في المنحدر: تتوقّف سوق (فينتاج) الجماعية في (بيروت)

ماذا لو قررنا لمدة خمسة أيام أن نبطئ؟? ماذا لو أن أعمال الحياة اليومية تفسح المجال للوحة الملوّنة والخلفية والإبداعية بحزم؟? وهو رهان السوق الجماعية فينتاج، التي تستثمر برازافيل وليفانت في الفترة من 27 إلى 31 أيار/مايو 2026، مع وعد بسيط: نقل الزائرين في رحلة يلتقي فيها سحر الماضي برائحة الخيال.

الملصق يُحدّد النبرة بالفعل: دراجة غير قابلة للزراعة، سفينة جوية من الحلم، تُجهز في الحركة وشخصيات مثل المسافرين في قرن آخر. دعوة لترك الوتيرة المفاجئة للمدينة للشروع في مغامرة حيث لا يكون النعناع مجرد اتجاه، بل هو حالة ذهنية.

لخمسة أيام، هذا الزر الأخضر المكتظ في مقاطعة جسر الواتي قد يتحول إلى آلة زمن. بين الخلق، الكنوز الخداعية، قطع غير عادية ولقاءات ملهمة، سيُدعى الزائرون لاستكشاف الكون الذي يروي فيه كل شيء قصة.

وإلى جانب السوق البسيط، فإن السوق الجماعية للموقع تجربة: مكان من اللقاءات والمبادلات والإلهام حيث يتقاسم المبدعين والفنانين والعاطفة والفضول نفس الفضاء والطاقة. In a city that continues to reinvent its cultural scene despite the challenges, the event appears as a celebrate of fan and living together.

وأفضل الأخبار؟ الصعود مفتوح للجميع: الفطور الذي يمتد، النظارات التي تملأ، والنكهة لاكتشاف والموسيقى لمواكبة كل لحظة.

معلومات عملية:

Rising Brazzaville

جسر الواتي، بيروت

من 27 إلى 29 أيار/مايو 2026

من 30 إلى 31 أيار/مايو 2026

مدخل ٥ دولارات

مشروب واحد يشمل 12 سنة

الدخول المجاني

لمدة 12 سنة