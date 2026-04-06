لبنان ليس على حافة الهاوية. لقد سقط بالفعل.

وأصبح من المحظور تقريبا أن يقرأ أن لبنان سيهدد بانهياره. كما لو أن الإنهيار ما زال قادماً كما لو كان البلد لا يزال واقفاً، مزدهراً ولكن قابلاً للاسترداد.

هذه القراءة مريحة وهي تتمسك بالفكرة القائلة بأن الانفصال لا يزال ممكنا، وأن الإصلاح أو الوساطة أو التسوية السياسية ستكون كافية لعكس مسار العمل.

لكنه خطأ

لبنان لا ينهار. لقد انهار بالفعل

منذ عام 2019، ركائز الدولة قد تنازلت: المال، المصارف، العدالة، الخدمات العامة، القدرة على صنع القرار. وما تبقى ليس دولة ضعيفة، ولكن هيكلاً فارغاً من مواده، عبرته قوى تتجاوزه. The country no longer functions as a sovereign entity, but as a space where external influences, competing affiliations and non-national logical intersect.

In this context, defending the status quo is slow managing an already consumed collapse.

وفي قلب هذا الرفض لا يزال غموضاً كبيراً، هو لبس حزب الله.

وكثيراً ما يُقدَّم بوصفه ممثلاً لبنانياً ينبغي احتواءه أو إدماجه، فهو في الواقع هيكل هجين – سواء كان متجذراً محلياً أو مدمجاً في استراتيجية إقليمية تقودها إيران. وهذا الطابع المزدوج يضع بعض القرارات الأساسية، ولا سيما القرارات المتعلقة بالحرب والسلام، خارج إطار السيادة الوطنية.

والاعتراف بهذه الحقيقة لا يعني إنكار مرتكزاتها المحلية. وهذا يعني الاعتراف بأن الدولة اللبنانية لم تعد تتحكم بالكامل في أراضيها.

غير أن تقليل الحالة إلى مسؤولية واحدة سيكون خطأ. وتتبع الديناميات الإقليمية منطقا متكررا: إذ تحفز الجهات الفاعلة من غير الدول تسلسلا تستغله الدول بعد ذلك لإعادة تحديد علاقات القوة – وأحيانا إلى الحدود.

في هذه اللعبة، لبنان ليس ممثلا. إنه الحقل

ولذلك، لم يعد السؤال هو كيفية إعادة لبنان كما هو متصور، ولكن في أي شكل قد لا يزال قائما.

وثمة وهم آخر لا يزال قائما: هو وجود دولة أمة متحدة ومحايدة وذات سيادة قادرة على امتصاص العضوية المتباينة جدا.

الحقائق تقول العكس

ويتكون البلد من ولاءات متعددة – سني، شييت، غربي، محلي – لا تتلاقى مع مشروع مشترك. هذا التجزؤ ليس عرضياً إنها دائرة

وينبع من هذا إغراءين.

الأول هو الحفاظ على الوحدة بشكل اصطناعي، على حساب الشلل المزمن.

والثاني هو النظر في تقسيم صاف، مع احتمال نشوب نزاع عنيف.

لا شيء من هذه المسارات قابل للتطبيق

الأول يطيل الوهم والنقطة الثانية ستفتح مرحلة من الحرب، لأن السكان متداخلون وهشاشة الأرصدة.

وبين هذين الخيارين يحددان خيارا ثالثا: التجزئة المنظمة.

A Lebanon that would remain formally unified but operate as an implicit confederation of autonomous areas. وحدة قانونية، حقيقة لا مركزية

هذا النموذج موجود بالفعل في الجرثوم ويعمل البلد كصخرة من الأراضي ذات الأرصدة المتميزة، التي يرتبط بها مركز ضعيف. والتحدي لا يتمثل في خلق هذا الواقع، بل في تثبيته.

وينطوي ذلك على خطوط حمراء واضحة: لا توسع إقليمي، ولا مواجهة داخلية، وشكل من أشكال الحياد النسبي يمنع لبنان من أن يصبح ساحة قتال دائمة مرة أخرى.

لا شيء من هذا مضمون ولكن الاستمرار في المنطق من حيث الأمة الكلاسيكية أقل من ذلك.

وقد دخل لبنان في عهده: لا دولة ذات سيادة كاملة ولا إقليم مجزأ رسميا. A space where reality has already exceed the political categories that are supposed to describe it.

ولا يعني القبول الاستقالة، بل تغيير الإطار.

لما يُلعب هو خارج لبنان نفسه. The country is a laboratory for a broader transformation: that of weakened states faced with stronger identities and transnational influences.

In this context, rebuilding a central state without treating fractures amounts to masking cracks. وعلى العكس من ذلك، فإن تأييد النتيجة سيكون إضفاء الطابع المؤسسي على الانفصال.

بين هذين المتطرفين، تصبح منظمة واقعية للحقيقية ضرورية.

أولا، إنه ينطوي على تغيير اللغة: فالسيادة يجب أن تكون فعالة ومحايدة وملموسة ووحدة منظمة – أو أنها لا شيء.

وهو يتطلب عندئذ تحولا سياسيا عميقا: اللامركزية الحقيقية، والاعتراف الضمني بالأرصدة الإقليمية، وحالة مركزية تركز على وظائفها الأساسية – التحكيم والتنسيق والتمثيل.

وأخيرا، يتطلب الحد الأدنى من القواعد المشتركة: الحد من الصراعات الداخلية، والإطار المشترك للقرارات الاستراتيجية، والتنسيق الاقتصادي. وإلا فإن التجزؤ سيتحول إلى تشتت.

إن التشريد ليس برد. It means violence, displacement, closure of territories.

ولذلك، فإن الخيار الذي يواجهه لبنان ليس بين الوحدة والانقسام، بل بين شكلين من أشكال الانقسام: أحدهما منظم ومضمون، والآخر يعاني ويدمر.

إنّه خيار صعب، لكنّه واجب.

ولا يمكن تعريف البلد بما يأمل في أن يصبح مرة أخرى. يجب أن يتم بناؤها من ما هو عليه.

وهذا يتطلب الوضوح والشجاعة – وهما موارد شحيحة ولكنها لا تزال قائمة.

فالسؤال، أساسا، لم يعد هو ما إذا كان يمكن إنقاذ لبنان كما كان.

السؤال الوحيد هو:

هل يمكنه تحويل نفسه بدون تدمير نفسه؟

إذا فشل، الآخرين سيقررون له.

إذا نجح، سيثبت أن البلد يمكن أن يسقط

ومع ذلك اختاري عدم الإختفاء