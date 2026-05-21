ماذا لو كانت الهجمات على الخليج جزء من إستراتيجية (فلاز فلاغ) إسرائيلية؟?

أثرعلم إسرائيلي زائفويدور في الخليج منذ الكشف عن حالتين حساستين. فمن جهة، أفادت وسائط الإعلام الأمريكية والإقليمية بأن إسرائيل استخدمت مرافق سرية في الصحراء العراقية لدعم حربها ضد إيران. ومن جهة أخرى، تدعي الإمارات العربية المتحدة أن الطائرات بدون طيار التي تستهدف محطة باراخا النووية لتوليد الطاقة جاءت من العراق، في حين تدعي المملكة العربية السعودية أنها اعترضت ثلاث طائرات بدون طيار قادمة من الأجواء العراقية. ويثير تذبذب هذه العناصر سؤالاً ثقيلاً: هل يمكن لإسرائيل أن تقوم بعملية ترمي إلى إحداث تمزق بين إيران والملكية العربية في الخليج، أو أن تيسّر هذه العملية أو تشغّلها؟?

ولا يمكن معاملة هذه الفرضية على أنها يقين. وفي هذه المرحلة، لا يوجد دليل تقني عام على أن إسرائيل أطلقت طائرات بدون طيار ضد الإمارات أو المملكة العربية السعودية. وتأتي أكثر الاتهامات مباشرة من المخيم الإيراني وهي جزء من حرب سردية. ولذلك فهي تستحق القراءة بعناية. غير أنه لا يمكن استبعادها من مسارها، لأن المنطقة لها تاريخ طويل من العمليات السرية، وقواعد غير معلنة، وإجراءات هوية كاذبة، ومسؤوليات مُهززة.

الدافع السياسي لعلم إسرائيلي زائف

إن المنطق السياسي واضح. وسيكون لإسرائيل مصلحة استراتيجية في رؤية بلدان الخليج العربي تشدد موقفها ضد إيران. ويمكن أن يؤدي الهجوم على محطة إمراتي للطاقة النووية المدنية أو الأجواء السعودية إلى تغيير المناخ الإقليمي. ويمكنها أن تدفع أبو ظبي والرياض إلى طلب استجابة أقوى، والمضي قُدما إلى واشنطن، والحد من هامش وساطةهما مع طهران. ويمكنها أيضا أن تعزز القصة الإسرائيلية لإيران القادرة على تهديد الشرق الأوسط بأسره من خلال عملياتها المسلحة.

ولكن نفس المنطق يكشف عن خطر كبير على إسرائيل. وإذا ثبتت عملية لافتة زائفة، فإنها ستسبب أزمة سياسية كبرى مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وجميع الشركاء الغربيين. ومن ثم، فإن لإسرائيل كل مصلحة في أن تنسب بلدان الخليج الهجمات إلى إيران أو المليشيات المؤيدة لها. وسيكون من المصلحة العليا أيضا ألا يكتشف مثل هذا التلاعب، إذا كان موجودا. وهذا هو بالضبط هذا الاهتمام المزدوج الذي يجعل الفرضية معقولة سياسيا، ولكن غير مضمونة قانونا.

ولا تزال الأدلة أكثر محدودية. The Emirates reported that drones had targeted the Barakah power plant without causing radioactive leakage or casualties. One of the devices reportedly affected a birth or electrical installation located outside the safety core of the power plant. وقد أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء التهديدات التي تتعرض لها المرافق النووية. وأعلنت المملكة العربية السعودية، من جانبها، اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار دخلت المجال الجوي من العراق. No armed group has clearly and verifiablely claimed responsibility for all these attacks.

العراق، نقطة ارتباط الشكوك

ولذلك يحتل العراق موقعا مركزيا. وتقدم الإمارات والمملكة العربية السعودية إقليم العراق كمصدر للطائرات الآلية. كما تعرضه العديد من وسائط الإعلام على أنه حيز تستخدمه إسرائيل في العمليات ضد إيران. وهذه القراءة المزدوجة تضع بغداد في موقف صعب للغاية. وإذا أطلقت ميليشيات مناصرة إيرانية من العراق، يبدو أن الدولة العراقية غير قادرة على السيطرة على أراضيها. وإذا كانت القوات الإسرائيلية تعمل تحت الأرض، فإن السيادة العراقية تتأثر بنفس القدر. وفي كلتا الحالتين، يصبح العراق أرض حرب تتجاوزه.

ولا تزال هناك حاجة إلى معالجة دقيقة للمعلومات المتعلقة بالمنشآت الإسرائيلية. The Associated Press reports, on the basis of Iraqi and American officials, that an Israeli force had established a temporary camp in the Nukhaib desert. Some officials describe a brief presence, maybe less than 48 hours, used as a logistical or intelligence point in the war against Iran. Other accounts, attributed to the American press, evoke two clandestine sites prepared in western Iraq since the end of 2024. ولا تؤكد إسرائيل هذه المعلومات. وقد أنكر المسؤولون العراقيون أحيانا وجود أسس مستدامة.

كلمة « قاعدة » مهمة. وتتطلب القاعدة الهياكل الأساسية، والاستمرار النسبي، وسلسلة الإمداد، والحماية. A temporary camp assumes a short presence, but remains politically explosive. وفي كلتا الحالتين، تكون المسألة هي نفسها: وإذا استخدمت إسرائيل الأراضي العراقية دون إذن عام، فإنها أدخلت عنصراً من عناصر السرية يجعل من الشك في التلاعب أكثر مصداقية من الناحية السياسية على الأقل. هذا لا يثبت علم خاطئ. This creates an environment conducive to prosecution.

اتهام خطير، ولكن ما زال بدون دليل تقني

نظرية العلم الكاذب تستند إلى نمط معروف القوة تقود أو تسهل الهجوم ثم تقترح أن يكون الخصم مسؤولاً والهدف من ذلك هو تحقيق أثر سياسي لا يمكن تحقيقه علنا: دخول حليف إلى الحرب، وتشديد الجزاءات، وتعبئة الرأي، والانهيار الدبلوماسي، أو إضفاء الشرعية على الرد. وفي هذه الحالة، سيكون الأثر المنشود هو دفع أموال الخليج إلى اعتبار إيران منافسا استراتيجيا فحسب، بل تهديدا مباشرا لهياكلها الأساسية الحيوية.

والمشكلة تكمن في مستوى الأدلة. وتتطلب هذه الشحنة الخطيرة عناصر تقنية مثل حطام الطائرات بدون طيار، والمكونات، ومسارات الرادار، والبيانات الساتلية، واعتراض الاتصالات، والتوقيعات الإلكترونية، ومناطق الإطلاق الدقيقة، وسلاسل القيادة. وبدون هذه العناصر، يظل الشك أداة سياسية. وقد يكون من المفيد فهم المصالح المعنية. ولا يكفي تحديد المسؤولية.

ويظل التفسير الأكثر مباشرة للميليشيات العراقية القريبة من إيران أو لشبكة متوائمة مع طهران. ولدى هذه المجموعات طائرات بدون طيار، وقدرات إطلاق متنقلة، وخبرة في الهجمات الإقليمية. قد يودون إرسال إشارة إلى بلدان الخليج، ومعاقبة تعاونهم مع واشنطن أو إظهار أن الطاقة والهياكل الأساسية النووية في المنطقة لا تزال ضعيفة. ويقابل هذا السيناريو سوابق إقليمية. فهو لا يستبعد الاستقلال الذاتي الجزئي للجماعات المسلحة، ولا الإرادة الإيرانية للحفاظ على هامش الرفض.

لكن السيناريو المؤيد للأيران أيضاً لديه مناطق الظل. The absence of a claim is notable. هجوم على محطة كهرباء نووية عربية يعرّض مرتكبيه إلى إدانة واسعة جدا، بما في ذلك بين ولايات إسرائيل الحاسمة. ولذلك يمكن أن يكون الصمت تكتيكيا. ويمكنها أيضاً أن تترجم عملية أكثر تعقيداً أو سوءاً أو غير واضحة عن قصد. وفي حرب طائرات بدون طيار، تسعى الجهات الفاعلة في كثير من الأحيان إلى تحقيق أقصى أثر ممكن بأقل قدر ممكن من المسؤولية.

السوابق المتعلقة بإسرائيل

وهذا هو المكان الذي تصبح فيه السابقة التاريخية مفيدة. ولا تزال قضية لافون، أو عملية سوزانا، في مصر في عام 1954، هي أكثر الأمثلة توثيقاً على عملية لافتة زائفة تشمل إسرائيل. وقد وضع أفراد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قنابل على أهداف مدنية تتعلق بمصالح الولايات المتحدة والبريطانية والمصرية، بما في ذلك السينما والمكتبات والمراكز الثقافية. وكان الهدف هو تخريب التقارب بين مصر والسلطات الغربية، وتهيئة مناخ من عدم الاستقرار بسبب جهات فاعلة أخرى. وفشلت العملية وتسببت في أزمة سياسية دائمة في إسرائيل.

The Lavon case shows that such an operation is not only theoretical. وهو يبين أيضاً أن الدولة قد تجد من المفيد إيجاد أزمة خاضعة للرقابة للتأثير على سلوك الحلفاء أو الشركاء. لكنه يذكرنا قبل كل شيء بتكلفة الاكتشاف. وعندما تصبح العملية علنية، تصبح الفائدة الاستراتيجية المتوقعة فضيحة. وتتأثر المصداقية الخارجية. وتنقسم المؤسسات الداخلية. ويضطر القادة السياسيون إلى الدفاع عن أنفسهم لسنوات.

وكثيرا ما يشار إلى حالات أخرى تتعلق بإسرائيل، ولكن لا ينبغي الخلط بينها وبين العلم الكاذب بالمعنى الدقيق. The Lillehammer case, in 1973, saw Mossad agents mistakenly kill Ahmed Bouchikhi, a Moroccan server based in Norway, whom they had taken for a black September official. وقد ألقت المحاكم النرويجية القبض على عدة ضباط وحكمت عليهم. وكانت العملية سرية وأجريت سرية. وهي ليست، بكل دقة، عملية تستهدف اتهام دولة أخرى. غير أنها توضح الخطر السياسي المتمثل في اتخاذ إجراء سري معرّض للعلن.

The 2010 assassination of Mahmoud al-Mabhouh in Dubai belong to the same category of operations under false identity. وقد اتهمت سلطات دبي قائدا له صلة بالموساد باستخدام جوازات سفر مزورة أو مغتصبة من عدة بلدان غربية. ولم تطالب إسرائيل رسميا بالعملية. وقد احتجت عدة حكومات غربية بعد استخدام الوثائق المتصلة برعاياها. مرة أخرى، هذا ليس علم زائف كلاسيكي. لكن الحلقة تظهر أن عملية سرية ناجحة من الناحية التكتيكية قد تكون باهظة الثمن إذا أصبحت الطرق عامة.

وهذه السوابق مهمة لسبب محدد. ويظهرون أن الدوائر الإسرائيلية قامت بالفعل بعمليات سرية جريئة، في بعض الأحيان تحت هوية زائفة، وأن اكتشاف هذه الأعمال يمكن أن يلحق ضررا دبلوماسيا يتجاوز المكاسب التشغيلية. لا يثبتون أي شيء عن باراكا أو الطائرات بدون طيار التي اعترضها الرياض فهي لا توفر سوى شبكة القراءة: فالذكاء والدافع والقدرة والمصلحة السياسية لا تكفي أبداً لإنشاء صاحب البلاغ.

خطر سياسي كبير على إسرائيل

ومن ثم، لا تزال المسألة المحورية محفوفا بالمخاطر. وقد تكون لإسرائيل مصلحة في توسيع الجبهة الإقليمية ضد إيران. غير أن إسرائيل ستخسر الكثير إذا اكتشفت دولة الإمارات أو المملكة العربية السعودية أنها تلاعبت بها. وبالنسبة لأبو ظبي، فإن هجوما محاكا أو منسقا على باراكه سيكون هجوما مباشرا على أمنه الوطني. وبالنسبة لالرياض، فإن انتهاك المجال الجوي الذي ينظمه شريك محتمل أو غير مباشر سيكون إهانة استراتيجية. وبالنسبة لواشنطن، فإن اكتشاف مثل هذا السيناريو سيفتح أزمة ثقة كبيرة مع حليفها الإسرائيلي.

ويجب أيضا قياس الفرق بين التسبب في رد فعل سياسي ومخاطر وقوع حادث نووي. وعلى الرغم من أن باراكا لم يتعرض لتسرب مشع، فإن هجوما بالقرب من محطة للطاقة النووية يعبر عتبة الخطر. ومن شأن عملية ترمي إلى التلاعب بإسناد مثل هذه الحادثة أن تعرض مرتكبيها إلى إدانة دولية كبيرة. وهذا المستوى من المخاطر يجعل النظرية أكثر جدية. وهي لا تلغي، ولكنها تفرض مستوى أعلى من الأدلة.

وبالنسبة لبلدان الخليج، تتمثل الأولوية الآن في تحديد مخصصات تقنية. ويجوز للإمارات أن تنشر عناصر عن الحطام والمسارات. ويمكن للمملكة العربية السعودية أن تقدم بيانات عن الطائرات الآلية المعترضة. ويمكن للعراق توضيح مناطق الإطلاق والتحقيق في المرافق الأجنبية المزعومة. ويمكن للولايات المتحدة أن تبين ما تعرفه عن الوجود الإسرائيلي في الصحراء العراقية. وبدون هذه البيانات، سيبقى الجدل مهيمناً على السرد المتنافس.

وينطبق الحذر أيضا على المفردات. لا تُعرّف أي عملية تحت راية زائفة فقط بالسرية. إنها تفترض إرادة للإسناد الخداعي. قاعدة تحت الأرض، سرقة تحت هويّة زائفة أو إغتيال غير مدعّى به لا تكفي لتشكيل علم زائف. ويجب إثبات أن صاحب البلاغ الفعلي سعى إلى نقل المسؤولية إلى جهة أخرى. In the current case, this demonstration is still lacking.

ويحمي هذا التمييز أيضا التحليل من تجاوزين. الأول هو أن نؤمن بسرعة كبيرة بالاتهام الإيراني لأنه يدخل في حساب متماسك للمصالح الإسرائيلية. والثاني هو إزالة الألغام تلقائيا، لأنها تأتي من مخيم يخوض نزاعا. دوائر الاستخبارات تستغل هذه ردود الفعل بالتحديد وهي تعمل في مناطق تتأخر فيها الحقيقة التقنية، وأحيانا بعد اتخاذ قرارات سياسية.

لبنان في منطقة الأثر

وبالنسبة للبنان، فإن هذه القضية ليست بعيدة. ويؤثر أي تصعيد بين إيران وإسرائيل وملكية الخليج على الجبهة الجنوبية. (إسرائيل) تقدم (هزبولا) كتمديد لاستراتيجية (إيران) وكثيراً ما تدمج طهران لبنان في متطلباته المتعلقة بخفض التصعيد. وإذا عُزيت هجمات الخليج إلى المحور الإيراني، فإن الضغط على حزب الله قد يزداد. وإذا ما تقدمت أطروحة التلاعب الإسرائيلي، سيجد حزب الله حجة سياسية لإدانة استراتيجية استفزاز إقليمية.

ولذلك يجب أن تظل المناقشة محددة. والقول إن إسرائيل ستستفيد من الانقطاع بين إيران وبلدان الخليج العربي هو تحليل معقول. القول إن إسرائيل لا ينبغي أن تكتشف أبداً إذا كانت هذه العملية قائمة دليل استراتيجي. والقول إن إسرائيل نفذت فعلا هجمات الطائرات بدون طيار هو ادعاء غير مبرر في هذه المرحلة. بين هذه المستويات الثلاثة، يُملّط الصواعق الصحفية عدم عبور الخط دون دليل.

The expected survey will not only focus on drones. وسيغطي أيضا المواقع السرية المشتبه بها، وقدرة العراق على السيطرة على مساحة الصحراء، واعتراض الاتصالات، ومصالح الجهات الفاعلة الإقليمية. وستظل المنطقة الرمادية مفتوحة حتى تنشر العواصم المعنية بيانات يمكن التحقق منها. ومع أخذ هذا في الاعتبار، فإن فرضية العلم الكاذب الإسرائيلي لا تزال مسارا سياسيا يتعين رصده، وليس التوصل إلى نتيجة ثابتة.