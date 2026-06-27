ما لم يحققه لبنان في الاتفاق السابق

وقد حصل لبنان على إطار دبلوماسي، ولكنه لم يحصل بعد على الضمانات التي يسعى إليها. ولا يضع النص سحباً إسرائيلياً كاملاً أو جدولاً نهائياً أو وقفاً فورياً للضربات. وهو يضع الجيش اللبناني في مركز المخطط، في حين أنه يفتقر إلى الموارد والمخاطر التي يُتهم فيها بالتأمين غير المباشر لوجود إسرائيلي ممتد. ولا تزال الضمانة الأمريكية، التي هي أساسية لنقل إسرائيل، غير كافية بالنسبة لبيروت، حيث أن واشنطن لا تزال قريبة جدا من الأولويات الإسرائيلية. وبالنسبة لبعض الجنوبيين، من المرجح أن يُنظر إلى الاتفاق على أنه امتياز: فالدولة لم تتمكن من حمايتهم خلال التفجيرات، وقد انسحب الجيش أو لم يتمكن من الحفاظ على نفسه في عدة مناطق، ولا يضمن النص بعد انسحابها الكامل أو الأمن اليومي أو إعادة الإعمار السريع.

1 – لم يضمن أي انسحاب إسرائيلي

لبنانالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية– لا يضمن الاتفاق ذلك على الفور. يتحدث عنالنقل التدريجيمشروط بنزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول والتحقق من الأمن.

وهذا يعني أن إسرائيل تحتفظ بهمش هام. Hezbollah is a threat. وبالنسبة لبيروت، يمثل هذا امتيازاً رئيسياً: فالهدف الأصلي هو الانسحاب التام، وليس وجود إسرائيلي انتقالي بدون موعد نهائي واضح.

2 – لا يوجد جدول نهائي

ولا يحدد النص تاريخا واضحا لانتهاء الوجود الإسرائيلي في لبنان. هذه واحدة من أضعف نقاط بيروت.

ولذلك، يقبل لبنان إطارا يعتمد فيه الانسحاب الإسرائيلي على الظروف المستقبلية، دون تحديد موعد نهائي ثابت. وهذا الافتقار إلى جدول زمني يمكن أن يحول مرحلة انتقالية إلى وجود مطول. كما أنها تتيح لإسرائيل فرصة لفرض مغادرتها على تقييمها للتهديدات.

3. لا يوجد ضمان بوقف فوري للضربات الإسرائيلية

أراد لبنان وقف الهجمات الإسرائيلية. ويحتفظ الاتفاق بحق كل طرف في الدفاع عن نفسه.

ولذلك، يمكن لإسرائيل أن تواصل الاحتجاج بالدفاع عن النفس لإضرابها عن أهداف تتعلق بهزبولا. هذا البند يخاطر بإطالة أمد الضربات المستهدفة في جنوب لبنان، حتى بعد التوقيع. وبالنسبة للمدنيين، فإن هذا الغموض أساسي: والاتفاق على إعادة الأمن لا يضمن بعد إنهاء القصف.

4 – إزالة المنطقة الأمنية الإسرائيلية

الموقف الإسرائيلي يؤكد أن الجيش سيبقى في المنطقة الآمنة حتى نزع سلاح حزب الله وبالنسبة للبنان، هذا امتياز كبير.

أرادت بيروت استعادة سيادتها الإقليمية. ويقبل الاتفاق عمليا الوجود الإسرائيلي المتبقي، دون تسوية نهائية فورية. وهذا يغذي الفكرة، بين معارضيها، بأن النص يؤطر احتلالًا جزئيًا بدلاً من إلغائه.

5. عودة المشردين داخليا غير مضمونة في كل مكان

ويشير الاتفاق إلى عودة المدنيين إلى المناطق التجريبية بعد نزع سلاح الجيش اللبناني ونشره. ولكن هذا لا يؤثر تلقائيا على جميع المناطق الجنوبية.

ولا تتمتع الأسر المشردة بعد بضمان عام للعودة. وستتوقف عودتهم على الأمن والانسحاب الإسرائيلي وإزالة الألغام والهياكل الأساسية والقرارات في كل منطقة. ويمكن أن يؤدي هذا المنطق إلى إحداث فرق بين القرى: فبعضها سيدمج في الآلية، وسيظل البعض الآخر ينتظر.

6 – يظل التعمير مشروطا

ويعود الاتفاق بالتعبئة الدولية، ولكن الأموال ستخضع لشروط صارمة. ولا ينبغي أن تفيد الكيانات المرتبطة بالجماعات المسلحة من غير الدول.

وهذا يمكن أن يطمئن الجهات المانحة، ولكنه يبطئ أيضا المعونة في المناطق التي تتداخل فيها الشبكات البلدية والاجتماعية والسياسية. ولذلك لا يتلقى لبنان مساعدة فورية وشاملة وغير مشروطة. وفيما يتعلق بالمقيمين المتضررين، يمكن تعليق إعادة البناء عن المعايير السياسية والأمنية التي يصعب تطبيقها على أرض الواقع.

7 – حزب الله ليس طرفا في الاتفاق

الصفقة تستهدف (هزبولا) مباشرة لكن الحركة لم توقع عليها إنه ضعف هيكلي.

والحكومة اللبنانية ملتزمة بنزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول، ولكنها لا تملك بالضرورة الوسائل السياسية والعسكرية لفرضها دون أزمة داخلية. لذا النص يخلق فجوة بين التزام الدولة وواقع نسبة الطاقة الداخلية.

8. لبنان لا يحصل على ضامن متوازن حقا

الضمان الرئيسي أمريكي ولكن واشنطن تعتبر في لبنان قريبة جدا من إسرائيل.

ولا يضطلع الأوروبيون، ولا سيما فرنسا والأمم المتحدة، بدور محوري في الاتفاق. وهذا يحرم بيروت من وزن دبلوماسي مضاد أكثر قبولا لبعض الرأي اللبناني. والضمان الأمريكي مفيد للثقة على إسرائيل، لكنه لا يكفي لطمأنة من يخشون قراءة النص لصالح تل أبيب.

مواطن الضعف الرئيسية

عدم كفاية الضمان الأمريكي

إن الضمان الأمريكي مفيد لأن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل. لكنه ليس كافياً.

وواشنطن قريبة هيكليا من إسرائيل بشأن المسائل الأمنية. وإذا ادعت إسرائيل أن الإضراب دفاع عن النفس، فليس من المؤكد أن الولايات المتحدة ستعتبره انتهاكا. وإذا رفضت إسرائيل الانسحاب الكامل على أساس تهديد حزب الله، فيمكن لواشنطن أن تقبل هذا التعليل.

وبالنسبة للبنان، يخلق هذا اختلالا. الضامن الرئيسي للاتفاق هو حليف إسرائيل الاستراتيجي الرئيسي. وهذا يضعف قبول النص جزئياً في الرأي اللبناني، لا سيما في الجنوب.

القوات المسلحة اللبنانية التي تقوم ببعثة ثقيلة

ويضع الاتفاق الجيش اللبناني في مركز الترتيب. ويجب أن تتحكم في المناطق التجريبية، وتمنع عودة الجماعات المسلحة، وتؤمن الأرض، وتعيد سلطة الدولة.

ولكن الجيش اللبناني يفتقر إلى الموارد. وهي بحاجة إلى التمويل والمركبات والوقود والمعدات ونظم الرصد والاتصالات والقدرات اللوجستية. فبدون دعم هائل، يُحتمل أن تُعطى مهمة مستحيلة.

كما أنها تتعرض لمخاطر سياسية. وإذا ما أمنت المناطق القريبة من المواقع الإسرائيلية، يمكن اتهامها بحماية الجيش الإسرائيلي بصورة غير مباشرة. وإذا لم تفعل ذلك، يجوز لإسرائيل أن تتهمها بعدم الامتثال للاتفاق.

نظرة سلبية جدا في جزء من الجنوب

بالنسبة لكثير من الناس في الجنوب، المشكلة أعمق. ولم يُنظر إلى الدولة اللبنانية على أنها فاعل وقائي خلال أشد مراحل النزاع. انسحب الجيش أو لم يتمكن من البقاء في العديد من المناطق المكشوفة. عانى السكان من القصف والنزوح وتدمير المنازل وانقطاع الخدمات الأساسية دون شعور بحماية فعالة من الدولة.

وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة الاتفاق على أنه عائد للسيادة، بل على أنه امتياز لإسرائيل. وقد يرى كثير من الجنوبيين أن الدولة، التي لم تكن أو لم تكن لها قوة أثناء الهجمات، تعود اليوم بنص يدعو إلى نزع سلاح حزب الله، تقبل وجودا إسرائيليا انتقاليا ولا تضمن انسحابا كاملا أو وقفا كاملا للضربات فورا.

وهذا التصور حاسم سياسيا. بالنسبة لهؤلاء السكان، لا يمكن للدولة أن تطلب فقط طاعة الاتفاق. ويجب عليه أولا أن يثبت أنه يحمي إسرائيل ويعيد بنائها ويحقق نتائج ملموسة. فبدون انسحاب واضح، وبدون أمن حقيقي، وبدون عودة سريعة للمشردين، قد يبدو الخطاب الرسمي بشأن السيادة مجردا بل مفصولا عن الخبرة المحلية.

مخاطر مدنية كبيرة

ولا يزال المدنيون في جنوب لبنان الأكثر تعرضا. ولا يضمن الاتفاق على الفور نهاية الإضرابات، ولا العودة الآمنة إلى جميع المناطق.

ويمكن للمناطق الرائدة أن تخلق فوارق بين القرى: ويمكن للبعض أن يستفيد من العودة الخاضعة للإشراف، في حين أن البعض الآخر سيظل مهددا أو بعيد المنال. وقد يؤدي ذلك إلى تأجيج التوترات المحلية.

كما يمكن إلقاء القبض على المدنيين بين عدة منطق: الجيش الإسرائيلي الذي يحتفظ بحرية عمله، والجيش اللبناني الذي يحاول السيطرة على الأرض، والحزب الله الذي يرفض الاتفاق، والمانحون الذين يقدمون المعونة. وفي هذه التشكيلة، يمكن لسكان الجنوب أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى في وسط حل توفيقي تقرر أعلاه، دون ضمان أمن فوري.