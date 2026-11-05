Alfa opens eSIM PARTscription remotely

ويتيح ألفا الآن لللبنانيين، سواء في البلد أو في الخارج، شراء خط مدفوع سلفا أو شبكة إنترنت متنقلة من طراز MBB، وتفعيل نظام eSIM عن بعد. ويمر الطريق من خلال تطبيق المشغل أو موقعه الشبكي، مع وثيقة هوية صحيحة، والاعتراف بالوجه، والدفع الإلكتروني. وتتعلق هذه الرواية بالمشاركة الكاملة: وكان ألفا قد اقترح بالفعل نظام الحكم الذاتي منذ عام 2019. ويجب أن تتفادى الخدمة الدخول في متجر، دون تغيير التغطية الشبكية أو ظروف التجول وحدها.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وتفتح » ألفا » الاشتراك المتنقل على مسافة بين السكان اللبنانيين والخارج. وقد أعلن في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن هذه التجربة الرقمية تسمح لك بشراء رقم مدفوع مسبقاً أو خط إنترنت متنقل من طراز MBB ومن ثم تفعيل نظام eSIM. الطريق يمر من خلال تطبيق أو موقع المشغل، مع التحقق من الهوية والدفع الإلكتروني.

ويغطي التغيير كامل عملية العمل. يَختارُ الزبونَ رقمَه، يُدقّقُ وثائقَه ويَحْصلُ على خطِّه بدون المرور خلال نقطةِ بيعِ. وقد أدرجت ألفا هذه الخدمة في استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تمتد أربع سنوات مع وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

Alfa dematerializes purchasing and activation

ويشمل العرض خطوطاً ثابتة مدفوعة سلفاً، وأرقاماً مميزة، واشتراكات متنقلة من طراز MBB. وهو يتيح للزبائن المعنيين أداء الخطوات الرئيسية من نفس البيئة الرقمية. ويسبق اختيار الرقم التحقق من الهوية وتنظيم الرقاقة الإلكترونية وتنشيطها.

ولدى المشغل نشاط عملي في غضون دقائق. وتتفق هذه المدة مع وعد الخدمة، وليس تدبيرا مستقلا من الوقت. وتنطوي الرحلة على التحقق من صحة الوثائق والسير السلس للدفع.

صفحة (ألفا) الآن تُبرز خطاً مدفوعاً مسبقاً ويمكن الوصول إليه على الإنترنت يعود إلى متجر المشغل الرقمي ويتيح هذا التطور وصولا تجاريا ملموسا إلى النظام الجديد، بعد إعلانه.

تم التحقق من الهوية قبل التكليف

والطريق موجه للمواطنين اللبنانيين ويتطلب بطاقة هوية لبنانية صالحة أو جواز سفر. خطوة التعرف على الوجوه تكمل الشيك الوثائقي ولذلك لا يمكن للزبون أن يحصل على خط إلا باختيار رقم وتحديد سعره.

ويستعيض التحقق من المقاييس الأحيائية عن جزء من الرقابة التي أجريت أثناء مرور مادي. إنه يتدخل في عملية تتضمن أيضاً قراءة وفحص معلومات الوثيقة وبعد هذه الخطوات، يسمح الدفع الإلكتروني بمواصلة الحصول على النظام.

المحيط المعلن يتعلق باللبنانيين ولا يمكن الخلوص إلى أن هذا الطريق الجديد ينطبق في نفس الظروف على الزوار الأجانب. ولا ينبغي أيضاً أن تخصم قواعد الشراء لأصناف أخرى من الخطوط من هذا الإعلان المدفوع مسبقاً والمنشور MBB.

نهج يمكن الوصول إليه من الخارج

ومن التغييرات العملية في الخدمة إمكانية الاشتراك خارج لبنان. يستطيع مواطن لبناني أن يعد خطه دون انتظار رحلة إلى متجر. ويشمل الإعلان صراحة العملاء الذين أقيموا في الخارج.

غير أنه لا ينبغي الخلط بين الاشتراك عن بعد وبين شروط استخدام الشبكة خارج البلد. الحصول على سائل من الخارج لا يعني تلقائيا وجود حزمة دولية. وتخضع الخدمات القابلة للاستخدام وتسعيرها وتوافرها لشروط العرض المختار والمشغل.

الحساب الرقمي يسمح لك أيضاً بشراء وإدارة خطوط متعددة ويتعلق هذا المركز بالإدارة التجارية. إنه لا يحكم مسبقاً على عدد الخطوط التي يمكن أن يستخدمها الهاتف في وقت واحد، وهذا يعتمد على الجهاز.

SIM موجود بالفعل في ألفا

الرواية ليست ظهور الشريحة الإلكترونية على الشبكة. وأعلنت ألفا إطلاقها في 20 آذار/مارس 2019 خلال زيارة وزارية إلى مقرها. The principle already allowed to activate a number without inserting a physical SIM card.

ولذلك فإن تطور تشرين الأول/أكتوبر 2026 يتعلق أساسا بالاشتراك الكامل، من اختيار الخط إلى تنشيطه. ويتفادى هذا التمييز تقديم خدمة متاحة لعدة سنوات كتقنية جديدة. ويقوم المشغل الآن بتوسيع الطريق المبعد للعروض المذكورة في إعلانه.

The use of an eSIM requires a compatible tool. الرقاقة المزيلة لا تضيف هذه القدرة إلى هاتف لا يضيف. وقبل الشراء، يجب على العميل أن يفحص خصائص الجهاز والشروط المحددة للخط المختار.

A service announced, results still to be observed

ويقلل المسح من الحاجة إلى السفر من أجل النهج المشمولة. وهو لا يغير التغطية المتنقلة أو نوعية الإشارة وحدها. ويركز المشروع على العلاقة التجارية بين المشترك والمشغل.

ولا توفر » ألفا » ، في الإعلان الذي تم بحثه، ميزانية لعدد الاشتراكات التي تقدمها هذه القناة الجديدة. ولا يبين معدل نجاح مراجعة الحسابات أو متوسط الوقت المقاس. وسيساعد استخدام هذه الخدمة على تقييم قدرتها على تجهيز الطلبات، بما في ذلك الطلبات المقدمة من اللبنانيين خارج البلد.

باستخدام حاسوب محمول، صورة توضيحية من محفوظات ليبينوز. الشاشة تظهر رمزاً حاسوبياً وليس الموقع أو تطبيق ألفا لا يوجد جهاز متوافق في هذه الصورة موعد إطلاق نار غير مستقر الائتمان: Pixabay/Free-Photos, via Libnanews

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