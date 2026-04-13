LEBAN FACE AT ITS ALLEGEANCE TEST — BETWEEN NATIONAL TREATY AND TRANSNATIONAL DERIVE

هناك حقيقة أن المرء يتجنب الإسم لأنهم يزعجون لأنهم يكسرون القصص المريحة ويكشفون الكسور العميقة إن مسألة الولاء للبنان هي واحدة من هذه المسائل. فهو يعبر المجتمع صامتا، ويبني التوترات السياسية، ويغذي الأزمات بشكل متكرر، ولكنه نادرا ما يُطرح في كل تطرفه.

وفي جوهرها، لا تملك مؤسسات الدولة وحدها. وهو يستند إلى العضوية. الالتزام بفكرة بسيطة: إن الولاء النهائي يعود إلى الوطن المشترك. عندما يصبح هذا الولاء مشتركاً، متردداً أو مقسماً، تدخل الدولة منطقة هشاشة لا تنشأ منها حقاً.

إن لبنان الآن في هذا الفضاء غير المؤكد.

ولفهم هذه الأزمة، يجب أن نعود إلى العمق التاريخي للبلد. وفي وقت مبكر من القرن السادس عشر، وفي ظل حافز الفاكريددين الثاني، ظهر أول كيان سياسي متجذر في جبل لبنان. وتقوم الطائفتان المسيحية والدرزية تدريجياً بتطوير علاقة عضوية مع إقليم محلي وهيكل سياسي، مما يلقي بالولاء على كيان لبناني حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي الحديث عليه.

وعندما أعلن أكبر لبنان في عام 1920، كان الطائفة السنية في وضع أكثر لبسا. ويلتزم أحد الأطراف بالمشروع اللبناني، غير أن هناك مشروعا آخر يُعد استمرارية عربية أوسع نطاقا، يجسدها فيصل الأول ومشروعه لمملكة مركزة على دمشق. ويشكل هذا التوتر الأولي علاقة دائمة مع الدولة.

وسيستمر هذا الغموض وسيعبر عن نفسه بقوة خلال سنوات الحرب الأهلية. وقد اعتبر جزء كبير منهم أن تحالف جزء من القوات السنية مع المنظمات الفلسطينية المسلحة، في مواجهتها بهيكل السلطة الذي يهيمن عليه المسيحيون، بمثابة تمزق للميثاق اللبناني الضمني. وشهدت هذه اللحظة في هذه القراءة تحولا في الولاء، حيث تداخل النزاع الداخلي مع الأسباب والقوى الخارجية.

لكن التاريخ يتغير مع ارتفاع سوريا في السلطة، ثم تحالفها مع إيران، وخاصة بعد اغتيال رفيق الحريري، حدث تحول. وبالنسبة لجزء كبير من المجتمع السني، تغلق هوامش الولاء الخارجي. وفي مواجهة الجهات الفاعلة الإقليمية التي أصبحت مهيمنة أو عدائية، أصبحت إعادة التركيز على لبنان تدريجيا الخيار السياسي الوحيد المجدي.

طريق الطائفة الشيعة مختلف وشهدت فترة طويلة من التهميش إيقاظاً في الستينات تحت نبض موسى سعدر، الذي يعمق مشروعه اللبناني: إدماجه وتمثيله وكرامته، ولكنه لا يزال في الإطار الوطني.

وفتح اختفائه في عام 1978، عشية الثورة الديموقراطية الإيرانية، خرقاً. هذه الثورة تستحدث مركز جديد للجاذبية وجزئياً، يشكل جزء من النزعة السياسية اللبنانية جزءاً من هذه الدينامية، لا سيما من خلال حزب الله، التي تجسّد صياغة بين قوة مسلحة محلية واستراتيجية إقليمية. The Amal movement is also evolved politically in this environment.

وهنا يظهر السؤال الرئيسي بوضوح تام.

ولا يمكن للبنان أن يتواجد منذ وقت طويل مع وجود ادعاءات هيكلية خارجية عن نفسه.

لأن الولاء ليس مجرد علاقة إنه تسلسل هرمي في القرار وعندما يضع الممثل مرجعاً خارجياً فوق الدولة، لا تكون الدولة هي مركز الجاذبية.

لكن هناك سؤال أكثر صعوبة

هل يمكن للدولة أن تسيطر على ولاء مواطنيها؟

الجواب في حالة حديثة متناقض

ولا يمكن للدولة أن تسيطر على الضمير. ولا يمكنها فرض الولاء الداخلي بمرسوم. ولا يمكنها أن تحظر المعتقد أو التعاطف أو الهوية الدينية أو الثقافية. وأي محاولة للسيطرة المباشرة على الولاء الحميم سيؤدي إلى دولة استبدادية، وليس دولة ذات سيادة.

ولكن الدولة تستطيع، بل يجب عليها، أن تتحكم في المظاهر الملموسة لهذه الادعاءات عندما تصبح سياسية أو عسكرية أو مالية.

هنا تكمن الحدود الحاسمة

قد يشعر المواطن بأنه قريب من قضية خارجية ولكنها لا تستطيع أن تتصرف أو تمول أو تسلح أو تنسق أو تقرر على أساس سلطة خارجية إذا كان ذلك يؤثر على السيادة الوطنية. هذا لم يعد رأي إنه عمل

وأي عمل يقع في نطاق الدولة.

وبالتالي، فإن السيادة لا تتطلب السيطرة على القلوب، بل بالأحرى السيطرة على الأعمال.

ويعني ذلك بعبارات ملموسة: حظر أي تسلسل قيادي عسكري خارج الدولة، ومراقبة التمويل الخارجي، وشفافية التدفقات، والإشراف الصارم على العلاقات السياسية مع السلطات الأجنبية، وقدرة الاستخبارات على تحديد أي هيكل مواز. وهذا يعني أيضا أن القرار المتعلق بالحرب والسلام لا يمكن أن يكون إلا للمؤسسات الوطنية.

وبعبارة أخرى، لا يمكن للدولة أن تطالب بالولاء الداخلي، ولكن يمكنها أن تطالب بالولاء التنفيذي.

وهذا التمييز يتفادى السذاجة والسلطانية على حد سواء.

لأن دولة ضعيفة تتسامح مع كل شيء وتختفي دولة استبدادية تفرض كل شيء وتشوه نفسها وتضع دولة ذات سيادة حدودا واضحة: حرية المعتقد، ولكن الحصرية للعمل الاستراتيجي.

وهنا يجب إعادة التفكير في الميثاق الوطني.

ليس كتعايش موازٍ بين الإدعاءات، بل كهرم هرمي مفترض. كل الهويات مشروعة ويمكن أن توجد جميع الأعضاء. غير أن الولاء الوحيد يجب أن يهيّل القرار السياسي: قرار لبنان.

وهذا يعني الحياد النشط. ولا الحياد الفارغ، بل الحياد السيادي، الذي يرفض الخوض في صراعات الآخرين، التي تحمي إقليمها، وتحظر على الجهات الفاعلة الداخلية أن تتحول إلى تكرار لاستراتيجيات خارجية.

ولا يمكن للبنان أن يكون أمة ومنصة.

يجب أن يعود ليكون مركز.

ولن يمر ذلك بالإكراه الجسيم، أو بالرفض، بل من خلال إعادة البناء الواضح: السيطرة على الأعمال، وتنظيم التدفقات، وإعادة السلطة، واستعادة الدولة للقدرة على أن تكون المحكّم النهائي.

والسيادة في جوهرها ليست مسألة إيديولوجية.

إنها مسألة حدود

ولا يوجد بلد إلا عندما يكون قادرا على رسم هذا الحد وإنفاذه.

والسؤال المطروح الآن في أبسط أشكاله وأكثرها طلبا.

هل يريد لبنان أن يكون دولة تتسامح مع جميع الادعاءات، أو دولة تنظم تغلب عليها؟

لأنه بين هذين الخيارين لا يوجد حل وسط دائم

هناك خيار