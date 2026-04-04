Lebanon: 1,422 dead and 4,294 injured, Tyre evictiond at 6 p.m

احتسب لبنان يوم السبت، 4 نيسان/أبريل، الساعة 00/18422 1 حالة وفاةو294 4 مصاباSince 2 March, according to the assessment of the Ministry of Public Health taken by LBCI. في اليوم الثاني من أبريل54 حالة وفاةو156 إصابةتم تحديده وفي الوقت نفسه، دعت إسرائيل سكان مناطق صور ومواقع مجاورة إلى إجلاء شمال الزهراني، بينما أصيب مستشفى في المدينة بأضرار.

زيادة حادة في أداء الإنسان

وفي يوم السبت، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن إجراء تقييم تراكمي422 1 حالة وفاةو294 4 مصابامنذ بداية الهجوم في 2 آذار/مارس According to the official infographic attached and the point relayed by LBCI, the day of 4 April alone made54 حالة وفاةو156 إصابةThe image also details the distribution of victims, withقتل 93 امرأة وإصابة 500 امرأة..قتل 203 1 وإصابة 353 3وقتل 126 طفلا وإصابة 441 طفلا.

The infographic also reports heavy losses in the health sector. وتشير الوثيقة إلى6 مستشفيات..71 سيارة إسعاف متضررة..20 مركزا للرعاية الأوليةو87 من أفرقة الإنقاذ غير الإنسانيةقلق نفس السجلات البصرية54 حالة وفاةو142 إصابةفي قطاع الصحة. وفي الساعة ٠٠/١٨، وضع هذا التقييم ٤ نيسان/أبريل من بين أشد التسلسل المفتوح في أوائل آذار/مارس.

الإطار في وسط اليوم

(التطور الرئيسي على أرض الواقع يتعلق بـ(تيري وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا يوم السبت يدعو سكان عدة أجزاء من المدينة والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك حمادية وزوق الموفدي وبورج الشمالي، إلى الإجلاء شمال نهر الزهراني. The message, broadcast in Arabic by military spokesman Avichay Adraee, states that the army is about to intensify its operations against Hezbollah in the area.

وقبل ساعات قليلة، ضربت ضربات مباني قريبة من المستشفى اللبناني الإيطالي في صور، مما أضر بالمنشأة وفقاً للمصادر المحلية التي نقلت خلال اليوم. وأشار مدير المستشفى إلى أن الهيكل لا يزال مفتوحاً لمزيد من الرعاية. وقد وضع هذا التسلسل المدينة الساحلية في مقدمة الأخبار اللبنانية في اليوم، بين أمر الإجلاء، والأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية الطبية، والاهتمام بزيادة اتساع الجبهة إلى الجنوب.

القتل في مقاطعة صور

في مقاطعة صورالوكالة الوطنية للمعلوماتيوم السبت أبلغ عن مأساة في (عين بال) حيث تم الإعلان عن عائلة تحت الأنقاض بعد إضراب وعرضت الوكالة الرسمية الهجوم على أنه مذبحة، دون أن تقدم في هذه المرحلة تقييما موحدا نهائيا. ويضيف هذا الإرسال إلى المعلومات الواردة من " صور " نفسها ويعزز الانطباع بوجود يوم ثقيل للغاية في جميع أنحاء المنطقة الساحلية الجنوبية.

The information disseminated throughout the day draws a similar picture on the ground: a large southern city under eviction warning, a damaged hospital, and districts affected by deadly strikes. في الساعة ٠٠/١٨، ظلت محافظة صور أحد أطراف التوتر الرئيسية في البلد.

تبادل إطلاق النار في الجنوب

في نفس الوقتANIوألقى المنار عدة بلاغات من حزب الله أعلن فيها عن إطلاق النار على كريات شمونا وعلى مواقع أو تجمعات إسرائيلية في مناطق الجبهة الجنوبية. LANIأُبلغ عن إطلاق صواريخ على مواقع قريبة من مارون الراس ونحو كريات شمونا. وأصدر المنار، من جانبه، نشرات صحفية يعلن فيها، في جملة أمور، إطلاق النار على مجموعة من الجنود الإسرائيليين والمركبات الإسرائيلية في القنطرة وعلى سلم جديد نحو كريات شمونا.

وتؤكد هذه الإعلانات أن اليوم لم يقتصر على الإضرابات الإسرائيلية وأوامر الإجلاء. ولا تزال الجبهة الجنوبية نشطة طوال اليوم، مع خلافة بلاغات وتنبيهات عسكرية في عدة مناطق اتصال. وتشير التقارير الواردة من وسائط الإعلام اللبنانية مرة أخرى إلى أن القتال مستمر في آن واحد في عدة أجزاء من الحدود.

الضغط الجوي

وأبلغت الحركة أيضا عن استمرار التحليقات الإسرائيلية على علو منخفض فوق عدة مناطق في لبنان. ويرافق هذا النوع من المعلومات طوال اليوم التحذيرات المتعلقة بـ " صور " ، والإضرابات في الجنوب، والبلاغات العسكرية، في مناخ من التوتر المستمر في أنحاء كثيرة من الإقليم.

الساعة ٠٠/١٨، موجز اليوم الذي سلمتهالوكالة الوطنية للمعلوماتAl Manar, MTV and LBCI hold in a few facts. ولا يزال التوازن الإنساني الوطني يرتفع ارتفاعا حادا. وتركّزت صور ومقاطعتها معظم التطورات، حيث صدر أمر بالإجلاء الإسرائيلي، وألحقت أضراراً بمستشفى، وضربات في أماكن قريبة. وبموازاة ذلك، استمر تبادل إطلاق النار على الجبهة الجنوبية، في حين ظل الضغط الجوي في عدة أجزاء من البلد.