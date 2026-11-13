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LibnanewsJournal – November 13, 2026, 6 p.m. edition
The titles of Libnanews, November 13, 2026: طلقات مبلّغ عنها في حداثا وزوطر في جنوب لبنان؛; تقديم المساعدة السكنية للمشردين داخليا؛; جلسة استماع جديدة في الدراسة الاستقصائية عن ميناء بيروت؛; عمليات التفتيش النووية في إيران.
ولا تنطبق إعلانات المعونة على تأكيد الدفع. جلسة الاستماع لا تحكم مسبقاً على الذنب ولم يتم التشاور مباشرة مع التقرير السري للوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر.
الصور: François el Bacha / Libnanews (South, archive published in 2019 ; port, 13 August 2020), NNA (housing, broadcast of 13 November 2026), Mostafa Meraji (Qom, 2011, CC0). وقد تم تحديد صور المحفوظات في الفيديو.
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