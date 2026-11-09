Mitsui Chemicals signs acquisition of JSR

ووقعت شركة ميتسوي للمواد الكيميائية اتفاقا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر للسيطرة على شركة JSR، وهي أخصائية في المواد شبه الموصلات اليابانية. والمبلغ المتعهد به هو 840 1 بليون ين، بما في ذلك الديون وغيرها من البنود. وستشارك وزارة العدل في التمويل، في حين أن ميتسوي ينص على اعتماد للنفقات ومسألة محتملة للتقاسم. وسيشمل التقارب عدة أسر من المواد المستخدمة في صنع الرقائق. وهو يظل خاضعا للسلطات التنظيمية، مع إنجاز مقرر في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2027 وآذار/مارس 2028.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ووقعت شركة ميتسوي للمواد الكيميائية اتفاقاً يوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 للسيطرة على شركة JSR، وهي موردة يابانية للمواد الضرورية لتصنيع شبه الموصلات. وبلغت العملية 840 1 بليون ين، بما في ذلك الديون وغيرها من البنود، أو نحو 11.6 بليون دولار. وسيشارك مصرف التنمية الياباني في التمويل. ولا تزال المصالحة خاضعة للسلطات التنظيمية.

ميتسوي للمواد الكيميائية

ويؤكد المجلس المشترك أن الأموال التي يديرها صندوق رأس المال المشترك قد أبرمت عقدا يغطي جميع حصصه المشتركة. وبعد أن تُدخل شركة » ميتسوي » للأوراق المالية وتحولها إلى أسهم تفضيلية بدون حقوق التصويت، ستتمتع شركة » ميتسوي » بجميع حقوق التصويت. وستصبح الجمعية فرعا موحدا للفريق.

ويعتزم الصانع مواصلة استراتيجيته التي تركز على المواد الإلكترونية والشاشات والتطبيقات البصرية. وهو يعرض التقارب كوسيلة لتعزيز البحوث وتطوير المنتجات وقدرات الإمداد العالمية.

ودوره يقع في مجرى المجهزين النهائيين. وتُستخدم راتنجات حساسة للصورة، أو لأخصائيي التصوير، لنقل مواصف الدائرة إلى لوحات السيليكون. فالتعرّض الخفيف يغير سلوكهم الكيميائي محلياً. ويسمح التطور بعد ذلك بالإبقاء على التصميم المطلوب قبل الخطوات المحضة. تقدم شركة JSR منتجات مناسبة لتصوير الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة، تستخدم في الرقائق المتقدمة.

ميتسوي للمواد الكيميائية تريد ربط هذه الراتنجات بموادها الخاصة وتشمل حافظة المشروعات الواقية من الأقنعة الليثوغرافية والأضلاع المستخدمة في تجهيز اللوحات. وبهذه الطريقة، يسعى الفريق إلى توسيع نطاق عرضه على عدة مراحل تصنيعية، بدلا من أن يصبح نفسه مصمم مجهز.

سعر يشمل الديون

إعلان 840 1 مليار ين ليس فقط ثمن الأسهم وتميز المجموعة بين 392.1 1 بليون دولار من قيمة الأسهم و 447.9 بليون من الديون الناشئة عن الفوائد وغيرها من البنود. دي بي جي سيجلب 200 مليار ين وسيعدل المبلغ النهائي عند إغلاقه.

لتمويل كل شيء، (ميتسوي) يخطط لإعارة نقل بقيمة 640 1 مليار ين، مكملة باستثمارات (دي بي جي) ثم نظر الفريق في القروض المصرفية والسندات وصكوك التمويل الوسيط. سجّل برنامجاً لجمع ما يصل إلى 150 مليار ين في أسهم مشتركة ولم يُتفق بعد على الجدول الزمني لمثل هذا الرفع وطرائقه.

المكاسب الصناعية التي لم تتحقق بعد

وتحدد شركة ميتسوي للمواد الكيميائية، في عرضها على المستثمرين، هدفاً لحوالي 40 بليون ين من الإيرادات السنوية الإضافية خلال السنة المالية 2035. وتستند هذه المكاسب المتوقعة إلى تنمية التجارة وتحقيق وفورات في المصالحة. وهي لا تتحقق.

وسيقيّم التمويل أولا على الميزانية العمومية. ومن المتوقع أن يتجاوز صافي نسبة الديون إلى الهيئة أربع مرات بصورة مؤقتة. ويهدف الفريق إلى تخفيف عبء الديون على مدى ثلاث سنوات، ويريد الحفاظ على القوام المالي المتسق مع تصنيف الفئة ألف. وسيتعين أيضاً على حملة الأسهم أن يقيّموا الغلة المتصلة بالانبعاثات المحتملة.

ورحبت السوق بالإعلان بحذر: فقد ميتسوي للمواد الكيميائية حوالي 8.5 في المائة يوم الاثنين في طوكيو، وفقاً لوكالة الأنباء. ومن بين الأسئلة المطروحة بشأن هذا التحول الصناعي السعر واستخدام الديون.

ويحذر الممثل الخاص للأمين العام من أن الإذن بمنافسة الاستثمار الأجنبي ومراقبته يمكن أن يغير التوقيت أو حتى يحول دون المعاملة. وترمي شركة ميتسوي للمواد الكيميائية إلى إنتاج في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2027 وآذار/مارس 2028. ومن ثم فإن توقيع تشرين الثاني/نوفمبر لا يتوافق مع النقل الفعلي للضوابط.

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