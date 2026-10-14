Race Ashrafieh 10452 – Edition 2026

« Achrafieh، نقطة البداية. لبنان، الوجهة النهائية. اسم وشعار ممتلئ بالمعنى و العاطفة و الحنين لقد اخترناهم لأننا ملحقون ببلادنا، وعاصمتها، بيروت، وأشرفية، وهذا التل الذي يقف على مرتفعات المدينة […]

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

« Achrafieh، نقطة البداية. لبنان، الوجهة النهائية »

اسم وشعار ممتلئ بالمعنى و العاطفة و الحنين.

وقد اخترناهم لأننا ملحقون ببلادنا، وعاصمتها بيروت، وأشرف عليها، وهذا التل الذي يقف على مرتفعات المدينة ويشغل مكانا خاصا في قلب كل لبناني.

تجعل الأشرفية ذاكرتنا الجماعية تهتز، تمامًا كما لا تزال صخرة روشيه، المعروفة أيضًا باسم صخرة الحمام، لا تنفصل عن تاريخ وذكريات سكان بيروت.

هذه الصخرة كانت دائماً ملجأ طبيعي للطيور رموز الحرية وقد أصبحت تجويفاتها ملجأ للحمامات، مثل شوارع أكرافيه التي توفر لهم أيضا ملجأ. وبينما تطير الطيور فوق موجات البحر الأبيض المتوسط، ينشر آخرون أجنحتهم على مباني أكرافيه، وشوارعه وذاكرته.

المسار المهني للسباقAshrafieh 10452يشير رمزياً إلى المساحة الإجمالية للبنان التي تبلغ 452 10 كيلومتراً مربعاً.

وهكذا فإن كل خطوة يتخذها المشتركون تصبح تحية للخطوات التي اتخذها أولئك الذين ساعدوا على بناء عظمة بلدنا. البلد الذي تستمر أغانيه في إحياء ذكرى أحبائه و انتصاراتهم وأحلامهم.

نعم، أشرفية هي نقطة البداية!

نقطة البداية للحب، ولكن أيضا للمعاناة والمقاومة.

نقطة الانطلاق في الصحة والتعليم والإبداع والثقافة والتراث.

نقطة الانطلاق من البهجة والقضبان واللقاء في الأماكن التي تعبر فيها جميع طاقة الشباب اللبناني.

الأشرفية هي أيضًا هذه المنطقة حيث يفرك مسجد بيضون أكتافه بكنيسة نوتردام دي دونز، حيث يلتقي النداء للصلاة بالأغاني الدينية ورائحة البخور.

وهو إحياء شوارعها، وفتح مؤسساتها، وحركة بيروت المتواصلة.

وهي أيضاً على مقربة من ميناء العاصمة وسيلاتها المدمرة، تشهد على مأساة لا تزال متأصلة في الذاكرة الجماعية.

وأخيراً، إن هذا الهز بالذات، عزيز على كل من يحب الأشرفية ويحضر دائماً مطاعمها الحية.

ولكن الأشرفية هي أيضا نقطة الانطلاق لشعور عميق وثابت بالانتماء القومي، الذي لا يزال فيه لبنان دافعنا الوحيد وأفقنا الوحيد ومقصدنا النهائي.

أراك في 25 أكتوبر 2026

اليوم، كطبعة جديدة منأشرفية 10452من المقرر25 تشرين الأول/أكتوبر 2026جمعيةالطريق الصحيحويسعده أن يوجه دعوة حارة إلى الرياضيين المهنيين، ويدير الحماس وجميع المحمسات الرياضية.

وهذه الدعوة موجهة أيضا إلى أولئك الذين يريدون ببساطة أن يتشاركوا في لحظات من الفرح والتفاؤل والموسيقى والأغاني، في جو جذاب وودي.

وندعو الجميع إلى الانضمام إلينا في توجيه رسالة مشتركة: الإسهام في تغيير إيجابي وملموس ودائم في مجتمعنا.

ونحن نخوض هذه المغامرة لأننا نحب أن نواجه التحديات، بغض النظر عن طبيعتها ونطاقها.

أولا، هناك الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها.

ثم هناك محاكمات في جنوب لبنان وسكانه وبلادنا بأسره.

وهناك أيضا التحديات المتصلة بالطقس الخريفي، التي كان علينا أن نواجهها خلال الطبعة السابقة، والتي تمكنا من التصدي لها بالاحتراف المهني.

وقبل كل شيء، هناك حب الحياة هذا الذي لا يزال يميز شعبنا، على الرغم من الأزمات والمحاكمات التي يمر بها بلدنا.

طريقان، نفس روح التضامن

The25 تشرين الأول/أكتوبر المقبلونجدد التزامنا بجميع من يحبون لبنان، وكذلك بكل من يرتاد ويختار الانضمام إلينا.

وستقدم دورتان:

المسار المهني الـ 452 10 متر مقصود من الهاربين الراغبين في مواجهة تحد رياضي.

مقصود من الهاربين الراغبين في مواجهة تحد رياضي. 2000m Joy Trailمصممة لجمع جمهور أوسع في جو مهرجاني ودود.

وستجمع هذه الدورة الثانية بين اللبنانيين والطلاب وأعضاء الطوائف الأجنبية من مختلف أنحاء البلد.

وسيجتمع الجميع في شوارع أشرفية وضواحيها، ولحمل رسالة تهدف إلى إحياء ما وراء حدود لبنان:

« عندما يهرب أشرفية، كل لبنان يركض معها. »

السعي إلى دعم أضعف الفئات

وستكرس عائدات هذا الحدث للمبادرات الرامية إلى التخفيف من آثار الظروف الصعبة في لبنان.

وهدفنا هو المساعدة على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنينا، بما في ذلك الغذاء والسكن والتعليم والرعاية الصحية.

وسيولى اهتمام خاص لأضعف الناس في مجتمعنا.

ومن بين هؤلاء المسنين والأطفال اليتامى والنساء الذين لا يزالون يعانون من أشكال مختلفة من التمييز.

ومن خلال هذه المبادرة، نود أن نجعل الرياضة أداة حقيقية للتضامن والمساعدة المتبادلة، قادرة على الجمع بين الطاقات حول قضية إنسانية ووطنية.

ضع الساسين في ألوان الرياضة والموسيقى والفرح

لم يكن من الممكن أن يصل هذا الحدث إلى مثل هذا البعد دون التزام ودعم الشركات والصناعات ووسائل الإعلام اللبنانية.

ونود أيضا أن نعترف بمساهمة الأندية والجمعيات والمؤسسات الرياضية التي تشارك في السباق وتعمل على نجاحه.

الجميع يشاركون نفس الإرادة: جعل هذا اليوم احتفالا حقيقيا بالحياة، ملئsassine Squareمن الألوان والألعاب الرياضية والموسيقى والفرح.

ومن هذا المكان الشعار، الذي يجسد جزءا هاما من ذكرى أشرفية ولبنان، نود أن نبعث برسالة إيجابية.

رسالة تذكرنا بأن المؤسسات والشركات اللبنانية قادرة، عندما تتضافر قواها، على خلق لحظات من السعادة وتحويل الأماكن العامة إلى أماكن للالتقاء والحيوية والأمل.

ونود أن نظهر ذلك معا يمكننا أن نبقي بلدنا على قيد الحياة، ونحتفل بما يجمعنا معا، ونحافظ على تلك الطاقة التي هي قوة الشعب اللبناني.

في (أشرفيه) سنبدأ و للبنان ككل نمضي قدماً.

« Achrafieh، نقطة البداية. لبنان، الوجهة النهائية »

التسجيل والمعلومات

للمشاركة فيashrafieh 10452 – Edition 2026ويُدعى الأشخاص المهتمون إلى التسجيل في الموقع الشبكي للمسار الصحيح أو الاتصال مباشرة بالمنظمين.

تاريخ الحدث:الأحد 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026

المكان:أشرفية، بيروت، لبنان

بالطبع٤٥٢ ١٠ مترا و ٠٠٠ ٢ متر

وصلة التسجيل:

⁠https://therightpathngo.com/

الرابطة المنظمة: الطريق الصحيح

الهاتف:+961 81 175 924

البريد الإلكتروني:events@therightpathngo.com

Instagram and Facebook:@therightpathngo

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