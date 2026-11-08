Ukraine: 600,000 inhabitants without power

وقد حُرم أكثر من 000 600 نسمة في منطقة دينيبروبتروفسك من الكهرباء بعد هجوم روسي في ليلة 7-8 تشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لـ DTEK. في دنيبرو، تم تعليق المترو والترام وحافلات الترولي باص. وتدير المستشفيات المولدات الكهربائية بينما تحاول الأفرقة التقنية استعادة الهياكل الأساسية الحيوية. وتعقد الهجمات المتكررة الإصلاحات. ولا تزال التخفيضات الطارئة سارية ولم يُعلن عن أي جدول كامل للانتعاش في المناطق المتضررة.

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وحُرم أكثر من 000 600 من سكان المنطقة الأوكرانية في دينيبروبتروفسك من الكهرباء بعد هجوم روسي في ليلة 7-8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وفقاً لمؤسسة الطاقة الألمانية. صباح يوم الأحد، تم إيقاف نقل (دينيبرو) الكهربائي والمستشفيات كانت تغازل المولدات ولا تزال الإصلاحات تخضع لهجمات أخرى.

المرافق المتضررة في شرق أوكرانيا

وتشير DTEK إلى أن مرافق كبيرة للطاقة قد تأثرت أثناء الليل. تدرج الشركة مناطق بافلوهراد وسمارة وكاميانسكي ودنيبرو، وكذلك مدينة دنيبرو نفسها، ضمن قطاعات الطاقة الخاصة. ولذلك، فإن عدد سكانها البالغ 000 600 نسمة يتعلق بجزء من المنطقة، وليس برأس المال الإقليمي الوحيد.

ويشير رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أوليكساندر هانزها، إلى أكثر من 000 600 مستخدم، ويشمل أيضاً مقاطعة سينيلنيكوف في المناطق المتضررة. ولا يستخدم الإعلانان نفس الوحدة بالضبط: فهما لا يحولان هذا الرصيد إلى عدد محدد من الأسر المعيشية.

الفرق التقنية تعمل على إعادة الطعام. ومع ذلك، تشير DTEK إلى أن الهجمات المتكررة تعقد تدخلاتها. تعطي الشركة الأولوية للبنية التحتية الحيوية، دون الإعلان عن العودة إلى الوقت الطبيعي لجميع السكان.

مترو، ترامس، ورواسب في محطة

في (دينيبرو)، كان الإنهيار يعطل حركات صباح يوم الأحد. وقد أعلنت وزارة النقل البلدية عن وقف جميع خطوط الترام والتروليبوس: وكانت البنايات الفرعية التي تزود نظمها الخاصة بالموجات بدون كهرباء.

وتوقفت قطارات المترو أيضا عن العمل بعد انقطاع الكهرباء. غير أن هذه المراكز لا تزال مفتوحة كملاجئ، وفقاً لنفس الإدارة. ومن ثم، فإن وقف خدمة النقل لا يعني إغلاقها على الأشخاص الذين يلتمسون الحماية أثناء الإنذار.

وأعلن أوليكساندر هانزا مرور المستشفيات وغيرها من المرافق الأساسية على المولدات الكهربائية. كما دعا السكان الذين ما زال لديهم القدرة على خفض استهلاكهم من أجل الحد من الضغط على الشبكة.

حالات الطوارئ بدون ساعات مضمونة

وأكدت DTEK صباح يوم الأحد الإبقاء على التخفيضات الطارئة في مدينة دينيبرو، ولكن أيضا في كييف ومناطقها. في هذا النظام، لا تنطبق جداول التخلص من الأحمال المعتادة. ولا ينبغي الخلط بين هذه القيود وعمليات التناوب المعلنة مسبقا.

يأتي الانقطاع بعد إضرابات 7 نوفمبر على شبكة الطاقة حول كييف. وأوضحت إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الأضرار التي لحقت بالوحدات الفرعية قلصت كمية الكهرباء التي يمكن نقلها من محطات الطاقة النووية إلى مناطق الاستهلاك. ولذلك، فإن محطة توليد الطاقة القادرة على الإنتاج لا تكفي لتوفير الطاقة عندما تتضرر هياكل النقل.

في دنيبروبيتروفسك، لا يزال يتعين تحديد عدد المستخدمين الذين تمت إعادة شحنهم بالفعل ومدة الانقطاعات. وتصف إعلانات صباح يوم الأحد تقييما مؤقتا يرجح أن يتطور مع الإصلاحات والحالة الأمنية.

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