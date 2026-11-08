Lebanon: Documenting Environmental Damage

ويقوم لبنان بإعداد ملف شكوى دولي عن الأضرار البيئية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية. وفي نداء صدر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض وزير البيئة، تامارا الزيين، التدمير المسجل في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2026 وطلب الدعم لجبر الأضرار التي لحقت بهم. ويهدف هذا النهج إلى تحويل وثائق الضرر إلى طلب على المسؤولية والتمويل. الملف لا يزال قيد الإعداد. ولا يعني الإعلان أن المحكمة قد حددت بالفعل التزامات أو أن التعويض قد مُنح. غير أنها تعطي محيطا ملموسا لموضوع لا يتوقف مع نهاية التفجيرات: حالة الأراضي والمياه والنظم الإيكولوجية التي يعتمد عليها السكان.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ويقوم لبنان بإعداد ملف شكوى دولي عن الأضرار البيئية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية. وفي نداء صدر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض وزير البيئة، تامارا الزيين، التدمير المسجل في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2026 وطلب الدعم لجبر الأضرار التي لحقت بهم. ويهدف هذا النهج إلى تحويل وثائق الضرر إلى طلب على المسؤولية والتمويل.

الملف لا يزال قيد الإعداد. ولا يعني الإعلان أن المحكمة قد حددت بالفعل التزامات أو أن التعويض قد مُنح. غير أنها تعطي محيطا ملموسا لموضوع لا يتوقف مع نهاية التفجيرات: حالة الأراضي والمياه والنظم الإيكولوجية التي يعتمد عليها السكان.

الأضرار البيئية: الأرقام الإدارية

وأبلغت تامارا الزين عن حرق أكثر من 000 16 هكتار من الأراضي الزراعية والغاباتية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وهي تنسب هذه الحرائق إلى التفجيرات الإسرائيلية، بما في ذلك ذخائر الفوسفور وغيرها من القذائف. وهذه الأرقام هي أرقام الاستعراض الوزاري المقدم في استئنافه.

ويشير الوزير أيضاً إلى أكثر من 550 هكتاراً متضررة في محيط محمية جبل ريهان للغلاف الحيوي. ويستشهد بالعديد من المناطق المحمية أو الطبيعية الأخرى، بما في ذلك رامية وبيت ليف ووادي حجير ودبل والعباسية وصور وكفرا والنميرية.

ولا تضاف الأسطح المشار إليها كفئات مستقلة بالضرورة. لا تقدم الميزانية العمومية مخططًا تفصيليًا لتداخلاتها المحتملة. وهو يصف الضرر الذي لحق بالأراضي الزراعية والمناطق الحرجية والمناطق المحمية، دون السماح بحساب مساحة إجمالية إضافية من هذه الأعداد وحدها.

احتياجات تحليل الغليفوسات والتربة

وتقول الوزارة إن أكثر من 2000 هكتار قد تضررت بسبب رش الغليفوسات على القرى الجنوبية. ويرد هذا التخصيص في الإعلان الوزاري. لا يتم إرفاق النتائج الكاملة للعينات وموقعها والطريقة المستخدمة لتحديد الأسطح بالعناصر التي تم الرجوع إليها.

وفيما يتعلق بالانتعاش الزراعي، تُحسب هذه التفاصيل بقدر ما يُعلن عن مدى الضرر. ولا توفر المنطقة المتأثرة وحدها معلومات عن تركيز منتج في التربة أو تطوره أو عواقبه على محصول معين. ويجب أن نتجنب تحويل التوازن المكاني إلى تشخيص موحد لجميع المنتجات في المنطقة.

ويدعو الوزير إلى رصد الملوثات ومخلفات الذخيرة في التربة والمياه. ويربط هذا الرصد بسلامة الإنتاج والعودة إلى الحقول. ولا تعني الحاجة إلى السيطرة أن هناك خطراً مماثلاً كان يمكن إثباته في كل حزمة.

تفجيرات للدراسة، دون إعلان زلزال

ويُحتج أيضاً بتقرير أولي للوزارة يستند إلى بيانات من المركز الوطني الجيوفيزيائي فيما يتعلق بالتفجيرات في الجنوب. تمارة الزين تقتبس من ماجدل زوون، ضواحي قلعة بوفورت وتل علي طاهر. وهو يصف إشارات مماثلة، في القياسات المبلغ عنها، إلى خيوط ذات حجم مختلف.

ويطلب الوزير نفسه إجراء دراسات متخصصة قبل أن يُحدث أثراً على الأخطاء أو النشاط السيزمي اللاحق. ومن ثم، فإن الكشف عن الاهتزازات الناجمة عن انفجار ما لا يثبت حدوث زلزال تكتوني. ويجب أن تظل هذه النقطة منفصلة عن تقييم الأضرار التي تلحق بالمباني أو التضاريس أو البيئات الطبيعية.

وتتطلب الاستنتاجات العلمية مجموعات قياس، وعدم التيقن، والخبرة المناسبة. والقرب الجغرافي من الخطأ، الذي ورد ذكره في النداء، لا يحل محل هذه المظاهرة. ويجب أن يحتفظ التقييم البيئي بهذا الاحتياطي بدلا من تحويل البيانات الأولية إلى سيناريو للكوارث.

قضية معروضة على الهيئات الدولية

وأفادت تامارا الزين بأن الضرر قد وُثِّق لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية. وقدمت التقارير إلى مجلس الوزراء وقدمت بيانات إلى بعثة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأشارت أيضا إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي.

إعداد الشكوى هي الخطوة المعلنة. ولا تحدد المواد التي أُعلنت بعد بالتفصيل الكافي الإجراء النهائي وجدوله الزمني وجميع الوثائق التي يتعين تقديمها. المطالبة الدولية بالتعويض ليست هي نفسها الافتتاح المؤكد للمحاكمة.

كما يعتزم الوزير تحمل التكلفة البيئية والمناخية للحروب في مناقشات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف. وتكمل هنا الوثائق المحلية والتفاوض الدولي: :: إحداث أضرار من جانب واحد، والتماس آليات الدعم من جهة أخرى.

وبالنسبة للسكان، تتجاوز النتيجة المتوقعة الاعتراف بالرقم. وهي تتعلق بإمكانية العودة إلى الزراعة، واستخدام المياه، واستعادة بيئة آمنة. وستحتاج الخطوات التالية إلى تحديد الخبرة الفعلية، واحتياجات إعادة التأهيل، والتمويل المتاح، دون افتراض الحصول على تعويض.

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