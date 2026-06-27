الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل: الترجمة والتحليل

ويشكل النص المقدم بوصفه اتفاقا إطاريا ثلاثيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان خطوة دبلوماسية كبرى. انه لا يسوي الصراع وحده. كما أنها لا تضع جدولا زمنيا واضحا للانسحاب الإسرائيلي الكامل. ومن ناحية أخرى، فإنه ينشئ هيكلا سياسيا وأمنيا يضع الجيش اللبناني في صميم الترتيب، ويجعل إعادة البناء مشروطة بنزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول، ويعطي الولايات المتحدة دورا في الوساطة والتحقق والقيادة. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية توقيع الإطار الثلاثي في 26 يونيو 2026، بينما ذكرت رويترز أن الاتفاق ينص على عملية لاستعادة السيادة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله.

الترجمة الكاملة للنص المقدم

الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل والجمهورية اللبنانية

إن حكومة إسرائيل وحكومة لبنان، بدعم كامل من الولايات المتحدة برئاسة دونالد ج. ترامب، تؤكدان هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق السلام والأمن الدائمين. وكما هو مبين في الإطار الثلاثي، المشار إليه فيما يلي باسم » العمل » ، ومن خلال الاتفاقات المقبلة، يعلن كل من البلدين عن تطلعهما إلى إنهاء النزاع بينهما، وضمان سيادة البلدين وأمنهما، وإقامة علاقات حية سلمية بين البلدين.

1.وتؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في أن تعيش في سلام، فضلا عن إرادتهما المتبادلة في العيش في أمن كدول مجاورة ذات سيادة. وتعلن إسرائيل ولبنان عن اعتزامهما وضع حد نهائي للصراع، ومعالجة أسبابه الجذرية، والقيام بذلك رسميا بإبرام أي حالة حرب بينهما. ويستند هذا الإطار، الذي تم الحصول عليه بعد عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، إلى الاتفاقات والترتيبات الناجحة السابقة، ويعرب عن تصميمه على إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو التسوية الشاملة لجميع المسائل بين البلدين. ويؤكد كل من البلدين اعتزامهما حل هذه المسائل بوصفها دولا ذات سيادة من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة، بالوساطة والدعم من الولايات المتحدة.

2.وتنخرط حكومة إسرائيل وحكومة لبنان في عملية متبادلة ومتعاقبة، مع ظروف واضحة، سيعيد بموجبها الجيش اللبناني السلطة السيادية الفعالة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، إلى حين التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك الهياكل الأساسية المرتبطة بها، مما يسمح لقوات الدفاع الإسرائيلية بنقلها تدريجيا من الأراضي اللبنانية. وستدرج عناصر هذه العملية بالتفصيل في مرفق أمني، يتم وضعه بدعم كامل من الولايات المتحدة، وسيكمل هذا الإطار. وسيحدد الإطار التدابير والترتيبات الأمنية وآليات التحقق اللازمة للنهوض بهذه العملية. وسيمهد التنفيذ الناجح للإطار الطريق لإقامة علاقة مستقرة وسلمية بين البلدين، وسيمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من إعادة الانتشار من الأراضي اللبنانية.

3.ووفقا للمرفق الأمني، وكجزء من الجهود الأوسع نطاقا الرامية إلى احتكار الأسلحة من جانب الدولة اللبنانية والسيطرة السيادية على أراضيها، ستضطلع القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا بالمسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التجريبية. وستكون هذه الآليات بمثابة آلية لإعادة الانتشار التدريجي والمتحقق من جيش الدفاع الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني. ووافق جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية على منطقتين أوليتين، كما سيتم الاتفاق على مناطق تجريبية في المستقبل. وفي أعقاب تأكيد النجاح في نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول وتفكيك هياكلها الأساسية في تلك المناطق، سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في تلك المناطق، وستبدأ جهود إعادة الإعمار التي يدعمها المجتمع الدولي، وسيتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة بأمان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الدولة اللبنانية وحدها. وتعتزم الولايات المتحدة العمل عن كثب مع البلدين للتحقق من هذه العملية ودعمها.

4.وتؤكد حكومة لبنان من جديد التزامها الثابت الذي لا رجعة فيه بإعادة السيادة الكاملة على كامل أراضيها وممارسة هذه السيادة. وستقوم حكومة لبنان بإعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لجميع الجماعات المسلحة من غير الدول، وضمان ألا يكون لهذه الجماعات أي دور عسكري أو أمني أو قدرة مسلحة في أي مكان في لبنان. وتطلب حكومة لبنان، بموجب هذا، دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما العرب، بقيادة الولايات المتحدة، من أجل تحقيق هذه النتيجة.

5.وتشدد حكومة إسرائيل على أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها في لبنان ليست إلا نتيجة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية التي ترتكبها الجماعات المسلحة من غير الدول، ولا سيما حزب الله. وتشدد الحكومة الإسرائيلية على أن إنهاء هذا التهديد، من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيكها في جميع أنحاء لبنان، وكذلك من خلال ترتيبات أمنية إضافية يتم الاتفاق عليها بين البلدين، سيلغي أي حاجة في المستقبل لعمل قوات الدفاع الإسرائيلية أو وجودها العسكري في لبنان. ووفقا لما سبق، تعلن حكومة إسرائيل أنه ليس لديها طموح إقليمي في لبنان.

6.إن حكومة لبنان، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وممارسة سلطتها السيادية، تؤكد من جديد أن قوات الأمن التابعة لها مسؤولة حصرا عن الأمن والدفاع في لبنان، وأن حكومة لبنان لها السلطة السيادية الخالصة في تقرير الحرب والسلام. وترفض حكومة لبنان ادعاءات أي دولة أو جهة فاعلة غير حكومية باستخدام القوة نيابة عنها دون إذن صريح، وتؤكد من جديد أن أي ادعاء من جانب أي دولة أو جهة فاعلة غير حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني هو ادعاء غير قانوني في ضوء قرارات الحكومة اللبنانية ويتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية.

7.وتؤكد حكومة لبنان وحكومة إسرائيل أنه لا يوجد في هذا الإطار ما يمنعهما من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن أنفسهم، على نحو ما يعترف به ميثاق الأمم المتحدة ووفقا للقانون الدولي المنطبق، مع التأكيد من جديد على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث أن يمارس هذا الحق نيابة عنهما. وتتعهد كلتا الحكومتين بإنشاء فريق تنسيق عسكري، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة، لضمان التنفيذ الشامل لهذا الإطار.

8.ويدّعي كلا البلدين أنهما تشاطران هدف بناء لبنان آمن تحت السيادة الكاملة للدولة اللبنانية، حيث لا تشكل أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديدا لإسرائيل أو لبنان أو لمواطني أي من البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، يعترف كلا البلدين بأن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال نشر القوات المسلحة اللبنانية، والعودة الآمنة لسكانها المدنيين، وأمن المجتمعات المحلية الإسرائيلية الشمالية، أمران أساسيان لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل.

9.وحكومة لبنان ملتزمة بتنفيذ برنامج صارم وقائم على الأداء لتمكين الجيش اللبناني من ممارسة السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة في لبنان، وفقا للترتيبات الأمنية المتفق عليها في المفاوضات، وتنفيذ نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية وممارسة السلطة الفعالة في جميع أنحاء لبنان. وترحب حكومة لبنان باستعداد الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، مع التسليم بأن أي مساعدة جديدة من الولايات المتحدة ستكون مشروطة تماما باتخاذ خطوات يمكن التحقق منها، والشفافية الكاملة، والنتائج المثبتة، والإشراف المستمر. وسيمكن هذا الجهد من استعادة السيادة اللبنانية بصورة آمنة ومنظمة، مما يسهم أيضا في تحقيق الاستقرار والأمن الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط بأسره.

10.وستحشد الولايات المتحدة، بشكل منفصل ومتزامن، شركاء دوليين من أجل دعم حكومة لبنان بنشاط في إعادة بناء البلد، وإصلاح الهياكل الأساسية، وإعادة بناء الاقتصاد، وتهيئة آفاق للازدهار. وينبغي أن يشمل ذلك تعبئة قدر كبير من المساعدة في مجال التعمير والمعونة الإنسانية للبنان، وبرامج الإنعاش الاقتصادي، ومبادرات الاستثمار، حتى يتمكن لبنان من الانتعاش من سنوات الصراع ويوفر مستقبلا أفضل لجميع مواطنيه.

11.ويتعهد لبنان والولايات المتحدة بمنع نقل الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو شخص مرتبط بجماعات مسلحة غير تابعة للدولة، واتخاذ التدابير القانونية المتاحة لحظر نشاط أي كيان أو منظمة أو شخص من هذا القبيل. وتلتزم حكومة لبنان صراحة بمنع تحويل أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة من غير الدول والكيانات ذات الصلة.

12.ولدى توقيع هذا الإطار، سيعمل البلدان على إنشاء أفرقة عاملة لصياغة الاتفاق الشامل للسلام والأمن. وبالإضافة إلى ذلك، وبغية تحقيق أهداف الإطار، ستقوم كلتا الحكومتين على الفور بإنشاء قنوات تكميلية للمشاركة المباشرة والمتواصلة، تيسرها الولايات المتحدة. وتلتزم كلتا الحكومتين بالعمل بحسن نية إلى أن يتم التوصل إلى سلام كامل ودائم، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب إسرائيل ولبنان.

13.وتتعهد إسرائيل ولبنان، وفقا لأهدافهما المشتركة المتمثلة في إقامة علاقات مستقرة وسلمية، باتخاذ تدابير بحسن نية تبرهن على وجود نية إيجابية، بما في ذلك وقف أي أعمال عدائية أو ضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، وتتعهدان بالعمل على البحث عن الرفات وإعادته وإطلاق سراح المحتجزين.

14.وتعترف كلتا الحكومتين بدور الولايات المتحدة في دعم جهودهما لإنهاء عقود من الصراع وتحقيق الاستقرار الدائم والسلام الشامل بين البلدين، وتعربان عن امتنانهما العميق لرؤية الرئيس دونالد ج. ترامب وقيادته.

وقعت في واشنطن العاصمة في 26 حزيران/يونيه 2026، بثلاثة أصول، باللغة الإنكليزية.

التحليل: إطار يحرك مركز الجاذبية

وينشئ النص ترتيبا هرميا جديدا للأولويات. ولا يمثل الانسحاب الإسرائيلي التزاما فوريا ومستقلا. وهو مرتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول المتحقق منه، وتفكيك هياكلها الأساسية، وارتفاع الجيش اللبناني. وهذا البناء لصالح إسرائيل، حيث أنه يحول الانسحاب إلى نتيجة مشروطة. وهو أكثر حساسية بالنسبة للبنان الذي يقبل إطارا دون جدول زمني عام للتسوية النهائية للوجود الإسرائيلي.

وترد النقطة الحاسمة في المواد 2 و 3 و 5. وتنص المادة 2 على أنه يجوز لجيش الدفاع الإسرائيلي أن ينتقل تدريجيا من الأراضي اللبنانية عندما يعيد الجيش اللبناني سلطته وعندما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة. وتستحدث المادة 3 مناطق تجريبية. وتربط المادة 5 نهاية العمل العسكري الإسرائيلي أو الوجود الإسرائيلي باختفاء التهديد، ولا سيما تهديد حزب الله. وتشكل هذه الأحكام الثلاثة هيكل النص.

وبالنسبة للبنان، يقدم الاتفاق اعترافا واضحا بسيادة الدولة. ويدعي أن الحكومة اللبنانية وحدها لديها سلطة تقرير الحرب والسلام. وهي ترفض صراحة أي استخدام للقوة من جانب جهة غير حكومية نيابة عنها. وهي تعد بتقديم المساعدة الدولية لإعادة بناء البلد. ووضع الجيش اللبناني بوصفه المحاور المركزي. وهذه مكاسب مؤسسية هامة للدولة التي أضعفتها سنوات الأزمة.

لكن التكلفة السياسية مرتفعة ويفرض النص التزاما عاما على لبنان بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في جميع أنحاء البلد. ولا يقتصر على جنوب لبنان. إنه يستهدف (هزبولا) بشكل مباشر بدون تسميته من جميع النواحي وهو يجعل الجيش اللبناني أداة هذا التغيير. وهذا يمكن أن يضلل المؤسسة العسكرية. وسيتعين عليها إعادة سلطة الدولة، ولكن قد تتهمها بعض الجهات الفاعلة المحلية بتطبيق المتطلبات الإسرائيلية – الأمريكية.

والخطر أكبر في المناطق التجريبية. وستسيطر القوات المسلحة اللبنانية على المنطقة بعد تأكيد نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيكها. في الممارسة العملية، سيتعين عليها منع حزب الله أو الجهات الفاعلة الأخرى من العودة. كما يجب أن تحافظ على الهدوء أثناء عمليات إعادة الانتشار الإسرائيلية. وإذا بقي الجنود الإسرائيليون بالقرب من أو في منطقة آمنة، يمكن اعتبار الجيش اللبناني على أنه يضمن أمنهم بصورة غير مباشرة. وهذا أحد أوجه الضعف السياسية الرئيسية في الخطة.

ويخلق النص أيضا اعتمادا قويا على الولايات المتحدة. وتدعم واشنطن وتتحقق وتشارك في فريق تنسيق عسكري، وتساعد في الظروف، وتحشد الشركاء وتيسر قنوات المناقشة. وأصبحت الولايات المتحدة الضامن الرئيسي للعملية. وبالنسبة لبيروت، يمكن أن يكون ذلك مفيدا، لأن الدولة اللبنانية تفتقر إلى الوسائل والقدرة لممارسة الضغط على إسرائيل. غير أن ذلك يزيد أيضا من خطر تأطير السيادة، حيث يتوقف التمويل والأمن والتعمير على الخطوات التي أقرتها واشنطن.

أبرز جوانب الاتفاق الإطاري

النقطة الرئيسية الأولى هي فتح قناة مباشرة بين لبنان وإسرائيل. ويؤكد النص أنه يجب تسوية المنازعات بين الدول ذات السيادة من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة مع الوساطة الأمريكية. ويشكل ذلك انقطاعا كبيرا عن السنوات التي كثيرا ما تستوعب فيها المسألة اللبنانية أرصدة إقليمية، بما في ذلك العلاقة بين إسرائيل وإيران وحزب الله.

النقطة الثانية هي إعادة تأكيد السيادة اللبنانية. وينص النص على أن الحكومة اللبنانية يجب أن تمارس سلطتها في جميع أنحاء الإقليم. وتشير إلى أن الدولة وحدها هي التي تقرر الحرب والسلام. وهو يرفض ادعاء أي جهة فاعلة من غير الدول بأن تتصرف عسكريا بالنيابة عن لبنان. وهذه الصياغة تعزز من الناحية القانونية موقف الدولة اللبنانية، على الأقل على الورق.

والنقطة الثالثة القوية هي الصلة بين الأمن والتعمير. والمناطق الرائدة ليست فقط مناطق إعادة الانتشار العسكري. ويجب عليها أن تمكن من عودة المدنيين وبدء جهود التعمير المطردة على الصعيد الدولي. وتستجيب هذه الصلة لحالة طوارئ ملموسة في جنوب لبنان، حيث يتوقع السكان وجود طرق مفتوحة، وتصليح المساكن، والخدمات المستعادة.

والتسليط الضوء الرابع هو الأخذ بمنطق تدريجي. وربما كان من المستحيل التوصل إلى اتفاق شامل فوري. وتتيح المناطق التجريبية إجراء اختبارات لآليات محدودة قبل تمديدها. ويمكن لهذه الطريقة أن تقلل من خطر الفشل الكلي. كما أنه يسمح للطرفين بقياس قدرة الجيش اللبناني على حيازة الأرض وتقليص وجود إسرائيل.

القوة الخامسة هي التزام الولايات المتحدة بتعبئة المساعدة الدولية. ويوعِد النص ببذل جهد من أجل التعمير والهياكل الأساسية والاقتصاد والاستثمار. وإذا ترجم هذا الالتزام إلى تمويل حقيقي، فإنه يمكن أن يعطي الحكومة اللبنانية حجة ملموسة للسكان المتضررين.

مواطن الضعف ومناطق الخطر

ونقطة الضعف الأولى هي عدم وجود جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل. ويتحدث النص عن النقل التدريجي، ولكنه لا يحدد موعدا نهائيا. وهو يربط المخرج الإسرائيلي بالظروف الأمنية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحول طويل أو غير مسمى إذا ما رأت إسرائيل أن التهديد لم يختفي.

والنقطة الثانية الضعيفة هي الطابع العريض جداً لأهداف نزع السلاح. ويتعهد لبنان بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في جميع أنحاء البلد. ويذهب هذا الهدف إلى ما هو أبعد من المناطق التجريبية. وهو يلمس في صميم التوازن السياسي الداخلي. وبدون اتفاق وطني لبناني، يمكن أن يؤدي تنفيذه إلى أزمة كبرى.

ونقطة الضعف الثالثة تتعلق بالجيش اللبناني. يعهد إليه النص بمهمة مركزية، ولكنها محفوفة بالمخاطر السياسية. وينبغي لها أن تمنع الجماعات المسلحة من العودة إلى مناطق معينة، وأن تضمن الأمن المحلي، وأن ترافق عمليات إعادة الانتشار الإسرائيلية. وإذا اعتبر ذلك ضمانا غير مباشر للوجود الإسرائيلي، فإنه قد يفقد بعض شرعيته مع جزء من السكان.

نقطة الضعف الرابعة هي الاعتماد على الولايات المتحدة. ويصبح واشنطن الحكم والدعم والمراجع ومكيفا للمعونة. ويمكن لهذا المركز أن يجعل العملية أكثر كفاءة. ويمكنها أيضا أن تجعلها عرضة للتغيير السياسي للولايات المتحدة والأولويات الاستراتيجية لواشنطن.

وتتعلق النقطة الخامسة الضعيفة بأموال إعادة البناء. ويفي حظر التمويل المتعلق بالجماعات المسلحة من غير الدول بمتطلبات الجهات المانحة. ولكن سيكون من الصعب التنفيذ في بلد تتداخل فيه الشبكات الاجتماعية والبلدية والسياسية والمجتمعية. سوء التطبيق، يمكن أن تبطئ المعونة. وباستخدامها انتقائيا، يمكنها أن تغذي الاتهامات بالتهميش السياسي.

ميزة استراتيجية لإسرائيل

ويتيح الاتفاق لإسرائيل ميزة استراتيجية هامة. وهي تنزع إلى فصل المسألة اللبنانية عن المفاوضات مع إيران. وتسعى إسرائيل، عن طريق التعامل مباشرة مع بيروت، إلى جعل حزب الله مشكلة سيادة لبنانية، وليس خريطة إقليمية يتم التفاوض بشأنها مع طهران. وهذا المنطق يخدم الهدف الإسرائيلي المتمثل في إزالة إيران ونقلها من إطار التنظيم.

كما تحصل إسرائيل على أن نهاية وجودها العسكري ترتبط باختفاء التهديد. وتعطيه هذه الصياغة هامش تقدير. وإذا احتفظ حزب الله بالقدرات المسلحة، فيمكن لإسرائيل أن تدفع بأن شروط الانسحاب الكامل لم تستوف. وبالتالي، فإن الاتفاق يحوّل الانسحاب الإسرائيلي إلى عملية مشروطة، وليس إلى التزام مؤرخ.

ويسمح النص أيضا لإسرائيل بتقديم وجودها العسكري دفاعيا. تنص المادة 5 على أن أفعالها في لبنان مرتبطة بالهجمات وتهديد الجماعات المسلحة غير الحكومية. ولن تقبل جميع الجهات الفاعلة اللبنانية هذه الصياغة، ولكنها تعطي إسرائيل حجة قانونية وسياسية في إطار الاتفاق.

الرهان الخطر للبنان

وبالنسبة للبنان، يمكن الدفاع عن الاتفاق كمحاولة لاستعادة السيادة على مراحل. وهو يعطي الجيش اللبناني دورا معترفا به. وهو يمهد الطريق لإعادة البناء على الصعيد الدولي. وهو يضع عودة المدنيين في صميم الآلية. وهو يدعي أن البلد يجب أن تسيطر عليه مؤسساته، وليس قوات موازية.

لكن هذا الرهان خطر إن لبنان يقبل إطارا لا يضمن انسحاب إسرائيل الكامل على الفور. وهي تقبل أيضا منطقا يجب أن يثبت فيه جيشها قدرته على تحييد الجماعات المسلحة غير الحكومية. وإذا فشلت هذه البعثة، ستتمكن إسرائيل من إبطاء انسحابها. إذا نجحت بشكل واضح جدا ضد حزب الله، فإنها يمكن أن تسبب أزمة داخلية. ولذلك تقع بيروت بين الضغط الخارجي والهشاشة الداخلية.

التصور العام سيكون حاسماً وإذا سمحت المناطق التجريبية بعودة السكان، وتخفيض الإضرابات وبدء عملية التعمير، يمكن الدفاع عن الاتفاق. وإذا ما أصبحت مناطق مراقبة ممتدة، دون جدول زمني للانسحاب، سيُشجب النص بوصفه قانونا مؤقتا للوجود الإسرائيلي.

مرفق أمني حاسم

وقد لا يكون العنصر الحاسم في النص الرئيسي، بل في المرفق الأمني المعلن. وسيتعين عليها أن تحدد الخرائط والمواعيد النهائية ومعايير التحقق والدور الدقيق للجيش اللبناني ومكان الولايات المتحدة وشروط إعادة الانتشار الإسرائيلي. وبدون هذا المرفق، يظل الإطار وثيقة سياسية عامة.

الأسئلة الرئيسية بسيطة أين أول منطقتين تجريبيتين؟ من يؤكد نزع السلاح؟ من يفحص تفكيك البنية التحتية؟ ماذا سيحدث إذا ضربت إسرائيل في منطقة نُقلت بالفعل إلى الجيش اللبناني؟ ماذا سيحدث لو عادت جماعة مسلحة؟ من يُحكم على الخلافات؟ والنص الرئيسي لا يعطي جميع الإجابات.

وسيبيّن هذا المرفق ما إذا كان الاتفاق ينظم بالفعل الانسحاب الإسرائيلي أو ما إذا كان ينظم قبل كل شيء الشروط التي يمكن أن تظل إسرائيل في ظلها ما دام التهديد موجودا. وقالت أيضا إن كان الجيش اللبناني قد وضع في موقع سيادي أو في بعثة أمنية تحت إشراف أمريكي.

سلام ممكن، ولكن لم يتحقق بعد

ويستخدم النص شعار السلام، ولكنه يصف قبل كل شيء الانتقال. وهو يحدد أهدافا طموحة: إنهاء حالة الحرب، والعلاقات بين الأحياء السلمية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وعودة المدنيين، والتعمير، والسيادة اللبنانية. ولكنه يترك الظروف العملية لهذه الأهداف مفتوحة.

ويمكن أن يصبح الاتفاق خطوة مفيدة إذا كانت التدابير الأولى واضحة. ومن شأن انسحاب إسرائيلي حقيقي من منطقة تجريبية، ونشر الجيش اللبناني على نحو موثوق، ووقف الهجمات، وإعادة المدنيين، وإطلاق عملية إعادة البناء، أن يثقل النص. وعلى العكس من ذلك، فإن الوجود الإسرائيلي المطوّل، والقصف المتكرر، ورفض حزب الله، وعدم وجود جدول زمني سيضعف بسرعة نطاق التوقيع.

ومن ثم يظل السؤال الرئيسي هو: هل ينظم الإطار الانسحاب الإسرائيلي، أم ينظم الظروف التي يمكن أن تبقى إسرائيل في ظلها إلى حين الوفاء بمتطلباتها الأمنية؟ وسيتوقف الرد على صيغ دبلوماسية أقل مما يعتمد على الخطوات الأولى على أرض الواقع: الانسحاب الفعال لمنطقة تجريبية، والنشر الواضح للجيش اللبناني، وعودة المدنيين، ووقف الإضرابات، والرصد المستقل للانتهاكات، ونشر جدول زمني موثوق به.