10 November 1990: Beirut begins reunification

وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، بدأت الميليشيات في إجلاء مواقعها في بيروت. (آمال) ينخرط في الحركة. تتقدم إعادة التوحيد تحت الوصاية السورية، في حين أن نزع السلاح لا يزال غير مكتمل. يعود إلى هذه المرحلة الأولى، النشر التدريجي للجيش والتمييز بين الانسحاب الحضري وحل التكوينات المسلحة. وتستمر العملية حتى 3 كانون الأول/ديسمبر، عندما توزع الوحدات اللبنانية في أشرفية. وهذا التسلسل الزمني يعيد اليوم إلى نهاية الحرب دون إعادة توحيدها فورا أو اختفاء جميع الأسلحة.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، بدأت الميليشيات في إجلاء مواقعها في تجمع بيروت. ويدير أمال الحركة، التي تفتح إعادة توحيد بيروت الكبرى تحت سلطة الحكومة اللبنانية. وبعد خمس عشرة سنة من الحرب، دخلت العاصمة مرحلة جديدة. يجب أن يسمح رحيل المقاتلين من قطاعاتهم للجيش باستعادة الأرض.

هذا التاريخ يمثل بداية ولم تنتهي عملية إعادة التوحيد في يوم واحد ولم يعني الانسحاب من بيروت بعد نزع السلاح العام للميليشيات. وتستمر العملية في الأسابيع التالية. كما يتم ذلك في ظل توازن القوى التي تسيطر عليها سوريا، التي لا تزال قواتها في لبنان.

يبدأ (آمال) الانسحاب في 10 تشرين الثاني/نوفمبر

تتعلق الحركات الأولى على وجه الخصوص بأمل في ضواحي بيروت الغربية. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، غادر رجال الحركة مواقعهم بأسلحتهم. وبالتالي، فإن هذه المغادرة لا تتوافق مع تسليم الأسلحة عموما إلى الدولة. وتبدأ الخطة بتغيير السيطرة العسكرية على العاصمة.

وتصف الصحافة المعاصرة الانسحاب الذي بدأ في عطلة نهاية الأسبوع في 10 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر. أمال هي أول ميليشيا إجلاء مواقعها في بيروثين أمام الجيش اللبناني. ثم تعلن الحكومة عن عملية يجب أن تغطي العاصمة ومنطقتها. يجب على التشكيلات المعنية التخلي عن وجودها العسكري في هذا المحيط.

لذا ليس كل مناطق المدينة تغير الأيدي في نفس الوقت ويشكل انسحاب القوات اللبنانية من شرق بيروت خطوة أخرى في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. ويستعيد الجيش اللبناني تدريجيا السيطرة على بيروت الكبرى والطرق. ويعاد فتح الممرات بين المناطق الميلية السابقة مع ظهور هذا الانتشار.

إعادة توحيد بيروت الكبرى بعد سقوط أوون

تغير السياق العسكري قبل أقل من شهر. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1990، أنهى الهجوم السوري قوة الجنرال ميشيل أوون في بعبدا. لقد وجد ملجأ في السفارة الفرنسية. وهكذا انتهت المجابهة بين حكومته والسلطة المعترف بها للرئيس إلياس هراوي بالقوة.

وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت حكومة سيليم هوس إجلاء الميليشيات من بيروت الكبرى. وهي تعتزم استعادة سلطة الدولة في تجمع ممزق بالحرب. وبالتالي، فإن الإعلان يسبقه أكثر من أسبوعين من المغادرة تبدأ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

وهناك قفل آخر يتعلق بتنافس المنظمات الشيعة. إن وقف إطلاق النار في 5 تشرين الثاني/نوفمبر بين أمال وحزب الله، تحت الرعاية السورية، يستعد لإخلاءهما من العاصمة. كما يتأثر مقاتلو الحزب التقدمي الاشتراكي بالانسحاب. وهكذا يجمع التسلسل بين الاتفاقات بين الفصائل والضغوط العسكرية السورية وعودة القوات الحكومية.

جيش لم شمله للسيطرة على المدينة

ويتم النشر خلال إعادة بناء الجيش اللبناني، الذي انقسم نفسه خلال الحرب. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1990، أنشأت المؤسسة مرحلة لمّ شملها. وتقوم القيادة بدمج الوحدات وتغيير مناطق انتشارها. ويسعى إلى خفض الانتسابات الإقليمية والدنيوية التي رافقت انفصال البلاد.

ولذلك فإن استئناف مواقع الميلانيين يتطلب أكثر من تغيير العلم على المباني. وهو يشمل وحدات تحت قيادة مشتركة. كما يقوم الجيش بإعادة تنظيم التدريب والمهام وصيانة معداته. وترافق إعادة إعمارها عودة المؤسسات إلى الأراضي التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة.

غير أن هذه العودة لا تزال مرتبطة بالوجود السوري. ويثقل دمشق القرارات السياسية والظروف العسكرية للانسحاب. واستعادة سلطة لبنانية واحدة في بيروت لا تضع حدا لهذه الوصاية. وتمضي عملية إعادة توحيد العاصمة إداريا وعسكريا قدما في هذا السياق.

الانسحاب من العاصمة ونزع السلاح: خطوتان

وينص اتفاق الطائف المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1989 على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة. كما ينص على توحيد القوات المسلحة. ويشكل الانسحاب الذي تم في بيروت جزءا من هذا البرنامج، ولكنه لا يفي بجميع الأحكام.

ويمتد الجدول الزمني لنزع السلاح إلى عام 1991. وفي 28 آذار/مارس، حددت الحكومة تاريخ 30 نيسان/أبريل موعدا نهائيا لإيداع الأسلحة. ولا يزال التنفيذ غير مكتمل: فحزب الله يحتفظ بمنظمته المسلحة، بينما تفلت جماعات أخرى أيضا من نزع السلاح الكامل. ولذلك، سيكون من غير الصحيح حتى الآن 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 اختفاء جميع الميليشيات اللبنانية.

وفي بيروت، تقاس المرحلة التالية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1990، انتشرت وحداته في الأشرفية، وهي معقل سابق للميليشيات المسيحية. ثم تجمع بيروت بشكل رسمي في نهاية العملية التي بدأت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

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