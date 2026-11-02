وتستعد مجموعة الهابتور لبيع جميع أصولها في لبنان بعد إغلاق عملياتها المعلنة في كانون الثاني/يناير 2026. وتتعلق هذه المرحلة الجديدة بالفنادق والممتلكات التجارية والسكنية والأراضي. وهو يتدخل على أساس التقاضي مع الدولة اللبنانية. ولم يُعلن عن أي سعر أو مشتري أو جدول زمني للنقل. ويثير الملف أيضا مسألة مستقبل المؤسسات والوظائف، دون أن يسمح بإبرام انسحاب عام للمستثمرين الأجانب.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وأعلنت مجموعة الهابتور يوم الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 قرارها ببيع جميع أصولها واستثماراتها في لبنان. ويعتزم الاتحاد الأميراتي إعادة التركيز على الأسواق التي تعتبر أكثر استقرارا. This decision extends the cessation of activities announced in January. وهذا لا يعني أن المبيعات قد تمت بالفعل.

ويهدف مجلس الإدارة إلى سحب كامل للحافظة اللبنانية. ويشمل المحيط الفنادق والممتلكات التجارية والسكنية والأراضي وغيرها من الأصول الجماعية. ولا يُدرج في الإعلان أي مشترٍ أو مبلغ من الانتداب أو جدول التنفيذ.

Al Habtoor organises active asset withdrawal

The group provides for a structured procedure based on commercial criteria. وسيجري تقييم كل أصل على حدة. وستتوقف المعاملات على شروط السوق والتقييمات. ومن ثم، فإن الإعلان لا يثبت أن المشتري سيعوض كل شيء في عملية واحدة.

ويعرض الهابتور هذا الخيار نتيجة لاستعراض استراتيجي لاستثماراته. وهو يتطلب استقرارا طويل الأجل، وإمكانية التنبؤ ببيئة الأعمال التجارية وتوقعات النمو. وهي لا تحدد سوقا لتلقي عائدات المبيعات في المستقبل على وجه التحديد.

فندقان في (سين الفيل) في قلب التراث

وجود المجموعة في لبنان يتجاوز عنوان فندق واحد وتشير حافظته الرسمية إلى » الهابتور غراند بيروت » وقصر العاصمة بيروت، في سين الفيل، في مدينة بيروث. وتجمع هذه المنشآت بين أماكن الإقامة والمطاعم وأماكن الاستقبال. وتتعلق أنشطتهم أيضا باجتماعات مهنية ولقاءات.

The chronology published by Al Habtoor established the opening of the Metropolitan Palace in 2001. وهو يشير أيضا إلى إعادة فتحه في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022، مع 185 غرفة وبدلا. ويصف هذا الرقم المؤسسة في ذلك التاريخ: وهو لا يشكل جردا مستكملا للغرف المتاحة وقت اتخاذ قرار البيع.

ويشكل العنصر التجاري أيضا جزءا من هذا الإنشاء. وفي 25 نيسان/أبريل 2023، أعلن الفريق إحياء الحيز التجاري لمجمع سين الفيل التابع له تحت اسم شارع سوك. He then provided a 12-month Grace period for tenants. وكان الغرض من هذه المبادرة هو تيسير تسويتها على الرغم من الأزمة الاقتصادية.

The historical heritage also includes Habtoor Land in Jamhour, Mount Lebanon. The chronology of the group places the operation of this leisure park between 2004 and 2011. ولذلك، من غير الصحيح تقديم حكمه كنتيجة جديدة لإعلان تشرين الثاني/نوفمبر 2026. The press release does not provide a detailed inventory of parcels or interests to be disposed of.

أُعلن إغلاقه في كانون الثاني/يناير، بدون بيان كمي للتوازن الاجتماعي

وفي 28 كانون الثاني/يناير 2026، أعلن الحبيب إغلاق عملياته في لبنان، بما في ذلك فنادقه. He also announced that he wanted to terminated the contracts of all his employees in the country. ثم أوضح الفريق أنه يسعى إلى وقف الخسائر وحماية مصالحه.

ونددت المجموعة باستمرار عدم الاستقرار والحملات العدائية والهجمات العامة ضد أنشطتها. وانتقد أيضا المؤسسات اللبنانية لعدم تقديمها حلولا هيكلية وحمائية كافية. According to his management, the accumulation of financial burdens and risks made continued exploitation unsustainable. هذه التظلمات تشكل موقف المجموعة، وليس استنتاجات قرار قضائي.

The social scale of withdrawal remains difficult to quantify. وفي وقت إعلان كانون الثاني/يناير، لم تتلق وكالة الأنباء ردا من المكتب الرئيسي بشأن عدد الموظفين المعنيين. كما أن البيان الصحفي الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر لا يوفر أي ميزانية للتكرارات أو التعويض أو التفاصيل المتعلقة بإمكانية الاستيلاء على الوظائف.

ومن ثم، فإن قرار إغلاق المباني، وتنفيذ عمليات التكرار والتخلص منها، هي خطوات مختلفة. فالإعلانات المتاحة لا تسمح بالتاريخ الدقيق لإتمام كل واحد منها، الذي يتم إنشاؤه حسب المؤسسة.

التهديدات التي شُجبت والأمل في تعافي خائب الأمل

الشواغل الأمنية قبل الإغلاق العام. وفي 11 حزيران/يونيه 2024، تخلت المجموعة عن إطلاق قنواتها التلفزيونية من لبنان. واحتج بتهديدات مادية ضد مؤسسه وأفرقته، وكذلك بحملات التشهير. ثم شرح خالف أحمد الحاج أمنهم والتمس بلدا آخر لهذا المشروع. The communiqué also announced criminal and civil complaints, without establishing judicially the identity or responsibility of the alleged perpetrators.

غير أن الخطاب لم يتبع مسارا سلبيا بحتا. In an interview published by the Saudi press on 16 January 2025, the leader planned to revive the trading centre and Habtoor Land. He expressed confidence in Joseph Aoun and Nawaf Salam, while demanding guarantees of security and governance. He said he maintained wages during temporary closures, including during the war and after the explosion of the port.

وتُبلغ هذه البيانات بالتغيير بطبيعة الحال، دون أن تشكل وعداً لا يزال سارياً اليوم. In January 2025, Al Habtoor made it necessary for the new leaders to take action. وبحلول كانون الثاني/يناير 2026، رأت مجموعته أن ظروف التشغيل لم تعد مستوفاة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، لم يعد يقترح وقف النشاط: ويقرر نقل ملكية استثماراته.

الأموال المغلقة، سبب آخر لفض الاشتباك

ويشكل الانسحاب أيضا جزءا من نزاع مالي قديم. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2026، قدرت الشركة الخسائر والأضرار التي لحقت بلبنان بأكثر من 1.7 بليون دولار. وشككت بوجه خاص في القيود المفروضة على الوصول إلى الودائع المصرفية ونقلها. وبالتالي، فإن النزاع لا يتعلق فقط باستخدام الفنادق أو الربحية التشغيلية. وهو يتعلق أيضا بتوافر الأموال في المصارف اللبنانية.

وفي البيان نفسه، اتهمت الإدارة السلطات اللبنانية ومصرف لبنان بإضرار استثماراتهما. She also blamed them for the lack of corrective measures after her amicable steps. وأشار الفريق إلى أنه أبلغ النزاع في أوائل كانون الثاني/يناير 2024. ويميز هذا التسلسل الزمني النزاع المصرفي عن القرار التجاري بالبيع.

ويقابل هذا المبلغ تقديرا قدمته المجموعة. وهي لا تمثل السعر المقيد على سلعها أو قيمتها السوقية أو التعويض الممنوح بالفعل. ولا ينشر الإشعار بالبيع أي تقييم عالمي لمقارنة هذه البيانات.

وفي 23 نيسان/أبريل، أعلن الحبيب إجراء تحكيم دولي ضد الجمهورية اللبنانية. وقال ممثل قضية وايت إنه قدم طلبه عن طريق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن. واحتجت بالحماية المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار الثنائي المنطبق.

وهذا النهج لا يحكم مسبقا على مسؤولية الدول أو على مبلغ أي تعويض. ولا يعرض الإعلان المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر البيع نتيجة لتسوية النزاع.

مغادرة لا تلخص جميع الفنادق اللبنانية

إستراتيجية (آل هابتور) وحدها ليست كافية لإظهار سحب عام للمستثمرين الأجانب وهناك مشاريع أخرى تتبع جدولا زمنيا مختلفا. ويعلن الموقع الرسمي لفندق سيسونز بيروت حاليا إعادة فتحه في صيف عام 2027، حيث تم تجديد 230 غرفة ومناسبة.

وقد تكبدت المؤسسة أضرارا كبيرة في انفجار ميناء بيروت في 4 آب/أغسطس 2020. وبالتالي فإن إعادة فتحها، التي أُعلن عنها في بداية عام 2026، تتوقف على إعادة البناء والتجديد. إنه دائماً ما يُتوقع إعادة فتحه، وليس إنشاءاً قد عاد للخدمة. This perspective does not automatically compensate for the consequences of the withdrawal of Al Habtoor. It only recalls that investment decisions must be examined by company.

بالنسبة لحافظة (الهابتور)، المعلومات الحاسمة التالية ستكون الأصول المقترحة فعلاً، المشترين المختارين، وشروط المعاملات ويعتزم الفريق تقديم تفاصيل عن إجراء النقل في مرحلة لاحقة.

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