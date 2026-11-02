EDL incurs public sector default cuts

أعلنت صناعة الكهرباء في لبنان يوم الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق إجراءات وقف التنفيذ للإدارات العامة غير القابلة للدفع والمؤسسات العامة والبلديات. The measure concerns bodies which have not also contacted EDL to regularize their situation. ومنذ هذا الصباح، قامت المؤسسة بتحديث قوائم اشتراكها وأصدرت التعليمات اللازمة. مجلس مديريه لم يطلبوا أسماء غير مؤكدة. A new communiqué should specify the course of the day and the results of the measures taken.

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أعلنت شركة كهرباء ليبان يوم الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تنفيذ قرارها الافتراضي. وهي تستهدف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي لم تسدد فواتيرها أو اتصلت بالمؤسسة لتسوية وضعها.

The Board of Directors states that the teams began to update the subscription lists of the organisations concerned this morning. وأعطى المعهد أيضا التعليمات اللازمة لإجراء التخفيضات.

EDL asks not to broadcast unconfirmed names

غير أن البيان الصحفي لا يقدم أي قائمة بالسلطات أو البلديات التي لا تملك السلطة في الواقع. كما أنه لا يذكر القطع التي تم قطعها.

ويدعو مجلس الإدارة وسائط الإعلام إلى التحقق من أسماء الهيئات المعنية. وطلب منهم أن يلتزموا حصرا بإعلاناته من أجل تجنب الخلط.

A new communiqué should specify the course of the day and the results of the measures taken.

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