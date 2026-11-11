At the USEK, Sandra De Waele links recovery to reforms

In Kaslik, Sandra De Waele links the Lebanese recovery to banking, judicial and administrative reforms. According to the ANI report, it refers to European support of EUR 2.4 billion since 2021. هذه الميزانية ليست مظروف جديد. كما أن الأعمال والمهارات من بين الأولويات.

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ومن بين الأولويات التي أبرزتها ساندرا دي وايلي أثناء زيارتها إلى جامعة كاسليك الروحية المقدسة، الإصلاح المصرفي، واستقلال العدالة، ونوعية الإدارة. وفي تقرير نشر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تفيد وكالة المعلومات الوطنية بأن سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان قد ربط الانتعاش الاقتصادي باستعادة الثقة المالية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشارك الدبلوماسي في اجتماعين: مؤتمر بشأن السياسة الأوروبية تجاه لبنان، وتبادل الآراء مع أوساط الأعمال. ويربط كلا المداخلتين الإصلاحات المؤسسية بفرص التمويل وتنمية المشاريع. وهي لا تدرج في التقرير المتاح أي إعلان عن برنامج مالي محدد كميا أو جدول صرف جديد.

رصيد المعونة منذ عام 2021

According to the comments of the ANI, Sandra De Waele has estimated European support for Lebanon at around 2.4 billion euros since 2021. واستشهدت بالمساعدة الإنسانية والإنمائية، وقطاع الأمن، والمؤسسات العامة، والخدمات الأساسية. ولذلك، يصف هذا المبلغ عدة سنوات وعدة مجالات للتدخل. It does not correspond to an additional envelope announced to Kaslik.

The conference, organized by the USEK Academy of Diplomacy, was moderated by its president, the former Foreign Minister Nassif Hitti. وفي إطار موضوع الحوكمة والانتعاش وآفاق الشراكة، عرض السفير تعزيز الدولة وقدرة مؤسساتها كمحور رئيسي للسياسة الأوروبية.

وأشارت أيضا إلى البرامج الأوروبية المتعلقة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والهياكل الأساسية. This presentation places services for the population alongside financial reforms, rather than reducing European cooperation to the banks alone.

المصارف والعدالة والإدارة

ويشير التقرير إلى عدة مشاريع محددة: إصلاح القطاع المصرفي، واعتماد قانون العجز المالي، وتعزيز استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وتطوير إدارة قائمة على الكفاءة والجدارة. وهذه هي الأولويات التي يدافع عنها السفير. ولا تنطبق هذه القائمة على اعتماد القانون المذكور أو على التصديق الأوروبي على نص معين.

ومن الناحية الاقتصادية، ربطت ساندرا دي وايل الانتعاش المستدام بعودة الثقة في النظام المالي والمصرفي وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي رأيها أن تنفيذ الإصلاحات يمكن أن يمكّن لبنان من اجتذاب المزيد من الاستثمار والتمويل الدوليين، مع ما يتوقع من آثار على النمو والعمالة.

وتتعلق هذه النقطة بالأوضاع السياسية والمؤسسية للتحسين. وهي لا تبلغ عن قرار صادر عن صندوق النقد الدولي، أي مبلغ توافق عليه سلطاته أو عن التزام تلقائي من جانب المستثمرين. ولا يزال التمييز ضروريا بالنسبة للمودعين والأعمال التجارية على حد سواء: فمنظور التمويل وحده لا يحدد طرائق الحصول على الأموال.

المؤسسات في الشراكة الأوروبية

وخلال الاجتماع الثاني، الذي كان جزءا من سلسلة » قصص الإنقاذ – المناقشة التنفيذية » ، تناول السفير احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. The exchange was led by Madonna Salameh Ayyanian, head of strategic relations with companies at the university.

وتشمل الصكوك المذكورة الحصول على التمويل والمنح والضمانات والمساعدة التقنية. وأشارت ساندرا دي وايل أيضا إلى كفاءة الموارد والطاقة المتجددة والابتكار والتدريب المهني. وشدد على تطوير قدرات الشركات اللبنانية على استيفاء المعايير الأوروبية وتوسيع نطاق وجودها في الأسواق الخارجية.

ومن ثم، فإن شفافية بيئة الأعمال التجارية، واستقرارها، وسير عمل الإدارة، تستجيب للشواغل المالية. وأبرز السفير أخيراً مهارات الشباب والدور المتنامي للمرأة في تنظيم المشاريع. The message reported to Kaslik combines European support for the institutions with that for businesses, while leaving concrete financing decisions to the procedures of each programme.

المصدر: National Information Agency, report of the visit to USEK, 10 November 2026.

البرلمان اللبناني في بيروت، محفوظات الصور. تاريخ غير محدد François el Bacha / Libnanews. توضيح مؤسسي، لا يمثل زيارة (ساندرا دي وايل) إلى وكالة حماية البيئة محفوظة الصورة الكاملة بدون ردة، فستان تحريري.

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