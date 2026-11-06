Climate: october 2026 beats world record

ويحدد تشرين الأول/أكتوبر 2026 سجل حراري عالمي لهذا الشهر من السنة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة 1.75 درجة مئوية فوق فترة ما قبل الصناعة. وتقدر دائرة المناخ الأوروبية الآن أن عام 2026 سيتجاوز أيضا 1.5 درجة مئوية طوال العام. ولا يزال من المقرر الانتهاء من إعداد الميزانية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. The strengthening of El Niño contributes to ocean heat. غير أنه يجب التمييز بين التجاوز السنوي والهدف الطويل الأجل لاتفاق باريس، الذي يقاس على مدى عدة عقود.

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تشرين الأول/أكتوبر 2026 يُحدِّد سجل حرارة عالمي جديد لهذا الشهر من السنة. The average air temperature is 15.35 °C, according to the latest European climate assessment. وهو يتجاوز المستوى التقديري لفترة ما قبل الصناعة بمقدار 1.75 درجة مئوية. This balance reinforces the likelihood that the total of 2026 will also pass the annual threshold of 1.5 °C.

وسجلت بيانات الميزانية المالية في تشرين الأول/أكتوبر هذا الشهر أعلى من السجل السابق، المحدد في عام 2023. والفرق هو 0.90 درجة مئوية مقارنة بمتوسط تشرين الأول/أكتوبر للفترة 1991-2020. وتشكل آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الآن ثلاثة أشهر متتالية بعد 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 1850-1900.

سجل عالمي في الحرارة، سنة واحدة لا تزال غير مكتملة

The statistical model of the European climate service estimates the probability of an annual exceedance of 1.5°C at over 99%. ويعطي هذا المبلغ حوالي 80 في المائة فرصة لعام 2026 لكي يصبح ثاني أدفأ سنة قياسا. أما نسبة الـ 20 في المائة المتبقية فتتمثل في عام 2024 أو تتجاوزه.

ويستخدم هذا الإسقاط البيانات المتاحة حتى تشرين الأول/أكتوبر. ولا تزال منفصلة عن الميزانية النهائية، التي ستشمل تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

The Paris threshold is measured over time

ولا يشكل تجاوز شهري أو سنوي قدره 1.5 درجة مئوية وحده معبرا مستداما لأهداف اتفاق باريس. ويتعلق ذلك بتطور متوسط درجة الحرارة في العالم على مدى عدة عقود. ويعزى الفرق إلى فترة القياس المستخدمة لتقييم هذا الالتزام.

وتتفاوت درجة الحرارة في شهر أو عام أيضا مع الظواهر الطبيعية. وقد تؤدي النينيو ولا نينيا، فضلا عن الانفجارات البركانية، إلى زيادة أو التخفيف مؤقتا من القيم الملاحظة. وتتداخل هذه التباينات مع الاتجاه الأساسي للأنشطة البشرية.

The Paris Agreement envisages containing the warming well below 2°C and continuing efforts to limit it to 1.5°C. ولذلك ينبغي أن يحتفظ قراءة الدراسات الاستقصائية السنوية بمقياسين مرجعيين: مستوىهم و مكانهم في تطور أطول.

El Niño strengthens ocean heat

وأعلنت التوقعات الجوية الدولية في 8 تشرين الأول/أكتوبر عن تعزيز النينيو. وغطوا درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي في وسط وشرق المحيط الهادئ خلال ربع تشرين الأول/أكتوبر – كانون الأول/ديسمبر. ويؤثر ذلك على نظم الأمطار ودرجات الحرارة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بالنسبة للنظم الإيكولوجية والأنشطة الاقتصادية.

ويؤكد الاستعراض الشهري الأوروبي الحرارة الاستثنائية للمحيطات. وخارج المناطق القطبية، يبلغ متوسط درجة حرارة سطح البحر 20.95 درجة مئوية، وهو رقم قياسي في تشرين الأول/أكتوبر. كما أن أوروبا لديها الشهر الثاني الأكثر إثارة في تشرين الأول/أكتوبر في سلسلة الدراسات الاستقصائية الأوروبية.

وستوضح الآن الدراسات الاستقصائية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الترتيب النهائي لعام 2026 ومدى ثغرتها في الفترة السابقة على الصناعة.

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