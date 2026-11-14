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Essentials in 5 minutes, 14 November 2026, 8 am Beirut, full Facebook-YouTube
أيام السبت، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، 8 صباحا، بيروت. IMF, South Lebanon, military recruitment, American denial in Bahrain, resume of departures in the United States and closures of the Paris metro. الحقائق والبيانات المميزة وحالات عدم اليقين. نسخة كاملة، حوالي خمس دقائق. فرنسى فيفيان. محفوظات الصور الوثائقية والتواريخ والائتمانات على الشاشة. بنك لبنان وراس الناقورة: François el Bacha/Libnanews, archives published in 2019. الجيش: Direction de l’rientation/Libnanews, archive published in February 2025. Qom: Mostafa Meraji, 6 May 2011, CC0. JFK: Ad Meskens, April 2012, CC BY-SA 3.0. Chestnut: Chabe01, 27 November 2016, CC BY-SA 4.0. الأغطية والملابس؛; (ج) تكيفات صور (JFK) و( Châtelet) في إطار تراخيص كل منهما. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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