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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

متلازمة الاختلال الإيرانية أو سرد تمويل الدعاية التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان.

« كلمات الأوغاد تسلح أذرع الحمقى »

(نظريات النظريات، ص. (تشارلز دانتزج).

المصرفي أنطوان صحناوي وجيريمي شعبان، المستشار الإعلامي لبهاء الحريري، الابن الأكبر لرئيس الوزراء اللبناني السابق، وهما من كبار ممولي حملة التطبيع اللبنانية الإسرائيلية.

صالح نهاد ماتشنوك، ابن وزير الداخلية السابق، يغني عن الاستسلام للمعتقل الإسرائيلي.

وحارب حزب الله إسرائيل أطول وأطول أجلا من البلدان العربية الأربعة في ساحة المعركة، مما تسبب في خسائر مادية وبشرية أكبر من جميع هذه البلدان مجتمعة (الأردن وسورية ومصر ولبنان بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية) خلال مواجهاتها العديدة مع دولة العبرية (1982-2000 و 2006 و 2024-25 و 2026).

Iran Derangement Syndrom Syndrome

وعلى خلفية الشبكة العسكرية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي في لبنان، أُطلقت حملة بعنوان » ليبانون لا يريد الحرب » لضغط السلطة والرأي اللبنانيين لتعزيز تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل.

والسبب في ذلك هو أن لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي أبرم في عام ١٩٨٣ معاهدة سلام مع دولة العبرية، في إطار ولاية الرئيس البنغي، أمين غيميل، بعد انتفاضة سكان بيروت.

كما أن لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي حصل على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000 دون تفاوض أو معاهدة سلام، وذلك بفضل حزب الله.

مآثران تفسران صلابة المعسكر الموالي لإسرائيل في لبنان – القيادة المسيحية والشخصيات الإسلامية التي تنجذب إلى المدار السعودي – لثني حزب الله.

وأطلقت الحملة منذ بداية الأعمال العدائية الإسرائيلية – اللبنانية، التي شنتها غارة حركة حماس الإسلامية الفلسطينية، ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتكشف الصحيفة اللبنانية، المؤرخة 24 آذار/مارس 2026.

لوحات الجدار، في شكل خزائن الإعلانات، ظهرت في شوارع بيروت مع شعار « ليبانون » لا يريد الحرب.

وكان الغرض من هذا الشعار، الذي يبدو أنه سلمي، هو في الواقع تشجيع الشعب اللبناني على فصل نفسه عن حزب الله، وهو القوة الرائدة في الكفاح ضد إسرائيل في لبنان، ويضيف اليوم اللبناني، ويشرح مضمون هذا الشعار: شن حرب على حزب الله – التشكيلة التي تدافع عن استقلال لبنان وسيادته، بدلا من فشل الجيش اللبناني – وليس ضد العدو الرسمي للعالم العربي.

وفي الجيش اللبناني، انظر هذه الصلات:

» بأي حق » كان أحد المواضيع الرئيسية لهذه الحملة

في عام 2024، تعرض أحد الملصقات الإعلانية لانتقادات شديدة لأنه اتخذ صورة عائلة عصام عبد الله، الشخص الذي سقط في ساحة المعركة، كمثال توضيحي، دون إذن منه. وكانت عائلة المتوفى قد طالبت بتدمير الملصق، معلنة دعمها للمقاومة اللبنانية.

وشهدت الحملة الرامية إلى تحقيق الشذوذ انخفاضا في شدتها خلال فترة وقف إطلاق النار (آخرها 2024-2025). فترة سمحت، تحت رعاية حكومة المملكة العربية السعودية – الأمريكية، بانضمام الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام إلى السلطة، وهو عقد من أجل إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل.

« الكشف عن « محقق البيروت

جيريمي تشاباني مستشار إعلامي لبهاء الحريري، الابن الأكبر لرئيس الوزراء اللبناني السابق وأحد كبار الممولين لحملة التطبيع اللبنانية – الإسرائيلية.

وكشف موقع » بيروت ريفيو » في 21 آذار/مارس 2026 أن الحملة أطعمها صحفيون وناشطون ممولون من الخارج من أجل إلغاء التشريعات المتعلقة بتجريم التطبيع بين لبنان وإسرائيل. هذه الحملة مُوّلت من قبل مُعلّم (توني بولوس).

« استعراض البيروت » كان مستنداً على معلومات جمعت من أجهزة الأمن اللبنانية.

وهذه الحملات، وفقا للموقع، تم تمويلها مباشرة من جانب أحمد ماهير شاباني، المعروف بشكل أفضل باسم جيريمي تشاباني، مستشار وسائط الإعلام في باها رافيك هاري، الابن الأكبر لوزير رفيتش هاري السابق.

المؤيدون لإسرائيل، والمرشح الأبدي لمسؤوليات الحكومة بدلا من شقيقه الأصغر سعد الحريري، باها.

وفقاً لـ « مراجعة البيروت » واحد من التحويلات بلغ 100 ألف دولار (100 ألف دولار) وفي عام 2024، نجح الإسرائيليون في نشر مقالات كتبها خدمتهم لوسائط الإعلام اللبنانية من خلال مجموعة تعمل منذ ذلك الحين من المملكة المتحدة.

ومن ثم، فإن وسائط الإعلام الإسرائيلية تتناول المواد المنشورة في وسائط الإعلام اللبنانية لإثبات أن الرأي اللبناني معاد للحزب الله. ثم تقوم وسائط الإعلام اللبنانية بدورها بسحب تعليقات وسائط الإعلام الإسرائيلية على هذا الموضوع لتبرير تحليلاتها.

مثال جميل على تعميم المعلومات وفقاً للصيغة الشهيرة لعلم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو.

وبعبارة أخرى، تعتمد إسرائيل على أنباءها المزيفة لتعتمد هذه الاخبار الخاصة بها. وبجدية أكبر، تقوم إسرائيل بكذبة وتنتهي بإيمانها بكذبتها. السمية الذاتية، باختصار.

وقد نشرت الرابطة، المؤرخة 27 آب/أغسطس 2024، تقريراً رفضت فيه رسمياً مشاركتها في الحملة الدعائية الهزيمة بشأن موضوع » ليبانون لا يريد الحرب » .

كانت ميتا قد حددت في ذلك الوقت أن هذه الحملة قد أطلقتها شركة فيتنامية LT MEDIA على أساس ميزانية قدرها 1.2 مليون دولار، تستهدف لبنان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وقطر، عبر 69 صفحة و 112 حسابًا على Facebook بالإضافة إلى 49 حسابًا على Instagram.

وزارة التجارة الدولية أزالت هذه الحسابات بحجة أنهم انتهكوا سياسة الشركة بشأن الكارتلات غير القانونية.

ومرة أخرى، يخلص اليوم اللبناني إلى أن لبنان يعمل بموجب قانون دولار الملك، تحت ذريعة » الديمقراطية » و » المؤسسة الحرة » .

– سلايه نهاد ماتشنوك، ابن وزير الداخلية السابق، مغني عن الاستسلام للمعتقل الإسرائيلي

وفي أعقاب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 نيسان/أبريل 2026، عندما نُشر لبنان تحت مأزق من قذائف قامت به طائرات إسرائيلية، أطلق صلاح نهاد ماتشنووك، ابن وزير الداخلية السابق لحكومة سعد الحريري، هجوما حارا على حزب الله اللبناني.

اتهم بيروت بالحرق لبقاء طهران.

أنت لست عملاء القوى العظمى تحمي عملائهم أنت مجرد مرتزقة وتدافع إسرائيل عن شعبها. أنت مرتزقة يدافعون عن نظام (خميني) لقد هزمت (سالم ماتشنوك) وهو الوريث السياسي لعشيرة سنية في (بيروت).

صالح نهاد ماتشنوك هو ابن شقيق مؤسس العشيرة، محمد ماتشنوك، الذي كان في الستينات، زعيم تيار ناسري الموالية في بيروت.

وكان هناك عدد آخر من العاملين في مجال التكنولوجيا الرقمية، من بينهم ناديم كوتيش، المدير السابق للميلة العربية في القناة البريطانية » سكاي نيوز » ، التي تملكها دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمود من صحيفة » جروسالم بوست » الإسرائيلية، وهادي مراد ومكرمة رابح، تلتهمة في صالح نهد متشنووك، معتبرة أن لبنان تحت الاحتلال الإيراني، وهو ما يبرر قيام مقاتل إسرائيل بدفن منازل خاصة.

كلمات صالح نهاد ماتشنووك,على هذه الوصلة

ناديم كوتيش يتحدث العبرية,انظر هذه الصلة

متلازمة اضطراب إيران

« سيد حسن نصر الله قُتِل، بينما أمضى طهران ليلا هادئة، » مُنحت، مُنحرفة، واحدة من الرقميين خلال اغتيال الزعيم الأسطوري للتشكيلة شبه العسكرية الشيعة، مُنحت من ذاكرته الغارات المتكررة الإسرائيلية الأمريكية في حزيران/يونيه 2025.

هل انتحر حزب الله في لبنان بالنيابة عن إيران، كما ادُعي، بصورة غير متسقة، في الجير الشرقية، في الحياة اليومية للبورجوازي اللبناني العظيم – قارئة فرنسية فوق الحدود – عند استئناف الأعمال القتالية في شباط/فبراير 2026؟?

أو هل كان حزب الله بديلا عن سلبية الجيش اللبناني للدفاع عن سلامة الأراضي الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله؟ أو، على نحو أفضل، هـل نبذ جزء من السكان اللبنانيين، ولا سيما العصابة التنفيذية، أمام العواقد الإسرائيلية الأمريكية – الأمريكية، التي تضرب لبنان بالتأكيد لصالح طائفة مسيرية، التي حاصرت لبنان منذ استقلاله؟?

إن افتتاح المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية المباشرة في واشنطن العاصمة، في التاريخ الرمزي البالغ 14 نيسان/أبريل 2026، الذي شهد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في 13 نيسان/أبريل 1975، يحيي شبح الحرب الأهلية التي دمرت لبنان لمدة 15 عاما (1975-2000)، في حين أن سمير غيغا، رئيس القوات اللبنانية، ومفترس القيادة المسيحية، وهو حلف إسرائيلي سابق في المملكة العربية السعودية.

على (سمير جيجا)، انظر هذه الصلة

وقد فتح الفلسطينيون، الذين لم ينحدروا قط، مخيمات اللاجئين المهجورة، للترحيب باللبنانيين الذين طردوا من منازلهم بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المتسربة، علامة واضحة على العمى التام من جانب جزء كبير من القيادة اللبنانية التقليدية.

على هذه النقطة، انظر هذه الصلة

https://orientxxi.info/Au-Lebanon-les-refugees-Palestines-accept-les-deplaces

آه متلازمة فيشي، تعاون فرنسا النثرية مع ألمانيا النازية، التي تُشكل جزءاً كبيراً من القيادة اللبنانية، وتحدى الأم الناعمة لللبنانيين، مع وصمة عار لا توصف.

وشكل اتفاق إيران – أمريكي المبرم في ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٢٦، بما في ذلك لبنان، تطهيرا مميتا للقيادة اللبنانية، حيث غرق في غيبوبة سياسية، شكلها الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام، في ما يكشف عن الانحراف العقلي البراءاتي للعنصر في السلطة، الذي يكسر علاقاته مع إيران – الذي يدعمه في مقاومة العدوان الإسرائيلي المتكرر – ويتفاوض مع الدولة.

أفضل: إن رفض إسرائيل الانسحاب من لبنان من المرجح أن يعزز حزب الله بدلا من إضعافه في أن الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان يجعل من الصعب أي إمكانية لنزع سلاح حزب الله، إلى السد العظيم للسيادة اللبنانية.

Epilogue

تحت حكومة (فيكي) كانوا سادة في فن واحد، في التفاوض لقد تفاوضوا مع أن الدبابات الألمانية مرت من وراءهم ومستقبلهم وتسلقوا الشمبرز إليسيه.

…جلسوا حول الطاولة، عدلوا عقدة ربطة عنقهم بشكل جيد، رذاذ مع رائحة باريسية خفيفة ووقّعوا ورقة بعد الورق، ثم نظروا بشكل خفيف إلى الراكب. ومن ناحية أخرى، كانت هناك هذه اللعنة التي كانوا يطلقون عليها الإرهاب أو اللصوصية، نفسها التي ستسمى بعد ذلك المقاومة.

كانت المقاومة الفرنسية، التي لم تكن مدعوة إلى أي عشاء، وبالطبع إلى عدم التفاوض، الذي دفع ثمن دمها، تم ترحيله، إعدامه على الساحات العامة، وحكم عليه،

ورؤية هذه الروابط

التعاون بين إسرائيل والميليشيات المسيحية اللبنانية خلال الحرب الأهلية (1975-2000)