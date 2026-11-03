Marcel Khalifé rerecords Storm promises

تعود مارسيل خليفة إلى بروميزات العاصفة بأربعة أغاني على القصائد من قبل محمود درويتش ومن المقرر أن يظهر هذا التسجيل الجديد، الذي ينتجه باشار مار خليفة، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. البرنامج يجمع بين (ريتا) و مسار العنوان و (أومي) و (بورت) لقد حقق الذكرى السنوية الخمسين لألبوم عام 1976 بدون السيطرة على جافرا وبعد عرض أُعلن عنه في المعهد العالمي العربي في أيلول/سبتمبر، من المتوقع أيضاً أن يجد المشروع تمديداً في مرحلة التريان في باريس في شباط/فبراير 2027.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

(مارسيل خليفة) يعود إلى أول ألبومه، « مخططات المرور » مع تسجيل جديد متوقع في 20 نوفمبر، 2026 في (بالكون). وبعد مرور خمسين عاما على الألبوم في عام 1976، كرر المغني اللبناني والبودي أربعة تركيبات على القصائد من جانب محمود درويتش. ويتحمل بشار مار خليفة المسؤولية عن إنتاجه.

« المشروع يُسمى « بعد 50 سنة إنها تجمع بين « ريتا » و « براميسس دي لاغريست » و « أومي » و « باسبورت » وهذا الاختيار يعيد الفنان إلى الأغاني التي رافقت بداية رحلته، مع تشديد البرنامج حول الشاعر الفلسطيني.

تسجيل جديد من قبل مارسيل خليفة

وسجلت مارسيل خليفة الأغاني في استوديو مختبر هينتلاند في 10 و 11 و 13 و 16 آذار/مارس 2026. فرانسوا بورين) قام بتصوير الصوت) الموسيقي يظهر في الأغنيه و البهره.

واستمر العمل الصوتي في الربيع، مع تأبين أليكسس باردينيت ولورينزو باساليتي في غلوبي أوديو. ومن ثم فإن السجل يتناول مرجعا قديما في تفسير مسجل هذا العام. ولا تقتصر على إعادة تشكيل النطاقات التاريخية.

وتعلن الفهرس الرقمي عن أربعة شواطيء ومدة إجمالية قدرها 30 دقيقة و 24 ثانية. « ريتا » تفتح الألبوم، يليها عنوان، « أومي » و »باسبورت ». CD and vinyl editions accompany the digital release.

أربعة قصائد، من حميمية إلى المنفى

هذه الأغاني تخاطب الإنفصال في حالات مختلفة « أومى » عادةً ما تُعرض باللغة الفرنسية تحت عنوان « مامير » تجمع بين ذاكرة العائلة و المسافة رابطة الأم تعطي شعور النفي بشكل يومي، ملحقة باللفتات والذكريات.

« ريتا » تواجه الحب مع العنف السياسي العلاقة بين شخصين تصطدم بصراع يتجاوز تاريخهما في (باسبورت) السؤال يتعلق بالهوية والحدود وتصبح الوثيقة الإدارية نقطة بداية لسؤال يتعلق بالانتماء.

أغنية « مخططات العاصفة » تعبر عن الرفض والأمل جمع هذه النصوص الأربعة معاً يجمع بين عدة أبعاد لشعر (دارويتش)… ولا تزال أهميتها السياسية مرتبطة بتجارب بشرية محددة.

برنامج يركز على داروفيتش

وتبين مقارنة الطبعات اختلافا ملموسا. The record kept in the Paredon catalogue, dated 1983, includes five songs. يجمع بين ألقاب (دارويتش) الأربعة و(جفرا) على رسالة من (إيزيدين ماناسرا). هذه القطعة الأخيرة ليست على البرنامج المعلن لشهر نوفمبر.

The 2026 program consists exclusively of Darwich texts, all of which were put into music by the Lebanese composer.

وتشير الذكرى السنوية الخمسين إلى عام 1976، وهو العام الذي يحتجز فيه الملصق والمنظمون من أجل ولادة الألبوم. ويقابل تاريخ عام ١٩٨٣ طبعة باريدون الواردة في القائمة الأمريكية. ويشير المؤشران إلى مراحل مختلفة في تاريخه الديمغرافي.

من عرض باريسي إلى إصدار تشرين الثاني/نوفمبر

وقد سجل معهد العالم العربي هذا الألبوم الجديد بشأن برنامج جلسة الاستماع في 27 أيلول/سبتمبر 2026 في باريس. وأعلن الاجتماع وجود مارسيل خليفة وتبادل أداره جان – بيير فيليو بشأن علاقته بداروفيتش. وأُدرجت أيضاً دورة للبيع التمهيدي وتوقيع.

وكان من المقرر أن تُعقد الدورة قبل الإعلان عن التسويق العام بحلول 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويرد أيضا تمديد للمرحلة في الجدول الرسمي لتيرانون. قاعة باريس تعلن (مارسيل خليفيه) منفرداً في 8 فبراير 2027 حول « مسلسلات الغضب » افتتحت القاعة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في الساعة 00/10.

التغطية: Marcel Khalifé at the Bizerte Festival, July 16, 2012. محفوظات الصور لا تمثل تسجيل 2026. الصورة:Rais58 / Wikimedia Commons.,CC BY 2.0ملاكمة وملابس ليبنوز.

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