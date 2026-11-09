Novaya Gazeta closes its editorial office in Moscow

Novaya Gazeta closed its Moscow editorial on 9 November, ten days after announcing her arrest. ويشجب الصحفيون تراكم الضغوط القضائية والمالية والإدارية. The Kremlin contests the disappearance of the independent press in Russia. وفي الأيام الأخيرة من الصحيفة، ترفع الدعاوى القضائية ضد فريقه والتمييز مع نوفايا غازيتا أوروبا، التي لا تزال تنشر من الخارج. ويقع الإقفال في أيدي محرر حصل على جائزة نوبل للسلام.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

أغلقت نوفايا غازيتا تحريرها في موسكو يوم الاثنين، 9 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أكثر من ثلاثين عاما من الوجود. وغادر الصحفيون مكاتبهم في شارع بوتابوفسكي بعد جلسة نهائية. The newspaper accuses the Russian authorities of having deprived them of the means to continue their work. The Kremlin contests the disappearance of the independent press in the country.

وأصبح الإغلاق، الذي أعلن في 30 تشرين الأول/أكتوبر، نافذا يوم الاثنين. كان (ديمتري موراتوف) حاضراً بجانب رئيس التحرير (سيرجي سوكولوف) الناس الذين جاءوا ليحيوا الفريق أشادوا بالصحفيين في طريقهم للخروج. تم وضع الزهور بالقرب من لوحة (آنا بوليتكوفسكايا) التذكارية وفقاً لتقارير من وسائل الإعلام الروسية المستقلة.

نوفايا غازيتا تغادر مكتبها دون أن تستسلم

(سيرجي سوكولوف) قال أن قناة (الصحيفة) ستكون نشطة حتى منتصف الليل وذكر أيضا آخر فيديو نشر على اليوتيوب. وأعرب قبل زملائه عن أمله في أن يعود في يوم من الأيام إلى العمل عندما تسمح الظروف السياسية بذلك. ولم يعلن عن أي جدول للاسترداد.

ويأتي هذا المغادرة بعد عشرة أيام من صدور إعلان جماعي شديد للغاية. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت رئيسة التحرير أنها ستغلق خواديمها وستغادر المبنى الذي يشغله لمدة 30 عاما. ونسب هذا القرار إلى السلطات الروسية ودوائر الأمن.

وأوضحت الصحيفة أنها فقدت مكان عملها ومنصة التبرع. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن إغلاق مساهمات القراء يحرمهم من الموارد اللازمة. She denounced a coordinated campaign, ranging from banking restrictions to prosecution of her journalists. هذه الاتهامات تأتي من فريق الصحيفة.

البحث ووضع « العميلة الأجنبية »

وتكثفت الضغوط خلال السنة. Reporters without Borders reports a search of more than 12 hours in Moscow offices in April. وألقي القبض على الصحفي المحقق أوليغ رودوغوين في نفس الشهر ثم وضع رهن الإقامة الجبرية.

وفي 4 أيلول/سبتمبر، عينت السلطات الروسية نوفايا غازيتا كعميل أجنبي. They have also included 106 people related to his writing on a list of persons affiliated with « foreign agents », according to RSF.

في 15 تشرين الأول/أكتوبر، فتش المحققون منزل (سيرغي سوكولوف) قبل أخذه إلى لجنة التحقيق. وقد عُقد لمدة ثلاث ساعات، وفقاً للمنظمة. He was questioned as a witness in a case of illegal use and retain of personal data, also related to the prosecution of Roldouguine. وتشجب المؤسسة التحرّش القضائي ضد موظفي التحرير.

كرملين يرفض قراءة النص

وسأل يوم الاثنين عن الإغلاق، رفض ديمتري بيسكوف فكرة وضع حد للصحافة الروسية المستقلة. ووصف المتحدث باسم كرملين مشهداً متنوعاً وتنافسياً لوسائط الإعلام. He described the disappearance of some titles and the appearance of others as an ordinary process of renewal.

This response contrasts with the story of Novaya Gazeta. وأشار الفريق، في بيانه المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر، إلى إغلاق موقعه، وإلغاء رخصته، وحظر النشر. كما شدد على استحالة تغطية الحرب في أوكرانيا بحرية منذ فرض عقوبات جنائية لتشويه سمعة الجيش.

مقالة تحريرية تميزت بالاغتيالات

وتأسست الصحيفة في عام 1993، وفقدت ستة صحفيين ومتعاونين قتلوا منذ عام 2000، وفقاً لمؤسسة RSF. Among them was Anna Politkovskaya, who was killed on 7 October 2006. وسجلت تحقيقاته في الشيشان تاريخ العنوان.

شارك ديمتري موراتوف في جائزة نوبل للسلام 2021 مع الصحفي الفلبيني ماريا ريسا. وكافأت لجنة نوبل دفاعها عن حرية التعبير.

ولا يتعلق الإغلاق في موسكو بنوفايا غازيتا أوروبا. This media is a separate project, including a legal one. وواصل إصدار منشوراته يوم الاثنين، في حين أن الصحفيين من موظفي تحرير موسكو أخذوا أعمالهم بعيدا.

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