Tebnine, a home of girls weakened by war

وفي تبنين، تواصل عشرات الفتيات تعليمهن في منزل مصلح جزئيا بعد القصف. وتحتفظ الأفرقة بالاستقبال على الرغم من الانقطاعات والغرف التي لا يمكن استخدامها والموارد المحدودة. وتصف التقارير الأخيرة المساعدة المادية التي تقدمها قوات اليونيفيل. إن نهاية الولاية التنفيذية، المقرر إجراؤها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، قبل الانسحاب التدريجي، تغذي الشواغل المتعلقة باستمرار هذا الدعم. وتبحث المؤسسة عن مسارات للحفاظ على الحياة اليومية للمقيمين ومواصلة العمل.

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وفي تبنين، جنوب لبنان، يعيش عشرات الفتيات في منزل لا يزال متأثرا بالقصف. ويصف تقرير الوكالة المنشور في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تعليمها ومشاريعها، على الرغم من الضرر وانعدام الأمن. وتبين الأدلة الحديثة الأخرى مدى هشاشة الحفاظ على هذه الحياة اليومية.

في تبنين، المدرسة على الرغم من الضرر

The home accommodates children deprived of one or both parents, but also girls whose families cannot provide care. وهي توفر الزي الرسمي والحقائب والوجبات اللازمة للمدرسة. كما تتابع الدراسات الأكبر حجما.

In the testimonies gathered by an international agency, a 13-year-old girl recalls her desire to study medicine. وتخضع امرأة تبلغ من العمر 19 عاما للتدريب على الزينة الداخلية. ولا تزال هذه المشاريع مرتبطة بإمكانية العيش والدراسة في بيئة أكثر أمانا.

دائماً غرف غير مستعملة

وفي عام 2024، غادر الأطفال المنطقة قبل أن يلحق إضراب إسرائيلي على مبنى مجاور أضرار جسيمة بالبيت. ولم يتمكن العمل إلا من استعادة جزء من الفضاء. ولا يزال الطابق العلوي، الذي توجد فيه مهاجع، متدهورا.

A separate report published on November 2 describes broken windows, damaged beds and objects left in the rooms. وتم ترتيب عدد قليل من الغرف على المستوى الأدنى لإيواء السكان. ولا تتوفر للمبنى بعد جميع قدرته على الإقامة.

According to the staff interviewed, the explosions also disrupt nights. بعض الأطفال يستيقظون ويستعدون للمغادرة ويخافون من إخلاء آخر. وفي أكثر الأيام صعوبة، يحول عدم النوم دون إرسالهم إلى المدرسة. وتتوقف عمليات الخروج والألعاب الخارجية أيضا على ظروف السلامة.

وتصف هذه الحسابات يومية متوقفة: تستأنف الوجبات والفصول والأنشطة، ثم تقاطعها أصوات الحرب. ولا يعني العودة إلى المنزل أن الأطفال قد عادوا إلى ظروف معيشية مستقرة.

تقديم المساعدة من حفظة السلام ومسائل الخلافة

وهناك تقرير آخر صدر في 27 تشرين الأول/أكتوبر، يوثق دعم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وقدمت اليونيفيل أسرّة عسكرية. وشارك الجنود، ولا سيما الأيرلنديون وماليزيايون، في إصلاح أماكن العمل. وسمحت هذه المعونات المادية بإعادة فتح جزء من المبنى.

ويشعر زعماء المنازل بالقلق إزاء مستقبل هذا الدعم. وتشمل الاحتياجات الغذاء والملابس والأدوية والتعليم. وتتطلب التعويضات أيضا موارد تكافح المؤسسة من أجل جمعها.

ويستحق الجدول الزمني للقوة توضيحا. وينص القرار 2790 على إنهاء ولايتها التنفيذية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026. ثم يجب أن يمضي الانسحاب تدريجيا في غضون سنة واحدة. وبالتالي، فإنه ليس مغادرة جميع القوات في وقت واحد في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

غير أن هذا الجدول لا يضمن استمرار كل تبرع أو مشروع محلي. ويتوقف الدعم المنزلي على الدعم الملموس، بينما تستعد البعثة لتخفيضه. لفرق تيبنين البحث عن نقلات يجب أن يساعد على الحفاظ على استقبال الفتيات ومواصلة العمل في الغرف التي لا تزال غير صالحة للاستعمال.

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